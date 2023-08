In questo articolo i lettori potranno saperne di più sul bonus scommesse William Hill di benvenuto: come funziona, come ottenerlo e come riscattarlo.

William Hill è uno degli operatori autorizzati dall’ADM dalla storia più lunga nel settore delle scommesse sportive. Per incentivare la registrazione di sempre più utenti ed iscriversi alla piattaforma, attualmente, il bookmaker britannico prevede sul sito un bonus scommesse William Hill sportive di benvenuto fino a 125€, attraverso una promozione suddivisa in 3 parti.

Come funziona il bonus scommesse William Hill di benvenuto

Il bookmaker online propone un bonus benvenuto triplo ai nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma.

Prima di tutto, vengono accreditati 5€ di bonus scommesse dopo la convalida dell’account di gioco. Per qualificarsi a questa tranche bisogna registrarsi ed effettuare una scommessa sportiva con denaro reale, inviare la documentazione necessaria per verificare l’account entro 96 ore dalla registrazione per ricevere il bonus entro 48 ore dalla convalida dei documenti.

Una volta completata questa prima tranche, è prevista una seconda parte, che prevede un Game Bonus da 20€. In questo caso è richiesto un deposito e una puntata in denaro reale su una slot PlayTech dell'operatore.

Infine, c'è un bonus scommesse William Hill pari al 100% primo deposito effettuato con carta di credito/debito o Apple Pay fino a 100€. Questo verrà accreditato in quattro tranche durante le prime 4 settimane. Ogni settimana, per le prime 3, si riceverà il 20% della ricarica iniziale. Al termine della quarta settimana, verrà accreditato il 40% finale.

Per ricevere tutte le tranche del bonus scommesse William Hill, ogni settimana bisognerà effettuare giocate qualificanti pari al valore del primo deposito.

William Hill bonus scommesse di benvenuto Rollover: 1x l’importo depositato e 1x il bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: variabile a seconda della tranche di riferimento. Il bonus deposito è suddiviso in 4 settimane. Primo deposito: Richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: 48 ore dalla convalida dell’account per quanto riguarda i primi 5 € di bonus Min. deposito: 10 € Free spins: No, ma il game bonus può essere usato in qualsiasi sezione del sito di William Hill Codice promo: Richiesto Termini e condizioni

Come ottenere il bonus scommesse William Hill di benvenuto

Per ottenere il bonus offerto dall'operatore, si possono seguire i seguenti passaggi:

Registrarsi sul sito ufficiale, inserendo il codice promozionale William Hill dedicato alla promo durante la procedura di registrazione Effettuare il primo deposito utilizzando carta di credito/debito o Apple Pay (gli altri metodi di ricarica non sono qualificanti). Con il primo deposito si riceverà un bonus pari al 100% dell'importo depositato, fino a un massimo di 100€, suddiviso in 4 tranche Verificare il proprio conto dopo aver piazzato una scommessa con denaro reale per ricevere un ulteriore bonus di 5€ Effettuare il primo spin in uno dei giochi Playtech per attivare un bonus di 20€.

Per ricevere il welcome bonus deposito fino a 100€, oltre ad aver completato gli step precedenti, è necessario:

Scommettere l'ammontare depositato (fino a un massimo di 100€) ogni settimana per 4 settimane. Sono considerate qualificanti le puntate Singole/Doppie Live con quota uguale o superiore a 2.00; o in alternativa le multiple da almeno 3 selezioni (Live e Pre-Match) con quota uguale o superiore a 2.00. Al termine di ognuna delle prime 3 settimane, si riceverà un importo pari al 20% del valore del primo deposito. Al completamento della quarta settimana, si riceverà una ulteriore somma pari al 40% del valore del primo deposito.

Ulteriori termini e condizioni dell'offerta di benvenuto

È importante ricordare che il bonus benvenuto di 5€ per la verifica del conto può essere ottenuto anche da coloro che non utilizzano il codice promozionale William Hill. Il valore del bonus senza deposito potrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di scommessa con quota uguale o superiore a 2.00.

Per ricevere l'offerta settimanale, sarà necessario piazzare scommesse per un importo pari al deposito effettuato, con le modalità sopra descritte. Solo le scommesse refertate, ovvero risultate vincenti o perdenti e chiuse, contano ai fini della promozione.

L'operatore calcola il periodo settimanale a partire dal momento in cui viene creato l’account. Ad esempio, se si crea il proprio conto di gioco di martedì, i 7 giorni inizieranno da quel momento: le 4 settimane si apriranno così di martedì e si chiuderanno il lunedì della settimana successiva.

Un aspetto da considerare è la data di competenza per il calcolo dei bonus settimanali, ovvero quando la scommessa viene saldata (considerata cioè come vincente o perdente). Ad esempio, se si scommette su un evento che viene giocato dopo il termine della settimana corrente, l’importo verrà conteggiato nel periodo in cui avviene la refertazione.

Come riscattare il bonus scommesse William Hill

Una volta completato il periodo promozionale e avendo rispettato i requisiti di gioco, sarà possibile prelevare le vincite derivanti dal bonus scommesse William Hill. Come da normativa italiana, infatti, gli importi bonus non sono mai direttamente prelevabili. Lo sono invece gli importi vinti dopo aver soddisfatto il coefficiente di rigioco seguendo questa procedura:

Effettuare il login, inserendo le credenziali di accesso nei relativi campi in alto a destra Cliccare sul saldo in alto a destra, per aprire il menù a tendina Cliccare su “Preleva” Selezionare il metodo di pagamento dalla finestra al centro della schermata, inserire l’importo e confermare il prelievo dei fondi disponibili fornendo qualsiasi altra informazione richiesta a seconda del metodo di pagamento selezionato.

Altre promozioni di William Hill sport

Oltre al William Hill bonus scommesse precedentemente analizzato, l'operatore mette a disposizione altre offerte per i suoi iscritti. Qui sotto, due degli esempi più interessanti.

Quote maggiorate e quote Flash

Tra le promozioni William Hill più gettonate indubbiamente vi sono le quote maggiorate. Come suggerisce il nome, fanno riferimento a delle quote che il bookmaker propone notevolmente più alte rispetto allo standard per un breve periodo di tempo e solo su determinati eventi sportivi (ad esempio match di calcio blasonati). Del tutto simili alle quote flash che seguono lo stesso schema già visto ma hanno durata ancora più breve.

Bonus multipla

La seconda offerta promozionale degna di nota è il bonus multiple. Gli utenti possono incrementare la propria vincita di un valore percentuale variabile dal 3% al 60,47% per ogni selezione aggiunta alla schedina a partire dalle quintuple, con una quota minima per selezione di 1.25.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus William Hill

Il bonus scommesse William Hill può essere utilizzato nella sezione “Scommesse”, la prima a sinistra nella barra di navigazione principale. La proposta di gioco è piuttosto ampia, dispiegandosi su ben 22 discipline sportive differenti, comodamente navigabili tramite la barra laterale, oltre alla barra di ricerca.

Le scommesse qualificanti per la promozione sono le singole o le doppie live, e le multiple da almeno tre selezioni, sia live che pre-match, con quota uguale o superiore a 2.00. Sono escluse invece le scommesse singole o doppie pre-match con quota uguale o superiore a 2.00, e tutte le scommesse con quota inferiore a 2.00.

William Hill: bonus scommesse di benvenuto a confronto con altre offerte

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse William Hill

Quali metodi di pagamento sono qualificanti per il bonus deposito William Hill?

L'operatore accetta i principali metodi di pagamento, ma sono considerati qualificanti per il bonus benvenuto in corso solo i pagamenti effettuati con carta di credito/debito e Apple Pay.

Occorre digitare un codice promozionale William Hill per aderire all'offerta?

Generalmente il bookmaker richiede la digitazione del codice promozionale dedicato all'iniziativa per prenderne parte in fase di registrazione. Le condizioni però potrebbero variare, motivo per cui è consigliabile consultare il sito ufficiale.

Quanto tempo ho per sfruttare il bonus scommesse William Hill?

L’effettiva durata del bonus dipende dalla fase che si prende in esame. In generale, il bonus scommesse William Hill ha una validità di 30 giorni dalla data di registrazione.