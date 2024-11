Bonus scommesse Betsson 2024: come funziona e come ottenerlo

Dall’offerta dell’operatore a come ottenerlo e utilizzarlo: tutto quello che c’è da sapere sul bonus scommesse Betsson.

Operatore di comprovata e sicura affidabilità nello scenario internazionale delle scommesse Betsson è arrivato in Italia nella seconda parte del 2024 e opera nel nostro legalmente paese grazie alla regolare concessione per i giochi a distanza codice GAD 15444.

In questa prima fase di attività in Italia il bookmaker propone ai nuovi iscritti diversi bonus di benvenuto. Per quanto riguarda le scommesse sportive l’operatore mette a disposizione un bonus pari al 100% sul primo deposito per un massimo di 100€. Proseguendo nella lettura di questo articolo è possibile conoscere tutti i dettagli sul bonus scommesse Betsson.

Bonus scommesse Betsson: ecco come funziona

Il bonus di benvenuto è riservato ai nuovi utenti che scelgono di iscriversi sulla piattaforma online di Betsson. A differenza di quanto accade generalmente per accedere al bonus non bisogna digitare un codice promozionale Betsson: l’utilizzo del predetto codice resta comunque una scelta facoltativa del giocatore e non un obbligo necessario a cui adempiere in sede di iscrizione. Tuttavia potrebbe rivelarsi necessaria per aderire a specifiche promozioni o offerte esclusive.

Il bonus scommesse Betsson consiste in una maggiorazione pari al 100% dell’importo della prima ricarica effettuata fino ad un massimo di 100€. Una volta ultimati gli step di registrazione e la validazione del documento l’utente potrà procedere alla ricarica con uno dei metodi qualificanti. Dalla promo, infatti, sono escluse le ricariche effettuate con Skrill e Neteller. Per poter utilizzare il bonus scommesse Betsson occorre selezionare lo stesso nella sezione "Promozioni e Bonus" aggiugendolo nel carrello dopo averlo selezionato dalla scheda dedicata gli altri bonus.

Il bonus Betsson può essere utilizzato solo per piazzare scommesse multiple pre-match sul mercato calcio esito finale 1X2 di incontri di calcio (esclusi i sistemi e live) di almeno 5 eventi con quota minima di 1.50 per ogni evento entro 3 giorni dall'assegnazione.

Le eventuali vincite derivanti saranno convertite in “Real Bonus” fino a un massimo di 200€. Quest'ultimo, per poter essere prelevabile, va utilizzato nelle stesse modalità descritte in precedenza: entro tre giorni sul mercato calcio esito finale 1X2 con eventi dalla quota minima di 1.50 ed il massimo della puntata consentita in 100€.

Betsson bonus scommesse Rollover: 1X Requisiti: nuovo utente Validità: entro tre giorni dall’accredito Primo deposito: richiesto Deposito minimo: 10€ Accredito: dopo la procedura di ricarica e selezione del bonus Tempo di utilizzo: 3 giorni Codice presentatore Betsson Non richiesto

Tutti i passaggi per ottenere il bonus scommesse Betsson

Ecco quindi tutti i passaggi utili per ricevere il bonus Betsson di benvenuto:

Registrazione sul sito: per prima cosa occorre perfezionare la procedura per l’iscrizione al portale attraverso l’inserimento dei dati personali,

Ricaricare il conto di gioco: una volta completata in tutti gli step la procedura di iscrizione si potrà procedere alla prima ricarica: la cifra minima è 10€ mentre l’importo massimo consentito per l’accesso al bonus è 100€. Le ricariche con Skrill e Neteller non sono considerate valide per l’accesso alla promozione,

: selezionare il “Bonus deposito sport” nella sezione "Promozioni e Bonus" alla scheda altri bonus ed inserirlo nel carrello, Ricezione bonus: l’accredito avviene subito dopo il completamento della procedura.

Betsson: bonus scommesse e condizioni di utilizzo

Dopo aver visto come aderire all'offerta di benvenuto, non resta che vedere quali siano le condizioni per poterne usufruire:

Il bonus scommesse Betsson va utilizzato entro 3 giorni dall’accredito e scommesso nel mercato calcio pre-match esito finale 1X2 in multipla da almeno 5 eventi con quota minima 1.50

dall’accredito e scommesso nel mercato calcio pre-match esito finale 1X2 in Per rendere prelevabili eventuali vincite derivanti dal bonus è necessario effettuare entro tre giorni una giocata nelle stesse modalità descritte in precedenza e convertire il Fun Bonus in Real.

Sistemi e live sono esclusi da questa promozione.

Betsson: promozioni e iniziative per le scommesse

Oltre al welcome bonus scommesse, Betsson propone propone altre promozioni sullo sport di cui si parlerà nel dettaglio a seguire.

Bonus registrazione senza deposito

Una ad esempio è il bonus registrazione di 100 euro suddiviso sia sullo sport che sul casinò. Per quanto riguarda le scommesse sportive questo “fun bonus” viene erogato in 5 tranche da 10 euro: la prima viene accreditata subito, le altre nelle successive quattro settimane.

Quote maggiorate Inter

L’operatore prevede anche delle quote maggiorate per le scommesse sull’Inter sia per quel che riguarda gli antepost che i singoli eventi. Si tratta di un'offerta cumulabile con il bonus scommesse Betsson di benvenuto e permette di puntare sulla vittoria dei nerazzurri in campionato o in Champions e addirittura per ogni giornata di Serie A approfittando di una quota maggiorata.

Bonus multipla Betsson

Non manca poi l’ormai diffuso bonus multipla con un moltiplicatore che parte da almeno tre eventi con un minimo del 3% e può arrivare ad un massimale del 600%. Per attivare la maggiorazione occorre scommettere quindi almeno in tripla inserendo in giocata eventi che abbiano quota pari o maggiore a 1.25.

Promozioni settimanali

Oltre ai menzionati bonus scommesse, Betsson propone anche delle promo particolari a cadenza settimanale legate agli eventi calcistici di rilievo. Per ulteriori informazioni sulle promo, siano esse fisse o a cadenza temporale, consultare il sito dell’operatore.

Betsson: bonus benvenuto a confronto con altri siti di scommesse online

Per una panoramica più completa ed oggettiva delle offerte messe a disposizione dal concessionario di gioco, è opportuno confrontare la promo di benvenuto con i top bonus scommesse di altri siti.

FAQ - Domande frequenti

Quali sono i requisiti per ricevere il bonus scommesse Betsson?

È necessario registrarsi come nuovo utente e effettuare un deposito minimo qualificante. Una volta fatto ciò occorre selezionare l'offerta nella sezione “Promozioni e Bonus”. L’importo massimo di ricarica consentito per ottenere la promozione del 100% è di 100€.

Quando avviene l’accredito su Betsson del bonus?

Una volta attivata la promo, l'importo è accreditato subito al giocatore che ha tre giorni di tempo per poterlo utilizzare.

Posso utilizzare il bonus su qualsiasi tipo di scommessa calcio?

Il bonus scommesse Betsson può essere utilizzato solamente in una schedina multipla sul mercato 1X2 esito finale calcio con almeno 5 eventi dalla quotazione minima di 1.50. Le schedine multiple possono essere giocate solamente in pre-match: sono dunque esclusi sia i sistemi che le scommesse.

Quanto tempo ho per utilizzare il bonus benvenuto?

Dopo l’accredito il giocatore ha tre giorni di tempo per poter usufruire della promo. Al fine di convertire in saldo e prelevare eventuali vincite ottenute, occorrerà rigiocare almeno una volta una schedina multipla pre-match (sistemi e live esclusi) sul mercato 1X2 esito finale calcio con almeno 5 eventi dalla quotazione minima di 1.50.

Ci sono altre promozioni su Betsson?

Sì, l’operatore attualmente offre un bonus di benvenuto senza deposito che riguarda sia le scommesse calcistiche che il casinò, quote maggiorate e un bonus multipla fino al 600%. Inoltre vi sono anche delle promozioni settimanali legate ai singoli eventi calcistici.