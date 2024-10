Bonus scommesse QuiGioco 2024: ecco come funziona e come ottenerlo

Cos’è il bonus scommesse QuiGioco: l’offerta dell’operatore e i passaggi per ottenerlo, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tra i nuovi bookmaker online emergenti che si stanno affermando nello scenario del betting italiano vi è la piattaforma di QuiGioco, sito di scommesse sportive operante in Italia grazie alla sua legale concessione per i giochi a distanza GAD 15521.

L'operatore propone ai nuovi iscritti un bonus benvenuto per lo sport pari al 100% del primo deposito fino a 25€ per incentivare la loro registrazione. Per aderire all'offerta occorre digitare il codice presentatore QuiGioco dedicato alla promo. Proseguendo in questo articolo è possibile saperne di più sul welcome bonus e sui passaggi utili per ottenerlo.

Come funziona il bonus scommesse QuiGioco

Per i nuovi utenti che scelgono di aprire un conto su QuiGioco, l'operatore mette a disposizione un bonus benvenuto scommesse del 100% sul primo deposito fino a 25€. Per aderire a questa promozione occorre digitare il codice promo dedicato in fase di versamento. Ricordiamo che l'utilizzo del codice è una scelta facoltativa da parte dell'utente, tuttavia necessaria per attivare le eventuali offerte ad esso collegate.

Il bonus scommesse Quigioco è subordinato alla prima ricarica effettuata dal nuovo utente dopo la registrazione su un importo minimo di 25€. Una volta completata la procedura di registrazione con l’inserimento dei dati e la convalida del conto con l'invio di un documento di identità, il cliente potrà procedere con il primo versamento ed inserire il codice promozione nel campo dedicato.

L’importo massimo del bonus scommesse QuiGioco ammonta a 25€ euro, ovvero il 100% della somma della ricarica effettuata, ed è erogato in 5 rilasci settimanali. Dal momento del rilascio di ogni singola tranche l’utente ha 7 giorni di tempo per poterla utilizzare. Eventuali rimanenze del “real bonus” sulla singola settimana scadono in automatico nel momento in cui avviene l’accredito della nuova tranche.

Il bonus QuiGioco per essere reso prelevabile deve essere puntato almeno una volta su una o più scommesse da almeno 4 eventi con la quota minima del singolo evento fissata sull’1.40. I sistemi sono esclusi dalle giocate effettuabili. Laddove venga effettuato un prelievo nei 10 giorni di durata della promozione il bonus decade in automatico.

Bonus scommesse QuiGioco Rollover: 1x ciascuna tranche Requisiti: nuovo utente Validità: 7 giorni dall'accredito Primo deposito: richiesto Accredito: in cinque rilasci da 5€ a cadenza settimanale dal momento della prima ricarica Deposito minimo: 25€ Tempo di utilizzo: 7 giorni Codice Presentatore QuiGioco necessario

Quali sono i passaggi per ottenere il bonus scommesse QuiGioco

Ecco in breve i passaggi utili per ricevere il bonus scommesse QuiGioco:

Registrazione sul sito: il primo step è il perfezionamento della registrazione sul sito del bookmaker con l’inserimento dei dati personali

il primo step è il perfezionamento della registrazione sul sito del bookmaker con l’inserimento dei dati personali Convalida del conto attraverso l'invio o il caricamento di una copia del proprio documento di identità;

attraverso l'invio o il caricamento di una copia del proprio documento di identità; Effettuare la ricarica e inserire il codice promozionale : dopo la registrazione all'utente è richiesto di effettuare il primo deposito il cui valore minimo è 25€. In sede di ricarica si procede con l’inserimento del codice necessario per accedere all'offerta.

: dopo la registrazione all'utente è richiesto di effettuare il primo deposito il cui valore minimo è 25€. In sede di ricarica si procede con l’inserimento del codice necessario per accedere all'offerta. Ricezione della prima tranche: una volta completate le procedure di iscrizione e di ricarica l’utente riceverà il primo rilascio del bonus del valore di 5€.

una volta completate le procedure di iscrizione e di ricarica l’utente riceverà il primo rilascio del bonus del valore di 5€. Ricezione delle ulteriori 5 tranches: L’importo totale del bonus benvenuto QuiGioco è 25€ e viene erogato in tranche in 5 settimane.

QuiGioco: bonus scommesse e condizioni per l’utilizzo

Per aderire correttamente all'iniziativa è importante tenere a mente alcuni punti salienti dei termini e condizioni:

Ciascuno scaglione del bonus scommesse QuiGioco deve essere utilizzato entro una settimana

Nel momento in cui avviene il nuovo rilascio eventuali rimanenze saranno stornate.

Per rendere prelevabile l'importo ottenuto, bisognerà scommetterlo su una o più giocate su scommesse multiple da minimo 4 eventi con quota per selezione pari o superiore a 1.40.

Le giocate a sistema sono escluse da questa promozione.

Il welcome bonus sport maturato decade automaticamente nel momento in cui viene effettuato un prelievo nei 10 giorni di durata della promo.

Altre promozioni QuiGioco dedicate allo sport

Nella pagina “promozioni” all’interno della piattaforma sono presenti altre offerte che riguardano sia le scommesse sportive che i giochi da casino. Offerte e promo sono sempre soggette a variazioni quindi per verificarne la disponibilità occorre accedere sul sito dell’operatore. Un esempio è il bonus multipla che permette di incrementare la potenziale vincita delle proprie multiple a seconda degli eventi inseriti in giocata, come si vedrà nel dettaglio proseguendo la lettura.

Bonus multipla QuiGioco

Per quanto riguarda le scommesse calcistiche (e in generale sportive) non può mancare il famoso Bonus Multipla sul sito dell'operatore che permette di attivare una maggiorazione in percentuale che scatta a partire dalla scommessa quintupla (con almeno 5 eventi) e che cresce in proporzione al numero degli eventi inseriti in una singola giocata. Fino ad arrivare ad un massimale del 177%. Per aderire a questa iniziativa quindi occorre effettuare una giocata su scommesse multiple con almeno 5 eventi e quota minima 1.20 per selezione attivando così un incremento che va dal 5% fino al 177% su 30 eventi.

QuiGioco: bonus a confronto con altri siti di scommesse online

Per avere ulteriori elementi di valutazione sulle offerte di benvenuto dei bookmaker operanti in Italia si può consultare la nostra guida sui migliori bonus di scommesse.

FAQ - Domande Frequenti

Come si ottiene il bonus scommesse QuiGioco?

Per aderire all'offerta di benvenuto occorre effettuare la registrazione con il caricamento di una copia del documento di identità, effettuare una ricarica di almeno 25€ e inserire un codice promozionale dedicato alla promo all’atto del deposito. L’inserimento del codice promozionale non è un atto obbligatorio ma consente l’accesso all’offerta riservata al bookmaker per i nuovi utenti.

Entro quanto tempo è accreditato il bonus scommesse QuiGioco?

L'importo è erogato in cinque scaglioni settimanali da 5 euro a settimana a partire dal completamento della prima ricarica. Per rendere ogni tranche prelevabile, bisogna giocarla almeno una volta su una multipla da 4 eventi o più con quota minima 1.40, sistemi esclusi.

Quanto tempo ho per utilizzare il bonus QuiGioco scommesse?

Ogni tranche deve essere utilizzata entro 7 giorni dal suo rilascio settimanale. Una volta avvenuto il nuovo rilascio, eventuali rimanenze saranno andate perdute.