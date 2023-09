In questo articolo i lettori troveranno un confronto quote vincente Europa League 2023/2024 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

Confrontare le quote vincente Europa League 2023/2024 permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse per l'ambita competizione europea.

Il Liverpool viene considerato il principale candidato alla vittoria finale dell'Europa League 2024. A seguire troviamo il Brighton di De Zerbi, il Villarreal, la Roma, il Betis e l'Atalanta. Leggermente più distanti i tedeschi del Leverkusen, il West Ham, e lo Sporting Lisbona.

L’Europa League continua ad essere ancora oggi una delle competizioni per club più importanti in assoluto. Il torneo è giunto alla sua cinquantatreesima edizione, e quella in corso sarà l’ultima edizione con il format attuale. A partire dalla prossima stagione, infatti, la fase a gironi sarà totalmente stravolta e aumenterà il numero delle squadre partecipanti, oltre che quello delle partite da disputare. Saranno 36 le compagini coinvolte in un unico girone.

Pronostici Europa League: chi vincerà la prossima edizione?

Per la stagione 2023/2024 la principale favorita per la vittoria della seconda coppa continentale è il Liverpool, che si era classificato al quinto posto nella scorsa stagione in Premier League. La rosa dei Reds è evidentemente la più attrezzata per questa competizione, ma c’è anche un’altra squadra inglese che ambisce ad arrivare fino in fondo, vale a dire il Brighton attualmente allenato dall’italiano Roberto De Zerbi.

Da non sottovalutare è inoltre la Roma, finalista nel 2023, quando ha sfiorato il trionfo arrendendosi solo ai rigori contro il Siviglia, che detiene il record di successi nel torneo. Possibile outsider è il Villarreal, vincitore nel 2021. La prossima finale di Europa League è in programma il 22 maggio 2024 presso l’Aviva Stadium di Dublino.

I nostri pronostici vincente Europa League 2023/2024 con confronto quote

Quote vincente Europa League 2023/2024: i Reds per conquistare la quarta Coppa

Sono indubbiamente i Reds i principali candidati alla vittoria dalle quote vincente Europa League 2023/2024 di quella che potrebbe essere la loro quarta coppa europea, anche se l’ultima volta che l’hanno conquistata si chiamava ancora Coppa Uefa. L’ultimo trionfo in questa competizione per gli inglesi infatti, risale alla finale di Dortmund del 16 maggio 2001, quando in campo c’erano ancora giocatori del calibro di Michael Owen e Steven Gerrard. Allora il Liverpool allenato da Gerard Houlier, ebbe ragione, ma solo ai supplementari, dell’Alavès.

Brighton e Villarreal in testa, le altre apparentemente staranno a guardare

Sicuramente abituati a palcoscenici ben più prestigiosi, anche se in fase calante gli inglesi possono essere un cliente scomodo per chiunque li affronterà, soprattutto tra le mura amiche dell’Anfield, capace di diventare nelle partite casalinghe una vera e propria bolgia. Secondo i bookmaker online non dovrebbe esserci storia in merito, con il Liverpool davanti e tutti gli altri a spartirsi le briciole. Brighton e Villareal primi fra gli “outsider” dalle quote vincente Europa League 2023/2024 con la Roma finalista della scorsa stagione e il Betis subito dopo, ma i Reds sono troppo fuori quota per aspettarsi un finale diverso da quello previsto dai siti di scommesse, con l’Europa League che quasi sicuramente il prossimo fine maggio parlerà la lingua del Re.

