Tutto quello che c'è da sapere sul bonus scommesse VinciTu e sulle altre promozioni sportive attive sul sito in questo articolo.

Quello di cui si parlerà in questo articolo è bookmaker online sicuro e autorizzato dall’ADM, con licenza numero 15200. Chi si iscrive per la prima volta al sito scommesse sportive, può ricevere un bonus scommesse VinciTu di benvenuto senza deposito fino a 250€.

Come funziona il bonus scommesse VinciTu

Il bonus scommesse VinciTu di 250€ offerto dall'operatore è un'iniziativa di benvenuto rivolta a tutti i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta su questo sito scommesse online. Tale promo, che non richiede alcun deposito iniziale o inserimento di codice bonus Vincitu, mette a disposizione dei nuovi giocatori un importo utilizzabile sulle scommesse sportive online per gli eventi pre-match.

Il credito di gioco viene erogato non appena l'utente completa la convalida del conto. La verifica si effettua inviando il documento di identità fronte/retro e un selfie con documento ben visibile all'indirizzo helpdesk@vincitu.net, oppure caricando i documenti direttamente sul sito.

Una volta che il conto gioco è stato convalidato, l'utente riceverà il bonus scommesse VinciTu di 250€ entro 24 ore. Per convertire questo importo in saldo reale, bisogna scommettere l'importo ottenuto per 10 volte, raggiungendo quindi un volume di gioco di 2.500€. Le scommesse sportive dovranno essere piazzate su schedine di almeno 3 eventi, con una quota uguale o superiore a 1,50 e un moltiplicatore quota per ticket minimo di 5. Le giocate, inotlre, dovranno essere tutte di tipologia pre-match e non sarà possibile utilizzare il bonus scommesse Vincitu su sistemi o singole.

VinciTu bonus scommesse di benvenuto Rollover: 10x bonus senza deposito, 1x bonus reale Requisiti: nuovo utente Validità: 10 giorni Primo deposito: non richiesto Accreditato entro: 24 ore dalla convalida di gioco Min. deposito: non applicabile Free spins: no Codice promo: non richiesto

Ulteriori termini e condizioni

Dopo aver raggiunto il volume di gioco richiesto, l'utente potrà ottenere un Coupon del 30% dell'importo dell'importo ricevuto, visitando la sezione "PROMO UTENTI" e cliccando su "INCASSA BONUS". Successivamente, per trasformare il coupon in saldo reale, l'utente avrà bisogno di giocare l'intero importo del bonus scommesse VinciTu a quota pari o superiore a 1,10 una sola volta. In caso di vincita, occorrerà cliccare su "BONUS WIN VINCITU" nella sezione "promo per te", e successivamente su "INCASSA BONUS".

Il saldo ha una validità di 10 giorni, dopo di che scadrà: tutti i progressi maturati fino a quel momento verranno quindi annullati.

Come ottenere il bonus scommesse VinciTu

Come fare per aderire all'iniziativa di benvenuto riservata ai giocatori che si registrano per la prima volta sul portale? Ecco un elenco dei passaggi da seguire per ottenere il bonus scommesse Vincitu da 250€:

Registrarsi sul sito ufficiale dell'operatore italiano e selezionare l'opzione per la promozione di 250€ senza deposito durante l’iscrizione alla piattaforma

sul sito ufficiale dell'operatore italiano e selezionare l'opzione per la promozione di 250€ senza deposito durante l’iscrizione alla piattaforma Convalidare il conto di gioco , inviando una copia fronte/retro del documento di identità e un selfie con il documento ben visibile (carta di identità, passaporto o patente). Questi documenti possono essere inviati a helpdesk@vincitu.net oppure caricati direttamente sul sito nelle opzioni utente;

, inviando una copia fronte/retro del documento di identità e un selfie con il documento ben visibile (carta di identità, passaporto o patente). Questi documenti possono essere inviati a helpdesk@vincitu.net oppure caricati direttamente sul sito nelle opzioni utente; Attendere che il conto di gioco venga controllato e che il bonus scommesse Vincitu di 250€ venga accreditato (entro 24 ore dalla convalida);

Utilizzare l'importo ottenuto per piazzare scommesse sportive pre-match in multipla di almeno 3 selezioni a quota 1,50 per evento e quota complessiva della schedina pari o superiore a 5;

pre-match in multipla di almeno 3 selezioni a quota 1,50 per evento e quota complessiva della schedina pari o superiore a 5; Completare un volume di gioco pari a 2.500€, scommettendo l'importo del bonus sport per 10 volte , per convertirlo in saldo reale.

pari a 2.500€, scommettendo l'importo del bonus sport , per convertirlo in saldo reale. Andare nella sezione "PROMO UTENTI" del sito e cliccare su "INCASSA BONUS" una volta raggiunto l'obiettivo di volume di gioco per ottenere un coupon del valore del 30% dell'importo ottenuto;

Giocare l'intero importo del bonus a quota 1,10 una sola volta dopo aver ottenuto il coupon, per trasformarlo in saldo reale.

una sola volta dopo aver ottenuto il coupon, per trasformarlo in saldo reale. Cliccare su "BONUS WIN VINCITU" e poi su "INCASSA BONUS" nella sezione "Promo per te" del sito per trasferire i guadagni sul saldo reale prelevabile.

Dettagli da considerare sul bonus scommesse Vincitu:

È importante non effettuare prelievi prima che l'importo non sia stato completamente sbloccato e convertito in saldo reale.

Il bonus senza deposito eventualmente convertibile ha una soglia massima del 30% del valore iniziale (massimo 75 €).

Come convertire il bonus scommesse VinciTu

Prima di poter prelevare le vincite conseguite utilizzando il bonus scommesse VinciTu o il saldo prelevabile frutto del rigioco dello stesso, occorre aver completato e soddisfatto i requisiti di puntata relativi. Fatto questo, sarà sufficiente seguire questi step per effettuare il prelievo:

Fare il login con le proprie credenziali su Vincitu

Aprire l’area personale e selezionare “Prelievo”

Selezionare il metodo di pagamento

Inserire l’importo da prelevare

Confermare il prelievo, inserendo tutte le informazioni richieste.

Vincitu è un bookmaker online autorizzato dall’AAMS / ADM. Questo significa che è tenuto a rispettare la normativa antiriciclaggio. Pertanto, è possibile utilizzare un metodo di pagamento per prelevare solo se è già stato usato almeno in un caso per una ricarica e solo dopo aver validato il conto gioco.

Altre promozioni VinciTu Sport

Su VinciTu, bonus scommesse per i nuovi utenti a parte, sono disponibili nella sezione “Promozioni” (in alto a destra) altre offerte dedicate al betting. Le promo elencate sotto, sono meri esempi: si consiglia di verificare la disponibilità delle promozioni sul sito ufficiale del bookmaker.

Bonus Multipla

Il bonus multipla prevede un incremento percentuale della potenziale vincita in base al numero di eventi selezionati in schedina. La percentuale varia dal 2% per 5 eventi fino al 104% per 30 eventi. Questa promozione non può essere applicata a scommesse a sistema o a selezioni con quote inferiori a 1,22.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Vincitu

La sezione “Sport” di questo concessionario di gioco è raggiungibile tramite la barra di navigazione principale. Qui si possono trovare centinaia di eventi quotati, suddivisi in 15 discipline elencate sulla sinistra. È inoltre disponibile un’area dedicata al betting live, con alcuni eventi trasmessi in diretta streaming. Disponibile solo agli utenti registrati e che abbiano versato fondi sul proprio conto o giocato almeno una schedina nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda l’utilizzo del bonus scommesse VinciTu, è possibile utilizzarlo nella sezione Sport, con queste limitazioni:

Il bonus senza deposito deve essere usato in multiple di almeno 3 eventi a quota totale pari o superiore a 5 e quota per evento di almeno 1.30. Sono esclusi gli eventi LIVE e i sistemi.

L'importo accreditato con la conversione del coupon è utilizzabile su qualsiasi evento a quota minima 1.10.

VinciTu: bonus scommesse a confronto con altri bookmakers ADM

FAQ - Domande Frequenti

Ci sono altre limitazioni al bonus scommesse di Vincitu?

Sì, l’offerta non è utilizzabile più volte da uno stesso soggetto che apra più di un account utilizzando le generalità di altre persone dello stesso nucleo familiare.

Come si completa la convalida dell’account di gioco?

Bisogna inviare una copia fronte e retro del documento di gioco, affiancata da un selfie col documento sul sito ufficiale o all’indirizzo helpdesk@vincitu.net o caricare i documenti nella propria area personale. L'operazione va eseguita entro 30 giorni dalla registrazione.

Si possono cumulare i bonus scommesse di Vincitu?

In alcuni casi sì. Ad esempio, l'offerta di benvenuto può essere combinata col bonus multiple, creando schedine di almeno 5 eventi. Tuttavia è fondamentale consultare sempre termini e condizioni del sito ufficiale per assicurarsi che le iniziative promozionali siano cumulabili.