Il bonus Lottomatica per i nuovi iscritti arriva fino a 7.050€ e 250€ in PlayBonus slot utilizzando il codice promozionale LTTG*** alla registrazione.

Panoramica dei bonus benvenuto Lottomatica

Lottomatica: bonus benvenuto per le scommesse sportive

I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma di gioco (solo maggiorenni) possono ottenere un'offerta di benvenuto che funziona così:

🏷️ Descrizione offerta: Fino a 7.050€ di benvenuto + 250€ in PlayBonus con codice.

Fino a 7.050€ di benvenuto + 250€ in PlayBonus con codice. 🛠️ Come funziona: Dopo aver inserito un codice promozionale dedicato e aver effettuato un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni, è possibile ricevere bonus progressivi articolati in 3 step (incluso un bonus sulla ricarica, un Play Bonus Slot e l'iniziativa Invita un Amico). Per ottenere l'importo, è necessario generare un volume di scommesse in linea con i termini dell'offerta.

Dopo aver inserito un codice promozionale dedicato e aver effettuato un primo deposito di almeno entro 7 giorni, è possibile ricevere bonus progressivi articolati in 3 step (incluso un bonus sulla ricarica, un Play Bonus Slot e l'iniziativa Invita un Amico). Per ottenere l'importo, è necessario generare un volume di scommesse in linea con i termini dell'offerta. 🔒 Condizioni specifiche: Le condizioni di rigioco variano a seconda dell'offerta considerata e del volume di scommesse necessario per sbloccarla. Le vincite generate sono prelevabili solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata.

Le condizioni di rigioco variano a seconda dell'offerta considerata e del volume di scommesse necessario per sbloccarla. Le vincite generate sono prelevabili solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata. 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€. I depositi con Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica sono esclusi. Il PlayBonus aggiuntivo è attivabile solo inserendo il codice promozionale nel formulario di registrazione.

⭐Lottomatica bonus benvenuto Dettagli 5.000€ Invita un Amico Fino a 2.500.000 Premium Points

Ricarica min. amico 10€

Validità legame 8 settimane 2.000€ Play Bonus Slot Rigioco 30x su 4 provider

Max 500€ per provider

Validità 3 giorni 50€ per il primo deposito Rigioco 1x (quota tot. 5.00)

Multiple min. 4 eventi (quota min. 1.50)

Validità 7 giorni 250€ in Play Bonus Slot Ricarica minima 20€

Inserimento codice LTTGOAL Codice Promozionale LTTG***

Bonus benvenuto casinò Lottomatica

🏷️ Descrizione offerta: Un pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 10.030€ + 250€ in PlayBonus Slot.

Un pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 10.030€ + 250€ in PlayBonus Slot. 🛠️ Come funziona: I nuovi clienti possono ricevere un Bonus Real del 10% fino a 30€ sul primo deposito. In più il 100% del primo deposito fino a 5.000€ (suddiviso su 5 provider) e 250€ aggiuntivi utilizzando il codice promozionale. Si aggiungono inoltre i vantaggi dell'iniziativa Invita un Amico.

I nuovi clienti possono ricevere un Bonus Real del 10% fino a 30€ sul primo deposito. In più il 100% del primo deposito fino a 5.000€ (suddiviso su 5 provider) e 250€ aggiuntivi utilizzando il codice promozionale. Si aggiungono inoltre i vantaggi dell'iniziativa Invita un Amico. 🔖 Codice promozionale : È richiesto il codice LOTTC***.

: È richiesto il codice LOTTC***. 🔒 Requisiti di puntata: Occorre rigiocare per 40 volte l’importo del Play Bonus (turnover equivalente a 40x), mentre il wagering è di 1 volta per il Bonus Real da 30€.

Occorre rigiocare per 40 volte l’importo del Play Bonus (turnover equivalente a 40x), mentre il wagering è di 1 volta per il Bonus Real da 30€. ✔️ Giochi contribuenti: Il Play Bonus è utilizzabile sulle slot di 5 fornitori (Amusnet, Games Global, Greentube, Elk, Inspired). I giochi contribuiscono al 75% al raggiungimento del wagering (salvo specifiche eccezioni). Il Real Bonus da 30€ è esclusivo per i giochi IGT.

Il Play Bonus è utilizzabile sulle slot di 5 fornitori (Amusnet, Games Global, Greentube, Elk, Inspired). I giochi contribuiscono al 75% al raggiungimento del wagering (salvo specifiche eccezioni). Il Real Bonus da 30€ è esclusivo per i giochi IGT. ⏱️ Validità: Il Play Bonus sul deposito è spendibile entro 3 giorni dalla ricezione. Il Real Bonus, una volta sbloccato o generato dalla conversione, deve essere rigiocato entro 1 giorno.

Il Play Bonus sul deposito è spendibile entro 3 giorni dalla ricezione. Il Real Bonus, una volta sbloccato o generato dalla conversione, deve essere rigiocato entro 1 giorno. 🔎Termini e condizioni: Per attivare l'offerta, è richiesto un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, con esclusione di Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica. Il codice promozionale è facoltativo ma necessario per ottenere l’extra di 250€.

Come aprire un conto gioco

Per ottenere il bonus benvenuto Lottomatica è bene conoscere gli step necessari da seguire per la registrazione di un nuovo conto gioco:

collegarsi al sito ufficiale dell’operatore e cliccare sul pulsante “Registrati”; compilare tutti i campi del formulario di registrazione prendere visione dei documenti elencati per poi accettarne i termini e le condizioni; inserire gli estremi di un documento di riconoscimento scegliere l’offerta e spuntare la casella "Codice Promo" per digitare il codice promozionale

Ricordiamo che la registrazione a qualsivoglia bookmaker in possesso di regolare licenza concessa da ADM/AAMS è riservata esclusivamente a giocatori maggiorenni, che abbiano dunque già compiuto i 18 anni al momento dell’inserimento dei dati personali necessari per procedere con l’apertura di un nuovo conto.

Altre promozioni presenti su Lottomatica

Sul sito di Lottomatica è possibile trovare altre promozioni di diversa natura e periodicità, legate a specifici eventi oppure a determinate sezioni di scommessa: basti pensare al bonus di benvenuto riservato ai giocatori di Bingo oppure a quelli di Poker, senza dimenticare le “Iniziative Villaggio”. Eccole, di seguito, nello specifico:

Bonus Multipla fino al 250%

Classifica Calcio

Iniziative Villaggio: missioni da completare per ottenere bonus, badge, e punti reward extra.

Lottomatica: bonus multipla fino al 250%

Per gli scommettitori è presente un metodo che consente di incrementare le potenziali vincite: il bonus multipla di Lottomatica, a tal proposito, permette di aumentare la propria potenziale vincita con l'inserimento in schedina di più eventi, nello specifico fino al 250% e fino a un massimo di 30 selezioni. Il bonus scatta con almeno 5 eventi dalla quota minima pari a 1,25.

Lottomatica: bonus scommesse a confronto con l'offerta di altri siti ADM

Un consiglio semper attuale per i giocatori è la comparazione di una data offerta con le iniziative di benvenuto di altri operatori. Tra i bookmaker degni di nota in Italia figurano William Hill, Goldbet e Sisal.

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del bonus di Lottomatica?

Per quel che ho avuto modo di constatare, il bonus Lottomatica presenta cifre generose e, soprattutto, abbraccia più di un settore: non solo le scommesse sportive ma anche il casinò, il che non fa che rendere completo il pacchetto a disposizione dell'utenza. Un punto a favore che farà piacere agli scommettitori più esigenti.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

La struttura a step dell'offerta, che include il Play Bonus Slot fino a 2000€ (o 5.000€ per la promo Casinò) e l'iniziativa Invita un Amico, è un punto a favore di Lottomatica, che però al contempo richiede requisiti di puntata da tenere bene in considerazione: rigioco per 30 volte (40 per il Casinò) per convertire il Play Bonus, con un tetto massimo di conversione al 50% per singolo provider.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Secondo il mio punto di vista, il bonus Lottomatica può interessare sia a un'utenza più esperta che a una tipologia di giocatori per lo più 'neofiti': l'offerta include non solo rigidi requisiti di rigioco sui Play Bonus ma anche un wagering interessante per lo sblocco del bonus del 50% sul primo deposito qualificante sport (sebbene con vincoli di quota e numero eventi specifici).

Domande frequenti sul bonus Lottomatica

Come si attiva il bonus di benvenuto di Lottomatica?

Per attivare il bonus benvenuto Lottomatica, devi aprire un nuovo conto gioco e inserire il codice promozionale dedicato nel formulario di registrazione.

Quanto bisogna versare per aderire all’offerta?

Il deposito minimo per l'attivazione del bonus è di 20€. Sono esclusi alcuni metodi di pagamento come Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica.

Quanti giorni di tempo si hanno per effettuare il primo deposito?

Si hanno 7 giorni di tempo, a partire dalla data di registrazione, per effettuare il deposito minimo qualificante di 20€.

Per procedere col versamento dell’importo minimo pari a 20€ ci sono 7 giorni di tempo, a partire dalla data della registrazione del nuovo conto gioco.