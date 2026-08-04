Il bonus Lottomatica per i nuovi iscritti arriva fino a 7.050€ e 250€ in PlayBonus slot utilizzando il codice promozionale LTTG*** alla registrazione.
Panoramica dei bonus benvenuto Lottomatica
Lottomatica: bonus benvenuto per le scommesse sportive
I nuovi giocatori che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma di gioco (solo maggiorenni) possono ottenere un'offerta di benvenuto che funziona così:
- 🏷️ Descrizione offerta: Fino a 7.050€ di benvenuto + 250€ in PlayBonus con codice.
- 🛠️ Come funziona: Dopo aver inserito un codice promozionale dedicato e aver effettuato un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni, è possibile ricevere bonus progressivi articolati in 3 step (incluso un bonus sulla ricarica, un Play Bonus Slot e l'iniziativa Invita un Amico). Per ottenere l'importo, è necessario generare un volume di scommesse in linea con i termini dell'offerta.
- 🔒 Condizioni specifiche: Le condizioni di rigioco variano a seconda dell'offerta considerata e del volume di scommesse necessario per sbloccarla. Le vincite generate sono prelevabili solo dopo aver soddisfatto i requisiti di puntata.
- 🔎 Termini e condizioni: Il deposito minimo è di 20€. I depositi con Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica sono esclusi. Il PlayBonus aggiuntivo è attivabile solo inserendo il codice promozionale nel formulario di registrazione.
|⭐Lottomatica bonus benvenuto
|Dettagli
|5.000€ Invita un Amico
|2.000€ Play Bonus Slot
|50€ per il primo deposito
|250€ in Play Bonus Slot
|Codice Promozionale
|LTTG***
Bonus benvenuto casinò Lottomatica
- 🏷️ Descrizione offerta: Un pacchetto di benvenuto che può arrivare fino a 10.030€ + 250€ in PlayBonus Slot.
- 🛠️ Come funziona: I nuovi clienti possono ricevere un Bonus Real del 10% fino a 30€ sul primo deposito. In più il 100% del primo deposito fino a 5.000€ (suddiviso su 5 provider) e 250€ aggiuntivi utilizzando il codice promozionale. Si aggiungono inoltre i vantaggi dell'iniziativa Invita un Amico.
- 🔖Codice promozionale: È richiesto il codice LOTTC***.
- 🔒Requisiti di puntata: Occorre rigiocare per 40 volte l’importo del Play Bonus (turnover equivalente a 40x), mentre il wagering è di 1 volta per il Bonus Real da 30€.
- ✔️ Giochi contribuenti: Il Play Bonus è utilizzabile sulle slot di 5 fornitori (Amusnet, Games Global, Greentube, Elk, Inspired). I giochi contribuiscono al 75% al raggiungimento del wagering (salvo specifiche eccezioni). Il Real Bonus da 30€ è esclusivo per i giochi IGT.
- ⏱️Validità: Il Play Bonus sul deposito è spendibile entro 3 giorni dalla ricezione. Il Real Bonus, una volta sbloccato o generato dalla conversione, deve essere rigiocato entro 1 giorno.
- 🔎Termini e condizioni: Per attivare l'offerta, è richiesto un primo deposito di almeno 20€ entro 7 giorni dalla registrazione, con esclusione di Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica. Il codice promozionale è facoltativo ma necessario per ottenere l’extra di 250€.
Come aprire un conto gioco
Per ottenere il bonus benvenuto Lottomatica è bene conoscere gli step necessari da seguire per la registrazione di un nuovo conto gioco:
- collegarsi al sito ufficiale dell’operatore e cliccare sul pulsante “Registrati”;
- compilare tutti i campi del formulario di registrazione
- prendere visione dei documenti elencati per poi accettarne i termini e le condizioni;
- inserire gli estremi di un documento di riconoscimento
- scegliere l’offerta e spuntare la casella "Codice Promo" per digitare il codice promozionale
Ricordiamo che la registrazione a qualsivoglia bookmaker in possesso di regolare licenza concessa da ADM/AAMS è riservata esclusivamente a giocatori maggiorenni, che abbiano dunque già compiuto i 18 anni al momento dell’inserimento dei dati personali necessari per procedere con l’apertura di un nuovo conto.
Altre promozioni presenti su Lottomatica
Sul sito di Lottomatica è possibile trovare altre promozioni di diversa natura e periodicità, legate a specifici eventi oppure a determinate sezioni di scommessa: basti pensare al bonus di benvenuto riservato ai giocatori di Bingo oppure a quelli di Poker, senza dimenticare le “Iniziative Villaggio”. Eccole, di seguito, nello specifico:
- Bonus Multipla fino al 250%
- Classifica Calcio
- Iniziative Villaggio: missioni da completare per ottenere bonus, badge, e punti reward extra.
Lottomatica: bonus multipla fino al 250%
Per gli scommettitori è presente un metodo che consente di incrementare le potenziali vincite: il bonus multipla di Lottomatica, a tal proposito, permette di aumentare la propria potenziale vincita con l'inserimento in schedina di più eventi, nello specifico fino al 250% e fino a un massimo di 30 selezioni. Il bonus scatta con almeno 5 eventi dalla quota minima pari a 1,25.
Lottomatica: bonus scommesse a confronto con l'offerta di altri siti ADM
Un consiglio semper attuale per i giocatori è la comparazione di una data offerta con le iniziative di benvenuto di altri operatori. Tra i bookmaker degni di nota in Italia figurano William Hill, Goldbet e Sisal.
Opinione dell'esperto
Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro
Cosa ne pensi del bonus di Lottomatica?
Per quel che ho avuto modo di constatare, il bonus Lottomatica presenta cifre generose e, soprattutto, abbraccia più di un settore: non solo le scommesse sportive ma anche il casinò, il che non fa che rendere completo il pacchetto a disposizione dell'utenza. Un punto a favore che farà piacere agli scommettitori più esigenti.
Quanto facile è sbloccare la promozione?
La struttura a step dell'offerta, che include il Play Bonus Slot fino a 2000€ (o 5.000€ per la promo Casinò) e l'iniziativa Invita un Amico, è un punto a favore di Lottomatica, che però al contempo richiede requisiti di puntata da tenere bene in considerazione: rigioco per 30 volte (40 per il Casinò) per convertire il Play Bonus, con un tetto massimo di conversione al 50% per singolo provider.
Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?
Secondo il mio punto di vista, il bonus Lottomatica può interessare sia a un'utenza più esperta che a una tipologia di giocatori per lo più 'neofiti': l'offerta include non solo rigidi requisiti di rigioco sui Play Bonus ma anche un wagering interessante per lo sblocco del bonus del 50% sul primo deposito qualificante sport (sebbene con vincoli di quota e numero eventi specifici).
Domande frequenti sul bonus Lottomatica
Come si attiva il bonus di benvenuto di Lottomatica?
Per attivare il bonus benvenuto Lottomatica, devi aprire un nuovo conto gioco e inserire il codice promozionale dedicato nel formulario di registrazione.
Quanto bisogna versare per aderire all’offerta?
Il deposito minimo per l'attivazione del bonus è di 20€. Sono esclusi alcuni metodi di pagamento come Skrill, Neteller, OnShop e Titolo di Ricarica.
Quanti giorni di tempo si hanno per effettuare il primo deposito?
Si hanno 7 giorni di tempo, a partire dalla data di registrazione, per effettuare il deposito minimo qualificante di 20€.
Per procedere col versamento dell’importo minimo pari a 20€ ci sono 7 giorni di tempo, a partire dalla data della registrazione del nuovo conto gioco.