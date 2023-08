Guida al bonus scommesse Lottomatica: ecco come funziona, cosa offre e come fare per riceverlo dopo la registrazione.

Better, sezione sportiva del bookmaker online gestito dal noto marchio di gioco a distanza italiano Lottomatica, propone promozioni e offerte ai suoi utenti. Tra queste, il bonus scommesse Lottomatica di benvenuto è riservato a chi si iscrive per la prima volta a questa piattaforma di gioco autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sarà oggetto dell'analisi del seguente articolo. L'offerta consiste nel 100% del primo deposito fino a un massimo di 500€ + 5€ per il virtual e 250 PlayBonus Slot.

Come funziona il bonus scommesse Lottomatica?

Il bonus scommesse Lottomatica di benvenuto è un'offerta rivolta ai nuovi utenti e consiste nel riconoscimento del 100% dell'importo del primo deposito effettuato dal cliente, fino a un massimo di 500€, più un ulteriore bonus di 5€ per le scommesse virtuali. A questi si aggiungono 250€ per le Slot PlayBonus.

Per ottenere il bonus scommesse Lottomatica, il nuovo cliente avrà bisogno di registrarsi su Lottomatica.it, selezionare la voce “Bonus Benvenuto Better”, inviare una copia del proprio documento d'identità per convalidare il conto di gioco. Infine effettuare il primo deposito entro sette giorni dalla creazione dell'account. La ricarica iniziale qualificante deve essere di almeno 20€, e non può essere effettuata con Skrill, Neteller o OnShop. All'iscrizione esiste la possibilità di digitare un codice promozionale Lottomatica, ma ciò non influisce sull'ottenimento del bonus descritto in questa recensione.

L'importo previsto dall'offerta si sblocca effettuando un volume di scommesse pari a sei volte il valore del primo deposito, entro 30 giorni dalla registrazione. Le scommesse devono essere almeno in tripla, con una quota per singolo evento pari a almeno 1.50. Eventuali schedine chiuse con la funzionalità Cashout o contenenti sistemi non concorrono allo sblocco. Solo le scommesse online concluse e refertate entro 30 giorni dalla registrazione sono considerate valide ai fini promozionali.

Il bonus benvenuto può essere giocato con una legatura di almeno 4 eventi (ovvero multipla di 4 selezioni o più), con una quota minima di 2.50. Viene accreditato una volta a settimana, ogni mercoledì, a chi ha rispettato tutti i requisiti.

Per quanto riguarda invece il bonus virtual di 5€, viene erogato automaticamente al momento del primo deposito e scade dopo 7 giorni. Non è prelevabile ed è utilizzabile liberamente nella sottosezione “Virtuali” dell’area “Scommesse” di Better Lottomatica.

La terza parte dell'offerta prevede un 250€ PlayBonus Slot da utilizzare nel catalogo Slot PlayBonus entro 3 giorni dall'accredito. L'importo è accreditato a fronte di un versamento qualificante di almeno 20€ ed ha requisiti pari a 30 volte. Una volta trasformato in Reale, questo va rigiocato un'ultima volta entro 1 giorno dalla conversione.

Lottomatica bonus scommesse di benvenuto Rollover: 6x l’importo depositato e 1x il bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: 30 giorni. Primo deposito: Richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: il mercoledì successivo al completamento del requisito di puntata. Min. deposito: 20€ Free spins: No Codice promozionale: non richiesto Termini e condizioni

Come ottenere il bonus scommesse Better

Dopo aver visto cosa offre il bookmaker italiano ai nuovi clienti che si iscrivono per la prima volta al sito di scommesse sportive, non resta che entrare nel dettaglio del meccanismo per aderire all'offerta. Per ricevere correttamente il bonus scommesse Lottomatica, è necessario seguire questa procedura:

Compilazione del modulo di registrazione su Lottomatica.it con selezione del Bonus Benvenuto Better in fase di iscrizione, Caricamento del documento d'identità per la validazione del conto di gioco (da effettuarsi indipendentemente dall'iniziativa promozionale entro 30 giorni dall'apertura del conto gioco) Deposito iniziale di almeno 20€ entro 7 giorni dall'apertura del Conto Gioco con qualsiasi metodo di pagamento tranne Skrill, Neteller e OnShop; Completare un volume di scommesse pari a 6 volte l'importo del primo deposito nel lasso di tempo di 30 giorni dalla registrazione. Le giocate qualificanti devono essere almeno in tripla e con una quota di almeno 1.50 per evento, Verifica dell'accredito del bonus Lottomatica sul proprio account.

Per l'offerta Virtual invece occorre sapere che:

Erogazione automatica di un ulteriore Bonus Virtual di 5€ per coloro che hanno effettuato un primo deposito di almeno 20€.

Per la parte dedicata alle slot machine online invece bisogna tenere a mente:

L'importo accreditato ha validità di 3 giorni

Può essere utilizzato nel Catalogo Slot PlayBonus

Requisiti di puntata pari a 30 volte

Il puntato slot contribuisce al 75%

Come sbloccare il bonus scommesse Lottomatica

Una volta sbloccato, il bonus scommesse Lottomatica potrà essere giocato ad una legatura pari ad almeno 4 eventi con quota minima pari ad almeno 2.50. Eventuali vincite conseguite potranno essere prelevate con un metodo di pagamento già usato per almeno una ricarica, seguendo questi step:

Effettuare il login su Lottomatica.it con le proprie credenziali

Cliccare sull’icona a forma di “omino” in alto a destra per acceder alla propria area personale

Cliccare su “Preleva” nella finestra aperta a cascata per accedere alla sezione dei prelievi

Selezionare il metodo di pagamento tra quelli disponibili, inserire la cifra che si vuole desiderare e fornire i dettagli necessari per completare la transazione.

Altre promozioni Better Lottomatica

Oltre al bonus scommesse Lottomatica per il betting, il bookmaker offre altre promozioni per i nuovi utenti, oltre a un numero piuttosto nutrito di promozioni ricorrenti, esclusive e/o temporanee solo per la sezione Better.

Qui sotto, un riassunto di due delle promo disponibili. Le offerte vengono modificate frequentemente: si può verificare l’elenco delle promozioni cliccando su “Bonus” nella barra di navigazione principale.

Classifica tennis

Better ha introdotto una nuova classifica Tennis che premia gli utenti che piazzano il maggior numero di scommesse singole e multiple, live e pre match. I partecipanti guadagnano punti per le giocate vincenti sugli eventi di Tennis, e possono partecipare alla classifica che mette in palio un montepremi complessivo di 30.000 € in bonus sport. Le scommesse devono rispettare specifici criteri di importo e quota.

Quota stellare

Parallelamente, Better promuove il programma "Quota Stellare", che premia i 30 utenti che effettuano scommesse sportive online con le quote più alte e indovinano gli esiti, con un montepremi settimanale di 6.000 € in bonus sport. Le scommesse devono essere multiple, coinvolgere almeno 4 eventi e rispettare un importo minimo come previsto da termini e condizioni. Le discipline sportive incluse nell'iniziativa spaziano dal calcio al tennis, basket, volley, ciclismo, motociclismo e automobilismo.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il Bonus Lottomatica

Better, la sezione delle scommesse sportive, propone agli utenti un palinsesto molto ampio, caratterizzato da più di 20 discipline sportive, navigabili in modo veloce e pratico tramite il menù verticale sulla sinistra.

Per quanto riguarda la promozione di benvenuto, bisogna ribadire che sono poste delle limitazioni relativamente a:

Puntata qualificante con il deposito iniziale: schedina almeno in tripla e con una quota di almeno 1.50 per evento.

Bonus scommesse Better: deve essere giocato in multipla di almeno 4 eventi con quota finale di almeno 2.50.

Lottomatica: bonus scommesse a confronto con l'offerta di altri siti ADM

Domande frequenti

È necessario inserire un codice promozionale Lottomatica per ottenere il bonus scommesse?

No, questa offerta non richiede codici promozionali, né durante la registrazione, né al momento della prima ricarica qualificante. Tuttavia eventuali bonus esclusivi o promozioni speciali potrebbero prevedere l'utilizzo di un codice promozionale Lottomatica. È sempre consigliabile consultare il sito ufficiale per saperne di più.

Il bonus scommesse di benvenuto è cumulabile con altre offerte di altre sezioni del sito?

No, i bonus scommesse di benvenuto non sono cumulabili con altre offerte di benvenuto di Lottomatica.

Come funzionano i 5 € di bonus virtual?

Vengono accreditati automaticamente dopo la registrazione e il deposito qualificante di almeno 20 €. Bisogna aprire la sezione “Virtuali” e piazzare le proprie puntate senza quota minima, attraverso l’interfaccia di gioco che ricorda quella delle scommesse sportive standard.