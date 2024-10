Bonus ricarica: migliori promo sul deposito dei siti scommesse e di gioco

Il bonus ricarica, chiamato spesso anche bonus deposito, è una delle offerte promozionali più comuni nel mondo delle scommesse online italiano.

Si tratta di un incentivo che può essere proposto in un pacchetto di benvenuto o in forma ricorrente agli utenti già iscritti: in entrambi i casi, la principale azione qualificante per l’erogazione del bonus è il deposito.

Con questo termine si fa riferimento al versamento di denaro reale da parte dell’utente sulla piattaforma di gioco, usando uno dei metodi di pagamento considerati qualificanti nell’offerta. Solitamente, il bonus consiste in una percentuale variabile di bonus calcolata sull'importo depositato, che può variare a seconda della piattaforma e delle condizioni promozionali.

Una piena comprensione dei termini e delle condizioni legate a questi bonus, in primis dei requisiti di scommessa, è essenziale per usare al meglio i bonus ricarica, in modo intelligente e responsabile.

Migliori bonus ricarica e deposito sui siti scommesse italiani ADM

Le offerte elencate qua sotto sono state selezionate con cura fra i migliori bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Visitando i siti ufficiali tramite i link qua sotto, è possibile consultare i T&C completi e aggiornati dei bonus ricarica.

Netbet

Il Bonus di Benvenuto Sport offerto da NetBet è una promozione con bonus ricarica dedicata ai nuovi utenti che si registrano per la prima volta su questa piattaforma. Utilizzando il codice NETGOAL200, si può ricevere un bonus pari al 100% dell'importo depositato, fino a un massimo di 200€.

Per poter ottenere il bonus, è necessario effettuare un deposito minimo di 20 €, usando uno dei metodi di pagamento qualificanti (sono esclusi Skrill e Neteller). Il deposito qualificante deve essere rigiocato una volta (x1) entro 15 giorni su scommesse con una quota minima di 2.00 e una quota minima per selezione di 1.25.

Una volta accreditato, il Fun Bonus ha una validità di 7 giorni e richiede un ulteriore rigioco di tre volte (x3) su scommesse che includano almeno 4 eventi, con quote che rispettino le stesse condizioni.

Importo Bonus Wagering (Rigioco) Tempo a disposizione Fino a 200€ x1 per attivare il bonus; x3 per convertire il Fun Bonus 15 giorni per rigiocare il deposito qualificante; 7 giorni per completare il rigioco del Fun Bonus.

bet365

Il Bonus di Benvenuto di bet365 è riservato ai nuovi utenti che si registrano ed effettuano il loro primo deposito. Questa offerta prevede un bonus del 100% sul primo versamento qualificante, fino a un massimo di 100€. Per partecipare, è sufficiente aprire un conto, effettuare una ricarica di almeno 5€ e richiedere l’offerta seguendo le istruzioni nel proprio account.

Dopo aver effettuato il deposito, è necessario giocare l’importo una volta (x1) su qualsiasi mercato sportivo prima di poter utilizzare il bonus. Successivamente, per prelevare le vincite derivanti dal bonus, è richiesto un ulteriore rigioco pari a tre volte (x3) l’importo cumulativo del deposito e del bonus. Il saldo bonus e le eventuali vincite devono essere utilizzati entro 30 giorni dalla richiesta dell’offerta.

Importo del bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il Rigioco Fino a 100€ x1 per attivare il bonus; x3 per poter prelevare 30 giorni per completare il rigioco.

William Hill

William Hill offre un Triplo Bonus di Benvenuto fino a 300€, riservato ai nuovi utenti. Questa promozione include un bonus del 100% sul primo deposito fino a 100€, distribuito in quattro settimane, un bonus di 20€ in Free Spin per il casinò, e 10 € settimanali per 18 settimane tramite il programma fedeltà di WH (ovvero l'Extra Bet Club).

Per ottenere il bonus sul primo deposito, è necessario registrarsi con il codice promozionale ITA300 e effettuare un primo versamento di almeno 10€ con carta di credito/debito o Apple Pay, entro 7 giorni dalla registrazione.

Il bonus sarà distribuito settimanalmente: il 20% nelle prime tre settimane e il 40% nella quarta settimana, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti di scommessa. Le scommesse devono essere effettuate su singole o doppie live o multiple di almeno 3 eventi, con una quota minima di 2.00.

Importo bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il rigioco Fino a 100 € x1 per ogni settimana per ricevere il bonus settimanale 7 giorni per completare il rigioco settimanale, 4 settimane per completare il bonus completo. 20 € Free Spin x50 per convertire il Game Bonus in Bonus Cash 7 giorni per completare il rigioco del Game Bonus. 10 € settimanali Extra Bet Club x1 per ricevere il bonus settimanale Settimanale, entro 18 settimane dalla registrazione.

Snai

SNAI offre un pacchetto di benvenuto fino a 1.024€ per i nuovi utenti che si registrano utilizzando il codice promozionale BB_SPORT. Questo pacchetto include un Bonus GOLD fino a 500€ per le scommesse sportive e un Bonus Casinò fino a 500€, oltre a 15€ di Bonus Registrazione e 9 € di Extra Bonus per provare vari giochi.

Il Bonus GOLD sulle scommesse sportive è un bonus del 50% sul primo deposito, fino a un massimo di 500€. Per ottenere il bonus, è necessario effettuare un primo deposito e scommettere l'intero importo in una multipla con almeno 3 eventi, ciascuno con una quota pari o superiore a 1.50, entro 30 giorni dalla data del deposito. Una volta soddisfatti questi requisiti, il bonus verrà accreditato entro 7 giorni lavorativi e dovrà essere rigiocato almeno 6 volte (x6) su scommesse multiple con almeno 3 eventi e una quota complessiva pari o superiore a 1.50, entro 30 giorni dall'assegnazione del bonus.

Importo bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il rigioco Fino a 500€ sul primo deposito (Bonus GOLD) x6 su scommesse multiple con almeno 3 eventi, quota min. 1.50 30 giorni per completare il rigioco. Fino a 500€ sul primo deposito (Bonus Casinò) x60 sui giochi Playtech 10 giorni per completare il rigioco.

Lottomatica

Lottomatica offre un Bonus di Benvenuto esclusivo che può arrivare fino a 1.500€ più un PlayBonus Slot di 250€. Questo bonus è riservato ai nuovi utenti che si registrano utilizzando il codice promozionale e completano la registrazione tramite SPID.

Il bonus è calcolato nella misura di 100% sul primo deposito fino a 500€ e di un Play Bonus Slot di 250€, con un ulteriore bonus di 1.000€ se la registrazione avviene tramite SPID. Per ottenere il bonus, è necessario effettuare un deposito minimo di 20€ (con esclusione di alcuni metodi di pagamento come Skrill e Neteller) e scommettere l'importo del primo deposito quattro volte (x4) su scommesse multiple con almeno tre eventi e una quota minima di 1.50 per evento, entro 30 giorni dalla registrazione. Il PlayBonus Slot prevede un wagering di x40 entro 3 giorni, mentre il bonus SPID ha un wagering di x50 entro 3 giorni.

Importo Bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il Rigioco Fino a 500€ sul primo deposito x4 su scommesse multiple con almeno tre eventi, quota min. 1.50 30 giorni per completare il rigioco. 250€ PlayBonus Slot x40 3 giorni per completare il rigioco. 1.000€ Bonus SPID x50 3 giorni per completare il rigioco.

Goldbet

Goldbet propone invece un Bonus di Benvenuto esclusivo fino a 1.500 € più un PlayBonus Slot di 250€, riservato ai nuovi utenti che si registrano utilizzando il codice promozionale dedicato. Il bonus consiste in un 100% sul primo deposito fino a 500€, un PlayBonus Slot di 250€, e un ulteriore bonus di 1.000€ se la registrazione avviene tramite SPID.

Per attivare il bonus sul deposito, è necessario effettuare un primo versamento di almeno 20€ (sono esclusi alcuni metodi di pagamento come Skrill e Neteller) e soddisfare un requisito di rigioco pari a 4 volte l'importo depositato su scommesse multiple con almeno tre eventi, ciascuno con una quota minima di 1.50, entro 30 giorni dalla registrazione.

Per il resto, l’offerta ricalca quella di Lottomatica, trattandosi di 2 siti scommesse gemelli.

Importo Bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il Rigioco Fino a 500€ sul primo deposito x4 su scommesse multiple con almeno tre eventi, quota min. 1.50 30 giorni per completare il rigioco. 250€ PlayBonus Slot x40 3 giorni per completare il rigioco. 1.000€ Bonus SPID x50 3 giorni per completare il rigioco.

Betflag

Fra le tante offerte di benvenuto e i bonus senza deposito, BetFlag propone anche un pacchetto di benvenuto che include fino a 1.500€ senza deposito tramite CIE (Carta d'Identità Elettronica), 10€ extra con il codice promozionale FLAGOALIT, e un bonus del 100% sul primo deposito fino a 1.000€.

Il bonus ricarica sul primo deposito prevede un accredito del 100% dell'importo versato, fino a un massimo di 1.000€. Per ottenere questo bonus, è necessario selezionare l'opzione "Sport" durante il deposito e poi scommettere l'importo in modo progressivo su scommesse sportive pre-match, live o miste con una quota minima di 3.50. Il bonus viene sbloccato in scaglioni man mano che si raggiungono determinati obiettivi di scommessa. Ogni scaglione raggiunto comporta un accredito sul saldo che deve essere rigiocato almeno una volta prima di poter essere prelevato. Gli utenti hanno 90 giorni di tempo dall'attivazione del bonus per completare il rigioco e sbloccare l'intero importo.

Importo Bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il Rigioco Fino a 1.000€ sul primo deposito Progressivo in base a scaglioni, con rigioco su scommesse a quota min. 3.50 90 giorni per completare il rigioco e sbloccare il bonus.

DAZNbet

Daznbet è un nuovo sito di scommesse che propone un'interessante promozione di benvenuto per i nuovi utenti. Il pacchetto include un bonus progressivo fino a 700€ distribuito sui primi tre depositi, oltre a 10€ gratis alla registrazione. Questo pacchetto è rivolto ai nuovi giocatori che completano la registrazione e il primo deposito sul sito. Il bonus ricarica è strutturato in tre fasi:

Primo deposito: 50% fino a 100€. Secondo deposito: 50% fino a 200€ (dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa del primo deposito e del relativo bonus). Terzo deposito: 50% fino a 200€ (dopo aver soddisfatto i requisiti di scommessa del primo e secondo deposito e dei relativi bonus).

Per attivare il bonus, è necessario inserire il codice promozionale "DAZNBET50" al momento del primo deposito. I bonus successivi vengono attivati automaticamente una volta completate le condizioni del deposito precedente. Ogni bonus viene accreditato sotto forma di Fun Bonus, che deve essere convertito in Bonus Reale.

Per convertire il Fun Bonus, è necessario scommettere una volta l'importo del Fun Bonus su scommesse multiple con almeno 5 eventi, ciascuno con una quota minima di 1.50. Solo dopo la conversione, le vincite ottenute dal Bonus Reale saranno prelevabili.

Importo bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il rigioco 50% fino a 100€ (primo deposito) x1 Fun Bonus su multipla con almeno 5 eventi, quota min. 1.50. 1x Real bonus 7 giorni per completare il rigioco e convertire il Fun Bonus. 50% fino a 200€ (secondo deposito) x1 Fun Bonus su multipla con almeno 5 eventi, quota min. 1.50. 1x Real bonus 7 giorni per completare il rigioco e convertire il Fun Bonus. 50% fino a 200€ (terzo deposito) x1 Fun Bonus su multipla con almeno 5 eventi, quota min. 1.50. 1x Real bonus 7 giorni per completare il rigioco e convertire il Fun Bonus.

Betsson

Betsson offre ai nuovi utenti un pacchetto di benvenuto che include un bonus ricarica sport fino a 50€ e un potenziale bonus aggiuntivo fino a 500€ utilizzabile in multipla. Inoltre, i nuovi utenti possono ricevere 10€ di Fun Bonus alla convalida del conto e 10€ ogni lunedì per 4 settimane.

Il bonus ricarica consiste in un 50% sull'importo del primo deposito, fino a un massimo di 50€. Per ottenere il bonus, è necessario effettuare un deposito minimo di 10€ utilizzando una carta di credito o un altro metodo di pagamento valido (anche in questa offerta sono esclusi Skrill e Neteller). Il bonus ricevuto deve essere rigiocato su scommesse multiple pre-match o live con almeno 5 eventi, ciascuno con una quota minima di 1.50, entro 3 giorni dall'assegnazione. Solo le scommesse concluse e refertate entro questo periodo contano ai fini del rigioco. Una volta completati i requisiti di rigioco, il bonus si converte in Real Bonus, che a sua volta deve essere rigiocato una volta con le stesse condizioni prima di poter essere prelevato.

Importo bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il rigioco Fino a 50€ sul primo deposito x1 su multipla con almeno 5 eventi, quota min. 1.50 3 giorni per completare il rigioco e convertire in Real Bonus. Fino a 500€ su scommesse multiple x1 su multipla con almeno 5 eventi, quota min. 1.50 10 settimane per accumulare il bonus massimo.

Leovegas

LeoVegas offre ai nuovi clienti un Bonus di Benvenuto che consiste in due vincite potenziate del 100% fino a un massimo di 500€. Per ottenere questo bonus, è necessario registrarsi su LeoVegas, selezionare l'offerta di benvenuto per lo sport e effettuare un primo deposito di almeno 20€ entro 14 giorni dall'iscrizione.

Come visto in offerte precedenti, anche qua i depositi effettuati tramite Skrill e Neteller non sono validi per l'attivazione di questa promozione. Le due vincite potenziate devono essere utilizzate entro 7 giorni dalla loro attivazione: una su una scommessa pre-match e l'altra su una scommessa live, ciascuna con una puntata massima di 10€. Le vincite derivanti dall'uso delle vincite potenziate saranno accreditate in saldo reale.

Importo bonus Wagering (Rigioco) Scadenze per il rigioco Due vincite potenziate del 100% fino a 500€ Nessun requisito di rigioco sulle vincite 14 giorni per effettuare il deposito e attivare l'offerta; 7 giorni per utilizzare le vincite potenziate.

Planetwin 365

Il Bonus di Benvenuto Sport di Planetwin365 dà la possibilità di ricevere fino a 365€ suddivisi in tre tranche, che si attivano in successione in base al deposito e al soddisfacimento dei requisiti di scommessa: