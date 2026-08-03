Il bonus Betfair di benvenuto per lo sport consiste nel 100% delle perdite nette fino a 50€. La promozione si applica sulle scommesse Exchange effettuate sul portale dell’operatore.

Panoramica dei bonus benvenuto Betfair

Betfair: bonus benvenuto per le scommesse sportive

🏷️ Descrizione offerta: un rimborso del 100% sulle perdite nette fino a un massimo di 50€ .

un rimborso del sulle perdite nette fino a un massimo di . 🛠️ Come funziona: l'offerta si applica alle scommesse piazzate nella sezione Exchange. Per le prime 5 settimane dall'iscrizione, viene rimborsato il 100% delle perdite nette settimanali, con un tetto massimo di 10€ a settimana.

l'offerta si applica alle scommesse piazzate nella sezione Exchange. Per le prime 5 settimane dall'iscrizione, viene rimborsato il 100% delle perdite nette settimanali, con un tetto massimo di a settimana. 🔖 Codice promozionale: è richiesto l'utilizzo del codice ZBET** alla registrazione.

è richiesto l'utilizzo del codice ZBET** alla registrazione. 🔒 Condizioni specifiche: il rimborso è utilizzabile nella sezione "Sport" su scommesse con una quota minima di 1.50 .

il rimborso è utilizzabile nella sezione "Sport" su scommesse con una quota minima di . 🔎 Termini e condizioni: La partecipazione all'offerta richiede un deposito minimo di 10€ e l'inserimento di un codice promozionale dedicato. Il conto deve essere convalidato entro 30 giorni. Il calcolo del bonus si basa sulle scommesse piazzate solo nell'Exchange e le vincite ottenute sono immediatamente prelevabili.

Ecco un esempio pratico su un giocatore che nel corso delle prime cinque settimane subisce queste perdite nette:

settimana 1: 5€ di perdite nette, riceve 5€;

5€ di perdite nette, riceve 5€; settimana 2: 0€ di perdite nette, non riceve alcun bonus;

0€ di perdite nette, non riceve alcun bonus; settimana 3: 20€ di perdite nette, riceve 10€ (l'importo massimo settimanale);

20€ di perdite nette, riceve 10€ (l'importo massimo settimanale); settimana 4: 10€ di perdite nette, riceve 10€;

10€ di perdite nette, riceve 10€; settimana 5: 0€ di perdite nette, non riceve alcun bonus.

In totale, il giocatore ha ottenuto un bonus Betfair di 25€. Questo potrà essere utilizzato sullo sport a quota minima di 1.50 entro 7 giorni.

⭐ Betfair: bonus exchange Dettagli Offerta di benvenuto 100% fino 50€ Deposito minimo 10€ Funzionamento Rimborso perdite nette sull'exchange fino 10€ a settimana Validità promo 5 settimane Spendibilità Scommesse quota 1.50 Codice promozionale: ZBET**

Bonus benvenuto casinò Betfair

🏷️ Descrizione offerta: 50€ per i nuovi utenti.

50€ per i nuovi utenti. 🛠️ Come funziona: è necessario registrarsi inserendo un codice promozionale, convalidare il conto, effettuare un deposito minimo di 10€ e scommettere un totale di 10€ su uno dei giochi specificati. Una volta soddisfatte queste condizioni, l’importo fino 50€ può essere richiesto dalla pagina delle promozioni.

è necessario registrarsi inserendo un codice promozionale, convalidare il conto, effettuare un deposito minimo di e scommettere un totale di su uno dei giochi specificati. Una volta soddisfatte queste condizioni, l’importo fino 50€ può essere richiesto dalla pagina delle promozioni. 🔖 Codice promozionale: è richiesto l'utilizzo del codice CASI** o CASIT** durante la registrazione.

è richiesto l'utilizzo del codice o durante la registrazione. 🔒 Requisiti di puntata: l’importo ricevuto deve essere giocato almeno 40 volte il suo valore per essere convertito in Real Bonus. Il massimo convertibile è di 20€ . Il Real Bonus deve essere giocato una volta per rendere le vincite prelevabili.

l’importo ricevuto deve essere giocato almeno il suo valore per essere convertito in Real Bonus. Il massimo convertibile è di . Il Real Bonus deve essere giocato per rendere le vincite prelevabili. ✔️ Giochi contribuenti: il Fun Bonus può essere utilizzato solo su giochi selezionati come Halloween Fortune , Book of Kings e Buffalo Blitz II , che contribuiscono al 100% al raggiungimento dei requisiti di puntata.

il Fun Bonus può essere utilizzato solo su giochi selezionati come , e , che contribuiscono al al raggiungimento dei requisiti di puntata. ⏱️ Validità: l’utente ha 7 giorni di tempo per soddisfare i requisiti dal momento dell’accredito.

l’utente ha 7 giorni di tempo per soddisfare i requisiti dal momento dell’accredito. 🔎 Termini e condizioni: la convalida del conto tramite l'invio di un documento deve avvenire entro 30 giorni dalla registrazione.

Come aprire un conto di gioco

Per ricevere il bonus Betfair la registrazione è il primo passaggio da effettuare. I nuovi utenti possono seguire questi step:

iscrizione: compilare il modulo di iscrizione e fornire i dati di un documento d'identità valido e del codice fiscale;

compilare il modulo di iscrizione e fornire i dati di un documento d'identità valido e del codice fiscale; codice promozionale: inserire il codice promozionale dedicato nel formulario di registrazione;

inserire il codice promozionale dedicato nel formulario di registrazione; primo deposito: effettuare una ricarica iniziale di almeno 10€;

effettuare una ricarica iniziale di almeno 10€; piazzare scommesse: per avere diritto al rimborso, piazzare scommesse nella sezione Exchange;

per avere diritto al rimborso, piazzare scommesse nella sezione Exchange; ricezione del bonus: se il bilancio settimanale tra vincite e perdite risulta negativo, il rimborso del 100% (fino a 10€) viene accreditato ogni lunedì per 5 settimane.

Altre promozioni Betfair

Oltre al bonus Betfair di benvenuto, l'operatore offre altre iniziative nella sezione "Sportsbook" che cambiano nel tempo. Ecco alcune promozioni ricorrenti.

Assicurazione Salvamultipla: da un minimo di 5€ fino a 50€ di rimborso sulle multiple a seconda degli errori nei pronostici.

da un minimo di 5€ fino a 50€ di rimborso sulle multiple a seconda degli errori nei pronostici. Bonus multipla: si ottiene fino all’85% di incremento percentuale su multiple di oltre 20 eventi con quota minima 1.50.

si ottiene fino all’85% di incremento percentuale su multiple di oltre 20 eventi con quota minima 1.50. Bonus ogni sabato se è stato effettuato un deposito ed è stata piazzata almeno una scommessa negli ultimi 120 giorni.

Betfair: bonus scommesse a confronto con altri siti ADM in Italia

Il bonus di benvenuto di Betfair è sicuramente uno dei più particolari nel mercato del betting italiano. Vi sono, però, altri operatori che offrono delle iniziative di benvenuto che includono anche le scommesse exchange o promo su altri prodotti come

Betflag

VinciTu

Gioco Digitale

Opinione dell'esperto

Nome dell'autore: Vittorio Rotondaro

Cosa ne pensi del bonus di Betfair?

La promozione ideata da Betfair è diversa, soprattutto perché non è basata sul primo deposito come avviene solitamente. Qui, infatti, si parla di rimborso del 100% delle perdite nette fino a 50€, ma vale solo per le scommesse Exchange. Questa è una tipologia che solo Betfair e pochi altri bookmaker propongono. L’operatore ha deciso, perciò, di invogliare i giocatori a utilizzarla. Ecco perché l’ho apprezzata: permette di testare l’Exchange, ma con rischi minimi, almeno all’inizio.

Quanto facile è sbloccare la promozione?

L’offerta proposta da Betfair è semplice, però bisogna capire come funziona l’Exchange, visto che la promo è dedicata solo a questa tipologia. Prima di tutto, però, serve registrarsi inserendo il codice promo Betfair, e poi depositare almeno 10€ per accedere al bonus. Il rimborso copre le perdite fino a 10€ e prosegue per cinque settimane. Come visto, il funzionamento non è complicato, ma solo diverso dalle altre promo.

Per quale profilo di giocatore è adatto questo bonus?

Senza alcun dubbio, questo bonus di Betfair è per i giocatori interessati all'Exchange, sia che lo conoscano bene, sia che abbiano qualche voglia di capirlo. Il credito extra che si riceve, infatti, è dedicato solo a questa tipologia di scommesse. Se, perciò, non si rientra tra gli appassionati di Exchange, meglio cercare un’altra offerta.

FAQ - Domande frequenti sul bonus Betfair

Le scommesse piazzate con il bonus contribuiscono al calcolo delle perdite nette per il rimborso?

No, il calcolo delle perdite nette per il rimborso è basato sulle scommesse effettuate nell'Exchange, mentre il bonus può essere utilizzato nella sezione "Sport".

Esiste una quota minima per le scommesse qualificanti per il rimborso?

No, tutte le scommesse piazzate nell'Exchange durante il periodo promozionale sono prese in considerazione per il calcolo, indipendentemente dalla quota.

È disponibile un bonus senza deposito per le scommesse sportive?

Attualmente, il bonus benvenuto Betfair non include una componente senza deposito per le scommesse sportive. L'offerta richiede una ricarica minima e il calcolo delle perdite si basa su giocate con saldo reale.