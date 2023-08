In questa pagina i giocatori possono trovare tutte le informazioni utili sul bonus scommesse Betfair: cosa offre ai nuovi giocatori e come funziona.

Betfair è un sito scommesse online autorizzato dall’AAMS (ente incorporato nell’ADM dal 2012) che propone ai suoi nuovi utenti un bookmaker classico e un Exchange. Su questa piattaforma è possibile piazzare puntate "punta e banca". Per chi si iscrive per la prima volta al sito, è inoltre disponibile un bonus scommesse Betfair di benvenuto sull’Exchange con un rimborso del 100% delle perdite maturate nel periodo promozionale fino a un massimo di 50€.

Come funziona il bonus scommesse Betfair di benvenuto

Il Bonus scommesse Betfair di benvenuto è un'offerta promozionale rivolta ai nuovi iscritti al sito, utilizzabile esclusivamente nella sezione dedicata alle scommesse Punta e Banca (denominata per l’appunto “Exchange” nella barra di navigazione principale). Questo bonus si concretizza in un rimborso del 100% sulle perdite nette, fino a un massimo di 10€ a settimana, per un periodo complessivo di 5 settimane. Di conseguenza, il valore massimo del bonus scommesse Betfair che si può ricevere con questa promozione è di 50€.

Come spesso accade nelle promozioni cashback o di rimborso, il calcolo per l’accredito del bonus è basato sulle perdite nette dell'utente: ogni settimana, viene quindi calcolato il saldo tra le giocate effettuate dall'utente con la formula “importo totale puntato - importo totale vinto = posizione netta”. Se il bilancio tra vincite e perdite risulta negativo, l'utente ha diritto a un rimborso, che viene accreditato sul conto di gioco ogni lunedì per 5 settimane.

Per poter aderire alla promozione, è necessario iscriversi per la prima volta alla piattaforma Betfair, fornendo un documento d'identità valido e compilando il formulario. Inoltre, al momento della registrazione, l'utente occorre inserire il codice promozionale Betfair dedicato per attivare l'offerta. La digitazione del codice è una scelta facoltativa, dunque non necessaria per l'apertura del conto gioco. Tuttavia è fondamentale per aderire alla promo in corso. Il deposito minimo per partecipare all’offerta è di 10€, effettuabile con uno qualsiasi dei metodi di pagamento disponibili sulla piattaforma.

Ulteriori termini e condizioni dell'iniziativa di benvenuto

Per quanto riguarda le scommesse valide per la promozione, sono incluse tutte quelle piazzate all'interno della sezione exchange su base settimanale, da lunedì a domenica. Ne consegue che le puntate effettuate nella sezione “Sport” non contribuiscono al calcolo della posizione netta per il bonus scommesse Betfair.

Il bonus può essere giocato sullo “Sport” a quota minima 1.50. Eventuali vincite generate attraverso il saldo bonus sono immediatamente prelevabili. È importante notare che, per convalidare il conto di gioco, l'utente ha un tempo limite di 30 giorni dalla registrazione. Se il documento di identità non viene inviato e convalidato entro questo termine, il conto di gioco verrà bloccato, prima di essere definitivamente eliminato dopo altri 60 giorni senza convalida, provocando automaticamente l’annullamento di qualsiasi progresso dell'offerta.

Betfair Bonus Scommesse Exchange Rollover: 1x Requisiti: nuovo utente Validità: 7 giorni dalla data di accredito, per le prime 5 settimane dalla registrazione Primo deposito: richiesto Accreditato entro: il lunedì successivo alla settimana di calcolo Min. deposito: 10 € Free spins: no Codice promozionale: richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Betfair

Per ricevere il bonus scommesse Betfair di benvenuto per la sezione Exchange bisogna seguire questi step:

Iscrizione al sito: oltre a compilare il modulo di iscrizione, bisogna anche fornire i riferimenti di un documento d'identità valido (carta d'identità, patente o passaporto) e il codice fiscale Inserimento del codice promozionale: nel formulario di registrazione, l'utente ha la possibilità di inserire anche il codice promozionale dedicato all'iniziativa per attivare l'offerta del bonus di benvenuto. Ricordiamo che l'inserimento del codice è sempre una scelta opzionale che non influenza il procedimento di iscrizione ma che si rende necessario per la promo. Primo deposito: dopo aver completato la registrazione, bisogna che gli utenti effettuino una ricarica iniziale qualificante di almeno 10€ Piazzare scommesse nell'Exchange: per avere diritto al rimborso, all'utente occorre piazzare scommesse nella sezione Exchange della piattaforma. È sufficiente anche solo una giocata alla settimana, durante il periodo promozionale. Ricezione del bonus: se il bilancio risulta negativo alla fine della settimana, verrà accreditato un rimborso del 100% sulle perdite nette, fino a 10 €. Questo importo viene assegnato direttamente sul conto di gioco ogni lunedì per le prime 5 settimane successive all’iscrizione.

È importante notare che il bonus scommesse Betfair non può essere prelevato direttamente, ma può essere utilizzato per giocare schedine nella sezione sport del bookmaker online su eventi con una quota non inferiore a 1.50. Le vincite generate dal saldo bonus sono prelevabili. Per evitare di esser esclusi dall'iniziativa, occorre fare particolare attenzione a non effettuare prelievi prima che la promozione non si sia conclusa de l'importo non sia stato accreditato sul conto.

Come riscattare il bonus scommesse di Betfair

Una volta completato il rigioco del primo bonus rimborso si può prelevare la vincita e continuare con la promozione. Per i prelievi su Betfair, seguire questi step:

Effettuare il login al conto gioco, inserendo le proprie credenziali in alto a destra. Aprire la finestra a tendina, cliccando sul proprio saldo di gioco Selezionare la voce “Preleva” Inserire l’importo che si desidera prelevare nella casella nella riga del metodo di pagamento selezionato, prima di cliccare sul pulsante giallo “Prelievo” Fornire tutte le altre informazioni necessarie per perfezionare la transazione.

Altre promozioni Betfair sport

Attualmente il bookmaker britannico non propone altri bonus scommesse Betfair di benvenuto però sono disponibili promozioni ulteriori nella sezione “Sportsbook”. Qua sotto, un elenco delle due offerte più comuni, soggette comunque a modifiche nel corso del tempo.

Quota premium

Ad alcuni utenti viene accreditata una quota premium, che permette di potenziare di un valore variabile la quota all’interno della schedina, cliccando sul relativo pulsante. La giocata massima effettuabile con la quota potenziata è spesso limitata a importi bassi (ad es. 20 €).

Bonus multiple week end

Durante alcuni fine settimana, è possibile vedersi accredito un bonus scommesse Betfair da 1 o 2€ senza deposito, utilizzabili sulle multiple. All’interno del sito ufficiale è possibile consultare i termini e le condizioni in formato integrale.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Betfair di benvenuto

Betfair suddivide la sua offerta di gioco in due macro-sezioni:

Exchange : in cui i giocatori possono accettare o proporre le quote relativamente a un numero limitato di sport e mercati, legati ai principali campionati a livello internazionale. Una piattaforma peer-to-peer in cui gli utenti “giocano fra loro”, e il concessionario funge da garante.

Sportsbook: un bookmaker online classico con un numero leggermente superiore di sport e sensibilmente più alto per quanto riguarda i mercati disponibili.

Il bonus rimborso viene calcolato esclusivamente sulle giocate effettuate sull’Exchange. Una volta accreditato, il bonus scommesse Betfair può essere utilizzato su uno qualsiasi degli eventi disponibili nella sezione “Sportsbook” a quota minima 1.50. Sono accettate scommesse di ogni tipo.

Betfair: bonus scommesse a confronto con altri siti ADM in Italia

FAQ - Domande frequenti su Betfair bonus scommesse

Le scommesse piazzate con il bonus, contribuiscono al calcolo della posizione netta per la settimana?

No, perché il calcolo della posizione netta per il rimborso viene effettuato sulle puntate effettuate sull’Exchange, mentre il bonus scommesse Betfair è utilizzabile nella sezione “Sport”.

C’è una quota minima per le scommesse qualificanti per il rimborso?

No, verranno prese in considerazione tutte le puntate effettuate sull’Exchange, refertate nel periodo promozionale, indipendentemente dalla quota.

È disponibile un bonus senza deposito sulle scommesse sportive?

No, attualmente le promozioni attive richiedono una ricarica minima di 10 € e il calcolo della posizione netta viene fatto considerando le giocate con saldo reale.