Panoramica completa sul bonus scommesse Betclic: come funziona, cosa offre il bookmaker ma soprattutto i passaggi per ottenerlo.

Il bookmaker online oggetto di questo articolo, autorizzato dall’ADM, propone un'offerta di benvenuto per i nuovi utenti appassionati di sport. L'offerta consiste in un bonus scommesse Betclic che può arrivare fino a 350€, diviso tra la prima ricarica e ulteriori 10 depositi. La promozione si suddivide in due fasi e richiede anche l’inserimento del codice promo Betclic dedicato. Proseguendo la lettura è possibile saperne di più.

Come funziona il bonus scommesse Betclic

Nelle sue due fasi, il bonus scommesse Betclic di benvenuto propone fino a 100 € sulla prima ricarica e fino a 250 € sui 10 depositi successivi agli utenti che si iscrivono per la prima volta sul sito. Per beneficiare dell'offerta, al cliente è richiesto l'inserimento del codice promo Betclic dedicato all'iniziativa in fase di prima ricarica. Per quanto la digitazione del codice sia sempre e comunque una scelta facoltativa dell'utente, dunque non influente ai fini di registrazione o versamento, è necessaria per aderire all'iniziativa di benvenuto.

Per quanto riguarda il primo bonus, l'offerta prevede un importo del 50% dell'importo della prima ricarica, fino a un massimo di 100€. La somma viene accreditata solo dopo aver giocato almeno una volta l'importo depositato. Se i requisiti di giocata non sono soddisfatti entro 15 giorni dal primo deposito, la promozione verrà annullata e non sarà possibile accedere neanche alla seconda fase.

Una volta soddisfatti i requisiti di giocata, verrà accreditato il primo Fun Bonus, spendibile esclusivamente nella sezione Sport di Betclic. Per trasformare il Fun Bonus in Real, bisogna rigiocarlo per 8 volte entro 30 giorni dall’accredito.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'iniziativa di benvenuto, dopo aver terminato e concluso la prima parte del bonus scommesse Betclic, gli utenti riceveranno il 10% fino a 25€ sulle 10 ricariche successive alla prima. Anche in questo caso, l'importo viene erogato sotto forma di Fun Bonus, che può essere convertito in Real rigiocandolo per 2 volte entro 7 giorni dall’accredito.

Queste promozioni si attivano solo dopo l'invio e l'approvazione dei documenti da parte del cliente. Inoltre, è importante notare che i depositi non sono considerati qualificanti qualora vengano effettuati tramite Skrill, Paysafecard e Neteller.

Betclic bonus scommesse benvenuto Rollover: 1x l’importo depositato e 8x il fun bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: 7 giorni dalla creazione dell’account per la prima ricarica, 15 giorni dalla prima ricarica per la giocata qualificante. Primo deposito: Richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: immediato dopo la refertazione della giocata qualificante. Min. deposito: 10 € Free spins: No Codice promo: necessario

Come ottenere il bonus scommesse Betclic in pochi semplici passaggi

Per ricevere correttamente il bonus scommesse Betclic nelle due fasi promozionali, bisogna seguire questi pochi semplici step:

Registrazione e inserimento del codice promozionale: è necessario per il nuovo utente registrarsi sul sito dell'operatore (solo maggiorenni) e inserire il codice promo Betclic dedicato all'offerta durante la registrazione o al momento della prima ricarica, a seconda di come specificato da termini e condizioni, Effettuare la ricarica: effettuare una ricarica di almeno 10€ entro 7 giorni dalla creazione dell’account di gioco. Metodi di pagamento accettati: tutti tranne Skrill, Paysafecard e Neteller, Effettuare la puntata qualificante: entro 15 giorni dalla ricarica, il nuovo utente dovrà piazzare una scommessa pari all’importo della prima ricarica, a quota minima 2.00 (per le multiple ogni selezione dovrà avere quota pari o superiore a 1.25), Bonus sulla prima ricarica: terminata la giocata qualificante, il cliente riceverà un fun bonus pari al 50% dell'importo della prima ricarica, fino a un massimo di 100€, Trasformazione del Fun Bonus in Real Bonus: il bonus scommesse Betclic sarà inizialmente accreditato come "Fun Bonus". Può essere trasformato in "Real Bonus" rigiocandolo 8 volte entro 30 giorni, pena l’annullamento della promozione. A questo punto l'utente può utilizzare gli importi ottenuti. Bonus su altre 10 ricariche: dopo la prima fase, il cliente può ricevere anche il 10% fino a 25€ sulle 10 ricariche successive.

Vale la pena notare che:

Non si possono effettuare prelievi durante il periodo promozionale;

Non è consentito piazzare sistemi per qualificarsi alla promozione o usare il bonus scommesse Betclic;

L’importo massimo del fun bonus convertibile in real bonus è pari a 400€.

Come sbloccare il bonus scommesse Betclic di benvenuto

Come alcuni giocatori immagineranno già, non è possibile prelevare il bonus scommesse Betclic. Solo prelevabili infatti solo le vincite da esso derivanti. Per farlo occorrerà completare il playthrough pari a x8 volte per trasformare il Fun Bonus in Real. Una volta convertito, questo va rigiocato un'ulteriore volta (x1). Fatto questo, si potrà effettuare il prelievo delle eventuali vincite conseguite come segue:

Effettuare l’accesso su Betclic.it

Entrare nell’area personale e aprire la sezione “Prelievi”

Scegliere uno dei metodi di prelievo proposti dal bookmaker online

Inserire l’importo che si vuole prelevare dal conto di gioco

Cliccare su “Preleva”

Fornire la password dell’account e tutte le altre info richieste.

Altre promozioni Betclic per le scommesse sportive

Nella sezione “Promozioni” della barra di navigazione principale del concessionario di gioco si può consultare l’elenco completo di tutti i bonus scommesse Betclic disponibili sul sito. Qua sotto, un breve riassunto di due delle promozioni proposte. Controllare sul portale l’effettiva disponibilità, poiché molte promozioni sono soggette a termini specifici e variazioni.

Multiple bonus scommesse Betclic

Per tutte le schedine con almeno 5 selezioni, è previsto un potenziamento della quota che può arrivare fino al 300% per le puntate con almeno 30 eventi. La quota viene potenziata seguendo la tabella riportata sul sito.

Betclic on Tour

Si tratta di una promo con rimborso del 50% sulle perdite nette maturate fino a 100€, calcolate sulle giocate piazzate su alcuni campionati calcistici internazionali, durante il periodo estivo di pausa delle leghe principali in Europa.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus scommesse Betclic

Sono più di 25 le discipline sportive quotate da Betclic su cui è possibile usare il bonus scommesse di benvenuto. Sono poste delle limitazioni rispetto alla tipologia di giocata, così come specificato qua sotto:

Per le puntate qualificanti, per il fun bonus e per il real bonus, verranno prese in considerazione solo le scommesse sportive con quota finale pari o superiore a 2,00 (per le scommesse multiple la singola selezione dovrà avere quota pari o superiore a 1,25).

Sono esclusi i sistemi.

Sono escluse le scommesse nulle.

Verranno prese in considerazione solo le scommesse sportive multiple di almeno 2 eventi e quota finale pari o superiore a 2,00 (la singola selezione dovrà avere quota pari o superiore a 1,25).

Sono altresì sottoposte a verifica da parte di Betclic le puntate a rischio minimo per qualificarsi al bonus, ovvero quelle piazzate su qualsiasi tipo di scommessa in grado di coprire almeno il 66,7% delle opzioni di puntata, nel caso di scommesse con tre opzioni disponibili (ad esempio, due puntate singole sul risultato finale di una partita) o il 50% nel caso di scommesse con due opzioni disponibili (ad esempio, GOL/NO GOL sulla stessa partita).

FAQ - Domande frequenti sul bonus scommesse Betclic

Si possono prelevare i bonus scommesse Betclic?

No, e questo vale sia per il fun bonus che per il real bonus. In nessun caso e su nessun sito di scommesse sportive online è possibile prelevare gli importi ottenuti come credito di gioco. Sono prelevabili solo le eventuali vincite conseguite dopo aver soddisfatto i requisiti di putnata relativi.

Come ottenere un welcome bonus sport?

A seguito della registrazione (solo maggiorenni) bisognerà completare le fasi previste dai T&C, effettuando le ricariche e completando le giocate qualificanti qualora richieste, rispettando limiti minimi e massimi.

Come si effettua la convalida dell’account?

Bisogna caricare una copia fronte e retro di un documento di identità valido, direttamente sul sito di Betclic entro 30 giorni dalla registrazione.