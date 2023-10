Chi è e come funziona William hill: le recensioni degli esperti di scommesse.

William Hill è uno dei principali e più conosciuti bookmaker in giro per il mondo. Il sito offre una vasta gamma di eventi sportivi per le scommesse e di giochi casinò. Si aggiudica tra i più rinomati siti di gioco online e opera in Italia con concessione numero 15038 da parte dell’autorità garante costituita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questa guida troverete le recensioni William Hill e i consigli di scommessa a cura degli esperti. Parleremo dell’aspetto del sito e dell’interfaccia utente, dell’offerta sportiva e dei bonus di benvenuto, di applicazioni mobili e servizio clienti.

Interfaccia utente

I colori predominanti di William Hill sono il blu, il bianco e il giallo. La barra del menu principale è costituita dalle sezioni:

Scommesse

Casinò

Slot

Casinò Live

Bingo

Poker

Vegas

In questo articolo ci focalizzeremo principalmente alla sezione relativa alle scommesse, data la natura della pagina. Non mancheremo però di trattare informazioni relative all’utilizzo dei servizi dell’operato in generale, come i metodi di pagamento accettati, ad esempio.

Bonus benvenuto scommesse William Hill

Come gran parte degli operatori di scommesse online, anche William Hill riserva ai nuovi utenti che si registrano sul sito italiano, una promozione di benvenuto. In cosa consiste, a quanto ammonta e quali sono i benefici, lo vedremo insieme nei prossimi paragrafi.

Alla registrazione William Hill offre non uno ma un triplo bonus composto così:

5€ in bonus scommesse

20€ in game bonus

Fino a 100€ sul primo deposito

Analizziamo nel dettaglio in cosa consiste ciascuna delle parti del bonus di benvenuto William Hill e dei relativi requisiti per ottenerlo. È opportuno notare che per l’ottenimento di questa offerta sarà necessario digitare il codice promozionale WIlliam Hill nel relativo campo durante la registrazione del conto gioco. Si tratta di un codice alfanumerico che permette il riscatto della promo, altrimenti inutilizzabile.

5 € in bonus scommesse

Per ottebere 5€ di bonus per le scommesse, basta semplicemente verificare il nuovo conto creato entro 96 ore dalla data di apertura dello stesso ed effettuare una scommessa in denaro reale.

*La verifica del conto gioco consiste nell’invio a William Hill di una copia del documento di identità utilizzato in fase di registrazione, a testimonianza del fatto che l’utente sia maggiorenne e che le informazioni fornite in fase di registrazione siano valide.

20 € in game bonus

Condizione necessaria per ottenere questa parte del bonus è che il giocatore effettui un versamento sul conto gioco entro 96 ore dalla registrazione ed almeno una puntata in denaro reale su una slot PlayTech. Questa promozione infatti consiste nell’accredito di 20€ da utilizzare in slot specifiche elencate sul sito dell’operatore.

È bene notare che il Game Bonus dovrà essere giocato almeno 50 volte prima di trasformarsi in Bonus Cash. Questo dovrà poi essere giocato ancora una volta per trasformarsi in denaro reale. Solo eventuali vincite prodotte potranno essere prelevate.

Bonus scommesse William Hill

Dulcis in fundo, la parte più corposa per gli amanti delle scommesse è costituita dal bonus sport di WIlliam Hill. Si tratta di un vero e proprio bonus deposito, dal momento che il suo ottenimento dipende dall’ammontare del primo deposito effettuato entro 7 giorni e dalle scommesse piazzate nelle successive quattro settimane.

Il bonus accreditato corrisponde al 100% del primo deposito fino ad un massimo di 100€ che verrà accreditato in scaglioni per 4 settimane. In particolare, le prime 3 settimane si riceverà sotto forma di bonus il 20% dell’ammontare depositato, mentre l’ultima settimana (a condizione che siano stati riscattati tutti e 3 gli scaglioni precedenti) si riceverà l’accredito del 40% per la quarta del deposito.

Il bonus viene sbloccato piazzando un totale di scommesse pari alla stessa somma depositata in Singole o Doppie Live, oppure Multiple (anche pre-match) di minimo di 3 avvenimenti, con quota totale maggiore o uguale a 2.00. Altra condizione per l’ottenimento di questo bonus è l’utilizzo di una carta di credito/debito o di Apple Pay per effettuare il primo deposito.

Opinioni bonus William Hill a confronto

Per avere un quadro più completo dell'offerta presentata dall'operatore, abbiamo deciso di includere un confronto con altre promo presenti sul mercato.

William Hill scommesse: recensioni

Il catalogo di giochi ed eventi sportivi su cui è possibile scommettere è veramente ampio. William Hill dispone infatti di un’offerta sport tra le più complete in assoluto sul panorama italiano. Qui elencheremo le discipline sportive coperte dall’operatore di giochi online:

Automobilismo

Baseball

Basket

Beach Volley

Beach Soccer

Bob

Calcio

Calcio a 5

Ciclismo

Combattimenti Arti Marziali

Curling

Football Americano

Freccette

Free Style

Golf

Hockey su ghiaccio

Motociclismo

Olimpiadi

Pallanuoto

Pallamano

Pattinaggio

Pugilato

Rugby

Scherma

Short Track

Skeleton

Slittino

Snooker

Snowboard e Sci Alpino

Tennis

Tennis da Tavolo

Volley

Scommesse su Eventi / Manifestazioni speciali

Mercati disponibili

Chiarito che gli eventi sportivi sono veramente numerosi, occorre fare menzione del fatto che i mercati disponibili, ovvero le opzioni di scommesse per questi sport, sono altrettanto vari. Qui forniremo un’introduzione ai mercati disponibili per il calcio, lo sport più seguito dagli Italiani. Alcuni mercati sono riscontrabili anche tra l’offerta di altri operatori, come:

Esito finale

Goal / No Goal

Pari / Dispari

Under / Over

Handicap

Marcatori

Triplette

Possesso palla

Minuto primo goal

Primo / Secondo tempo

Ecc

William Hill però offre anche dei mercati esclusivi. Vediamo di cosa si tratta:

Goal nei prossimi 5 minuti

Angolo nei prossimi 5 minuti

Cartellino nei prossimi 5 minuti

Punti azione nei prossimi 5 minuti

Goal nei minuti X - Y

1X2 Nei Minuti Da 0 a XX

Ecc

Tipi di scommesse

Su William Hill si possono piazzare scommesse:

A quota fissa

Singole

Multiple

A Sistema Verticali a sviluppo semplice o sistemi integrali Doppie integrali o sistemi integrali a correzione



Le opzioni di scommesse sono veramente numerose e qualsiasi appassionato di sport potrà trovare nel catalogo William Hill la tipologia di scommessa che fa più al caso proprio.

Live Streaming

Oltre all’opzione ante-post, su William Hill è possibile scommettere su eventi dal vivo che possono, tra l’altro, essere seguiti tramite diretta streaming direttamente dal sito dell’operatore stesso, dopo aver effettuato l’accesso utilizzando le relative credenziali. Si tratta di un extra molto apprezzato da parte degli utenti che per poter usufruire di questo servizio, necessitano semplicemente di avere un saldo attivo sul proprio conto. Potranno così guardare eventi in corso non solo di calcio, ma anche di basket e altri sport disponibili.

Metodi di pagamento accettati

Gli operatori di gioco a distanza potrebbero avere regole diverse per quanto riguarda l’utilizzo di determinati metodi per effettuare prelievi e depositi sul conto gioco. Nella tabella seguente, forniamo una panoramica di quelli accettati sul sito William Hill per ciascuna delle due operazioni:

Metodo di pagamento Deposito Prelievo Visa / Mastercard ✔ ✔ William Hill Voucher ✔



Paysafe card ✔ ✔ E-Pay ✔



Postepay



✔ Skrill ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Bonifico bancario ✔ ✔

Occorre notare che per ciascun metodo di pagamento potrebbe variare l’ammontare minimo depositabile, i tempi di accredito e deposito, ecc. Per informazioni complete e aggiornate, rimandiamo direttamente al sito dell'operatore di giochi online.

Applicazione per dispositivi mobili

Come gran parte degli altri operatori attivi nel mondo delle scommesse online, anche William Hill offre ai propri utenti una versione app da poter utilizzare comodamente da smartphone. L’app è disponibile sia per dispositivi con sistema operativo iOS che Android e l’interfaccia rimanda comunque a quella del sito web, seppur semplificata per garantire la fruibilità. Lo spazio riservato alle quote è ben strutturato, quindi lo scommettitore non si troverà spiazzato di fronte alle tante informazioni disponibili sul piccolo schermo.

Assistenza clienti William Hill

Questo operatore di scommesse online non solo offre una vasta offerta di sport e tipi di scommesse, mercati, live, streaming, ecc ma è anche proattivo nella formulazioni di domande e risposte frequenti che possono essere consultate online a discrezione del giocatore. Il pannello relativo alle domande frequenti è categorizzato come segue:

Termini e condizioni

Norme sulla Privacy

Il Mio Conto

Regole Sportive

Domande sulle Scommesse

Domande sui Giochi

Promozioni Sportive

Domande sui Pagamenti

Gioco Responsabile

Per ciascuna categoria, sono presenti quesiti e fornite risposte dettagliate e approfondimenti in grado di chiarire ogni dubbio. Qualora l’utente avesse necessità di assistenza per qualsiasi tipo di problema o curiosità riguardo l’uso della piattaforma di gioco, le scommesse, ecc, potrà contare sul supporto William Hill via chat disponibile tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 01:00. Dopo aver compilato i campi relativi disponibili con la categoria della richiesta, nome cognome e indirizzo email e la domanda, la richiesta verrà inoltrata ad un operatore che se ne farà carico e risponderà al quesito il prima possibile.

Domande frequenti

Come posso aprire un conto William Hill?

Per aprire un Conto di Gioco con William Hill è necessario visitare la pagina www.williamhill.it e cliccare su 'Registrati'. È necessario essere maggiorenni per fare ciò. Cliccando sul tasto si apriranno delle schermate su chi sarà necessario inserire i propri dati anagrafici e di residenza, scegliere nome utente e password del conto, prendere visione e accettare i termini e le condizioni di utilizzo e gli altri regolamenti. La procedura impiega meno di 5 minuti.

Il sito William Hill è sicuro

Assolutamente. William Hill ha ricevuto una licenza da parte dell’autorità garante e pertanto è autorizzato e opera in tutta legalità in Italia. L’ADM è l’autorità che fa da garante e assicura che William Hill rispetti i requisiti di affidabilità e trasparenza nei confronti dei giocatori.

William Hill offre altre promozioni oltre al bonus di benvenuto?

Sì, l’operatore offre promo per il casinò e per le scommesse sia riservate ai nuovi iscritti che per gli utenti già acquisiti. Dispone anche di un programma di fidelizzazione per i giocatori più fedeli. Per una panoramica completa e aggiornata di tutte le offerte attive sul sito, invitiamo a consultare direttamente il sito online.