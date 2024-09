Bonus invita un amico: come funziona e quali operatori lo propongono

Lista aggiornata dei migliori bonus e offerte "invita un amico" offerti dai principali operatori di gioco e scommesse online.

Il bonus scommesse "invita un amico", chiamato spesso anche bonus passaparola, è un incentivo proposto da alcuni bookmaker in Italia per incoraggiare gli utenti a far conoscere il servizio ad amici e parenti.

Solitamente, questa offerta prevede l’erogazione di un bonus scommesse di valore variabile all’utente che ha consigliato il bookmaker e ha quello a cui è stato consigliato. A seconda dei casi, possono cambiare l’importo del bonus e le modalità di sblocco.

In questo articolo vedremo quali sono i migliori bonus scommesse “Invita un amico” e quali sono gli aspetti da tenere in considerazione per valutare le offerte e sbloccarle correttamente.

Migliori bonus “Invita un amico” sui siti di gioco online italiani

Le informazioni presenti in questa lista sono aggiornate alla data di pubblicazione. Si consiglia di verificare sui siti ufficiali degli operatori l’effettiva disponibilità del bonus “Invita un amico” al momento della lettura.

Lottomatica invita un amico

L'offerta "Invita un Amico" di Lottomatica.it permette agli utenti di invitare amici a registrarsi sulla piattaforma di gioco. In cambio, i referenti ricevono Premium Points, che possono essere riscattati nel catalogo bonus della sezione "Premium Club". Per partecipare, è necessario avere un conto di gioco attivo e validato e aver effettuato una ricarica minima di 10€.

Gli amici possono essere invitati tramite mail, WhatsApp, Telegram, QR code o codice amico. Gli amici invitati devono essere maggiorenni, non devono avere un conto su Lottomatica.it né essere stati associati a un altro codice amico in passato. Devono registrarsi tramite il link, QR code o codice amico, validare il conto gioco entro 30 giorni inviando un documento di identità e effettuare una ricarica minima di 10€ (Skrill e Neteller sono gli unici metodi di pagamento non qualificanti).

I Premium Points vengono assegnati in base al volume di gioco generato dagli amici invitati, esclusivamente sulle giocate effettuate con saldo reale. Ogni 1€ di gioco equivale a 500 Premium Points. I punti maturati vengono accreditati automaticamente e possono essere convertiti in bonus. Le giocate valide per l'accumulo dei punti includono scommesse, giochi di carte, bingo, lotterie e casinò. Il legame tra il referente e l'amico invitato dura al massimo 8 settimane dalla data di registrazione di quest’ultimo.

Importo bonus per referente Bonus per invitato Requisiti di puntata Validità del bonus Numero massimo di inviti 500 Premium Points per ogni 1€ Nessuno Volume di gioco con saldo reale 8 settimane Non specificato

Betflag invita un amico

L'offerta "Porta un Amico" di BetFlag permette ai clienti di ottenere fino a 5.000€ di accredito sul saldo per ogni amico che si registra tramite il loro link. Per partecipare alla promozione, gli utenti devono accedere alla sezione "Porta un Amico" nella loro area riservata, generare un link personalizzato e condividerlo con i propri amici tramite i canali che preferiscono.

Il bonus viene assegnato in base al volume di gioco generato dalle giocate non vincenti dell'amico invitato. L'amico deve giocare in almeno una sezione di gioco (Sport, Cavalli, Poker, Bingo, Casinò, ecc.) ed effettuare puntate con saldo reale (è quindi escluso dal calcolo il saldo bonus). La promozione è valida per 180 giorni dalla registrazione dell'amico. Gli amici invitati non devono avere già un conto su BetFlag né essere stati associati a un altro codice amico in passato. I clienti possono invitare un numero illimitato di amici.

Gli amici invitati possono scegliere tra un bonus di registrazione senza deposito fino a 5.000€ e un welcome bonus sul primo versamento fino a 5.000€. Il bonus si basa sul volume di gioco generato dalle giocate non vincenti dell'amico, con diverse percentuali applicate in base alla sezione di gioco. Ad esempio, le giocate sportive non vincenti generano crediti con coefficienti che variano dal 3% al 5% in base alla quota della scommessa. Per le giocate sui cavalli, le percentuali variano dal 2% al 60% in base alla quota. Le giocate non vincenti sulle slot e nei casinò sono calcolate con una percentuale del 25% sulle slot e fino all'8% sui giochi da tavolo e live.

Il bonus viene calcolato ogni notte considerando solo i ticket chiusi entro le 23:59 del giorno di riferimento. L'accredito del bonus sul saldo contabile avviene entro 24 ore dal termine della promozione (180 giorni) o dal raggiungimento dell'obiettivo (5.000€). Le giocate devono essere effettuate esclusivamente con saldo reale, e non sono considerate valide le giocate che vanno a rimborso ADM. Gli amici invitati devono completare la registrazione e la validazione del conto gioco per partecipare alla promozione.

Importo bonus per referente Bonus per invitato Requisiti di puntata Validità del bonus Numero massimo di inviti Fino a 5.000€ Fino a 5.000€ Giocate non vincenti con saldo reale 180 giorni Non specificato

AdmiralBet invita un amico

L'offerta "Invita un Amico" di AdmiralBet permette agli utenti che usano il passaparola di ottenere un bonus di 50€ per ogni amico che si registra e ricarica almeno 10€. Questo bonus viene assegnato sia al cliente che invita sia all'amico invitato, fino a un massimo di 10 amici per cliente. Di conseguenza, ogni utente può ricevere fino a 500€ in Fun Play Bonus.

Per partecipare alla promozione, il cliente deve avere un conto di gioco verificato su AdmiralBet. Ogni 10€ ricaricati, il cliente ottiene un invito nella sezione "Invita Amici" del proprio conto di gioco. Gli inviti possono essere inviati via email tramite la sezione dedicata nel conto di gioco. L'invito ha una validità di 3 giorni, dopodiché la possibilità di invito si rinnova. Gli amici invitati devono essere nuovi clienti che non hanno mai avuto un conto su AdmiralBet e devono utilizzare il link o il codice promozionale ricevuto nell'email di invito per registrarsi.

Una volta che l'amico invitato ha aperto un conto di gioco, effettuato la prima ricarica di almeno 10 € entro 3 giorni dall'invito e verificato il conto, sia il referente che l'invitato ricevono un Fun Play Bonus di 50 €. Il bonus viene accreditato entro un giorno lavorativo dal completamento di queste condizioni.

Il Fun Play Bonus ha una validità di 30 giorni e presenta un coefficiente di puntata di 35 volte l'importo del bonus per essere convertito in Real Bonus. Il valore massimo convertibile in Real Bonus è pari al valore iniziale del Fun Play Bonus, ossia 50€. Ad esempio, per convertire un Fun Play Bonus di 50€, è necessario effettuare giocate per un totale di 1.750€. Il saldo residuo al momento della conversione verrà trasformato in Real Bonus fino a un massimo di 50€.

La promozione non è cumulabile con altri codici bonus di registrazione di AdmiralBet. Questo operatore si riserva il diritto di modificare o terminare la promozione in qualsiasi momento. Per ulteriori dettagli sui bonus offerti da AdmiralBet, è possibile consultare la sezione Regole Generali dei Bonus sul sito ufficiale.

Importo bonus per referente Bonus per invitato Requisiti di puntata Validità del bonus Numero massimo di inviti 50€ per amico invitato 50€ Coefficiente di giocata 35x 30 giorni 10

Unibet invita un amico

Unibet offre ai suoi clienti la possibilità di guadagnare fino a 100€ in bonus invitando i propri amici a registrarsi, una volta soddisfatti determinati requisiti di puntata. La promozione "Invita un Amico" consente di ricevere bonus in denaro in base al numero di amici invitati che completano la registrazione e le condizioni richieste.

Per partecipare, il cliente deve accettare l'offerta tramite la sezione dedicata "Invita un Amico" sul sito di Unibet. Una volta accettata l'offerta, verrà generato un link unico che può essere inviato a un massimo di tre amici. Ogni amico che si registra tramite questo link, effettua un deposito e soddisfa i requisiti di puntata necessari, consente al cliente di ricevere un bonus.

La struttura dei bonus è la seguente:

Con il primo amico invitato che soddisfa le condizioni, si riceve un bonus di 30€.

Con il secondo amico, si riceve un ulteriore bonus di 30€.

Con il terzo amico, si ottiene un bonus di 40€, per un totale di 100€ in bonus.

Gli amici invitati ricevono anche un generoso bonus di benvenuto. I bonus ottenuti possono essere utilizzati sia per piazzare scommesse sportive sia per giocare al casinò.

Per qualificarsi, l'amico invitato deve registrarsi utilizzando il link fornito, effettuare un deposito e completare le giocate con saldo reale per almeno 500€ nella sezione Scommesse, o 1.000€ nelle sezioni Casinò, Slot, Casinò Live e Giochi, entro 60 giorni dall'accettazione dell'offerta. I contributi alle puntate variano a seconda del gioco: le slot contribuiscono al 100%, mentre giochi come roulette e blackjack contribuiscono al 10%. Le scommesse sportive devono avere una quota minima di 1.40 per essere valide.

Una volta che l'amico soddisfa questi requisiti, il bonus verrà accreditato sul conto del cliente entro 72 ore. La promozione è disponibile solo per clienti selezionati che hanno ricevuto la notifica e non possono invitare persone che vivono fuori dall'Italia, nello stesso nucleo familiare o che utilizzano lo stesso indirizzo IP.

I termini e condizioni specificano che il bonus ha requisiti di puntata di 20 volte prima di poter essere prelevato. Se l'invito non viene completato come descritto, la promozione non sarà valida e il cliente non riceverà alcun bonus.

Importo bonus per referente Bonus per invitato Requisiti di puntata Validità del bonus Numero massimo di inviti Fino a 100€ Bonus di benvenuto 20x per bonus ricevuto 60 giorni 3

Starvegas invita un amico

La promozione "Invita un Amico" di StarVegas è molto simile a quella proposta da Admiralbet, dato che consente ai clienti di ottenere un Fun Bonus di 50€ per ogni amico invitato che si registra e soddisfa i requisiti. Ogni cliente può invitare fino a un massimo di 10 amici, per un totale di 500€ in Fun Bonus.

Per partecipare, il cliente deve avere un conto di gioco verificato. Ogni 10 € depositati su StarVegas, il cliente riceve un invito nella sezione “Invita Amici” del proprio conto di gioco. Gli inviti sono validi per 3 giorni e possono essere inviati tramite email utilizzando il link o il codice promozionale specifico.

Gli amici invitati devono essere nuovi clienti, ossia non devono aver aperto precedentemente un conto su StarVegas. Devono registrarsi utilizzando il link o il codice promozionale ricevuto nell'email di invito, effettuare una ricarica di almeno 10 € entro 3 giorni dall'invito e verificare il loro conto di gioco. Una volta completate queste condizioni, sia l’utente iniziale che quello che ha ricevuto l’invito ricevono un Fun Bonus di 50€.

Il Fun Bonus assegnato ha una validità di 50 giorni e ha un coefficiente di giocata di 35 volte l'importo del bonus per essere convertito in Real Bonus. Anche in questo caso è previsto un limite massimo di conversione in Real Bonus pari a 50€.

La promozione non è cumulabile con altri codici bonus di registrazione e StarVegas si riserva il diritto di modificare o terminare la promozione in qualsiasi momento. Inoltre, StarVegas si riserva il diritto di non accreditare i bonus nel caso in cui ritenga che ci sia stato un abuso della promozione.

Importo bonus per referente Bonus per invitato Requisiti di puntata Validità del bonus Numero massimo di inviti 50€ per amico invitato 50€ Coefficiente di giocata 35x 50 giorni 10

Betfair invita un amico

La promozione "Segnala e Guadagna" di Betfair consente ai clienti di ottenere un bonus di 25€ per ogni amico segnalato che completa l’iscrizione al bookmaker e soddisfa i requisiti richiesti. Per partecipare, è necessario avere un conto personale di gioco con Betfair Italia S.r.l. sul sito www.betfair.it.

La persona segnalata non deve aver mai registrato un conto su Betfair. Per ogni nuovo amico segnalato, il cliente riceverà un bonus di 25€ se l'amico piazza almeno 100€ in scommesse (singole o multiple con quota minima di 1.90) entro 50 giorni dalla registrazione. L'amico segnalato riceverà un bonus di 25€ se scommette almeno 50€ entro lo stesso periodo.

Tutti i bonus verranno accreditati direttamente sul conto personale di gioco del cliente entro 72 ore dal completamento dei requisiti. I bonus non possono essere prelevati ma devono essere utilizzati per effettuare altre scommesse. Le vincite ottenute dalle giocate con i bonus possono invece essere prelevate.

La persona segnalata deve inserire, al momento della registrazione, il codice di segnalazione dell'utente che l'ha invitata. Il codice è alfanumerico di 9 cifre e viene assegnato automaticamente al momento dell'apertura del conto personale. Senza l'inserimento corretto del codice, il bonus non sarà accreditato.

Non ci sono limiti al numero di persone che un cliente può segnalare, purché siano residenti in Italia, maggiorenni e in possesso del Codice Fiscale. Tuttavia, non è possibile segnalare sé stessi o un membro della propria famiglia. La pubblicazione indiscriminata dell'indirizzo email per inviti è vietata e comporterà l'esclusione dalla promozione.

Importo bonus per referente Bonus per Invitato Requisiti di puntata Validità del bonus Numero massimo di inviti 25€ per amico invitato 25€ Quota minima 1.90 50 giorni Nessuno

Cosa considerare per valutare il bonus "Invita un Amico"

Il bonus "Invita un Amico" è una promozione offerta da molte piattaforme di gioco d'azzardo online per incentivare i propri iscritti a portare nuovi utenti. Ogni operatore applica delle condizioni specifiche per partecipare e ottenere il bonus, come precisato qua sotto.

Importo del bonus

L'importo del bonus varia considerevolmente tra i diversi operatori. Ad esempio, AdmiralBet e StarVegas offrono un Fun Bonus di 50€ sia per l'referente che per l'invitato. Unibet eroga fino a 100€ in bonus distribuiti tra i primi tre amici invitati: 30€ per il primo e il secondo amico, e 40€ per il terzo. Betfair invece offre un bonus di 25€ per ogni amico invitato.

Requisiti di partecipazione

Per partecipare, tutti gli operatori richiedono che il cliente abbia un conto di gioco attivo e verificato. In aggiunta, su Lottomatica, è necessario aver effettuato una ricarica minima di 10€. Gli amici invitati devono registrarsi tramite un link specifico o un codice promozionale ricevuto dal referente. Su Betfair, l'amico deve inserire un codice di segnalazione al momento della registrazione.

Requisiti di puntata

Il wagering varia a seconda dell'operatore. AdmiralBet e StarVegas hanno fissato un coefficiente di puntata di 35 volte l'importo del bonus per convertire il Fun Bonus in Real Bonus. Unibet richiede che l'invitato scommetta almeno 500€ nelle sezioni Scommesse o 1.000€ nelle sezioni Casinò, Slot, Casinò Live e Giochi per qualificarsi. Su Betfair, l'invitato deve piazzare almeno 100€ in scommesse con una quota minima di 1.90.

Tipo di bonus

In questo articolo ci siamo focalizzati sui Bonus scommesse “Invita un amico”, ovvero le promo utilizzabili nella sezione bookmaker. Ma ci sono molte promozioni che seguono questo schema e si applicano al casinò, come nel caso di Pokerstars e Starcasinò.

Periodo di validità del bonus

L’intervallo di tempo utile per partecipare alla promo varia tra gli operatori. Ad esempio, il Fun Bonus su AdmiralBet ha una validità di 30 giorni, mentre su StarVegas è valido per 50 giorni, così come nel caso di Betfair.

Numero massimo di inviti

Il numero massimo di amici che possono essere invitati varia tra gli operatori. AdmiralBet e StarVegas permettono di invitare fino a 10 referenze, per un totale massimo di 500€ in bonus scommesse. Unibet invece permette di invitare fino a tre amici, con un bonus massimo di 100€. Altri, come Betfair non fissano paletti precisi o limiti nei T&C.

Tempistiche per l’accredito

Le tempistiche di accredito del bonus possono differire fra un sito scommesse e l’altro. AdmiralBet accredita il bonus entro un giorno lavorativo dal completamento delle condizioni. Betfair invece può impiegare fino a 72 ore dal completamento dei requisiti. BetFlag, invece, accredita il bonus sul saldo contabile entro 24 ore dal termine della promozione o dal raggiungimento dell'obiettivo.

Chi può partecipare alle promo "Invita un Amico"?

Sono previsti dei requisiti specifici e generali per quanto riguarda i soggetti che possono partecipare alle promo "Invita un Amico" con bonus scommesse. Da un lato infatti, sono inclusi solo i soggetti che possono registrarsi a un sito scommesse legale in Italia, ovvero:

Residenti in Italia.

Età superiore a 18 anni.

Non iscritti alle liste di autoesclusione dell’ADM.

Possessori di un documento di identità valido in Italia.

Per quanto riguarda i requisiti personali specifici, questi possono variare da un bookmaker all’altro, anche in base al ruolo svolto nella procedura promozionale.

Requisiti per il referente

Per poter partecipare come referente (colui che invita l'amico), è necessario avere un conto di gioco attivo e verificato. Per convalidare il conto richiede bisogna aver inviato una copia fronte e retro del documento di identità e questo deve essere stato controllato e approvato. Ad esempio, su AdmiralBet e StarVegas, solo i clienti con un conto verificato possono partecipare alla promozione. Lottomatica richiede anche che il referente abbia effettuato una ricarica minima di 10€.

Requisiti per l'amico invitato

L'amico invitato deve essere un nuovo cliente che non ha mai avuto un conto sulla piattaforma dell'operatore che eroga il bonus scommesse. Questo significa che non può essere stato associato a un altro codice amico in passato e non deve avere già creato un account sulla piattaforma. Ad esempio, su Betfair, l'amico deve fornire i suoi dettagli personali, che saranno sottoposti a verifica per assicurarsi che non abbia già un conto.

Gli amici invitati devono essere maggiorenni e residenti in Italia. Questo requisito è comune a tutti gli operatori, come Lottomatica, BetFlag e Betfair, che specificano che i partecipanti devono essere in possesso di un Codice Fiscale italiano.

Soggetti esclusi

Non è possibile invitare sé stessi o membri della propria famiglia. Alcuni operatori come Betfair specificano chiaramente che non è ammesso avere due conti personali di gioco e che non è possibile invitare persone che vivono nello stesso nucleo familiare o che utilizzano lo stesso indirizzo IP. In generale, qualsiasi pratica considerata abusiva potrebbe annullare l’erogazione del bonus.

Come si invita un amico per ricevere il bonus scommesse?

Per invitare un amico a registrarsi a una piattaforma di gioco d'azzardo online tramite il programma "Invita un Amico" così da ricevere il bonus collegato, bisogna essere informati sulle differenze procedurali fra i vari operatori. Ecco gli step nel dettaglio.

1. Registrazione, login e convalida.

Tutti gli utenti che vogliono diventare referenti per il bonus “Invita un amico” devono essere iscritti nel sito che assegna il bonus. A tal fine, bisogna compilare il modulo di iscrizione con tutti i dati personali richiesti.

Completa la registrazione, effettuare il login e convalidare il proprio account. In molti casi è prevista una sezione del sito in cui caricare un’immagine in alta definizione di un documento di identità valido (fronte e retro). Solitamente, sono sufficienti 48 ore affinché lo staff del bookmaker completi la procedura di verifica dell’identità (KYC).

2. Accesso alla sezione "Invita un Amico"

Il primo passo è accedere alla sezione dedicata "Invita un Amico" sul sito web dell'operatore. A seconda dei casi, il nome dell’area potrebbe variare, come nel caso di Betfar che ha nominato questo bonus scommesse "Segnala e Guadagna" sul proprio sito.

3. Creazione del link da condividere o del codice invito

Aperta l’apposita area, bisogna generare un link unico o un codice promozionale che dovrà essere utilizzato dall’amico invitato in fase di registrazione. A seconda dei siti scommesse, possono esserci delle peculiarità in questo step:

Lottomatica : si può generare un link, QR code o codice amico.

: si può generare un link, QR code o codice amico. BetFlag : solo link personalizzato.

: solo link personalizzato. AdmiralBet : ogni 10€ ricaricati, viene generato un invito disponibile nella sezione dedicata.

: ogni 10€ ricaricati, viene generato un invito disponibile nella sezione dedicata. Unibet : il link viene generato dopo aver accettato l'offerta.

: il link viene generato dopo aver accettato l'offerta. StarVegas : ogni 10€ depositati, si riceve un invito.

: ogni 10€ depositati, si riceve un invito. Betfair: viene assegnato automaticamente un codice di segnalazione alfanumerico di 9 cifre unico per ogni utente che partecipa alla promo.

4. Condivisione del link o del codice

Inviare il link o codice al proprio amico tramite email, messaggio o altri canali di comunicazione. Alcuni bookmaker pongono vincoli più stringenti di altri rispetto ai canali considerati validi per il passaparola:

Lottomatica : si può condividere il link tramite email, WhatsApp, Telegram, o QR code.

: si può condividere il link tramite email, WhatsApp, Telegram, o QR code. BetFlag : qualsiasi canale è accettato.

: qualsiasi canale è accettato. AdmiralBet : solo email.

: solo email. Unibet : qualsiasi canale.

: qualsiasi canale. StarVegas : inviare il link o il codice promozionale tramite email.

: inviare il link o il codice promozionale tramite email. Betfair: qualsiasi canale, purché l'amico inserisca il codice di segnalazione durante la registrazione.

5. Registrazione dell'amico

L’invitato deve registrarsi utilizzando il link o il codice fornito e completare correttamente la procedura di iscrizione. Anche in questo caso ci sono alcune differenze fra un sito e l’altro:

Lottomatica : l’amico deve registrarsi tramite il link, QR code o codice amico e convalidare l’account entro 30 giorni.

: l’amico deve registrarsi tramite il link, QR code o codice amico e convalidare l’account entro 30 giorni. AdmiralBet : la registrazione va effettuata tramite il link e bisogna completare una ricarica di almeno 10€ entro 3 giorni.

: la registrazione va effettuata tramite il link e bisogna completare una ricarica di almeno 10€ entro 3 giorni. Unibet : l’utente invitato deve registrarsi tramite il link, effettuare un deposito e scommettere almeno 500€ (scommesse) o 1.000€ (casino) entro 60 giorni.

: l’utente invitato deve registrarsi tramite il link, effettuare un deposito e scommettere almeno 500€ (scommesse) o 1.000€ (casino) entro 60 giorni. Betfair: l'amico deve inserire il codice di segnalazione al momento della registrazione e scommettere almeno 50€ entro 50 giorni.

6. Soddisfacimento dei requisiti

In seguito, l’invitato deve completare i requisiti di deposito e di puntata che variano di caso in caso.

BetFlag : l'amico deve effettuare giocate con saldo reale in almeno una sezione di gioco.

: l'amico deve effettuare giocate con saldo reale in almeno una sezione di gioco. AdmiralBet : l’invitato deve verificare il conto e scommettere almeno 10€.

: l’invitato deve verificare il conto e scommettere almeno 10€. Betfair: l’utente appena registrato deve piazzare scommesse per almeno 50€ con una quota minima di 1.90.

7. Accredito del bonus

Una volta soddisfatti tutti i requisiti, i bonus vengono accreditati direttamente sugli account dei partecipanti.

Lottomatica : i Premium Points vengono accreditati automaticamente e possono essere convertiti in bonus.

: i Premium Points vengono accreditati automaticamente e possono essere convertiti in bonus. BetFlag : l’accredito del bonus avviene entro 24 ore dal termine della promozione o dal raggiungimento dell'obiettivo.

: l’accredito del bonus avviene entro 24 ore dal termine della promozione o dal raggiungimento dell'obiettivo. Unibet : il bonus viene accreditato entro 72 ore dal completamento dei requisiti.

: il bonus viene accreditato entro 72 ore dal completamento dei requisiti. StarVegas: Il bonus viene accreditato entro un giorno lavorativo dal completamento delle condizioni.

Quanti utenti si possono invitare con il bonus “Invita un amico”?

Capita la procedura da seguire per ottenere il bonus scommesse, molti si chiedono quante volte sia ripetibile. Dalla risposta dipende anche il bonus massimo che si può ottenere per ogni singolo bookmaker. Ecco una tabella riassuntiva dei migliori bonus “Invita un amico” fra i siti scommesse autorizzati dall’ADM:

Operatore Numero massimo di inviti Lottomatica Non specificato BetFlag Non specificato AdmiralBet 10 Unibet 3 StarVegas 10 Betfair Nessun limite

Come si usa il bonus 'invita un amico'?

A seconda dei T&C di ogni singola offerta, il bonus “Invita un amico” potrà essere usato solo per le scommesse sportive, solo sul casinò online o su entrambe le sezioni (con diversi requisiti di puntata).

Operatore Utilizzo del bonus Requisiti di puntata Lottomatica Convertibile in Premium Points Non specificati BetFlag Utilizzabile per scommesse in diverse sezioni Giocate non vincenti con saldo reale AdmiralBet Fun Bonus convertibile in Real Bonus Coefficiente di puntata 35x Unibet Utilizzabile per scommesse sportive e casinò Varie percentuali di contribuzione per diversi giochi StarVegas Fun Bonus convertibile in Real Bonus Coefficiente di puntata 35x Betfair Utilizzabile per effettuare altre scommesse Quota minima 1.90

Quanto si può ricevere in bonus al massimo con la promo “Invita un amico”?

A seconda dell’operatore e dai limiti fissati dalle singole piattaforme varia anche il massimo bonus che si può ricevere con questa promozione.

Domande frequenti

Il bonus “Invita un amico” è prelevabile?

Sì, una volta terminati i requisiti di puntata. Nessun bonus scommesse o casinò erogato da un sito autorizzato dall’ADM è prelevabile direttamente, per disposizione di legge dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il bonus si può cumulare con altre promozioni?

Dipende dalle politiche applicate dai singoli operatori. Verificare sul sito ufficiale per maggiori info in tal senso.

L’amico invitato può essere un proprio familiare?

No, fra i soggetti esclusi per questo tipo di promozione ci sono proprio i familiari e i soggetti collegati allo stesso indirizzo IP.