In questo articolo i lettori potranno saperne di più sul bonus scommesse GoldBet di benvenuto e sulle altre promozioni sport del bookmaker italiano.

I giocatori che si iscrivono per la prima volta alla piattaforma di gioco, autorizzata in Italia con concessione ADM n. 15226, troveranno ad accoglierli un bonus scommesse Goldbet del 100% fino a 500€ sulla prima ricarica + 5€ per gli sport virtuali + 250€ PlayBonus Slot.

In questo articolo si analizzerà nel dettaglio l'iniziativa di benvenuto per i nuovi clienti per scoprire cosa offre, come funziona e quali sono i passaggi utili per aderirvi. In più un'anteprima sulle ulteriori promozioni scommesse dell'operatore senza bisogno di inserire alcun codice promozionale goldbet.

Come funziona il bonus scommesse Goldbet

Il bonus scommesse Goldbet di benvenuto proposto attualmente dall'operatore consiste in una promozione riservata esclusivamente ai nuovi utenti del sito, e prevede tre parti:

Un Bonus Sport pari al 100% del primo deposito effettuato dall'utente, fino a un massimo di 500€ Il Bonus Virtual del valore di 5€ accreditato nel caso in cui il primo deposito qualificante sia di almeno 20€ Un PlayBonus Slot pari a 250€ dopo aver depositato un minimo di 20€

Per aderire all'iniziativa, è necessario registrarsi su GoldBet.it e inviare una copia di un documento d'identità per la convalida dell’account. La promozione richiede inoltre di effettuare il primo deposito entro 7 giorni dalla creazione del conto. Il Bonus Sport viene accreditato una volta a settimana (ogni mercoledì), purché l'utente abbia convalidato il proprio conto, effettuato un primo deposito (metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill/Neteller, OnShop) e raggiunto l'obiettivo di wagering (6x) entro 30 giorni dalla registrazione. Il bonus scommesse Goldbet sullo sport può essere utilizzato esclusivamente su scommesse multiple composte da almeno 4 eventi con quota complessiva pari o superiore a 2.50, ed è valido per 7 giorni dalla sua erogazione.

Il Bonus Virtual viene accreditato automaticamente al momento del primo deposito ed è utilizzabile solo sulle Scommesse Virtuali, anch'esso con un periodo di validità di 7 giorni dall’accredito.

Mentre per quanto riguarda il PlayBonus Slot, questo è pari a 250€ ed è utilizzabile sulle slot machine online dell'omonimo catalogo entro 3 giorni dall'accredito. In tale periodo di tempo occorre soddisfare i requisiti di puntata pari a x30 volte per poterlo trasformare in Real.

Maggiori info sul bonus benvenuto

Per ottenere l'importo del 100% sul primo deposito, è necessario effettuare un volume di scommesse pari ad almeno 6 volte l'importo del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione. Le scommesse sportive valide per lo sblocco del bonus devono essere almeno in tripla, con quota per selezione pari ad almeno 1.50.

GoldBet bonus scommesse di benvenuto Rollover: 6x per l’importo depositato e 1x per il bonus Disponibile per: nuovi utenti Periodo di validità: 7 giorni. Primo deposito: Richiesto per completare l’offerta Accreditato entro: 7 giorni dalla ricarica iniziale. Min. deposito: 20 € Free spins: No Codice promozionale: non richiesto

Come ottenere il bonus scommesse Goldbet

Per aderire all'iniziativa promozionale dell'operatore riservata ai nuovi clienti ed usufruire del bonus scommesse Goldbet, è necessario seguire gli step elencati nella guida qua sotto:

Visitare il sito Goldbet.it e completare la registrazione (solo maggiorenni) Completare la convalida dell’account di gioco, fornendo una copia fronte e retro del documento di identità fornito al momento dell’iscrizione al bookmaker Effettuare il primo deposito entro 7 giorni dall’apertura del conto di Gioco. La ricarica deve essere di minimo 20 € e non deve essere eseguita con Skrill, Neteller o OnShop Verificare l’accredito immediato del bonus Virtual da 5€ Completare un volume di scommesse pari a 6 volte l’ammontare del primo deposito entro 30 giorni dalla registrazione. Le scommesse sportive devono essere in tripla, con quota di ogni singolo evento pari ad almeno 1.50 Accredito del bonus scommesse Goldbet sport, il mercoledì successivo alla settimana in cui sono stati completati gli altri step necessari.

Ecco altre note importanti da tenere in considerazione durante il periodo promozionale:

Non effettuare prelievi prima che l'importo accreditato sia sbloccato, pena l'annullamento del bonus.

Eventuali scommesse andate a rimborso o sulle quali l’utente abbia usato la funzione cash out non saranno considerate qualificanti per l’accredito del bonus scommesse Goldbet.

Visitare il sito ufficiale

Come sbloccare il bonus scommesse Goldbet

Qualora si conseguano delle vincite utilizzando il bonus scommesse Goldbet, sarà possibile prelevare la somma vinta solo ed esclusivamente dopo aver soddisfatto il requisito di rigioco. Completati termini e condizioni, è possibile proseguire con il prelievo seguendo questi step:

Effettuare il login a Goldbet.it, utilizzando le credenziali di accesso create al momento della registrazione al sito Cliccare sull’icona a forma di “omino” in alto a destra Selezionare “Preleva” nella finestra a tendina Selezionare un metodo di pagamento fra quelli disponibili sulla piattaforma Inserire l’importo che si desidera prelevare Confermare l’azione e fornire qualsiasi altra informazione necessaria per completare la transazione (password, codici, ecc.).

Altre promozioni Goldbet sport

Cliccando sul pulsante “Bonus” nella barra di navigazione principale del sito, è possibile consultare un elenco completato con tutte le promozioni attualmente disponibili sul sito nelle varie sezioni di gioco.

Nei due seguenti paragrafi, due esempi di promozioni con bonus scommesse Goldbet che si possono trovare sulla piattaforma. Come è facile intuire, molte offerte legate a eventi sportivi temporanei, non sono disponibili per tutto l’anno, essendo modificate costantemente.

Maggiori info sulle offerte

Bonus Jackpot Virtuali

Tra i bonus scommesse Goldbet più ricorrenti vi è uno dedicato agli sport virtuali. In pratica agli utenti basta giocare scommesse virtuali per scalare i vari livelli (sono sei). Con ogni scommessa giocata si accumulano punti utili per passare al livello successivo e dopo aver raggiunto il 100% nella barra di avanzamento, si otterrà il bonus relativo che potrà essere speso sul palinsesto sportivo (non è prelevabile). Si applicano ulteriori T&C.

Schedina Wimbledon perdente

Gli utenti che giocano in multipla sul noto torneo di tennis britannico, possono ricevere un rimborso di importo variabile a seconda del numero di selezioni contenute nella schedina iniziale e del numero di eventi il cui pronostico non è risultato corretto. Come quasi sempre accade sui bookmakers online, il bonus scommesse Goldbet e assegnato dovrà essere utilizzato su una giocata con particolari requisiti. Nello specifico parliamo di una con una multipla di almeno 4 eventi e quota complessiva pari o superiore a 2.50. Questa promo è soggetta a variabilità ed aggiornamenti.

Scommesse e sport sui quali è possibile sfruttare il bonus Goldbet

Goldbet propone un palinsesto sportivo molto ampio, suddiviso in sport e competizioni tramite un menù di navigazione verticale, cui si aggiunge un pratico strumento di ricerca.

Salvo specifiche eccezioni, gli utenti possono utilizzare il bonus scommesse GoldBet su uno qualsiasi dei più di 20 sport quotati nel sito. Bisogna però fare delle precisazioni per quanto riguarda il welcome bonus.

La giocata qualificante con il primo deposito, deve essere giocata in multipla di almeno 3 eventi, e ogni selezione deve avere una quota pari o superiore a 1.50.

Il bonus scommesse Goldbet accreditato una volta completato il wagering qualificante, deve essere utilizzato in schedine multiple di almeno 4 eventi, con quota complessiva pari o superiore a 2.50.

GoldBet: bonus scommesse a confronto con altri bookmaker ADM

Bonus scommesse Goldbet - FAQ

Il deposito iniziale può essere qualificante per entrambe le parti del bonus (Sport e Virtual)?

Sì, effettuando una ricarica iniziale che rispetti i T&C di entrambe le parti del welcome bonus, sarà possibile completare la promozione in tutte le sue parti.

Il bonus scommesse Goldbet ha una quota minima per selezione?

No, non ci sono limiti per quanto riguarda la quota della singola selezione, purché la multipla nel suo complesso abbia una quota di almeno 2.50. Il valore viene calcolato moltiplicando fra loro le singole quote.

Si può prelevare il bonus scommesse Goldbet?

No, il bonus non è prelevabile finché non è stato completato il wagering. Inoltre, eventuali prelievi durante le puntate qualificanti con l’importo depositato determineranno l’annullamento della promozione e tutti i relativi progressi fatti fino a quel momento.