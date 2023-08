Migliori app scommesse sportive 2023: le applicazioni per lo sport da mobile

In questa guida i giocatori potranno trovare le migliori app scommesse sportive per scommettere da mobile con analisi bonus, strumenti e funzioni.

Attraverso un attento confronto delle migliori app scommesse per scommettere da mobile si scopriranno quali sono le top applicazioni di betting disponibili in Italia. Inoltre si confronteranno bonus benvenuto, navigabilità, compatibilità e funzioni per esaminare attentamente l'offerta di ciascun operatore e guidare il lettore nella sua scelta.

Migliori app scommesse sportive a confronto

Top app scommesse online per categoria

Per individuare le migliori app scommesse occorre esaminare diversi aspetti come lo possono essere la compatibilità con più tipologie di sistemi, la navigabilità o i bonus benvenuto proposti ai nuovi utenti, ma non solo. È fondamentale anche guardare il quadro generale poiché le applicazioni di scommesse sportive non sono tutte uguali e spesso si differenziano l'una dall'altra per specifiche caratteristiche o punti di forza. Come si può vedere nella tabella che segue.

🚀 Top app scommesse: Sisal 📺 Migliore per Streaming: Lottomatica ⚽ Migliore per calcio: William Hill 📈 Scommesse Live: SNAI 🏆 Grafica migliore: Eurobet 🎮 App per ogni prodotto: Betflag 📱Top per Android: Planetwin365 💫 Più veloce: Betway 📲 Top per iOS: Betfair ✨ Novità: DaznBet

Come valutare le migliori app scommesse sportive

Come visto precedentemente le applicazioni per scommesse pur essendo piuttosto simili tra loro, hanno ognuna degli aspetti che le caratterizzano rendendole più o meno adatte al proprio profilo di giocatore. Ad ogni modo vi sono dei precisi elementi che i giocatori possono valutare e confrontare per riuscire ad individuare le migliori app scommesse. Welcome bonus creati ad hoc per i dispositivi mobili, semplicità d'uso e navigabilità, ma anche funzioni e strumenti che si troverebbero normalmente sulla versione dekstop.

Vi sono poi alcuni elementi imprescindibili che ogni applicazione dovrebbe garantire come ad esempio la compatibilità sia con i sistemi iOS che Android ma anche l'offerta dello stesso palinsesto e quote che si possono trovare sul sito di scommesse. In poche parole, l'esperienza di gioco da mobile deve garantire all'utente l'accesso a tutte le funzioni che l'operatore offre da desktop.

Bonus benvenuto scommesse da app mobile

Nel momento in cui un giocatore decide di iscriversi un sito per scommettere online, il primo elemento che valuta è nella maggior parte dei casi il bonus benvenuto. D'altronde le promozioni dedicate ai nuovi iscritti sono divenute un vero e proprio bigliettino da visita per gli operatori che si presentano agli scommettitori attraverso la loro offerta welcome.

Nel caso delle app scommesse può capitare di imbattercisi in bonus benvenuto esclusivi riservati agli utenti che effettuano la registrazione da mobile. I concessionari di gioco a proporre questo genere di iniziativa in realtà sono ben pochi, tuttavia può capitare di trovare qualche gemma nascosta. Prerequisito da soddisfare per poter aderire all'iniziativa di questo tipo è aprire il conto dal proprio dispositivo mobile (Smartphone o Tablet). Attenzione però: è sempre opportuno consultare termini e condizioni per assicurarsi che la promo sia cumulabile con quella standard di benvenuto.

Velocità d'utilizzo e navigabilità

Il motivo per cui un numero crescente di giocatori preferisce l'esperienza di gioco da mobile è rappresentato proprio dalla velocità e versatilità garantite da questa versione. Le migliori app scommesse per essere considerate tali devono essere rapide, intuitive e veloci. User-friendly insomma. Dopo il download, un'app di betting deve garantire rapido accesso all'utente (magari attraverso riconoscimento facciale o impronta biometrica) e permettergli di sfogliare il palinsesto, quote e mercati in totale tranquillità senza attendere troppi secondi tra un touch ed un altro.

Importante a tal proposito è quindi la navigabilità, la fluidità con la quale il cliente può passare da una schermata all'altra senza intoppi né bug. Ecco perché il design e la grafica con i quali sono state ideate le applicazioni per scommettere giocano un ruolo fondamentale nell'individuazione della migliore app scommesse mobile.

Funzioni speciali e streaming

Se da un lato abbiamo indicato l'importanza da parte dell'operatore di proporre lo stesso palinsesto sia da desktop che da mobile, d'altra parte bisogna sottolineare anche la rilevanza di proporre tutti gli strumenti anche sui dispositivi mobili. In poche parole l'utente non deve rimpiangere l'esperienza di gioco da computer. Per far ciò è fondamentale che i clienti possano trovare sulle migliori app scommesse sportive funzioni quali lo sono la diretta streaming laddove disponibile, il cashout, le promozioni ed i programmi VIP.

Inoltre un altro motivo che spinge sempre più betters al download delle app scommesse sportive è la possibilità di ricevere notifiche direttamente sul proprio dispositivo sugli eventi relativi ad un match o incontro salvato tra i preferiti. Le migliori app scommesse infatti consentono di usufruire della funzione Notifiche per rimanere aggiornati sulle proprie schedine giocate o su un evento selezionato.

Sicurezza

La sicurezza riveste un ruolo centrale nell'esperienza di gioco di ciascun utente, sia che si svolga questa da desktop che da mobile. L'operatore che sviluppa un'applicazione per scommettere da telefono deve garantire la stessa tutela dei dati e delle informazioni sensibili dei giocatori proprio come farebbe da desktop tramite crittografia a 128 o 256 bit e firewall vari.

Le migliori app scommesse sono studiate in un modo da portare la sicurezza del cliente su un altro livello. Molti bookmakers online, infatti, permettono l'accesso al proprio conto gioco da Smartphone o Tablet attraverso il riconoscimento facciale o l'impronta biometrica qualora il dispositivo supporti tali funzioni. Si tratta di modalità di accesso estremamente sicure poiché assicurano il log in solo ed esclusivamente all'utente presso il quale è registrato l'account.

Compatibilità con sistemi iOS, Android e Windows

Se i fattori analizzati sinora rivestono una significativa importanza nell'individuazione delle migliori app scommesse mobile, la compatibilità con i diversi sistemi in uso sugli Smartphone si rivela un elemento cruciale. Avere un'app che però non è possibile scaricare sul proprio telefono perché incompatibile d'altronde sarebbe perfettamente inutile. Ecco perché per stabilire quali siano le top app scommesse occorre confrontare la loro compatibilità sia con sistemi iOS che Android e magari anche Windows.

Generalmente tutte le migliori applicazioni di scommesse sportive presentano una versione per iOS, dunque per iPhone o iPad, facilemente scaricabile dall'App Store del proprio cellulare, ed una per Android. Il procedimento per effettuare il download delle app scommesse Android è differente e lo si analizzerà a seguire. Sono rari i casi in cui un bookmaker ADM metta a disposizione un'applicazione per i dispositivi iOS ma non per Android, ma non impossibile. Mentre più raro è trovare app scommesse per Windows Phone.

Come scaricare un'app scommesse su iOS

Scaricare un'applicazione per scommettere online su dispositivi iOS è semplicissimo. Questo perché i giocatori possono trovare tutte le migliori app scommesse sull'App Store ed effettuarne il download direttamente da qui. Quindi quali sono i passaggi per scaricare l'app di betting su iPhone o iPad? Ecco i semplici step necessari:



Visitare l'App Store del proprio Smartphone o Tablet

Cercare il nome dell'operatore di cui si voglia scaricare l'applicazione

Una volta individuato, scaricare ed installare l'app sul proprio telefono

Come si può vedere il procedimento è velocissimo e dopo di ché non resta che effettuare la registrazione da mobile o effettuare il log in con le proprie credenziali di gioco. Subito dopo aver configurato l'account, è consigliabile attivare le procedure di accesso avanzato attraverso riconoscimento facciale o impronta biometrica che può rendere la navigazione più veloce e sicura.

Come scaricare un'app scommesse su Android

Differente è il discorso che riguarda il download delle app scommesse Android. Qui, infatti, a causa di una politica aziendale di Google, non sarà possibile trovare e scaricare l'app di betting desiderata dal Play Store come si farebbe per una qualsiasi altra normale applicazione. Sarà invece necessario visitare il sito ufficia dell'operatore dal browser e da qui avviare un procedimento che in realtà si rivela altrettanto semplice e veloce. Per scaricare le migliori app scommesse Android occorre semplicemente

Visitare il sito ufficiale del bookmaker online dal proprio dispositivo mobile

Qui effettuare il download dell'applicazione

Si avvierà lo scaricamento del file apk

È importante autorizzare il download di app da fonti sconosciute per procedere

Una volta scaricato il file apk, aprirlo per avviare l'installazione

Installata l'applicazione, si potrà accedere al proprio account proprio come visto prima. È importante consentire il download di app da fonti sconosciute per portare a termine la procedura su dispositivi Android. Questo non rappresenta alcun rischio per il giocatore purché effettui la procedura direttamente dai siti dei concessionari di gioco ADM ufficiali.

Differenza app nativa e web app

A questo punto della nostra guida alle migliori app scommesse sportive occorre operare una fondamentale distinzione. Come già menzionato precedentemente, infatti, non tutti i bookmakers online mettono a disposizione dei loro clienti un'applicazione. Questa potrebbe essere una scelta dell'operatore, poiché spesso sviluppare delle applicazioni comporta un enorme mole di lavoro ed un grosso investimento. In altri casi si tratta di nuovi siti scommesse che stanno muovendo i primi passi sul mercato italiano e devono dunque ancora perfezionare la propria offerta di gioco. Ciò che non varia però è la possibilità di visitare il portale tramite il proprio dispositivo mobile attraverso il browser. Trattasi proprio di web app.

A differenza dall'applicazione nativa, la web app non ha bisogno di essere scaricata. All'utente basta semplicemente visitare il sito ufficiale per poter accedere a tutti i servizi e funzioni che il bookmaker mette a disposizione anche da desktop. Dunque niente download richiesto ed un accesso rapido che potrebbe andare incontro alle esigenze e preferenze di alcuni utenti. A questo punto verrà naturale domandarsi: è meglio scaricare l'app di scommesse sportive o utilizzare la versione mobile? Si può dare una risposta a questa domanda analizzando attentamente il proprio profilo di giocatore, a seconda delle proprie personali preferenze per quanto riguarda l'esperienza di gioco.

App scommesse VS versione mobile

È meglio un'app scommesse o la versione mobile? Dopo aver appurato qual è la differenza tra applicazione nativa e web, l'utente potrebbe porsi questa domanda. Indubbiamente ognuna di esse ha i suoi pro e contro. Le migliori app scommesse permettono di accedere rapidamente al palinsesto sportivo con una navigazione più fluida e senza intoppi. Inoltre è possibile salvare le proprie credenziali di gioco evitando così di effettuare ogni volta l'accesso. Attraverso funzioni come il riconoscimento facciale o tramite impronta è possibile apporre anche un'ulteriore livello di sicurezza. A questi elementi si aggiungono anche funzioni extra e speciali come le notifiche personalizzate o la diretta streaming che talvolta non sono disponibili su web app.

La web app invece può rappresentare una valida alternativa per quei giocatori che non desiderino effettuare un download sul proprio telefono. Basterà semplicemente visitare il sito del bookmaker ADM attraverso il browser in uso ed effettuare il log in con le proprie credenziali. Veloce, intuitiva e semplice, tuttavia la sessione di gioco potrebbe scadere dopo un certo periodo di inattività che il porterebbe l'utente a dover reinserire le credenziali ogni volta.

Applicazione Betting Versione Mobile Accesso con impronta o riconoscimento facciale

Notifiche personalizzate

A portata di tap

Navigabilità migliorata Nessun download richiesto

Accessibile dal browser

In conclusione: meglio un'app mobile o la versione desktop?

La tecnologia ha fatto enormi passi avanti in un così breve tempo permeando la quotidianità anche negli aspetti più piccoli ed inaspettati. Ad oggi sempre più operazioni sono svolte da Smartphone, comprese le scommesse sportive online. Secondo le più recenti statistiche e studi gran parte delle giocate avviene da mobile e non è difficile capire perché. Le migliori app scommesse permettono di accedere al palinsesto sportivo di un operatore ovunque ed in qualsiasi momento, così da giocare la propria schedina sul bus nel tragitto per tornare a casa, allo stadio mentre si segue dal vivo un match o semplicemente da casa. Inoltre gli Smartphone hanno reso le giocate più semplici, veloci e rapide tanto che si potrebbero classificare le top app scommesse anche per click necessari per piazzare il biglietto.

Ma cos'è meglio: un'app sportiva mobile o la versione desktop? Dare una risposta a questa domanda sicuramente non è facile. Ogni giocatore ha le sue preferenze in materia di gioco e a seconda del proprio profilo e delle proprie abitudini potrebbe preferire l'uno o l'altro. Quel che è certo è che le applicazioni di betting stanno prendendo sempre più piede e sempre più concessionari di gioco si stanno movimentando per affiancare alla versione desktop anche le loro migliori app scommesse.

FAQ - Domande frequenti sulle app scommesse

Quali sono le migliori app scommesse?

Vi sono diverse applicazioni per scommettere da scaricare sui propri dispositivi mobili. Indubbiamente tra le top app di betting si trovano quella di Lottomatica che, proprio come accade per William Hill, consente di seguire gli eventi selezionati anche in diretta streaming (solo utenti registrati che abbiano depositato o effettuato una scommessa). Altrettanto valide sono quelle di Betfair anche con applicazione dedicata all'exchange e la nuova DaznBet. Degne di menzione sono anche l'app Sisal Matchpoint, Planetwin365, Eurobet e Snai.

Come scommettere da mobile?

Per scommettere da dispositivo mobile, sia Smartphone o Tablet, occorre semplicemente scaricare l'applicazione dedicata o in alternativa visitare il sito dell'operatore dal browser del proprio telefono. Qui occorrerà avere un conto registrato o aprirne uno (solo +18) per iniziare a scommettere.

Come scaricare un'applicazione per scommettere su Android?

Se per i dispositivi iOS basta semplicemente visitare l'App Store, per scaricare un'applicazione sportiva sui dispositivi Android il procedimento è diverso. In questo caso bisogna visitare il sito del bookmaker e da qui effettuare il download del file apk. Una volta scaricato, occorre aprirlo per avviare l'installazione e dopo di ché avviare l'applicazione stessa. È importante ricordare di consentire il download da fonti sconosciute.