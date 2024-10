Recensione QuiGioco: analisi di tutti i servizi del nuovo operatore

Cosa propone il nuovo bookmaker italiano? In questo articolo si potranno trovare opinioni e recensioni su QuiGioco per scoprirne offerte e servizi.

QuiGioco è uno dei siti scommesse italiani più recenti, nato dalla HBG Online Gaming SRL, regolarmente autorizzato al gioco a distanza nel nostro paese grazie alla sua licenza ADM 15221.

Sebbene sia troppo presto per decretare se possa essere considerato uno dei migliori bookmakers online, è possibile già analizzare la sua offerta di gioco che da una prima impressione appare degna dei suoi concorrenti grazie alla sua piattaforma già completa di sezione Scommesse, Casinò, Poker, Bingo e tanto altro.

In questo articolo i lettori troveranno una recensione QuiGioco completa che esaminerà ogni aspetto di questo nuovo operatore focalizzandosi sulla sezione delle scommesse sportive per scoprire quali mercati e quote i giocatori possono trovare, qual è il payout medio ma soprattutto quali sono i bonus sport offerti ai clienti, che siano di benvenuto o per gli iscritti.

Recensione QuiGioco: anteprima del sito di scommesse

Il blu è il colore di questo operatore la cui piattaforma è caratterizzata da un'interfaccia intuitiva che permette all'utente di accedere in modo veloce a ciascuna sezione del sito. Altamente navigabile, l'aspetto del portale è semplice ma allo stesso tempo accattivante con le iniziative promozionali in pole position ed un'organizzazione delle varie sezioni ordinata che le rende facilmente accessibili.

Nella barra del menu i giocatori troveranno la suddivisione del portale nei vari prodotti del gioco a distanza tra cui si possono trovare:

Scommesse

Live

Slot

Casino Live

Poker

Carte

Ippica

Virtuali

Totocalcio

Bingo

Lotterie

Blog

Programma VIP

Come precedentemente indicato, questa recensione QuiGioco avrà come focus principale la sezione dedicata alle scommesse sportive online. Articolata come per la gran parte dei bookmakers, la pagina del betting è organizzata in verticale collocando a sinistra dello schermo il palinsesto sportivo che racchiude 21 discipline sportive tra le quali Calcio, Basket, Pallavolo, Tennis ma anche sport meno blasonati come Freccette, Snooker e addirittura lo spettacolo. Al momento sembra mancare la politica ed il numero di discipline contemplate potrebbe essere ampliato, d'altra parte le opinioni QuiGioco devono pur considerare che si tratta di un operatore nuovo nel mercato che, nonostante la sua giovane età, offre già una piattaforma dall'offerta consolidata e degna di nota.

QuiGioco: recensione sul bonus benvenuto scommesse

Quando ci si approccia per la prima volta ad un sito di scommesse sportive, il primo elemento che richiama subito l'attenzione dei nuovi utenti e degli appassionati del settore è il bonus benvenuto. Dopo una prima anteprima dell'offerta di gioco del bookmaker, allora, focalizzeremo le nostre recensioni QuiGioco sul welcome bonus per chi apre un conto per la prima volta.

Effettuando la registrazione per la prima volta sul sito (solo maggiorenni) sarà possibile prendere parte ad una sere di iniziative di benvenuto che prevedono bonus senza deposito o registrazione, bonus scommesse, casino e tanto altro. Sarà proprio la promo dedicata allo sport quella analizzata in questa guida. In cosa consiste l'offerta? I nuovi iscritti possono ottenere un rimborso sulla prima ricarica in Real Bonus da utilizzare per scommettere sugli eventi sportivi.

Bonus QuiGioco per le scommesse sportive

Come visto, il welcome bonus QuiGioco scommesse permette di ottenere un importo calcolato sul primo deposito da utilizzare per scommettere online. Basterà semplicemente creare un account (operazione consentita solo ai maggiorenni), convalidare il conto attraverso l'invio di una copia del proprio documento di identità ed eseguire un versamento qualificante.

Per ottenere il bonus benvenuto scommesse basta quindi semplicemente iscriversi ed effettuare una ricarica qualificante. Che cosa vuol dire qualificante? Che per essere valido ai fini promozionali il primo deposito potrebbe dover essere eseguito con i metodi di pagamento specificati nei termini e condizioni ed avere una soglia minima. Inoltre è di fondamentale importanza verificare la propria identità, operazione che può essere eseguita utilizzando diversi canali (numero WhatsApp, email o caricamento sul sito) non solo per poter ottenere il bonus benvenuto, ma anche per poter continuare a giocare e prelevare eventuali vincite conseguite. Una volta ricevuto, il bonus scommesse è soggetto a rigioco da soddisfare entro i tempi stabili dalla promo (generalmente una settimana) su scommesse con quota e legatura minima di eventi come specificato da termini e condizioni.

Bonus casino QuiGioco

Nuovo bookmaker sì, ma non impreparato. Nonostante il recente approdo nel mercato del betting italiano, questo operatore ha già tanto da offrire non solo nel mondo dello sport ma anche per quanto riguarda prodotti di gioco a distanza differenti e alternativi come casinò, poker o bingo. Aspetto di rilevante importanza per delle recensioni QuiGioco complete e oggettive. Per i nuovi giocatori è disponibile anche un bonus casino di benvenuto.

QuiGioco: recensioni del bonus e confronto con altri operatori

Per una panoramica completa e comprensiva ma soprattutto per elaborare una recensione QuiGioco imparziale ed obiettiva è fondamentale confrontare la sua offerta, nello specifico le sue iniziative di benvenuto, con quelle di altri bookmaker ADM già affermati in Italia.

Come registrarsi su QuiGioco

Anche la registrazione è oggetto delle recensioni QuiGioco poiché un procedimento di apertura del conto facile, veloce ed intuitivo incentiva indubbiamente più clienti ad iscriversi su questo sito. Registrarsi sul portale risulta un'operazione piuttosto semplice e rapida, proprio come per la maggior parte dei bookmaker online. Ecco i passaggi da seguire

Visitare il sito ufficiale

Fare click sul pulsante "Registrati" blu nella parte alta destra dello schermo

Si aprirà un formulario di registrazione da completare con i propri dati personali quali nome, cognome, residenza, codice fiscale etc

Nel terzo passaggio sarà necessario indicare i dati relativi ad un documento di identità da utilizzare per convalidare il conto (operazione da eseguire entro 30 giorni dalla creazione dell'account)

Nell'ultimo step gli utenti possono scegliere uno username ed una password così come digitare un codice presentatore QuiGioco. Quest'ultimo è un passaggio opzionale ma necessario qualora si voglia usufruire di specifiche iniziative collegate all'utilizzo di codici.

Ricordiamo che verificare la propria identità non è solo un'operazione necessaria per poter prelevare le vincite conseguire o usufruire dei welcome bonus, ma anche per poter continuare a scommettere online in quanto si tratta di un passaggio necessario da effettuare e concludersi entro 30 giorni come previsto da normativa vigente.

Recensione QuiGioco: scommesse e palinsesto

Un punto nodale di qualsiasi recensione QuiGioco è l'analisi del palinsesto sportivo. Ad una prima occhiata appare evidente come il sito raggruppi tutte le principali discipline sportive maggiormente amate e seguire dai giocatori quali Calcio, Tennis, Basket, ma anche altre sport minori che consentono di avere validi alternative alle tradizionali scommesse. I mercati sono numerosi e le tipologie di giocata possono superare anche le 2000 combinazioni per i match di Serie A andando dai tradizionali 1X2 fino ai Combo, Tiri, Cartellini, Angoli, TrioBet, Antepost e tanto altro. Gli sport sui quali i giocatori possono scommettere sono ben 21 quali

Calcio

Tennis

Basket

Volley

Baseball

Biathlon

Calcio a 5

Football Americano

Formula 1

Freccette

Golf

Hockey Ghiaccio

Pallamano

Pugilato

Rugby

Salto con Sci

Sci Alpino

Snooker

Spettacolo

Squash

Tennistavolo

Interessante è anche il payout che, facendo un rapido calcolo in media sulle principali partite del weekend di campionato si attesta intorno al 96%. QuiGioco infatti offre alcune delle più alte quote nel mercato per quanto riguarda il calcio per competizioni come Champions, Premier ma anche la Liga spagnola e per le fasi ad eliminazione diretta di Europa e Conference League nei mercati risultato finale 1X2, favorita della competizione, under/over 2.5 goal e goal o no goal.

Alte quote anche per gli ATP singolari nei mercati di Testa a Testa, o mercati quali Giocatore 1 o 2 vince almeno 1 set.

Scommesse live, LiveScore e tanto altro

Naturalmente non possono mancare le scommesse live sulla piattaforma che permettono ai giocatori di puntare anche sui match ed incontri in corso di svolgimento. Un'ampia scelta di discipline sulle quali scommettere live può influire sulle opinioni su QuiGioco degli scommettitori appassionati dell'emozione ed adrenalina della presa diretta. Il palinsesto sportivo live al momento sembra contemplare le seguenti opzioni

Calcio

Tennis

Basket

Volley

Football americano

Pallamano

La lista naturalmente potrebbe variare nel tempo e contemplare un maggior numero di sport anche a seconda della disponibilità e variabilità della programmazione sportiva.

Cash Out QuiGioco: come funziona?

L'ingresso di questo concessionario di gioco nel mercato italiano è piuttosto recente, tuttavia, aspetto rilevante per le opinioni QuiGioco, il bookmaker garantisce già tutti gli strumenti di cui un appassionato di betting potrebbe aver bisogno. Uno di questi è proprio il cashout su singole e multiple che permette di chiudere anticipatamente una giocata nonostante gli eventi nel ticket siano ancora in corso di svolgimento.

Sulla piattaforma non ci sono molte informazioni sul funzionamento del cashout sul portale né su quali mercati, quote o sport sia disponibile, per cui non resta che scommettere e testarlo. Ciò che di certo c'è è che l'operatore offre la possibilità di fare cash out online sulle scommesse.

Opinioni QuiGioco sui metodi di pagamento

Come depositare e prelevare su QuiGioco? Ogni giocatore saprà già quanto importante sia poter trovare su un dato portale il proprio metodo di pagamento preferito. I siti scommesse con un ampio ventaglio di metodi di deposito e prelievo risultano nettamente più accessibili ad un più ampio pubblico di giocatori che possono depositare i propri fondi per scommettere utilizzando anche il canale meno blasonato. Per quanto riguarda QuiGioco, opinioni e recensioni sono unanimi nel trovare la scelta di metodi di ricarica e prelievo abbastanza soddisfacente per quanto ampliabile. Sono disponibili tutti i principali canali come carta di credito o debito, portafogli elettronici quali Skrill o Neteller ma anche i più tradizionali Bonifici Bancari. Il deposito minimo è pari a 5€ mentre il prelievo minimo è di 10€, tuttavia le soglie minime e massime variano a seconda della metodologia scelta.

Metodo di Pagamento Deposito Prelievo Carta di credito/debito ✔ ✔ APay ✔ ✔ PostePay ✔ ✔ PayPal ✔ ✔ Skrill ✔ ✔ Neteller ✔ ✔ Scratch Card ✔ ✖ Bonifico Bancario ✔ ✔ Bonifico Domiciliato ✖ ✔

App QuiGioco: recensione sulle applicazioni mobile

L'esperienza del betting di QuiGioco non resta relegata alla piattaforma web ma abbraccia anche la mobilità di smartphone e tablet grazie all'applicazione di scommesse sportive. I clienti hanno la possibilità di utilizzare l'app QuiGioco sia su dispositivi iOS che Android. Per scaricare l'applicazione si possono seguire questi passaggi

dispositivi iOS : visitare l'App Store del proprio telefono ed eseguire il download, oppure inquadrare il QR code sul sito

: visitare l'App Store del proprio telefono ed eseguire il download, oppure inquadrare il QR code sul sito dispositivi Android: scansionare il QR code presente sul portale ufficiale o in alternativa visitare il sito ed eseguire il download dell'app. Occorrerà scaricare il file apk consentendo il download dalle sorgenti sconosciute.

Cambia ben poco dalla versione desktop a quella mobile: i giocatori troveranno tutti i giochi ed i servizi anche da app, a cambiare sarà semplicemente la visualizzazione e l'impostazione della schermata ottimizzata per l'esperienza mobile.

Assistenza Clienti

Altro aspetto determinante per ogni recensione QuiGioco è l'efficienza e la reperibilità del team di assistenza al cliente. Il supporto è disponibile tramite i seguenti canali:

indirizzo email: helpdesk@quigioco.it

helpdesk@quigioco.it WhatsApp: +39 3513757034

+39 3513757034 Modulo sul sito: cliccando su "Apri assistenza" in fondo alla pagina e compilando il modulo che si aprirà con i dati ed il problema riscontrato.

L'assistenza è raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 21 e sabato e domenica dalle 9 alle 19.

Recensione QuiGioco: considerazioni finali

Concludendo questa recensione QuiGioco è possibile elaborare un verdetto finale alla luce dell'analisi condotta su questo nuovo bookmaker italiano. La piattaforma si presenta bene con un'impaginazione ordinata che permette di trovare subito il prodotto desiderato (che siano le scommesse sportive, le slot del casinò o i giochi di carte). Il palinsesto comprende un buon numero di discipline sportive alle quali però si potrebbe aggiungere qualche voce in più. Interessanti sono invece quote e mercati con un payout estremamente competitivo e quote tra le più alte del mercato per alcune competizioni e tornei come ad esempio la Champions League o gli ATP singoli.

Non mancano nemmeno servizi come lo streaming di alcuni eventi in diretta, il cashout scommesse ed un ventaglio di metodi di pagamento che permette di depositare fondi con tutti i principali canali. Infine un commento va alla serie di iniziative di benvenuto e non disponibili sul sito. Questo tema è un po' il punto nevralgico di ogni recensione QuiGioco: si tratta di welcome bonus. Se da un lato le offerte potrebbero non essere tra le più alte ed accattivanti tra quelle che si possano trovare sui siti di scommesse sportive, d'altra parte bisogna sottolineare la facilità di partecipazione a queste promo che, per quel che riguarda lo sport, permettono di ottenere un Real Bonus il quale ha dei volumi di rigioco bassissimi e con condizioni favorevoli anche agli scommettitori minori.

FAQ - Domande frequenti

QuiGioco è sicuro e legale?

Il nuovo concessionario di gioco italiano è regolarmente abilitato ad offrire giochi a distanza con la sua licenza GAD 15221 che ne certifica la sicurezza e legalità.

Quali bonus benvenuto trovo sul sito?

I nuovi iscritti che aprono per la prima volta un conto di gioco sul portale di questo bookmaker possono usufruire di diversi bonus benvenuto come il bonus registrazione accreditato dopo la verifica dell'identità, il bonus scommesse, casinò ma anche promozioni dedicate a poker, bingo e tanto altro.

Posso fare cashout su QuiGioco?

Sì, sulla piattaforma è disponibile lo strumento di cashout per poter chiudere anticipatamente le proprie giocate ed incassare subito una vincita. Il servizio è soggetto a termini e condizioni e potrebbe non essere disponibile su tutti gli eventi o sport.