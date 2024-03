Bonus scommesse Starvegas per nuovi utenti: come funziona

In questo articolo verrà fornita una panoramica dei bonus Starvegas per i nuovi giocatori iscritti.

Nei paragrafi seguenti si analizzerà il bonus per le scommesse sportive proposto da Starvegas ai giocatori che si registrano per la prima volta sul sito dell’operatore.

Per approfondimenti sul bookmaker, rinviamo invece alla nostra recensione Starvegas.

Come funziona il Bonus Scommesse Starvegas per lo Sport

Il bonus di benvenuto proposto da Starvegas per le scommesse sportive prevede un Fun Bonus pari al 100% del primo deposito fino a 100€ da utilizzare per lo sport.

Per partecipare alla promozione, i nuovi giocatori che si registrano per la prima volta su Starvegas, non devono fare altro che selezionare "Bonus 1° Ricarica Scommesse 100% fino a 100€" durante la prima ricarica qualificante e attenersi ai termini e condizioni dell’offerta per attivare la promo e convertire il fun bonus in un Bonus Reale fino a 300€.

Maggiori info bonus benvenuto scommesse Starvegas

Per partecipare al bonus Starvegas per le scommesse è necessario essere nuovi utenti sul sito di giochi online. Per la registrazione il giocatore può optare di utilizzare o meno un codice bonus Starvegas: ad ogni modo si potrà partecipare all’offerta di benvenuto per le scommesse. In aggiunta a ciò, è prevista una ricarica minima di 20€ per partecipare alla promozione per le scommesse.

Sono poi previsti dei tempi specifici entro i quali effettuare determinate giocate per completare la conversione del Bonus Starvegas per lo sport. Vediamo quali:

Azione Dettagli Attivazione Bonus Scommesse x1 su singola o multipla a quota min 1.50 entro 7 giorni Sblocco Fun Bonus x7 su multiple con almeno 3 eventi e quota complessiva min 1.30 entro 7 giorni da attivazione Sblocco Real Bonus x1 su scommesse con quota min 1.50 entro 30 giorni da assegnazione

Come ricevere il fun bonus sport

Per ottenere il fun bonus sport di StarVegas, bisogna seguire questi step:

Registrazione: effettuare l’iscrizione a Starvegas.it, come precisato più in alto. Prima ricarica: effettuare il primo deposito di almeno 20 € entro 7 giorni dalla registrazione, selezionando l'opzione "Bonus 1° Ricarica Scommesse 100% fino a 100€". Attivazione del bonus: movimentare una volta l'importo depositato su schedine in singola o multipla (i sistemi sono esclusi) con moltiplicatore minimo di 1.50, entro 7 giorni dal primo deposito.

Termini e condizioni importanti

Requisiti di sblocco del fun bonus : il wagering è pari a 7x volte l’importo iniziale. I requisiti di gioco devono essere completati entro 7 giorni dall'attivazione, su schedine contenenti almeno 3 esiti e quota minima complessiva pari o superiore a 1.30.

: il wagering è pari a 7x volte l’importo iniziale. I requisiti di gioco devono essere completati entro 7 giorni dall'attivazione, su schedine contenenti almeno 3 esiti e quota minima complessiva pari o superiore a 1.30. Tetto massimo di conversione del fun bonus in real bonus : se si completa il rollover (sinonimo di wagering), il saldo fun bonus sarà convertito in real bonus fino a un massimo di 300 €.

: se si completa il rollover (sinonimo di wagering), il saldo fun bonus sarà convertito in real bonus fino a un massimo di 300 €. Requisiti di sblocco del real bonus : il real bonus deve essere movimentato una volta su scommesse sportive con moltiplicatore totale minimo di 1.50 (quota) per poter essere trasformato in saldo reale prelevabile.

: il real bonus deve essere movimentato una volta su scommesse sportive con moltiplicatore totale minimo di 1.50 (quota) per poter essere trasformato in saldo reale prelevabile. Termini di utilizzo del real bonus: entro 30 giorni dalla data di assegnazione.

Come ottenere il Bonus scommesse Starvegas

Per partecipare alle promozioni di benvenuto di StarVegas, è necessario selezionare l’offerta a cui si desidera partecipare tra quelle disponibili al momento.

In particolare, se il giocatore preferisce la promo per lo Sport dovrà scegliere “Bonus 1° Ricarica Scommesse 100% fino a 100€". Nella fattispecie, gli step da seguire per ottenere i Bonus Starvegas sono i seguenti:

Effettuare la registrazione su Starvegas.it Depositare denaro (alcune promo potrebbero prevedere un deposito minimo qualificante e/o l’utilizzo di metodi di pagamento specifici) Rispettare i termini e le condizioni dell’offerta prescelta per il riscatto e la conversione

Come sbloccare il bonus scommesse Starvegas

Relativamente alla liquidazione del bonus scommesse Starvegas, va menzionato che una volta attivato, sbloccato e convertito il bonus, sarà possibile prelevare le eventuali vincite generate seguendo i passaggi:

Effettuare il login con le proprie credenziali Selezionare “Prelievi” dall’area personale dell’account di gioco Selezionare il metodo di pagamento preferito e inserire l’importo che si vuole prelevare Confermare il prelievo sul portale, fornendo tutte le informazioni necessarie al completamento della transazione.

Nota: Generalmente i siti scommesse prevedono che sia possibile effettuare prelievi a condizione che il conto gioco sia stato convalidato. Per la convalida, è necessario inviare una copia del documento d’identità a Starvegas. Solo una volta che la verifica dell’identità sarà stata completata, potrà il giocatore prelevare denaro dal conto.

Altri bonus e promozioni di Starvegas per lo Sport

In aggiunta alla promo per lo sport, Starvegas mette a disposizione dei suoi utenti altre offerte sia per nuovi utenti - come il bonus casinò Starvegas - che per quelli già registrati.

Bonus Multipla Starvegas

Per gli appassionati delle scommesse sportive, Starvegas offre un incentivo sulle scommesse multiple che offre incrementi sulle vincite che aumentano all’aumentare del numero di eventi in schedina.



La promozione si applica a partire da 4 eventi in schedina fino a 30, con percentuale di maggiorazione sulle vincite fino al 200%, a patto che gli eventi abbiamo quote pari ad almeno 1.25.

Bonus Scommesse Starvegas a confronto con altri operatori

Moltissimi siti scommesse propongono bonus di benvenuto per i loro nuovi clienti. Chi è interessato potrà consultare la guida comparativa sui migliori bonus scommesse a cura della nostra redazione.

FAQ - Domande Frequenti

Il Bonus Scommesse Starvegas è cumulabile con altre offerte?

Tendenzialmente, alla registrazione il cliente può scegliere tra un bonus per lo sport e uno per il casinò. Tuttavia, l’operatore potrebbe proporre un bonus senza deposito alla registrazione che potrebbe essere abbinato al bonus scommesse. Rimandiamo per dettagli al sito dell’operatore.

A quanto corrisponde il Real Bonus corrispondente al Bonus Scommesse di Starvegas?

Una volta che il Fun Bonus fino a 100€ sarà convertito in Real Bonus, quest’ultimo non potrà superare i 300€.

Starvegas Bonus Scommesse è il solo bonus ottenibile alla registrazione sul sito?

No. L’operatore di scommesse e casinò online offre diverse promozioni sia ai nuovi iscritti che ai giocatori già registrati.