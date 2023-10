Recensione bet365: opinioni sul bookmaker più popolare in Italia

Raccolta di opinioni e recensioni sui servizi offerti da bet365, noto portale di scommesse online con licenza ADM in Italia.

Nel panorama dei siti di scommesse online, bet365 si distingue per la sua offerta eccezionale e completa che soddisfa anche i giocatori più esigenti. In questa recensione bet365, analizzeremo le caratteristiche principali del sito e scopriremo perché è molto apprezzato dagli scommettitori italiani.

Panoramica di bet365

Uno degli aspetti che fa di questo bookmaker uno dei migliori siti di scommesse online è la vasta gamma di sport e mercati disponibili. Oltre ai classici come il calcio, il tennis e il basket, su bet365 sono presenti anche discipline meno comuni come freccette, surf, speedway, snooker, netball, cricket e badminton.

Gli appassionati di scommesse sul calcio possono infatti scommettere non solo sulle leghe più diffuse a livello internazionale, ma anche su una miriade di leghe minori da diversi continenti. Ad esempio, in Italia è possibile scommettere fino alla Serie C, in Germania ci sono i tornei regionali, l'Argentina è rappresentata anche dal Campionato Femminile e per chi desidera qualcosa di più esotico, c'è anche la Thai Premier League.

Inoltre, agli utenti viene offerto un ricco programma di scommesse live e una vasta gamma di eventi disponibili in streaming, tra cui partite di calcio, incontri di tennis, giochi di basket, match di ping pong e molti altri. Ricordiamo, però, che il servizio streaming non è disponibile in tutti i Paesi e per tutti gli sport ed è soggetto a limitazioni: tra queste, avere un conto gioco con saldo positivo e/o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore.

Bonus e promozioni per i nuovi utenti di bet365

Ricordiamo: Il codice di presentazione 365GOAL può essere usato durante la registrazione ma non cambia in alcun modo l’importo dell’offerta. Vedi T&C.

Il punto di forza principale dell'offerta di benvenuto proposta da bet365 risiede nella sua semplicità. Al momento non sono richiesti codici promozionali in fase di registrazione pertanto l’offerta si attiva in automatico alla registrazione. Qui di seguito abbiamo elencato alcune caratteristiche del bonus scommesse bet365:

Chi può ottenerlo: tutti i nuovi membri che aprono un conto gioco con bet365

Importo minimo del deposito: 5€

Massimale del bonus: 100€ (100% dell'importo depositato qualificante)

Requisiti di puntata: giocare una volta l'importo depositato su scommesse sportive con quote minime di 1.50

Periodo di validità del bonus: da richiedere entro 7 giorni dal primo deposito e utilizzabile entro 30 giorni dalla ricezione

Offerta di benvenuto per i nuovi clienti

Apri un conto, effettua un versamento di almeno 5€ ed avrai diritto ad un bonus del 100% del tuo versamento qualificante fino ad un massimo di 100€. Per richiedere il bonus, effettua un versamento qualificante, seleziona 'Il mio conto' nel menù del conto, poi 'Offerte', 'Offerte disponibili' e infine 'Richiedi'. Per poter utilizzare il bonus basta giocare una volta l'importo del versamento qualificante sugli sport di tua scelta. Prima di poter effettuare un prelievo, occorrerà effettuare scommesse sportive per un ammontare pari a tre volte l'importo cumulativo del versamento e del bonus. Vedi T&C.

Come richiedere il bonus di benvenuto

Per ottenere il bonus di benvenuto, è necessario seguire questi semplici passaggi:

Accedere al sito ufficiale e aprire un conto gioco su bet365 effettuare un deposito iniziale di almeno 5€ utilizzando uno dei metodi accettati dall'operatore Accedere alla tua Area Cliente e selezionare "Offerte" dal menu Cliccare su "Offerte Disponibili" e poi su "Richiedi" per ricevere il bonus.

Le nostre opinioni bet365: nonostante l’operatore non aggiorni spesso la sua offerta di benvenuto, il bonus scommesse bet365 risulta tra i più apprezzati dai giocatori. Il deposito minimo richiesto per partecipare alla promo è tra i più bassi (si pensi ad esempio ai 10€ per Sisal o Eurobet) e anche il wagering pari a 1x ci risulta una buona condizione per poter ottenere il bonus.

Altre promozioni simili a quella di bet365

Ovviamente, per un miglior confronto delle offerte e recensioni bet365, abbiamo comparato altre promo di benvenuto attive in questo momento sui principali portali di betting legali in Italia.

Promozioni e bonus speciali per gli utenti già registrati

Oltre all'offerta di benvenuto, bet365 propone anche diverse promozioni esclusive per i suoi utenti più fedeli. Queste offerte variano nel tempo e possono includere:

Bonus sulle multiple: un extra premio percentuale sulle vincite delle scommesse multiple (ad esempio, un bonus maggiorato per una multipla vincente di sei eventi).

Offerte Cash Out: la possibilità di chiudere in anticipo una scommessa in corso, incassando una parte dell'importo potenzialmente vinto.

Promozioni stagionali: offerte speciali legate a determinati eventi sportivi o periodi dell'anno (come ad esempio il Natale o i Mondiali di calcio).

Bet365 cashout

Con la funzione Cash Out di bet365 è possibile ottenere un ritorno economico prima della fine dell'evento. Quando questa opzione è disponibile, è possibile chiudere una scommessa interamente e ottenere un ritorno economico in un momento a scelta.

La funzione Cash Out è disponibile su determinati eventi, incontri, e mercati per scommesse singole e multiple secche, sia pre evento che in Tempo Reale. Per poter chiudere una scommessa, la funzione Cash Out deve essere disponibile e deve mostrare un importo per la chiusura. Prima di accettare una richiesta di chiusura con la funzione Cash Out passerà un breve periodo di tempo. Se una quota cambia o una scommessa viene sospesa, la richiesta potrebbe non andare a buon fine. Si applicano termini e condizioni.

Tipologie di scommesse disponibili su bet365

Come anticipato ad inizio recensione bet365, gli utenti hanno la possibilità di effettuare le scommesse su svariate tipologie offerte dal portale di gioco. Tra queste:

Scommesse singole: si punta su un singolo evento;

Scommesse multiple: si punta a partire da 2 eventi;

Sistemi: combinazioni di scommesse multiple che offrono una maggiore copertura rispetto alle scommesse singole.

Come scommettere su bet365

Per iniziare a scommettere su bet365, il primo passo riguarda l’apertura del conto gioco che si effettua sul sito ufficiale in pochi e semplici step. Una volta validato l’account e depositato tramite uno dei metodi offerti dal bookmaker, si può iniziare a creare la scommessa selezionando l’evento e la quota collegata al tipo di pronostico sul quale volete puntare. A quel punto basterà inserire l’importo e convalidare.

Com’è il caso anche per altri operatori legali in Italia, la scommessa è soggetta a validazione da parte delle autorità di controllo: di solito questo avviene in pochissimi secondi ma, per le scommesse più complesse, potrebbe volerci un po’ di più.

Puntata minima e massima su bet365

Com’è il caso anche per altri siti di scommesse in Italia, i requisiti minimi di puntata dipendono dalla tipologia di scommessa. Nel caso di bet365 e di altri operatori, si è passati infatti da 2€ a 1€ per singole, multiple e sistemi (questi ultimi con puntata minima unitaria di 0,05€).

La vincita massima conseguibile si attesta a 50.000€.

Eventi live e diretta streaming su bet365

Nella nostra recensione bet365 non poteva mancare una menzione al servizio di live betting e streaming. Questo operatore, insieme ad altri big del settore giochi online come William Hill o Lottomatica Better, permette di puntare sugli eventi sportivi in corso tramite la pratica funzione disponibile sia per app che per pc.

Confrontando le varie opinioni sul web possiamo ritenere che siano centinaia gli eventi al giorno disponibili in modalità live su bet365, con più di 65 tipologie di giocata e circa 15 sport.

Come vedere gli eventi in streaming su bet365

Per accedere agli eventi in streaming di bet365 è necessario avere un conto gioco con saldo attivo e/o aver piazzato una scommessa almeno 24 ore prima l’inizio dell’evento che si intende seguire. Il servizio non è disponibile in tutti i Paesi.

App scommesse bet365: punteggio e valutazioni

Bet365 si distingue anche per la qualità della sua app di scommesse online, che permette agli utenti di accedere a tutte le funzionalità del sito dal proprio dispositivo mobile. L'app, disponibile sia per Android che per iOS, è considerata una delle migliori nel settore grazie alla sua facilità di utilizzo e alla sua completa offerta di scommesse.

Al momento in cui scriviamo questa recensione, l’app bet365 nell’Apple Store è valutata con un punteggio di 4.6/5 su più di 20.000 opinioni.

Metodi di pagamento accettati da bet365

Per rendere il conto di gioco pienamente operativo prima di iniziare a scommettere, è consigliabile effettuare un primo deposito. Bet365 offre una vasta gamma di metodi di pagamento, tra i quali citiamo i più comuni utilizzati anche da altri bookmaker:

Carte di credito e di debito;

Portafogli elettronici come PayPal e Skrill;

Paysafecard.

Come depositare

Per effettuare il primo deposito, è sufficiente accedere al proprio conto di gioco, cliccare sulla sezione dedicata ai servizi di deposito e scegliere il metodo di pagamento desiderato. Successivamente, basta immettere i dati relativi al metodo scelto, l'importo del primo deposito, confermare e salvare.

Ricordiamo, inoltre, che per rispettare le normative in vigore, all’utente viene richiesto di impostare un limite di versamento giornaliero o settimanale nella fase di registrazione. Bet365 mette a disposizione tutte le informazioni necessarie per il Gioco Sicuro e Responsabile. Il limite per il versamento infatti può essere abbassato in qualsiasi momento dall’utente, mentre per alzarlo sarà necessario attendere almeno 7 giorni.

Come prelevare

Per ritirare dal proprio conto basta andare alla sezione ‘Banca’ e selezionare la voce ‘Prelievo’. Dove possibile, i prelievi avvengono tramite la stessa modalità di pagamento scelta per il deposito. Esiste anche la possibilità di scegliere un metodo diverso, in questo caso consigliamo agli utenti di consultare la sezione dedicata ai Prelievi sul portale ufficiale dell’operatore.

Servizio clienti e assistenza

Un altro aspetto apprezzato da molti utenti è il servizio clienti offerto da bet365. Il supporto è sempre all’ascolto dei suoi clienti tramite live chat, consentendo agli scommettitori di ricevere risposte rapide e accurate a tutte le loro domande e preoccupazioni. L'unico lato negativo è l'assenza di un numero di telefono per contattare direttamente l'assistenza clienti.

Considerazioni finali

In conclusione, la nostra recensione su bet365 mostra come il portale di gioco sia una dei più popolari siti di scommesse in Italia: completo, affidabile e con un'ampia offerta di sport e mercati. Tra i punti di forza del sito ci sono sicuramente il bonus di benvenuto, le promozioni ricorrenti, l'app mobile funzionale e il servizio clienti attento e disponibile.