Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
squad listGetty Images
Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト

ワールドカップ
日本
カナダ
メキシコ
アメリカ合衆国
ニュージーランド
イラン
アルゼンチン
韓国
ウズベキスタン
ヨルダン
南アフリカ
チェコ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
パラグアイ
カタール
スイス
ブラジル
モロッコ
ハイチ
スコットランド
オーストラリア
トルコ
ドイツ
キュラソー島
オランダ
コートジボワール
エクアドル
スウェーデン
チュニジア
スペイン
カーボベルデ
ベルギー
エジプト
サウジアラビア
ウルグアイ
フランス
セネガル
イラク
ノルウェー
アルジェリア
オーストリア
ポルトガル
コンゴ民主共和国
イングランド
クロアチア
ガーナ
パナマ
コロンビア

【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国による共同開催のFIFAワールドカップ2026。全出場国のメンバー、試合日程を紹介する。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN期間限定で半額以下！
dazn 2026 worldcup cp kv

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、月ごとに途中解約も可能！

7/20まで大幅値下げ！

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。

本記事では、同大会に出場する48カ国の登録メンバーリスト、試合日程を紹介する。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合ライブ配信！7/20まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴