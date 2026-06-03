FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。
本記事では、同大会に出場する48カ国の登録メンバーリスト、試合日程を紹介する。
カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026が日本時間6月12日に開幕する。
本記事では、同大会に出場する48カ国の登録メンバーリスト、試合日程を紹介する。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
4:00
|グループA第1戦
|メキシコ vs 南アフリカ
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK
BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
10:00
|グループA第2戦
|メキシコ vs 韓国
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|チェコ vs 韓国
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
11:00
|グループA第1戦
|韓国 vs チェコ
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
10:00
|グループA第2戦
|メキシコ vs 韓国
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|南アフリカ vs 韓国
|モンテレイ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
4:00
|グループA第1戦
|メキシコ vs 南アフリカ
|モンテレイ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
1:00
|グループA第2戦
|チェコ vs 南アフリカ
|アトランタ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|南アフリカ vs 韓国
|モンテレイ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
11:00
|グループA第1戦
|韓国 vs チェコ
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
1:00
|グループA第2戦
|チェコ vs 南アフリカ
|アトランタ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|チェコ vs メキシコ
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
4:00
|グループB第1戦
|カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|トロント
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
7:00
|グループB第2戦
|カナダ vs カタール
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|スイス vs カナダ
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
4:00
|グループB第1戦
|カタール vs スイス
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
4:00
|グループB第2戦
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|スイス vs カナダ
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
4:00
|グループB第1戦
|カタール vs スイス
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
7:00
|グループB第2戦
|カナダ vs カタール
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|シアトル
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
4:00
|グループB第1戦
|カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|トロント
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
4:00
|グループB第2戦
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
7:00
|グループC第1戦
|ブラジル vs モロッコ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
9:30
|グループC第2戦
|ブラジル vs ハイチ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|スコットランド vs ブラジル
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
7:00
|グループC第1戦
|ブラジル vs モロッコ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
7:00
|グループC第2戦
|スコットランド vs モロッコ
|ボストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|モロッコ vs ハイチ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
10:00
|グループC第1戦
|ハイチ vs スコットランド
|ボストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
7:00
|グループC第2戦
|スコットランド vs モロッコ
|ボストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|スコットランド vs ブラジル
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
10:00
|グループC第1戦
|ハイチ vs スコットランド
|ボストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
9:30
|グループC第2戦
|ブラジル vs ハイチ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|モロッコ vs ハイチ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
10:00
|グループD第1戦
|アメリカ vs パラグアイ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
4:00
|グループD第2戦
|アメリカ vs オーストラリア
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|トルコ vs アメリカ
|ヒューストン
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
14:00
|グループD第1戦
|オーストラリア vs トルコ
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
4:00
|グループD第2戦
|アメリカ vs オーストラリア
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|パラグアイ vs オーストラリア
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
メンバー未発表
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
10:00
|グループD第1戦
|アメリカ vs パラグアイ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
12:00
|グループD第2戦
|トルコ vs パラグアイ
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|パラグアイ vs オーストラリア
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
メンバー未発表
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
14:00
|グループD第1戦
|オーストラリア vs トルコ
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
12:00
|グループD第2戦
|トルコ vs パラグアイ
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|トルコ vs アメリカ
|ヒューストン
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
2:00
|グループE第1戦
|ドイツ vs キュラソー
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
5:00
|グループE第2戦
|ドイツ vs コートジボワール
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|エクアドル vs ドイツ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
8:00
|グループE第1戦
|コートジボワール vs エクアドル
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
9:00
|グループE第2戦
|ドイツ vs コートジボワール
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|エクアドル vs ドイツ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
8:00
|グループE第1戦
|コートジボワール vs エクアドル
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
5:00
|グループE第2戦
|ドイツ vs コートジボワール
|トロント
|【テレビ】
日本テレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|キュラソー vs コートジボワール
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
2:00
|グループE第1戦
|ドイツ vs キュラソー
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
9:00
|グループE第2戦
|エクアドル vs キュラソー
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|キュラソー vs コートジボワール
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
5:00
|グループF第1戦
|オランダ vs 日本
|ダラス
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
2:00
|グループF第2戦
|オランダ vs スウェーデン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|チュニジア vs オランダ
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
5:00
|グループF第1戦
|オランダ vs 日本
|ダラススタジアム
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
13:00
|グループF第2戦
|チュニジア vs 日本
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系列
NHK BS
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|日本 vs スウェーデン
|ダラス
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
11:00
|グループF第1戦
|スウェーデン vs チュニジア
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
13:00
|グループF第2戦
|チュニジア vs 日本
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BS
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|チュニジア vs オランダ
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
11:00
|グループF第1戦
|スウェーデン vs チュニジア
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
2:00
|グループF第2戦
|オランダ vs スウェーデン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|日本 vs スウェーデン
|ダラス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
4:00
|グループG第1戦
|ベルギー vs エジプト
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
4:00
|グループG第2戦
|ベルギー vs イラン
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|ニュージーランド vs ベルギー
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
4:00
|グループG第1戦
|ベルギー vs エジプト
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
4:00
|グループG第2戦
|ベルギー vs イラン
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|エジプト vs イラン
|シアトル
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
10:00
|グループG第1戦
|イラン vs ニュージーランド
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
10:00
|グループG第2戦
|ニュージーランド vs エジプト
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|エジプト vs イラン
|シアトル
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
10:00
|グループG第1戦
|イラン vs ニュージーランド
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
10:00
|グループG第2戦
|ニュージーランド vs エジプト
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|ニュージーランド vs ベルギー
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
1:00
|グループH第1戦
|スペイン vs カーボベルデ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|スペイン vs サウジアラビア
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|ウルグアイ vs スペイン
|グアダラハラ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
5月31日メンバー発表
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
7:00
|グループH第1戦
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|ウルグアイ vs スペイン
|グアダラハラ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
7:00
|グループH第1戦
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|スペイン vs サウジアラビア
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
1:00
|グループH第1戦
|スペイン vs カーボベルデ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
4:00
|グループI第1戦
|フランス vs セネガル
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
フジテレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
6:00
|グループI第2戦
|フランス vs イラク
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|ノルウェー vs フランス
|ボストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
1:00
|グループI第1戦
|フランス vs セネガル
|メットライフ・スタジアム
|【テレビ】
フジテレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
9:00
|グループI第2戦
|ノルウェー vs セネガル
|メットライフ・スタジアム
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|セネガル vs イラク
|BMO Field
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
7:00
|グループI第1戦
|イラク vs ノルウェー
|ボストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
9:00
|グループI第2戦
|ノルウェー vs セネガル
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|ノルウェー vs フランス
|ボストン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
7:00
|グループI第1戦
|イラク vs ノルウェー
|ボストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
6:00
|グループI第2戦
|フランス vs イラク
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|セネガル vs イラク
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
10:00
|グループJ第1戦
|アルゼンチン vs アルジェリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
2:00
|グループJ第2戦
|アルゼンチン vs オーストリア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|ヨルダン vs アルゼンチン
|ダラス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
13:00
|グループJ第1戦
|オーストリア vs ヨルダン
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
2:00
|グループJ第2戦
|アルゼンチン vs オーストリア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|アルジェリア vs オーストリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
10:00
|グループJ第1戦
|アルゼンチン vs アルジェリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
12:00
|グループJ第2戦
|ヨルダン vs アルジェリア
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|アルジェリア vs オーストリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
13:00
|グループJ第1戦
|オーストリア vs ヨルダン
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
12:00
|グループJ第2戦
|ヨルダン vs アルジェリア
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|ヨルダン vs アルゼンチン
|ダラス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
2:00
|グループK第1戦
|ポルトガル vs コンゴ民主共和国
|ヒューストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
2:00
|グループK第2戦
|ポルトガル vs ウズベキスタン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コロンビア vs ポルトガル
|マイアミ
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
11:00
|グループK第1戦
|ウズベキスタン vs コロンビア
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
11:00
|グループK第2戦
|コロンビア vs コンゴ民主共和国
|グアダラハラ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コロンビア vs ポルトガル
|マイアミ
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
11:00
|グループK第1戦
|ウズベキスタン vs コロンビア
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
2:00
|グループK第2戦
|ポルトガル vs ウズベキスタン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
|アトランタ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
2:00
|グループK第1戦
|ポルトガル vs コンゴ民主共和国
|ヒューストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
11:00
|グループK第2戦
|コロンビア vs コンゴ民主共和国
|グアダラハラ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
|アトランタ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
5:00
|グループL第1戦
|イングランド vs クロアチア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
5:00
|グループL第2戦
|イングランド vs ガーナ
|ボストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループL第3戦
|パナマ vs イングランド
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
5:00
|グループL第1戦
|イングランド vs クロアチア
|ダラス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
8:00
|グループL第2戦
|パナマ vs クロアチア
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループL第3戦
|クロアチア vs ガーナ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
8:00
|グループI第1戦
|ガーナ vs パナマ
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
8:00
|グループI第2戦
|パナマ vs クロアチア
|トロント
|【テレビ】
フジテレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループI第3戦
|パナマ vs イングランド
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
■試合日程
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
8:00
|グループL第1戦
|ガーナ vs パナマ
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
5:00
|グループL第2戦
|イングランド vs ガーナ
|ボストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループL第3戦
|クロアチア vs ガーナ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。