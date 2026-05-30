南アフリカ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、南アフリカ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
南アフリカ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループC：1位(5勝3分け2敗)
|60位
|4大会ぶり4回目
|グループステージ敗退
南アフリカ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
南アフリカ代表は5月27日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ロンウェン・ウィリアムズ
|マメロディ・サンダウンズ
|GK
|リカルド・ゴス
|シウェレレ
|GK
|シフォ・チェイン
|オーランド・パイレーツ
|DF
|ブラッドリー・クロス
|カイザー・チーフス
|DF
|タバン・マトゥルディ
|ポロクワネ・シティ
|DF
|ンコシナティ・シビシ
|オーランド・パイレーツ
|DF
|カモゲロ・セベレベレ
|オーランド・パイレーツ
|DF
|クルマニ・ンダマネ
|マメロディ・サンダウンズ
|DF
|クリソ・ムダウ
|マメロディ・サンダウンズ
|DF
|オーブリー・モディバ
|マメロディ・サンダウンズ
|DF
|オルウェトゥ・マカンヤ
|フィラデルフィア・ユニオン
|DF
|ムベケゼリ・ムボカジ
|シカゴ・ファイアー
|DF
|サムケレ・カビニ
|モルデ
|DF
|イメ・オコン
|ハノーファー
|MF
|サレンテ・ムバサ
|オーランド・パイレーツ
|MF
|ジェイデン・アダムス
|マメロディ・サンダウンズ
|MF
|テボホ・モコエナ
|マメロディ・サンダウンズ
|MF
|スフィフェロ・シトレ
|トンデラ
|FW
|ライル・フォスター
|バーンリー
|FW
|タペロ・マセコ
|AELリマゾル
|FW
|ゼンバ・ズワネ
|マメロディ・サンダウンズ
|FW
|イクラーム・レイナーズ
|マメロディ・サンダウンズ
|FW
|エヴィデンス・マクゴバ
|オーランド・パイレーツ
|FW
|オスウィン・アポリス
|オーランド・パイレーツ
|FW
|レレボヒレ・モフォケン
|オーランド・パイレーツ
|FW
|ツェパン・モレミ
|オーランド・パイレーツ
※所属クラブは2026年5月27日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ライル・フォスター
Getty Images
南アフリカ人選手として史上最高額の移籍金でプレミアリーグに移籍した、バファナ・バファナ（南アフリカ代表の愛称）の切り札だ。16年ぶりの本大会出場を果たす母国を、その得点力で頂点へ近づけられるか注目だ。
南アフリカ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
南アフリカ代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、韓国代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
4:00
|グループA第1戦
|メキシコ vs 南アフリカ
|モンテレイ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
1:00
|グループA第2戦
|チェコ vs 南アフリカ
|アトランタ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|南アフリカ vs 韓国
|モンテレイ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】南アフリカ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。