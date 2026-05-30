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South Africa 03312026(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカー南アフリカ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップの南アフリカ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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南アフリカ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、南アフリカ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

南アフリカ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アフリカ(CAF)アフリカ予選グループC：1位(5勝3分け2敗)60位4大会ぶり4回目グループステージ敗退

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南アフリカ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

南アフリカ代表は5月27日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKロンウェン・ウィリアムズマメロディ・サンダウンズ
 GKリカルド・ゴスシウェレレ
 GKシフォ・チェインオーランド・パイレーツ
 DFブラッドリー・クロスカイザー・チーフス
 DFタバン・マトゥルディポロクワネ・シティ
 DFンコシナティ・シビシオーランド・パイレーツ
 DFカモゲロ・セベレベレオーランド・パイレーツ
 DFクルマニ・ンダマネマメロディ・サンダウンズ
 DFクリソ・ムダウマメロディ・サンダウンズ
 DFオーブリー・モディバマメロディ・サンダウンズ
 DFオルウェトゥ・マカンヤフィラデルフィア・ユニオン
 DFムベケゼリ・ムボカジシカゴ・ファイアー
 DFサムケレ・カビニモルデ
 DFイメ・オコンハノーファー
 MFサレンテ・ムバサオーランド・パイレーツ
 MFジェイデン・アダムスマメロディ・サンダウンズ
 MFテボホ・モコエナマメロディ・サンダウンズ
 MFスフィフェロ・シトレトンデラ
 FWライル・フォスターバーンリー
 FWタペロ・マセコAELリマゾル
 FWゼンバ・ズワネマメロディ・サンダウンズ
 FWイクラーム・レイナーズマメロディ・サンダウンズ
 FWエヴィデンス・マクゴバオーランド・パイレーツ
 FWオスウィン・アポリスオーランド・パイレーツ
 FWレレボヒレ・モフォケンオーランド・パイレーツ
 FWツェパン・モレミオーランド・パイレーツ

※所属クラブは2026年5月27日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜ライル・フォスター

Lyle Foster South AfricaGetty Images

南アフリカ人選手として史上最高額の移籍金でプレミアリーグに移籍した、バファナ・バファナ（南アフリカ代表の愛称）の切り札だ。16年ぶりの本大会出場を果たす母国を、その得点力で頂点へ近づけられるか注目だ。

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南アフリカ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

南アフリカ代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、韓国代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月12日(金)
4:00		グループA第1戦メキシコ vs 南アフリカモンテレイ【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月19日(金)
1:00		グループA第2戦チェコ vs 南アフリカアトランタ【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
10:00		グループA第3戦南アフリカ vs 韓国モンテレイ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】南アフリカ代表戦のおすすめ視聴方法

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