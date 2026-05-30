南アフリカ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、南アフリカ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

南アフリカ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループC：1位(5勝3分け2敗) 60位 4大会ぶり4回目 グループステージ敗退

南アフリカ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

南アフリカ代表は5月27日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ロンウェン・ウィリアムズ マメロディ・サンダウンズ GK リカルド・ゴス シウェレレ GK シフォ・チェイン オーランド・パイレーツ DF ブラッドリー・クロス カイザー・チーフス DF タバン・マトゥルディ ポロクワネ・シティ DF ンコシナティ・シビシ オーランド・パイレーツ DF カモゲロ・セベレベレ オーランド・パイレーツ DF クルマニ・ンダマネ マメロディ・サンダウンズ DF クリソ・ムダウ マメロディ・サンダウンズ DF オーブリー・モディバ マメロディ・サンダウンズ DF オルウェトゥ・マカンヤ フィラデルフィア・ユニオン DF ムベケゼリ・ムボカジ シカゴ・ファイアー DF サムケレ・カビニ モルデ DF イメ・オコン ハノーファー MF サレンテ・ムバサ オーランド・パイレーツ MF ジェイデン・アダムス マメロディ・サンダウンズ MF テボホ・モコエナ マメロディ・サンダウンズ MF スフィフェロ・シトレ トンデラ FW ライル・フォスター バーンリー FW タペロ・マセコ AELリマゾル FW ゼンバ・ズワネ マメロディ・サンダウンズ FW イクラーム・レイナーズ マメロディ・サンダウンズ FW エヴィデンス・マクゴバ オーランド・パイレーツ FW オスウィン・アポリス オーランド・パイレーツ FW レレボヒレ・モフォケン オーランド・パイレーツ FW ツェパン・モレミ オーランド・パイレーツ

※所属クラブは2026年5月27日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ライル・フォスター

Getty Images

南アフリカ人選手として史上最高額の移籍金でプレミアリーグに移籍した、バファナ・バファナ（南アフリカ代表の愛称）の切り札だ。16年ぶりの本大会出場を果たす母国を、その得点力で頂点へ近づけられるか注目だ。

南アフリカ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

南アフリカ代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、韓国代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月12日(金)

4:00 グループA第1戦 メキシコ vs 南アフリカ モンテレイ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

1:00 グループA第2戦 チェコ vs 南アフリカ アトランタ 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

10:00 グループA第3戦 南アフリカ vs 韓国 モンテレイ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】南アフリカ代表戦のおすすめ視聴方法

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