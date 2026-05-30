「FIFA ワールドカップ 2026」応援放題！キャンペーンとして、『DAZN』が月額料金を大幅に値下げする。

本記事では、『DAZN』のキャンペーン価格や加入方法、実施期間を紹介する。

DAZNのキャンペーン期間・料金は？

『DAZN』は、配信するすべてのコンテンツが視聴できる「DAZN Standard」の月額プランを、通常は月額4,200円(税込)で提供。しかし、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に向けたキャンペーンとして、期間限定で半額以下の特別価格1,980円(税込)で提供することとなった。

加入期間は、2026年5月30日(土)～7月20日(月)。期間中に『DAZN』との直接契約で新規加入した場合、最初の3カ月間の月額が1,980円(税込)となる。年間プランなど他のプランでは適用されないが、月額プランが対象となるため、もちろんW杯終了後の退会なども可能だ。

また、プロ野球コンテンツのみが視聴できる「DAZN Baseball」に加入中の方は、期間中に1,500円(税込)のアドオンを購入することで、W杯や国際親善試合などの関連コンテンツを視聴できるようになる。

DAZNでFIFA ワールドカップ応援放題！キャンペーン

キャンペーン期間：2026年5月30日(土)～7月20日(月)

内容：「DAZN Standard」月額プランが加入から最初の3カ月間・月額1,980円(税込)

対象者：期間中にDAZNとの直接の契約で月額プランに新規加入する方

視聴可能コンテンツ：DAZN Standard と同様、DAZNの全コンテンツ（FIFAワールドカップ2026全試合、明治安田Jリーグ、プロ野球、ラグビー、バスケットボールなど)

※「DAZN Baseball」契約者は期間中、1,500円(税込)のアドオンでW杯、国際親善試合などが視聴可能。

【期間限定】DAZNのキャンペーン加入方法

DAZN

「DAZNでFIFA ワールドカップ応援放題！キャンペーン」を利用して「DAZN Standard」の月額プランに加入する場合、エントリーなどは必要なく、期間中であれば自動的に特別価格が適用される。

ただし、「DAZN SOCCER」や「DAZN BASEBALL」、「DAZN Standard」の年間プランなどにはキャンペーン価格が適用されない点には注意が必要だ。

DAZN Standardのキャンペーン利用方法

DAZN公式サイトへアクセス 「スタンダードを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

DAZNのW杯中継概要

『DAZN』は、2026年W杯全試合のライブ＆見逃し配信を予定。日本代表戦については、全試合無料配信となる。また、開幕直前の各国による国際親善試合も注目カードを配信予定となっている。

『DAZN』で配信されるサッカーコンテンツは、「DAZN Standard」または「DAZN SOCCER」で視聴可能。「DAZN SOCCER」は、2026年8月30日(日)までの期間限定で年間プラン(月々払い)のみで提供されているプランだが、2026年7月20日(月・祝)までに加入した場合は最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施されている。

DAZN SOCCERの加入手順

DAZN公式サイトへアクセス 「サッカーを選択」をタップ メールアドレスを入力 支払い情報を入力して登録が完了！

※「DAZN SOCCER」は7月20日(月・祝)23:59までの加入で最初の3カ月・月々980円(税込)。

※4カ月目からの支払いは月々2,600円(税込)。年間プランの途中解約は不可。

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