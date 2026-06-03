ウズベキスタン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ウズベキスタン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ウズベキスタン代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア最終予選グループA：2位(6勝3分1敗) 50位 初出場 初出場

ウズベキスタン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ウズベキスタン国代表は6月2日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 1 GK ウトキル・ユスポフ ナフバホール 12 GK アブドゥヴォヒド・ネマトフ ナサフ 16 GK ボティラリ・エルガシェフ ネフチ 25 DF アバズベク・ウルマサリエフ AGMK 24 DF ベフルズ・カリモフ スルホン 26 DF ジャホンギル・ウロゾフ ディナモ・サマルカンド 15 DF ウマル・エシュムロドフ ナサフ 13 DF シェルゾド・ナスルラエフ ナサフ 4 DF ファルーフ・サイフィエフ ネフチ 3 DF ホジャクバル・アリヨノフ パフタコール 18 DF アブドゥラー・アブドゥラエフ ディバ 5 DF ルスタム・アシュルマトフ エステグラル 2 DF アブドゥコディル・フサノフ マンチェスター・シティ 23 MF シェルゾド・エサノフ ブハラ 8 MF ジャムシド・イスカンデロフ ネフチ 6 MF アクマル・モズゴボイ パフタコール 9 MF オディルジョン・ハムロベコフ トラクトル 10 MF ジャロリディン・マシャリポフ エステグラル 19 MF アジズジョン・ガニエフ アルバタエ 7 MF オタベク・シュクロフ バニーヤース 22 MF アボスベク・ファイズラエフ イスタンブール・バシャクシェヒル 14 FW エルドル・ショムロドフ イスタンブール・バシャクシェヒル 21 FW イゴール・セルゲエフ ペルセポリス 11 FW オストン・ウルノフ ペルセポリス 17 FW ドストンベク・ハムダモフ パフタコール 20 FW アジズベク・アモノフ ブハラ

※所属クラブは2026年5月18日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜エルドル・ショムロドフ

Getty Images

エルドル・ショムロドフは、ウズベキスタンが生んだアジア屈指の大型ストライカー。母国のフットボール史を塗り替え続ける。190cmの圧倒的な高さを誇りながら、前線へ鋭く抜け出すスピードと確かなテクニックを併せ持つ万能型FWだ。ウズベキスタン代表としても不動のエースにして絶対的なキャプテンであり、同国代表の歴代最多得点記録を更新し続ける生ける伝説だ。強靭なフィジカルを活かしたポストプレーやここ一番での勝負強さで前線を力強く牽引し、チームに不可欠な精神的支柱として君臨している。

ウズベキスタン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ウズベキスタン代表は、W杯本大会でグループKに入り、コンゴ民主共和国代表、ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

11:00 グループK第1戦 ウズベキスタン vs コロンビア メキシコシティ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

2:00 グループK第2戦 ポルトガル vs ウズベキスタン ヒューストン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

8:30 グループK第3戦 コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】ウズベキスタン代表戦のおすすめ視聴方法

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