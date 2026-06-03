ウズベキスタン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ウズベキスタン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ウズベキスタン代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア最終予選グループA：2位(6勝3分1敗)
|50位
|初出場
|初出場
ウズベキスタン代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ウズベキスタン国代表は6月2日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|1
|GK
|ウトキル・ユスポフ
|ナフバホール
|12
|GK
|アブドゥヴォヒド・ネマトフ
|ナサフ
|16
|GK
|ボティラリ・エルガシェフ
|ネフチ
|25
|DF
|アバズベク・ウルマサリエフ
|AGMK
|24
|DF
|ベフルズ・カリモフ
|スルホン
|26
|DF
|ジャホンギル・ウロゾフ
|ディナモ・サマルカンド
|15
|DF
|ウマル・エシュムロドフ
|ナサフ
|13
|DF
|シェルゾド・ナスルラエフ
|ナサフ
|4
|DF
|ファルーフ・サイフィエフ
|ネフチ
|3
|DF
|ホジャクバル・アリヨノフ
|パフタコール
|18
|DF
|アブドゥラー・アブドゥラエフ
|ディバ
|5
|DF
|ルスタム・アシュルマトフ
|エステグラル
|2
|DF
|アブドゥコディル・フサノフ
|マンチェスター・シティ
|23
|MF
|シェルゾド・エサノフ
|ブハラ
|8
|MF
|ジャムシド・イスカンデロフ
|ネフチ
|6
|MF
|アクマル・モズゴボイ
|パフタコール
|9
|MF
|オディルジョン・ハムロベコフ
|トラクトル
|10
|MF
|ジャロリディン・マシャリポフ
|エステグラル
|19
|MF
|アジズジョン・ガニエフ
|アルバタエ
|7
|MF
|オタベク・シュクロフ
|バニーヤース
|22
|MF
|アボスベク・ファイズラエフ
|イスタンブール・バシャクシェヒル
|14
|FW
|エルドル・ショムロドフ
|イスタンブール・バシャクシェヒル
|21
|FW
|イゴール・セルゲエフ
|ペルセポリス
|11
|FW
|オストン・ウルノフ
|ペルセポリス
|17
|FW
|ドストンベク・ハムダモフ
|パフタコール
|20
|FW
|アジズベク・アモノフ
|ブハラ
※所属クラブは2026年5月18日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜エルドル・ショムロドフ
Getty Images
エルドル・ショムロドフは、ウズベキスタンが生んだアジア屈指の大型ストライカー。母国のフットボール史を塗り替え続ける。190cmの圧倒的な高さを誇りながら、前線へ鋭く抜け出すスピードと確かなテクニックを併せ持つ万能型FWだ。ウズベキスタン代表としても不動のエースにして絶対的なキャプテンであり、同国代表の歴代最多得点記録を更新し続ける生ける伝説だ。強靭なフィジカルを活かしたポストプレーやここ一番での勝負強さで前線を力強く牽引し、チームに不可欠な精神的支柱として君臨している。
ウズベキスタン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ウズベキスタン代表は、W杯本大会でグループKに入り、コンゴ民主共和国代表、ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
11:00
|グループK第1戦
|ウズベキスタン vs コロンビア
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
2:00
|グループK第2戦
|ポルトガル vs ウズベキスタン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コンゴ民主共和国 vs ウズベキスタン
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】ウズベキスタン代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。