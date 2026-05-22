ポルトガル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ポルトガル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ポルトガル代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループF：1位(4勝2分1敗)
|5位
|7大会連続9回目
|3位 (1966)
ポルトガル代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ポルトガル代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|ディオゴ・コスタ
|ポルト
|GK
|ジョゼ・サ
|ウルヴァーハンプトン／イングランド
|GK
|ルイ・シルヴァ
|スポルティング
|GK
|リカルド・ヴェーリョ
|ゲンチレルビルリイ／トルコ
|DF
|ディオゴ・ダロト
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|DF
|マテウス・ヌネス
|マンチェスター・シティ／イングランド
|DF
|ルベン・ディアス
|マンチェスター・シティ／イングランド
|DF
|ネルソン・セメド
|フェネルバフチェ／トルコ
|DF
|ジョアン・カンセロ
|バルセロナ／スペイン
|DF
|ヌーノ・メンデス
|パリ・サンジェルマン／フランス
|DF
|ゴンサロ・イナシオ
|スポルティング
|DF
|レナト・ヴェイガ
|ビジャレアル／スペイン
|DF
|トマス・アラウージョ
|ベンフィカ
|MF
|ルベン・ネヴェス
|アル・ヒラル／サウジアラビア
|MF
|サム・コスタ
|マジョルカ／スペイン
|MF
|ジョアン・ネヴェス
|パリ・サンジェルマン／フランス
|MF
|ヴィティーニャ
|パリ・サンジェルマン／フランス
|MF
|ブルーノ・フェルナンデス
|マンチェスター・ユナイテッド／イングランド
|MF
|ベルナルド・シウバ
|マンチェスター・シティ／イングランド
|FW
|クリスティアーノ・ロナウド
|アル・ナスル／サウジアラビア
|FW
|ジョアン・フェリックス
|アル・ナスル／サウジアラビア
|FW
|フランシスコ・トリンコン
|スポルティング
|FW
|フランシスコ・コンセイソン
|ユヴェントス／イタリア
|FW
|ラファエル・レオン
|ミラン／イタリア
|FW
|ペドロ・ネト
|チェルシー／イングランド
|FW
|ゴンサロ・ゲデス
|レアル・ソシエダ／スペイン
|FW
|ゴンサロ・ラモス
|パリ・サンジェルマン／フランス
※所属クラブは2026年5月19日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜クリスティアーノ・ロナウド
言わずと知れた世界的スーパースターのクリスティアーノ・ロナウド。ポルトガルの名門・スポルティングでプロデビューすると、マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)、レアル・マドリード(スペイン)、ユヴェントス(イタリア)といった名門クラブを渡り歩いた。各クラブでエースとして活躍し、国内タイトルはもちろん、欧州最高峰の大会であるUEFAチャンピオンズリーグ優勝を5回経験している。個人タイトルも5度のバロンドール受賞など、世界最高のフットボーラーとしての地位を確立した。現在はサウジアラビアのアル・ナスルに所属している。
ポルトガル代表としても2016年にUEFA欧州選手権(EURO)を制し、悲願のビッグタイトルを獲得。残すタイトルはFIFAワールドカップのみとなった。今回のW杯では史上初となる6大会連続で、代表メンバーに名を連ねている。41歳で迎える今大会で悲願のW杯優勝を果たし、の集大成とできるか世界中の注目が集まっている。
ポルトガル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ポルトガル代表は、W杯本大会でグループKに入り、コンゴ民主共和国代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
2:00
|グループK第1戦
|ポルトガル vs コンゴ民主共和国
|ヒューストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
2:00
|グループK第2戦
|ポルトガル vs ウズベキスタン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コロンビア vs ポルトガル
|マイアミ
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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