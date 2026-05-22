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PortugalGetty Images
Yuta Tokuma

サッカーポルトガル代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
ポルトガル
ポルトガル 対 コンゴ民主共和国
ポルトガル 対 ウズベキスタン
コロンビア 対 ポルトガル

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのポルトガル代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ポルトガル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ポルトガル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ポルトガル代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループF：1位(4勝2分1敗)5位7大会連続9回目3位 (1966)

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ポルトガル代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ポルトガル代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手所属
 GKディオゴ・コスタポルト
 GKジョゼ・サウルヴァーハンプトン／イングランド
 GKルイ・シルヴァスポルティング
 GKリカルド・ヴェーリョゲンチレルビルリイ／トルコ
 DFディオゴ・ダロトマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
 DFマテウス・ヌネスマンチェスター・シティ／イングランド
 DFルベン・ディアスマンチェスター・シティ／イングランド
 DFネルソン・セメドフェネルバフチェ／トルコ
 DFジョアン・カンセロバルセロナ／スペイン
 DFヌーノ・メンデスパリ・サンジェルマン／フランス
 DFゴンサロ・イナシオスポルティング
 DFレナト・ヴェイガビジャレアル／スペイン
 DFトマス・アラウージョベンフィカ
 MFルベン・ネヴェスアル・ヒラル／サウジアラビア
 MFサム・コスタマジョルカ／スペイン
 MFジョアン・ネヴェスパリ・サンジェルマン／フランス
 MFヴィティーニャパリ・サンジェルマン／フランス
 MFブルーノ・フェルナンデスマンチェスター・ユナイテッド／イングランド
 MFベルナルド・シウバマンチェスター・シティ／イングランド
 FWクリスティアーノ・ロナウドアル・ナスル／サウジアラビア
 FWジョアン・フェリックスアル・ナスル／サウジアラビア
 FWフランシスコ・トリンコンスポルティング
 FWフランシスコ・コンセイソンユヴェントス／イタリア
 FWラファエル・レオンミラン／イタリア
 FWペドロ・ネトチェルシー／イングランド
 FWゴンサロ・ゲデスレアル・ソシエダ／スペイン
 FWゴンサロ・ラモスパリ・サンジェルマン／フランス

※所属クラブは2026年5月19日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜クリスティアーノ・ロナウド

言わずと知れた世界的スーパースターのクリスティアーノ・ロナウド。ポルトガルの名門・スポルティングでプロデビューすると、マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)、レアル・マドリード(スペイン)、ユヴェントス(イタリア)といった名門クラブを渡り歩いた。各クラブでエースとして活躍し、国内タイトルはもちろん、欧州最高峰の大会であるUEFAチャンピオンズリーグ優勝を5回経験している。個人タイトルも5度のバロンドール受賞など、世界最高のフットボーラーとしての地位を確立した。現在はサウジアラビアのアル・ナスルに所属している。

ポルトガル代表としても2016年にUEFA欧州選手権(EURO)を制し、悲願のビッグタイトルを獲得。残すタイトルはFIFAワールドカップのみとなった。今回のW杯では史上初となる6大会連続で、代表メンバーに名を連ねている。41歳で迎える今大会で悲願のW杯優勝を果たし、の集大成とできるか世界中の注目が集まっている。

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ポルトガル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ポルトガル代表は、W杯本大会でグループKに入り、コンゴ民主共和国代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月18日(木)
2:00		グループK第1戦ポルトガル vs コンゴ民主共和国ヒューストン【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月24日(水)
2:00		グループK第2戦ポルトガル vs ウズベキスタンヒューストン【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
8:30		グループK第3戦コロンビア vs ポルトガルマイアミ【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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