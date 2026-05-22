ポルトガル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ポルトガル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ポルトガル代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループF：1位(4勝2分1敗) 5位 7大会連続9回目 3位 (1966)

ポルトガル代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ポルトガル代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK ディオゴ・コスタ ポルト GK ジョゼ・サ ウルヴァーハンプトン／イングランド GK ルイ・シルヴァ スポルティング GK リカルド・ヴェーリョ ゲンチレルビルリイ／トルコ DF ディオゴ・ダロト マンチェスター・ユナイテッド／イングランド DF マテウス・ヌネス マンチェスター・シティ／イングランド DF ルベン・ディアス マンチェスター・シティ／イングランド DF ネルソン・セメド フェネルバフチェ／トルコ DF ジョアン・カンセロ バルセロナ／スペイン DF ヌーノ・メンデス パリ・サンジェルマン／フランス DF ゴンサロ・イナシオ スポルティング DF レナト・ヴェイガ ビジャレアル／スペイン DF トマス・アラウージョ ベンフィカ MF ルベン・ネヴェス アル・ヒラル／サウジアラビア MF サム・コスタ マジョルカ／スペイン MF ジョアン・ネヴェス パリ・サンジェルマン／フランス MF ヴィティーニャ パリ・サンジェルマン／フランス MF ブルーノ・フェルナンデス マンチェスター・ユナイテッド／イングランド MF ベルナルド・シウバ マンチェスター・シティ／イングランド FW クリスティアーノ・ロナウド アル・ナスル／サウジアラビア FW ジョアン・フェリックス アル・ナスル／サウジアラビア FW フランシスコ・トリンコン スポルティング FW フランシスコ・コンセイソン ユヴェントス／イタリア FW ラファエル・レオン ミラン／イタリア FW ペドロ・ネト チェルシー／イングランド FW ゴンサロ・ゲデス レアル・ソシエダ／スペイン FW ゴンサロ・ラモス パリ・サンジェルマン／フランス

※所属クラブは2026年5月19日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜クリスティアーノ・ロナウド

言わずと知れた世界的スーパースターのクリスティアーノ・ロナウド。ポルトガルの名門・スポルティングでプロデビューすると、マンチェスター・ユナイテッド(イングランド)、レアル・マドリード(スペイン)、ユヴェントス(イタリア)といった名門クラブを渡り歩いた。各クラブでエースとして活躍し、国内タイトルはもちろん、欧州最高峰の大会であるUEFAチャンピオンズリーグ優勝を5回経験している。個人タイトルも5度のバロンドール受賞など、世界最高のフットボーラーとしての地位を確立した。現在はサウジアラビアのアル・ナスルに所属している。

ポルトガル代表としても2016年にUEFA欧州選手権(EURO)を制し、悲願のビッグタイトルを獲得。残すタイトルはFIFAワールドカップのみとなった。今回のW杯では史上初となる6大会連続で、代表メンバーに名を連ねている。41歳で迎える今大会で悲願のW杯優勝を果たし、の集大成とできるか世界中の注目が集まっている。

ポルトガル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ポルトガル代表は、W杯本大会でグループKに入り、コンゴ民主共和国代表、ウズベキスタン代表、コロンビア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

2:00 グループK第1戦 ポルトガル vs コンゴ民主共和国 ヒューストン 【テレビ】

フジテレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

2:00 グループK第2戦 ポルトガル vs ウズベキスタン ヒューストン 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

8:30 グループK第3戦 コロンビア vs ポルトガル マイアミ 【テレビ】

フジテレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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