ウルグアイ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ウルグアイ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ウルグアイ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 南米(CONMEBOL) 南米予選：4位(7勝7分4敗) 17位 5大会連続15回目 優勝

ウルグアイ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ウルグアイ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK セルヒオ・ロシェ インテルナシオナル GK フェルナンド・ムスレラ エストゥディアンテス GK サンティアゴ・メレ モンテレイ DF ギジェルモ・バレラ フラメンゴ DF ロナルド・アラウホ バルセロナ DF ホセ・マリア・ヒメネス アトレティコ・マドリー DF サンティ・ブエノ ウォルヴァーハンプトン DF セバスティアン・カセレス クラブ・アメリカ DF マティアス・オリベラ ナポリ DF ホアキン・ピケレス パルメイラス DF マティアス・ビーニャ リーベル・プレート MF マヌエル・ウガルテ マンチェスター・ユナイテッド MF エミリアーノ・マルティネス パルメイラス MF ロドリゴ・ベンタンクール トッテナム・ホットスパー MF フェデリコ・バルベルデ レアル・マドリード MF アグスティン・カノッビオ フルミネンセ MF フアン・マヌエル・サナブリア レアル・ソルトレイク MF ジョルジアン・デ・アラスカエタ フラメンゴ MF ニコラス・デ・ラ・クルス フラメンゴ MF ロドリゴ・サラサール ブラガ MF ファクンド・ペリストリ パナシナイコス MF マクシミリアーノ・アラウホ スポルティング MF ブライアン・ロドリゲス クラブ・アメリカ FW ロドリゴ・アギーレ UANLティグレス FW フェデリコ・ビニャス オビエド FW ダルウィン・ヌニェス アル・ヒラル

※所属クラブは2026年6月1日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜フェデリコ・バルベルデ

Getty Images

世界屈指のダイナモとして進化を続けるフェデリコ・バルベルデ。母国の名門ペニャロールでプロデビューを果たすと、若くしてスペインの至宝レアル・マドリードへと引き抜かれた。レアル・マドリードでは、圧倒的なスタミナと戦術眼、強烈なミドルシュートを武器に中盤の核へと成長。これまでに3度のラ・リーガ制覇や2度のUEFAチャンピオンズリーグ優勝をはじめ、数々の国際タイトル獲得に大きく貢献し、世界的スターとしての地位を確固たるものにしている。

ウルグアイ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ウルグアイ代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

7:00 グループH第1戦 サウジアラビア vs ウルグアイ マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

7:00 グループH第2戦 ウルグアイ vs カーボベルデ マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

9:00 グループH第3戦 ウルグアイ vs スペイン グアダラハラ 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】ウルグアイ代表戦のおすすめ視聴方法

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