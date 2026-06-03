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UruguayGetty Images
Yuta Tokuma

サッカーウルグアイ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
ウルグアイ
サウジアラビア 対 ウルグアイ
ウルグアイ 対 カーボベルデ
ウルグアイ 対 スペイン

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのウルグアイ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ウルグアイ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ウルグアイ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ウルグアイ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
南米(CONMEBOL)南米予選：4位(7勝7分4敗)17位5大会連続15回目優勝

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ウルグアイ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ウルグアイ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手所属
 GKセルヒオ・ロシェインテルナシオナル
 GKフェルナンド・ムスレラエストゥディアンテス
 GKサンティアゴ・メレモンテレイ
 DFギジェルモ・バレラフラメンゴ
 DFロナルド・アラウホバルセロナ
 DFホセ・マリア・ヒメネスアトレティコ・マドリー
 DFサンティ・ブエノウォルヴァーハンプトン
 DFセバスティアン・カセレスクラブ・アメリカ
 DFマティアス・オリベラナポリ
 DFホアキン・ピケレスパルメイラス
 DFマティアス・ビーニャリーベル・プレート
 MFマヌエル・ウガルテマンチェスター・ユナイテッド
 MFエミリアーノ・マルティネスパルメイラス
 MFロドリゴ・ベンタンクールトッテナム・ホットスパー
 MFフェデリコ・バルベルデレアル・マドリード
 MFアグスティン・カノッビオフルミネンセ
 MFフアン・マヌエル・サナブリアレアル・ソルトレイク
 MFジョルジアン・デ・アラスカエタフラメンゴ
 MFニコラス・デ・ラ・クルスフラメンゴ
 MFロドリゴ・サラサールブラガ
 MFファクンド・ペリストリパナシナイコス
 MFマクシミリアーノ・アラウホスポルティング
 MFブライアン・ロドリゲスクラブ・アメリカ
 FWロドリゴ・アギーレUANLティグレス
 FWフェデリコ・ビニャスオビエド
 FWダルウィン・ヌニェスアル・ヒラル

※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜フェデリコ・バルベルデ

Valverde Getty Images

世界屈指のダイナモとして進化を続けるフェデリコ・バルベルデ。母国の名門ペニャロールでプロデビューを果たすと、若くしてスペインの至宝レアル・マドリードへと引き抜かれた。レアル・マドリードでは、圧倒的なスタミナと戦術眼、強烈なミドルシュートを武器に中盤の核へと成長。これまでに3度のラ・リーガ制覇や2度のUEFAチャンピオンズリーグ優勝をはじめ、数々の国際タイトル獲得に大きく貢献し、世界的スターとしての地位を確固たるものにしている。

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ウルグアイ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ウルグアイ代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月16日(火)
7:00		グループH第1戦サウジアラビア vs ウルグアイマイアミ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月22日(月)
7:00		グループH第2戦ウルグアイ vs カーボベルデマイアミ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
9:00		グループH第3戦ウルグアイ vs スペイングアダラハラ【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】ウルグアイ代表戦のおすすめ視聴方法

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