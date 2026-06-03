ウルグアイ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ウルグアイ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ウルグアイ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：4位(7勝7分4敗)
|17位
|5大会連続15回目
|優勝
ウルグアイ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ウルグアイ代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|セルヒオ・ロシェ
|インテルナシオナル
|GK
|フェルナンド・ムスレラ
|エストゥディアンテス
|GK
|サンティアゴ・メレ
|モンテレイ
|DF
|ギジェルモ・バレラ
|フラメンゴ
|DF
|ロナルド・アラウホ
|バルセロナ
|DF
|ホセ・マリア・ヒメネス
|アトレティコ・マドリー
|DF
|サンティ・ブエノ
|ウォルヴァーハンプトン
|DF
|セバスティアン・カセレス
|クラブ・アメリカ
|DF
|マティアス・オリベラ
|ナポリ
|DF
|ホアキン・ピケレス
|パルメイラス
|DF
|マティアス・ビーニャ
|リーベル・プレート
|MF
|マヌエル・ウガルテ
|マンチェスター・ユナイテッド
|MF
|エミリアーノ・マルティネス
|パルメイラス
|MF
|ロドリゴ・ベンタンクール
|トッテナム・ホットスパー
|MF
|フェデリコ・バルベルデ
|レアル・マドリード
|MF
|アグスティン・カノッビオ
|フルミネンセ
|MF
|フアン・マヌエル・サナブリア
|レアル・ソルトレイク
|MF
|ジョルジアン・デ・アラスカエタ
|フラメンゴ
|MF
|ニコラス・デ・ラ・クルス
|フラメンゴ
|MF
|ロドリゴ・サラサール
|ブラガ
|MF
|ファクンド・ペリストリ
|パナシナイコス
|MF
|マクシミリアーノ・アラウホ
|スポルティング
|MF
|ブライアン・ロドリゲス
|クラブ・アメリカ
|FW
|ロドリゴ・アギーレ
|UANLティグレス
|FW
|フェデリコ・ビニャス
|オビエド
|FW
|ダルウィン・ヌニェス
|アル・ヒラル
※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜フェデリコ・バルベルデ
Getty Images
世界屈指のダイナモとして進化を続けるフェデリコ・バルベルデ。母国の名門ペニャロールでプロデビューを果たすと、若くしてスペインの至宝レアル・マドリードへと引き抜かれた。レアル・マドリードでは、圧倒的なスタミナと戦術眼、強烈なミドルシュートを武器に中盤の核へと成長。これまでに3度のラ・リーガ制覇や2度のUEFAチャンピオンズリーグ優勝をはじめ、数々の国際タイトル獲得に大きく貢献し、世界的スターとしての地位を確固たるものにしている。
ウルグアイ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ウルグアイ代表は、W杯本大会でグループHに入り、スペイン代表、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
7:00
|グループH第1戦
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
7:00
|グループH第2戦
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|ウルグアイ vs スペイン
|グアダラハラ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】ウルグアイ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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DAZN
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。