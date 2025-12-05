このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
2026 worldcup(C)Getty images
Tsutomu Maeda

2026年北中米ワールドカップ(W杯)の最新情報まとめ｜日程・出場国・対戦カード・中継予定

2026年に北中米で行われるFIFAワールドカップ(W杯)の最新情報をまとめて紹介。サッカー日本代表の状況は？

目次

  1. 2026年ワールドカップ 大会スケジュール
  2. 2026年ワールドカップ 出場国・ポット分け
  3. 2026年ワールドカップ グループ組み合わせ
  4. 2026年ワールドカップ 中継予定
  5. 2026年ワールドカップ グループステージ日程
  6. 2026年ワールドカップ ノックアウトステージ日程
  7. 2026年ワールドカップ 最新情報

2026年ワールドカップ 概要・大会スケジュール

2026年ワールドカップ(W杯)は、アメリカが主開催し、カナダとメキシコが補助開催。史上初めて３カ国による共催となる。参加チーム数も前回大会の32カ国から48カ国に拡大された。

日程は、現地時間2026年6月11日にエスタディオ・アステカ(メキシコシティ)で開幕を予定。開催国の一つであるメキシコがこの一戦に臨むことも発表されている。

その後、6月27日までにグループステージ全3節が消化され、翌27日からノックアウトステージのラウンド32が開催。そこから一発勝負のトーナメント戦が行われ、7月19日に決勝戦を開催予定だ。

  • グループ第1節：2026年6月11–17日
  • グループ第2節：2026年6月18–23日
  • グループ第3節：2026年6月24–27日
  • ラウンド32：2026年6月28–7月3日
  • ラウンド16：2026年7月4–7日
  • 準々決勝：2026年7月9–11日
  • 準決勝：2026年7月14–15日
  • 3位決定戦：2026年7月18日
  • 決勝：2026年7月19日

※すべて現地時間。

2026年ワールドカップ 出場国・ポット分け

FIFAranking worldcup pot 20251126GOAL

2026年W杯の各大陸予選を勝ち上がった国々、ポットは画像の通り。欧州および大陸間プレーオフ枠の6カ国は2026年3月31日に決定する。

2026年ワールドカップ グループ組み合わせ

2026年W杯のグループステージ抽選会は、組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日(土)午前2:00から開催予定だ。なお、プレーオフ枠の出場国が決定する前に抽選会が行われるため、すべての対戦国が決定するのは2026年3月31日となる。

  • FIFAワールドカップ26本大会抽選会
  • 開始時刻：2025年12月6日(土)午前2時00分(日本時間)
  • 開催地：ジョン・F・ケネディセンター(ワシントンDC・アメリカ)
  • 中継：FIFA.com

2026年ワールドカップ 中継予定

DAZN FIFA World Cup 2026 JapanDAZN

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。

日本代表のグループリーグ3試合は、NHKが2試合、日本テレビが1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含むが全104試合を放送することが決定している。

2026年ワールドカップ グループステージ日程

2026年W杯のグループステージ試合日程は以下の通り。

ラウンド試合日
第1節A6月11日
B・D6月12日
B・C・D6月13日
E・F6月14日
G・H6月15日
I・J6月16日
K・L6月17日
第2節A・B6月18日
C・D6月19日
E・F6月20日
G・H6月21日
I・J6月22日
K・L6月23日
第3節A・B・C6月24日
D・E・F6月25日
G・H・I6月26日
J・K・L6月27日

2026年ワールドカップ ノックアウトステージ日程

ノックアウトステージへは、各組上位2チームに加えて各組3位チームの上位8チームが進出。グループはA～Lまでの12組あるため、計32カ国がグループステージを突破できる。

Match Numberラウンド試合日対戦カード会場
73ラウンド322026年6月28日グループA 2位 vs グループB 2位ロサンゼルス・スタジアム（イングルウッド／米国）
74ラウンド322026年6月29日グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位ボストン・スタジアム（フォックスボロ／米国）
75ラウンド322026年6月29日グループF 1位 vs グループC 2位エスタディオ・モンテレイ（グアダルーペ／メキシコ）
76ラウンド322026年6月29日グループC 1位 vs グループF 2位ヒューストン・スタジアム（ヒューストン／米国）
77ラウンド322026年6月30日グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位NYNJスタジアム（イーストラザフォード／米国）
78ラウンド322026年6月30日グループE 2位 vs グループI 2位ダラス・スタジアム（アーリントン／米国）
79ラウンド322026年6月30日グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I 3位エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ（メキシコシティ／メキシコ）
80ラウンド322026年7月1日グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位アトランタ・スタジアム（アトランタ／米国）
81ラウンド322026年7月1日グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J 3位サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム（サンタクララ／米国）
82ラウンド322026年7月1日グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位シアトル・スタジアム（シアトル／米国）
83ラウンド322026年7月2日グループK 2位 vs グループL 2位トロント・スタジアム（トロント／カナダ）
84ラウンド322026年7月2日グループH 1位 vs グループJ 2位ロサンゼルス・スタジアム（イングルウッド／米国）
85ラウンド322026年7月2日グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位BCプレイス（バンクーバー／カナダ）
86ラウンド322026年7月3日グループJ 1位 vs グループH 2位マイアミ・スタジアム（マイアミガーデンズ／米国）
87ラウンド322026年7月3日グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位カンザスシティ・スタジアム（カンザスシティ／米国）
88ラウンド322026年7月3日グループD 2位 vs グループG 2位ダラス・スタジアム（アーリントン／米国）
89ラウンド162026年7月4日Match 74 勝者 vs Match 77 勝者フィラデルフィア・スタジアム（米国）
90ラウンド162026年7月4日Match 73 勝者 vs Match 75 勝者ヒューストン・スタジアム（米国）
91ラウンド162026年7月5日Match 76 勝者 vs Match 78 勝者NYNJスタジアム（米国）
92ラウンド162026年7月5日Match 79 勝者 vs Match 80 勝者エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ（メキシコ）
93ラウンド162026年7月6日Match 83 勝者 vs Match 84 勝者ダラス・スタジアム（米国）
94ラウンド162026年7月6日Match 81 勝者 vs Match 82 勝者シアトル・スタジアム（米国）
95ラウンド162026年7月7日Match 86 勝者 vs Match 88 勝者アトランタ・スタジアム（米国）
96ラウンド162026年7月7日Match 85 勝者 vs Match 87 勝者BCプレイス（カナダ）
97準々決勝2026年7月9日Match 89 勝者 vs Match 90 勝者ボストン・スタジアム（米国）
98準々決勝2026年7月10日Match 93 勝者 vs Match 94 勝者ロサンゼルス・スタジアム（米国）
99準々決勝2026年7月11日Match 91 勝者 vs Match 92 勝者マイアミ・スタジアム（米国）
100準々決勝2026年7月11日Match 95 勝者 vs Match 96 勝者カンザスシティ・スタジアム（米国）
101準決勝2026年7月14日Match 97 勝者 vs Match 98 勝者ダラス・スタジアム（米国）
102準決勝2026年7月15日Match 99 勝者 vs Match 100 勝者アトランタ・スタジアム（米国）
1033位決定戦2026年7月18日Match 101 敗者 vs Match 102 敗者マイアミ・スタジアム（米国）
104決勝2026年7月19日Match 101 勝者 vs Match 102 勝者NYNJスタジアム（イーストラザフォード／米国）

2026年ワールドカップ 最新情報

W杯 関連情報

日本代表 関連情報

