目次

2026年ワールドカップ 概要・大会スケジュール

2026年ワールドカップ(W杯)は、アメリカが主開催し、カナダとメキシコが補助開催。史上初めて３カ国による共催となる。参加チーム数も前回大会の32カ国から48カ国に拡大された。

日程は、現地時間2026年6月11日にエスタディオ・アステカ(メキシコシティ)で開幕を予定。開催国の一つであるメキシコがこの一戦に臨むことも発表されている。

その後、6月27日までにグループステージ全3節が消化され、翌27日からノックアウトステージのラウンド32が開催。そこから一発勝負のトーナメント戦が行われ、7月19日に決勝戦を開催予定だ。

グループ第1節：2026年6月11–17日

グループ第2節：2026年6月18–23日

グループ第3節：2026年6月24–27日

ラウンド32：2026年6月28–7月3日

ラウンド16：2026年7月4–7日

準々決勝：2026年7月9–11日

準決勝：2026年7月14–15日

3位決定戦：2026年7月18日

決勝：2026年7月19日

※すべて現地時間。

2026年ワールドカップ 出場国・ポット分け

2026年W杯の各大陸予選を勝ち上がった国々、ポットは画像の通り。欧州および大陸間プレーオフ枠の6カ国は2026年3月31日に決定する。

2026年ワールドカップ グループ組み合わせ

2026年W杯のグループステージ抽選会は、組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日(土)午前2:00から開催予定だ。なお、プレーオフ枠の出場国が決定する前に抽選会が行われるため、すべての対戦国が決定するのは2026年3月31日となる。

2026年ワールドカップ 中継予定

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。

日本代表のグループリーグ3試合は、NHKが2試合、日本テレビが1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含むが全104試合を放送することが決定している。

2026年ワールドカップ グループステージ日程

2026年W杯のグループステージ試合日程は以下の通り。

ラウンド 組 試合日 第1節 A 6月11日 B・D 6月12日 B・C・D 6月13日 E・F 6月14日 G・H 6月15日 I・J 6月16日 K・L 6月17日 第2節 A・B 6月18日 C・D 6月19日 E・F 6月20日 G・H 6月21日 I・J 6月22日 K・L 6月23日 第3節 A・B・C 6月24日 D・E・F 6月25日 G・H・I 6月26日 J・K・L 6月27日

2026年ワールドカップ ノックアウトステージ日程

ノックアウトステージへは、各組上位2チームに加えて各組3位チームの上位8チームが進出。グループはA～Lまでの12組あるため、計32カ国がグループステージを突破できる。

Match Number ラウンド 試合日 対戦カード 会場 73 ラウンド32 2026年6月28日 グループA 2位 vs グループB 2位 ロサンゼルス・スタジアム（イングルウッド／米国） 74 ラウンド32 2026年6月29日 グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位 ボストン・スタジアム（フォックスボロ／米国） 75 ラウンド32 2026年6月29日 グループF 1位 vs グループC 2位 エスタディオ・モンテレイ（グアダルーペ／メキシコ） 76 ラウンド32 2026年6月29日 グループC 1位 vs グループF 2位 ヒューストン・スタジアム（ヒューストン／米国） 77 ラウンド32 2026年6月30日 グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位 NYNJスタジアム（イーストラザフォード／米国） 78 ラウンド32 2026年6月30日 グループE 2位 vs グループI 2位 ダラス・スタジアム（アーリントン／米国） 79 ラウンド32 2026年6月30日 グループA 1位 vs グループC/E/F/H/I 3位 エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ（メキシコシティ／メキシコ） 80 ラウンド32 2026年7月1日 グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位 アトランタ・スタジアム（アトランタ／米国） 81 ラウンド32 2026年7月1日 グループD 1位 vs グループB/E/F/I/J 3位 サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム（サンタクララ／米国） 82 ラウンド32 2026年7月1日 グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位 シアトル・スタジアム（シアトル／米国） 83 ラウンド32 2026年7月2日 グループK 2位 vs グループL 2位 トロント・スタジアム（トロント／カナダ） 84 ラウンド32 2026年7月2日 グループH 1位 vs グループJ 2位 ロサンゼルス・スタジアム（イングルウッド／米国） 85 ラウンド32 2026年7月2日 グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位 BCプレイス（バンクーバー／カナダ） 86 ラウンド32 2026年7月3日 グループJ 1位 vs グループH 2位 マイアミ・スタジアム（マイアミガーデンズ／米国） 87 ラウンド32 2026年7月3日 グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位 カンザスシティ・スタジアム（カンザスシティ／米国） 88 ラウンド32 2026年7月3日 グループD 2位 vs グループG 2位 ダラス・スタジアム（アーリントン／米国） 89 ラウンド16 2026年7月4日 Match 74 勝者 vs Match 77 勝者 フィラデルフィア・スタジアム（米国） 90 ラウンド16 2026年7月4日 Match 73 勝者 vs Match 75 勝者 ヒューストン・スタジアム（米国） 91 ラウンド16 2026年7月5日 Match 76 勝者 vs Match 78 勝者 NYNJスタジアム（米国） 92 ラウンド16 2026年7月5日 Match 79 勝者 vs Match 80 勝者 エスタディオ・シウダ・デ・メヒコ（メキシコ） 93 ラウンド16 2026年7月6日 Match 83 勝者 vs Match 84 勝者 ダラス・スタジアム（米国） 94 ラウンド16 2026年7月6日 Match 81 勝者 vs Match 82 勝者 シアトル・スタジアム（米国） 95 ラウンド16 2026年7月7日 Match 86 勝者 vs Match 88 勝者 アトランタ・スタジアム（米国） 96 ラウンド16 2026年7月7日 Match 85 勝者 vs Match 87 勝者 BCプレイス（カナダ） 97 準々決勝 2026年7月9日 Match 89 勝者 vs Match 90 勝者 ボストン・スタジアム（米国） 98 準々決勝 2026年7月10日 Match 93 勝者 vs Match 94 勝者 ロサンゼルス・スタジアム（米国） 99 準々決勝 2026年7月11日 Match 91 勝者 vs Match 92 勝者 マイアミ・スタジアム（米国） 100 準々決勝 2026年7月11日 Match 95 勝者 vs Match 96 勝者 カンザスシティ・スタジアム（米国） 101 準決勝 2026年7月14日 Match 97 勝者 vs Match 98 勝者 ダラス・スタジアム（米国） 102 準決勝 2026年7月15日 Match 99 勝者 vs Match 100 勝者 アトランタ・スタジアム（米国） 103 3位決定戦 2026年7月18日 Match 101 敗者 vs Match 102 敗者 マイアミ・スタジアム（米国） 104 決勝 2026年7月19日 Match 101 勝者 vs Match 102 勝者 NYNJスタジアム（イーストラザフォード／米国）

2026年ワールドカップ 最新情報

