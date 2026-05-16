ベルギー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ベルギー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ベルギー代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループJ：1位(5勝3分け0敗) 9位 4大会連続15回目 3位 (2018)

ベルギー代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ベルギー代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ティボー・クルトワ レアル・マドリー GK センネ・ラメンス マンチェスター・ユナイテッド GK マイク・ペンダース ストラスブール DF ティモシー・カスターニュ フラム DF ゼノ・デバスト スポルティングCP DF マキシム・デ・カイペル ブライトン＆ホーヴ・アルビオン DF コニ・デ・ヴィンター ミラン DF ブランドン・メシェレ クルブ・ブルッヘ DF トーマス・ムニエ リール DF ナタン・ンゴイ リール DF ホアキン・セイス クルブ・ブルッヘ DF アルトゥール・テアテ フランクフルト MF ケヴィン・デ・ブライネ ナポリ MF アマドゥ・オナナ アストン・ヴィラ MF ニコラス・ラスキン レンジャーズ MF ユーリ・ティーレマンス アストン・ヴィラ MF ハンス・ヴァナケン クルブ・ブルッヘ MF アクセル・ヴィツェル ジローナ FW シャルル・デ・ケテラーレ アタランタ FW ジェレミー・ドク マンチェスター・シティ FW マティアス・フェルナンデス＝パルド リール FW ロメル・ルカク ナポリ FW ドディ・ルケバキオ ベンフィカ FW ディエゴ・モレイラ ストラスブール FW アレクシス・サーレマーケルス ミラン FW レアンドロ・トロサール アーセナル

※所属クラブは2026年5月15日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ケヴィン・デ・ブライネ

Getty Images

”ベルギーが誇る世界最高峰の司令塔”として長年君臨してきたデ・ブライネ。マンチェスター・シティで10年にわたり栄光を積み重ね、2025年夏にナポリへ移籍した。2018年ロシア大会ではチームの3位入賞を牽引。正確無比なパスと視野の広さでゲームを支配する、ベルギー代表の大黒柱だ。今大会が現役最後のW杯となる可能性が高く、集大成の輝きに注目したい。

ベルギー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ベルギー代表は、W杯本大会でグループGに入り、エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

4:00 グループG第1戦 ベルギー vs エジプト シアトル 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

4:00 グループG第2戦 ベルギー vs イラン ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

12:00 グループG第3戦 ニュージーランド vs ベルギー バンクーバー 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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