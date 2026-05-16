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Belgium 11182025(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーベルギー代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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ベルギー 対 イラン
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ニュージーランド 対 ベルギー
ニュージーランド

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのベルギー代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ベルギー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ベルギー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ベルギー代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループJ：1位(5勝3分け0敗)9位4大会連続15回目3位 (2018)

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ベルギー代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ベルギー代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKティボー・クルトワレアル・マドリー
 GKセンネ・ラメンスマンチェスター・ユナイテッド
 GKマイク・ペンダースストラスブール
 DFティモシー・カスターニュフラム
 DFゼノ・デバストスポルティングCP
 DFマキシム・デ・カイペルブライトン＆ホーヴ・アルビオン
 DFコニ・デ・ヴィンターミラン
 DFブランドン・メシェレクルブ・ブルッヘ
 DFトーマス・ムニエリール
 DFナタン・ンゴイリール
 DFホアキン・セイスクルブ・ブルッヘ
 DFアルトゥール・テアテフランクフルト
 MFケヴィン・デ・ブライネナポリ
 MFアマドゥ・オナナアストン・ヴィラ
 MFニコラス・ラスキンレンジャーズ
 MFユーリ・ティーレマンスアストン・ヴィラ
 MFハンス・ヴァナケンクルブ・ブルッヘ
 MFアクセル・ヴィツェルジローナ
 FWシャルル・デ・ケテラーレアタランタ
 FWジェレミー・ドクマンチェスター・シティ
 FWマティアス・フェルナンデス＝パルドリール
 FWロメル・ルカクナポリ
 FWドディ・ルケバキオベンフィカ
 FWディエゴ・モレイラストラスブール
 FWアレクシス・サーレマーケルスミラン
 FWレアンドロ・トロサールアーセナル

※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜ケヴィン・デ・ブライネ

Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

”ベルギーが誇る世界最高峰の司令塔”として長年君臨してきたデ・ブライネ。マンチェスター・シティで10年にわたり栄光を積み重ね、2025年夏にナポリへ移籍した。2018年ロシア大会ではチームの3位入賞を牽引。正確無比なパスと視野の広さでゲームを支配する、ベルギー代表の大黒柱だ。今大会が現役最後のW杯となる可能性が高く、集大成の輝きに注目したい。

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ベルギー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ベルギー代表は、W杯本大会でグループGに入り、エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月16日(火)
4:00		グループG第1戦ベルギー vs エジプトシアトル【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月22日(月)
4:00		グループG第2戦ベルギー vs イランロサンゼルス【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
12:00		グループG第3戦ニュージーランド vs ベルギーバンクーバー【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】ベルギー代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

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