ベルギー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ベルギー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ベルギー代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループJ：1位(5勝3分け0敗)
|9位
|4大会連続15回目
|3位 (2018)
ベルギー代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ベルギー代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ティボー・クルトワ
|レアル・マドリー
|GK
|センネ・ラメンス
|マンチェスター・ユナイテッド
|GK
|マイク・ペンダース
|ストラスブール
|DF
|ティモシー・カスターニュ
|フラム
|DF
|ゼノ・デバスト
|スポルティングCP
|DF
|マキシム・デ・カイペル
|ブライトン＆ホーヴ・アルビオン
|DF
|コニ・デ・ヴィンター
|ミラン
|DF
|ブランドン・メシェレ
|クルブ・ブルッヘ
|DF
|トーマス・ムニエ
|リール
|DF
|ナタン・ンゴイ
|リール
|DF
|ホアキン・セイス
|クルブ・ブルッヘ
|DF
|アルトゥール・テアテ
|フランクフルト
|MF
|ケヴィン・デ・ブライネ
|ナポリ
|MF
|アマドゥ・オナナ
|アストン・ヴィラ
|MF
|ニコラス・ラスキン
|レンジャーズ
|MF
|ユーリ・ティーレマンス
|アストン・ヴィラ
|MF
|ハンス・ヴァナケン
|クルブ・ブルッヘ
|MF
|アクセル・ヴィツェル
|ジローナ
|FW
|シャルル・デ・ケテラーレ
|アタランタ
|FW
|ジェレミー・ドク
|マンチェスター・シティ
|FW
|マティアス・フェルナンデス＝パルド
|リール
|FW
|ロメル・ルカク
|ナポリ
|FW
|ドディ・ルケバキオ
|ベンフィカ
|FW
|ディエゴ・モレイラ
|ストラスブール
|FW
|アレクシス・サーレマーケルス
|ミラン
|FW
|レアンドロ・トロサール
|アーセナル
※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ケヴィン・デ・ブライネ
Getty Images
”ベルギーが誇る世界最高峰の司令塔”として長年君臨してきたデ・ブライネ。マンチェスター・シティで10年にわたり栄光を積み重ね、2025年夏にナポリへ移籍した。2018年ロシア大会ではチームの3位入賞を牽引。正確無比なパスと視野の広さでゲームを支配する、ベルギー代表の大黒柱だ。今大会が現役最後のW杯となる可能性が高く、集大成の輝きに注目したい。
ベルギー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ベルギー代表は、W杯本大会でグループGに入り、エジプト代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
4:00
|グループG第1戦
|ベルギー vs エジプト
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
4:00
|グループG第2戦
|ベルギー vs イラン
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|ニュージーランド vs ベルギー
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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