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Yuta Tokuma

サッカーニュージーランド代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのニュージーランド代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ニュージーランド代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ニュージーランド代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ニュージーランド代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
オセアニア(OFC)オセアニア予選：優勝85位4大会ぶり3回目グループステージ敗退

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ニュージーランド代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ニュージーランド代表は5月14日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
1GKマックス・クロコムミルウォール
12GKアレックス・ポールセンレヒア・グダニスク
22GKマイケル・ウッドオークランドFC
2DFティム・ペインウェリントン・フェニックス
3DFフランシス・デ・フリースオークランドFC
4DFタイラー・ビンドンシェフィールド・ユナイテッド
5DFマイケル・ボクソールミネソタ・ユナイテッド
13DFリベラト・カカーチェレクサム
24DFカラン・エリオットオークランドFC
15DFナンド・パイナカーオークランドFC
26DFトミー・スミスブレインツリー・タウン
16DFフィン・サーマンポートランド・ティンバーズ
6MFジョー・ベルバイキング
8MFマルコ・スタメニッチスウォンジー・シティ
14MFアレックス・ルーファーウェリントン・フェニックス
23MFライアン・トーマスズヴォレ
25MFラクラン・ベイリスニューカッスル・ジェッツ
7FWマット・ガーベットピーターバラ・ユナイテッド
9FWクリス・ウッドノッティンガム・フォレスト
10FWサープリート・シンウェリントン・フェニックス
11FWイライジャ・ジャストマザーウェル
17FWコスタ・バルバルセスウェスタン・シドニー・ワンダラーズ
18FWベン・ウェインポート・ヴェイル
19FWベン・オールドサンテティエンヌ
20FWカラム・マッコワットシルケボー
21FWジェシー・ランドールオークランドFC

※所属クラブは2026年5月14日時点。

注目選手｜クリス・ウッド

Chris Wood New ZealandGetty Images

ニュージーランド代表の歴代最多得点記録を持つ不動のエース。代表通算45ゴールを誇る大黒柱として、長年チームを牽引してきた。プレミアリーグのノッティンガム・フォレストでも安定した得点力を発揮し、チームを鼓舞するリーダーシップも光る。4大会ぶりの出場となる今大会は自身2度目のW杯。34歳のストライカーが集大成の舞台でどんなゴールを刻むか注目だ。

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ニュージーランド代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ニュージーランド代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、エジプト代表、イラン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月16日(火)
10:00		グループG第1戦イラン vs ニュージーランドロサンゼルス【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月22日(月)
10:00		グループG第2戦ニュージーランド vs エジプトバンクーバー【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
12:00		グループG第3戦ニュージーランド vs ベルギーバンクーバー【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】ニュージーランド代表戦のおすすめ視聴方法

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