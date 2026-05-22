ニュージーランド代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ニュージーランド代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ニュージーランド代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 オセアニア(OFC) オセアニア予選：優勝 85位 4大会ぶり3回目 グループステージ敗退

ニュージーランド代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ニュージーランド代表は5月14日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK マックス・クロコム ミルウォール 12 GK アレックス・ポールセン レヒア・グダニスク 22 GK マイケル・ウッド オークランドFC 2 DF ティム・ペイン ウェリントン・フェニックス 3 DF フランシス・デ・フリース オークランドFC 4 DF タイラー・ビンドン シェフィールド・ユナイテッド 5 DF マイケル・ボクソール ミネソタ・ユナイテッド 13 DF リベラト・カカーチェ レクサム 24 DF カラン・エリオット オークランドFC 15 DF ナンド・パイナカー オークランドFC 26 DF トミー・スミス ブレインツリー・タウン 16 DF フィン・サーマン ポートランド・ティンバーズ 6 MF ジョー・ベル バイキング 8 MF マルコ・スタメニッチ スウォンジー・シティ 14 MF アレックス・ルーファー ウェリントン・フェニックス 23 MF ライアン・トーマス ズヴォレ 25 MF ラクラン・ベイリス ニューカッスル・ジェッツ 7 FW マット・ガーベット ピーターバラ・ユナイテッド 9 FW クリス・ウッド ノッティンガム・フォレスト 10 FW サープリート・シン ウェリントン・フェニックス 11 FW イライジャ・ジャスト マザーウェル 17 FW コスタ・バルバルセス ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ 18 FW ベン・ウェイン ポート・ヴェイル 19 FW ベン・オールド サンテティエンヌ 20 FW カラム・マッコワット シルケボー 21 FW ジェシー・ランドール オークランドFC

※所属クラブは2026年5月14日時点。

注目選手｜クリス・ウッド

Getty Images

ニュージーランド代表の歴代最多得点記録を持つ不動のエース。代表通算45ゴールを誇る大黒柱として、長年チームを牽引してきた。プレミアリーグのノッティンガム・フォレストでも安定した得点力を発揮し、チームを鼓舞するリーダーシップも光る。4大会ぶりの出場となる今大会は自身2度目のW杯。34歳のストライカーが集大成の舞台でどんなゴールを刻むか注目だ。

ニュージーランド代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ニュージーランド代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、エジプト代表、イラン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

10:00 グループG第1戦 イラン vs ニュージーランド ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

10:00 グループG第2戦 ニュージーランド vs エジプト バンクーバー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

12:00 グループG第3戦 ニュージーランド vs ベルギー バンクーバー 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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