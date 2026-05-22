ニュージーランド代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ニュージーランド代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ニュージーランド代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|オセアニア(OFC)
|オセアニア予選：優勝
|85位
|4大会ぶり3回目
|グループステージ敗退
ニュージーランド代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ニュージーランド代表は5月14日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|マックス・クロコム
|ミルウォール
|12
|GK
|アレックス・ポールセン
|レヒア・グダニスク
|22
|GK
|マイケル・ウッド
|オークランドFC
|2
|DF
|ティム・ペイン
|ウェリントン・フェニックス
|3
|DF
|フランシス・デ・フリース
|オークランドFC
|4
|DF
|タイラー・ビンドン
|シェフィールド・ユナイテッド
|5
|DF
|マイケル・ボクソール
|ミネソタ・ユナイテッド
|13
|DF
|リベラト・カカーチェ
|レクサム
|24
|DF
|カラン・エリオット
|オークランドFC
|15
|DF
|ナンド・パイナカー
|オークランドFC
|26
|DF
|トミー・スミス
|ブレインツリー・タウン
|16
|DF
|フィン・サーマン
|ポートランド・ティンバーズ
|6
|MF
|ジョー・ベル
|バイキング
|8
|MF
|マルコ・スタメニッチ
|スウォンジー・シティ
|14
|MF
|アレックス・ルーファー
|ウェリントン・フェニックス
|23
|MF
|ライアン・トーマス
|ズヴォレ
|25
|MF
|ラクラン・ベイリス
|ニューカッスル・ジェッツ
|7
|FW
|マット・ガーベット
|ピーターバラ・ユナイテッド
|9
|FW
|クリス・ウッド
|ノッティンガム・フォレスト
|10
|FW
|サープリート・シン
|ウェリントン・フェニックス
|11
|FW
|イライジャ・ジャスト
|マザーウェル
|17
|FW
|コスタ・バルバルセス
|ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ
|18
|FW
|ベン・ウェイン
|ポート・ヴェイル
|19
|FW
|ベン・オールド
|サンテティエンヌ
|20
|FW
|カラム・マッコワット
|シルケボー
|21
|FW
|ジェシー・ランドール
|オークランドFC
※所属クラブは2026年5月14日時点。
注目選手｜クリス・ウッド
Getty Images
ニュージーランド代表の歴代最多得点記録を持つ不動のエース。代表通算45ゴールを誇る大黒柱として、長年チームを牽引してきた。プレミアリーグのノッティンガム・フォレストでも安定した得点力を発揮し、チームを鼓舞するリーダーシップも光る。4大会ぶりの出場となる今大会は自身2度目のW杯。34歳のストライカーが集大成の舞台でどんなゴールを刻むか注目だ。
ニュージーランド代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ニュージーランド代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、エジプト代表、イラン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
10:00
|グループG第1戦
|イラン vs ニュージーランド
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
10:00
|グループG第2戦
|ニュージーランド vs エジプト
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|ニュージーランド vs ベルギー
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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