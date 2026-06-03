オーストラリア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、オーストラリア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
オーストラリア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア最終予選グループC：2位(5勝4分1敗)
|27位
|6大会連続7回目
|ベスト16
オーストラリア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
オーストラリア代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|マシュー・ライアン
|レバンテ
|GK
|ポール・イッツォ
|ラナース
|GK
|パトリック・ビーチ
|メルボルン・シティ
|DF
|ジョーディ・ボス
|フェイエノールト
|DF
|アジズ・ベヒッチ
|メルボルン・シティ
|DF
|ハリー・ソウター
|レスター・シティ
|DF
|アレッサンドロ・チルカティ
|パルマ
|DF
|ルーカス・ヘリントン
|コロラド・ラピッズ
|DF
|キャメロン・バージェス
|スウォンジー・シティ
|DF
|カイ・トレウィン
|ニューヨーク・シティ
|DF
|ミロシュ・デゲネク
|APOEL
|DF
|ジェイソン・ゲリア
|アルビレックス新潟
|DF
|ジェイコブ・イタリアーノ
|グラーツァー
|MF
|ジャクソン・アーバイン
|ザンクト・パウリ
|MF
|エイデン・オニール
|ニューヨーク・シティ
|MF
|ポール・オコン
|シドニーFC
|MF
|キャメロン・デブリン
|ハーツ
|FW
|コナー・メトカーフ
|ザンクト・パウリ
|FW
|マシュー・レッキー
|メルボルン・シティ
|FW
|ニシャン・ベルピライ
|メルボルン・ビクトリー
|FW
|クリスティアン・ヴォルパト
|サッスオーロ
|FW
|ネストリー・イランクンダ
|ワトフォード
|FW
|アヴェル・マビル
|メルボルン・シティ
|FW
|アジュディン・フルスティッチ
|ヘラクレス
|FW
|モハメド・トゥーレ
|ノリッジ・シティ
|FW
|テテ・イェンギ
|FC町田ゼルビア
※所属クラブは2026年6月1日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜マシュー・ライアン
Getty Images
イングランド・プレミアリーグのブライトンなどでプレーするなど、ヨーロッパでの豊富な経験を持つ。現在はスペインのラ・リーガ、レバンテに所属している。
長年オーストラリア代表でも、ゴールマウスを守り続ける絶対的な守護神。2014年のブラジル大会から代表入りしており、今回が4度目のワールドカップとなる。
オーストラリア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
オーストラリア代表は、W杯本大会でグループDに入り、アメリカ代表、トルコ代表、パラグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
13:00
|グループD第1戦
|オーストラリア vs トルコ
|バンクーバー
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
4:00
|グループD第2戦
|アメリカ vs オーストラリア
|シアトル
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
11:00
|グループD第3戦
|パラグアイ vs オーストラリア
|サンフランシスコ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】オーストラリア代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。