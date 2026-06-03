オーストラリア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、オーストラリア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

オーストラリア代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア最終予選グループC：2位(5勝4分1敗) 27位 6大会連続7回目 ベスト16

オーストラリア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

オーストラリア代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK マシュー・ライアン レバンテ GK ポール・イッツォ ラナース GK パトリック・ビーチ メルボルン・シティ DF ジョーディ・ボス フェイエノールト DF アジズ・ベヒッチ メルボルン・シティ DF ハリー・ソウター レスター・シティ DF アレッサンドロ・チルカティ パルマ DF ルーカス・ヘリントン コロラド・ラピッズ DF キャメロン・バージェス スウォンジー・シティ DF カイ・トレウィン ニューヨーク・シティ DF ミロシュ・デゲネク APOEL DF ジェイソン・ゲリア アルビレックス新潟 DF ジェイコブ・イタリアーノ グラーツァー MF ジャクソン・アーバイン ザンクト・パウリ MF エイデン・オニール ニューヨーク・シティ MF ポール・オコン シドニーFC MF キャメロン・デブリン ハーツ FW コナー・メトカーフ ザンクト・パウリ FW マシュー・レッキー メルボルン・シティ FW ニシャン・ベルピライ メルボルン・ビクトリー FW クリスティアン・ヴォルパト サッスオーロ FW ネストリー・イランクンダ ワトフォード FW アヴェル・マビル メルボルン・シティ FW アジュディン・フルスティッチ ヘラクレス FW モハメド・トゥーレ ノリッジ・シティ FW テテ・イェンギ FC町田ゼルビア

※所属クラブは2026年6月1日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜マシュー・ライアン

Getty Images

イングランド・プレミアリーグのブライトンなどでプレーするなど、ヨーロッパでの豊富な経験を持つ。現在はスペインのラ・リーガ、レバンテに所属している。

長年オーストラリア代表でも、ゴールマウスを守り続ける絶対的な守護神。2014年のブラジル大会から代表入りしており、今回が4度目のワールドカップとなる。

オーストラリア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

オーストラリア代表は、W杯本大会でグループDに入り、アメリカ代表、トルコ代表、パラグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月14日(日)

13:00 グループD第1戦 オーストラリア vs トルコ バンクーバー 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月20日(土)

4:00 グループD第2戦 アメリカ vs オーストラリア シアトル 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

11:00 グループD第3戦 パラグアイ vs オーストラリア サンフランシスコ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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