カタール代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、カタール代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
カタール代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア予選グループA：4位(4勝1分け5敗)
アジア4次予選グループA：1位
|55位
|2大会連続2回目
|1次ラウンド
カタール代表｜ワールドカップ メンバーリスト
カタール代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|22
|GK
|マシャアル・バルシャム
|アル・サッド
|1
|GK
|マフムド・アブナダ
|アル・ラーヤン
|21
|GK
|サラー・ザカリア
|アル・ドゥハイル
|25
|DF
|ハシェミ・アル・フサイン
|アル・アラビ
|13
|DF
|アユブ・アル・ウイ
|アル・ガラファ
|14
|DF
|ホマム・アルアミン・アフメド
|クルトゥラル・レオネサ
|18
|DF
|スルタン・アル・ブラケ
|アル・ドゥハイル
|16
|DF
|ブアレム・フヒ
|アル・サッド
|3
|DF
|ルーカス・メンデス
|アル・ワクラ
|2
|DF
|ペドロ・ミゲル（ロー・ロー）
|アル・サッド
|4
|DF
|イッサ・ライェ
|アル・アラビ
|12
|MF
|カリム・ブディアフ
|アル・ドゥハイル
|20
|MF
|アフメド・ファトヒー
|アル・アラビ
|5
|MF
|ジャッセム・ガベル
|アル・ラーヤン
|6
|MF
|アブドゥルアジズ・ハテム
|アル・ラーヤン
|23
|MF
|アッシム・マディボ
|アル・ワクラ
|26
|MF
|モハメド・アル・マナイ
|アル・シャマル
|15
|FW
|ユスフ・アブドゥリサグ
|アル・ワクラ
|11
|FW
|アクラム・アフィフ
|アル・サッド
|7
|FW
|アフメド・アラエルディン
|アル・ラーヤン
|10
|FW
|ハッサン・アル=ハイドス
|アル・サッド
|19
|FW
|アルモエズ・アリ
|アル・ドゥハイル
|8
|FW
|エジミウソン・ジュニオール
|アル・ドゥハイル
|24
|FW
|タフシン・モハメド
|アル・ドゥハイル/td>
|9
|FW
|モハメド・ムンタリ
|アル・ガラファ
|17
|FW
|アフメド・アル・ガネヒ
|アル・ガラファ
※所属クラブは2026年6月1日時点。
注目選手｜アクラム・アフィフ
Getty Images
アル・サッドに所属するFWアクラム・アフィフは、長年カタール代表チームを牽引してきたアジア最高峰のテクニックを持つ。自身の得点能力と同時に巧みなアシストはカタール代表の得点パターンの一つだ。欧州仕込みのスキルと、強靭かつ冷静なメンタルでチームの主軸となっている。
カタール代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
カタール代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
4:00
|グループB第1戦
|カタール vs スイス
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
7:00
|グループB第2戦
|カナダ vs
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|シアトル
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】カタール代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。