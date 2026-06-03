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Yuta Tokuma

サッカーカタール代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのカタール代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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カタール代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、カタール代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

カタール代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アジア(AFC)アジア予選グループA：4位(4勝1分け5敗)
アジア4次予選グループA：1位		55位2大会連続2回目1次ラウンド

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カタール代表｜ワールドカップ メンバーリスト

カタール代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
22GKマシャアル・バルシャムアル・サッド
1GKマフムド・アブナダアル・ラーヤン
21GKサラー・ザカリアアル・ドゥハイル
25DFハシェミ・アル・フサインアル・アラビ
13DFアユブ・アル・ウイアル・ガラファ
14DFホマム・アルアミン・アフメドクルトゥラル・レオネサ
18DFスルタン・アル・ブラケアル・ドゥハイル
16DFブアレム・フヒアル・サッド
3DFルーカス・メンデスアル・ワクラ
2DFペドロ・ミゲル（ロー・ロー）アル・サッド
4DFイッサ・ライェアル・アラビ
12MFカリム・ブディアフアル・ドゥハイル
20MFアフメド・ファトヒーアル・アラビ
5MFジャッセム・ガベルアル・ラーヤン
6MFアブドゥルアジズ・ハテムアル・ラーヤン
23MFアッシム・マディボアル・ワクラ
26MFモハメド・アル・マナイアル・シャマル
15FWユスフ・アブドゥリサグアル・ワクラ
11FWアクラム・アフィフアル・サッド
7FWアフメド・アラエルディンアル・ラーヤン
10FWハッサン・アル=ハイドスアル・サッド
19FWアルモエズ・アリアル・ドゥハイル
8FWエジミウソン・ジュニオールアル・ドゥハイル
24FWタフシン・モハメドアル・ドゥハイル/td> 
9FWモハメド・ムンタリアル・ガラファ
17FWアフメド・アル・ガネヒアル・ガラファ

※所属クラブは2026年6月1日時点。

注目選手｜アクラム・アフィフ

Akram Afif Qatar WCticketsGetty Images

アル・サッドに所属するFWアクラム・アフィフは、長年カタール代表チームを牽引してきたアジア最高峰のテクニックを持つ。自身の得点能力と同時に巧みなアシストはカタール代表の得点パターンの一つだ。欧州仕込みのスキルと、強靭かつ冷静なメンタルでチームの主軸となっている。

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カタール代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

カタール代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月14日(日)
4:00		グループB第1戦カタール vs スイスサンフランシスコ・ベイエリア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月19日(金)
7:00		グループB第2戦カナダ vs バンクーバー【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
4:00		グループB第3戦ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタールシアトル【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】カタール代表戦のおすすめ視聴方法

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