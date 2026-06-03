カタール代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、カタール代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

カタール代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア予選グループA：4位(4勝1分け5敗)

アジア4次予選グループA：1位 55位 2大会連続2回目 1次ラウンド

カタール代表｜ワールドカップ メンバーリスト

カタール代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 22 GK マシャアル・バルシャム アル・サッド 1 GK マフムド・アブナダ アル・ラーヤン 21 GK サラー・ザカリア アル・ドゥハイル 25 DF ハシェミ・アル・フサイン アル・アラビ 13 DF アユブ・アル・ウイ アル・ガラファ 14 DF ホマム・アルアミン・アフメド クルトゥラル・レオネサ 18 DF スルタン・アル・ブラケ アル・ドゥハイル 16 DF ブアレム・フヒ アル・サッド 3 DF ルーカス・メンデス アル・ワクラ 2 DF ペドロ・ミゲル（ロー・ロー） アル・サッド 4 DF イッサ・ライェ アル・アラビ 12 MF カリム・ブディアフ アル・ドゥハイル 20 MF アフメド・ファトヒー アル・アラビ 5 MF ジャッセム・ガベル アル・ラーヤン 6 MF アブドゥルアジズ・ハテム アル・ラーヤン 23 MF アッシム・マディボ アル・ワクラ 26 MF モハメド・アル・マナイ アル・シャマル 15 FW ユスフ・アブドゥリサグ アル・ワクラ 11 FW アクラム・アフィフ アル・サッド 7 FW アフメド・アラエルディン アル・ラーヤン 10 FW ハッサン・アル=ハイドス アル・サッド 19 FW アルモエズ・アリ アル・ドゥハイル 8 FW エジミウソン・ジュニオール アル・ドゥハイル 24 FW タフシン・モハメド アル・ドゥハイル/td> 9 FW モハメド・ムンタリ アル・ガラファ 17 FW アフメド・アル・ガネヒ アル・ガラファ

※所属クラブは2026年6月1日時点。

注目選手｜アクラム・アフィフ

Getty Images

アル・サッドに所属するFWアクラム・アフィフは、長年カタール代表チームを牽引してきたアジア最高峰のテクニックを持つ。自身の得点能力と同時に巧みなアシストはカタール代表の得点パターンの一つだ。欧州仕込みのスキルと、強靭かつ冷静なメンタルでチームの主軸となっている。

カタール代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

カタール代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月14日(日)

4:00 グループB第1戦 カタール vs スイス サンフランシスコ・ベイエリア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

7:00 グループB第2戦 カナダ vs バンクーバー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

4:00 グループB第3戦 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール シアトル 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】カタール代表戦のおすすめ視聴方法

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