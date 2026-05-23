スイス代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、スイス代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
スイス代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループB：1位(4勝2分け)
|19位
|6大会連続13回目
|ベスト8(1934、1938、1954)
スイス代表｜ワールドカップ メンバーリスト
スイス代表は5月20日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|グレゴール・コーベル
|ドルトムント
|GK
|イボン・ムボゴ
|ロリアン
|GK
|マルビン・ケラー
|ヤングボーイズ
|DF
|ルカ・ジャック
|シュトゥットガルト
|DF
|ミロ・ミュハイム
|ハンブルガーSV
|DF
|オーレル・アメンダ
|フランクフルト
|DF
|シルバン・ビドマー
|マインツ
|DF
|ニコ・エルベディ
|ボルシアMG
|DF
|エライ・キュマルト
|バレンシア
|DF
|リカルド・ロドリゲス
|ベティス
|DF
|マヌエル・アカンジ
|インテル
|MF
|クリスティアン・ファスナハト
|ヤングボーイズ
|MF
|デニス・ザカリア
|モナコ
|MF
|ミシェル・エービシェル
|ピサ
|MF
|レモ・フロイラー
|ボローニャ
|MF
|アルドン・ヤシャリ
|ミラン
|MF
|ジブリル・ソウ
|セビージャ
|MF
|ルベン・バルガス
|セビージャ
|MF
|ヨハン・マンザンビ
|フライブルク
|MF
|ファビアン・リーダー
|アウクスブルク
|MF
|グラニト・ジャカ
|サンダーランド
|FW
|ダン・エンドイェ
|ノッティンガム・フォレスト
|FW
|ゼキ・アムドゥニ
|バーンリー
|FW
|ノア・オカフォー
|リーズ
|FW
|セドリク・イッテン
|デュッセルドルフ
|FW
|ブレール・エンボロ
|レンヌ
※所属クラブは2026年5月20日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜グラニト・ジャカ
Getty Images
プレミアリーグのサンダーランドで守備的MPとして活躍するグラニト・ジャカは、4大会連続でのワールドカップ出場となる。DFのリカルド・ロドリゲスも同じく4度目の大舞台に立つメンバーとして選出された。ジャカはスイス代表のキャプテンであり、中盤の絶対的司令塔としてチームを牽引し続けている。2023-24シーズンに在籍したブンデスリーガのレヴァークーゼンではクラブ史上初のブンデスリーガ無敗優勝に貢献した。
スイス代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
スイス代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
4:00
|グループB第1戦
|カタール vs スイス
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
4:00
|グループB第2戦
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|スイス vs カナダ
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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