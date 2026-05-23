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Yuta Tokuma

サッカースイス代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのスイス代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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スイス代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、スイス代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

スイス代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループB：1位(4勝2分け)19位6大会連続13回目ベスト8(1934、1938、1954)

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スイス代表｜ワールドカップ メンバーリスト

スイス代表は5月20日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKグレゴール・コーベルドルトムント
 GKイボン・ムボゴロリアン
 GKマルビン・ケラーヤングボーイズ
 DFルカ・ジャックシュトゥットガルト
 DFミロ・ミュハイムハンブルガーSV
 DFオーレル・アメンダフランクフルト
 DFシルバン・ビドマーマインツ
 DFニコ・エルベディボルシアMG
 DFエライ・キュマルトバレンシア
 DFリカルド・ロドリゲスベティス
 DFマヌエル・アカンジインテル
 MFクリスティアン・ファスナハトヤングボーイズ
 MFデニス・ザカリアモナコ
 MFミシェル・エービシェルピサ
 MFレモ・フロイラーボローニャ
 MFアルドン・ヤシャリミラン
 MFジブリル・ソウセビージャ
 MFルベン・バルガスセビージャ
 MFヨハン・マンザンビフライブルク
 MFファビアン・リーダーアウクスブルク
 MFグラニト・ジャカサンダーランド
 FWダン・エンドイェノッティンガム・フォレスト
 FWゼキ・アムドゥニバーンリー
 FWノア・オカフォーリーズ
 FWセドリク・イッテンデュッセルドルフ
 FWブレール・エンボロレンヌ

※所属クラブは2026年5月20日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜グラニト・ジャカ

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プレミアリーグのサンダーランドで守備的MPとして活躍するグラニト・ジャカは、4大会連続でのワールドカップ出場となる。DFのリカルド・ロドリゲスも同じく4度目の大舞台に立つメンバーとして選出された。ジャカはスイス代表のキャプテンであり、中盤の絶対的司令塔としてチームを牽引し続けている。2023-24シーズンに在籍したブンデスリーガのレヴァークーゼンではクラブ史上初のブンデスリーガ無敗優勝に貢献した。

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スイス代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

スイス代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月14日(日)
4:00		グループB第1戦カタール vs スイスサンフランシスコ・ベイエリア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月19日(金)
4:00		グループB第2戦スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナロサンゼルス【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
4:00		グループB第3戦スイス vs カナダバンクーバー【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】スイス代表戦のおすすめ視聴方法

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