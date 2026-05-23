スイス代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、スイス代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

スイス代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループB：1位(4勝2分け) 19位 6大会連続13回目 ベスト8(1934、1938、1954)

スイス代表｜ワールドカップ メンバーリスト

スイス代表は5月20日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK グレゴール・コーベル ドルトムント GK イボン・ムボゴ ロリアン GK マルビン・ケラー ヤングボーイズ DF ルカ・ジャック シュトゥットガルト DF ミロ・ミュハイム ハンブルガーSV DF オーレル・アメンダ フランクフルト DF シルバン・ビドマー マインツ DF ニコ・エルベディ ボルシアMG DF エライ・キュマルト バレンシア DF リカルド・ロドリゲス ベティス DF マヌエル・アカンジ インテル MF クリスティアン・ファスナハト ヤングボーイズ MF デニス・ザカリア モナコ MF ミシェル・エービシェル ピサ MF レモ・フロイラー ボローニャ MF アルドン・ヤシャリ ミラン MF ジブリル・ソウ セビージャ MF ルベン・バルガス セビージャ MF ヨハン・マンザンビ フライブルク MF ファビアン・リーダー アウクスブルク MF グラニト・ジャカ サンダーランド FW ダン・エンドイェ ノッティンガム・フォレスト FW ゼキ・アムドゥニ バーンリー FW ノア・オカフォー リーズ FW セドリク・イッテン デュッセルドルフ FW ブレール・エンボロ レンヌ

※所属クラブは2026年5月20日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜グラニト・ジャカ

Getty Images

プレミアリーグのサンダーランドで守備的MPとして活躍するグラニト・ジャカは、4大会連続でのワールドカップ出場となる。DFのリカルド・ロドリゲスも同じく4度目の大舞台に立つメンバーとして選出された。ジャカはスイス代表のキャプテンであり、中盤の絶対的司令塔としてチームを牽引し続けている。2023-24シーズンに在籍したブンデスリーガのレヴァークーゼンではクラブ史上初のブンデスリーガ無敗優勝に貢献した。

スイス代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

スイス代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月14日(日)

4:00 グループB第1戦 カタール vs スイス サンフランシスコ・ベイエリア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

4:00 グループB第2戦 スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

4:00 グループB第3戦 スイス vs カナダ バンクーバー 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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