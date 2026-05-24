ノルウェー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ノルウェー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ノルウェー代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループI：1位(8勝)
|31位
|7大会ぶり4回目
|ベスト16（1998年）
ノルウェー代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ノルウェー代表は5月21日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|エリアン・ニュラン
|セビージャ
|GK
|エギル・セルヴィク
|ワトフォード
|GK
|サンデル・タンヴィク
|ハンブルガーSV
|DF
|ヘンリク・ファルヘナー
|ヴァイキングFK
|DF
|フレドリク・ビェルカン
|ボデ/グリムト
|DF
|トールビェルン・ヘッゲム
|ボローニャ
|DF
|マルクス・ヘルムグレン・ペデルセン
|トリノ
|DF
|レオ・エスティゴール
|ジェノア
|DF
|ソンドレ・ランガス
|ダービー・カウンティ
|DF
|クリストフェル・アイエル
|ブレントフォード
|DF
|ダヴィド・ウォルフ
|ウォルヴァーハンプトン
|DF
|ユリアン・リエルソン
|ドルトムント
|MF
|パトリック・ベルグ
|ボデ/グリムト
|MF
|イェンス・ペッター・ハウゲ
|ボデ/グリムト
|MF
|フレドリク・アウルスネス
|ベンフィカ
|MF
|アンドレアス・シェルデルップ
|ベンフィカ
|MF
|セロニアス・アースゴール
|レンジャーズ
|MF
|モルテン・トルスビー
|クレモネーゼ
|MF
|クリスティアン・トルストヴェット
|サッスオーロ
|MF
|アントニオ・ヌサ
|ライプツィヒ
|MF
|サンデル・ベルゲ
|フラム
|MF
|オスカー・ボブ
|フラム
|MF
|マルティン・ウーデゴール
|アーセナル
|FW
|アーリング・ハーランド
|マンチェスター・シティ
|FW
|ヨルゲン・ストラン・ラーセン
|クリスタル・パレス
|FW
|アレクサンデル・セルロート
|アトレティコ・マドリード
※所属クラブは2026年5月21日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜アーリング・ハーランド
Getty Images
マンチェスター・シティに所属するFWアーリング・ハーランドは、196cmの恵まれた体格からの爆発的な得点感覚と、圧倒的なスピードを誇るストライカーで、W杯欧州予選ノルウェー代表の勝利に貢献し、7大会ぶりの本大会出場の躍進力となった。所属チームでも2025-26シーズン27得点と得点王をほぼ確実としており、W杯でもその得点力が大いに期待される。母国では自身が出演するアルコールのCMが子供たちへの影響など物議をかもしたり、アニメ映画に出演したりと、国民の間でも常に話題に上がるキープレーヤーだ。
ノルウェー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ノルウェー代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、セネガル代表、イラク代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
7:00
|グループI第1戦
|イラク vs ノルウェー
|ボストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
9:00
|グループI第2戦
|ノルウェー vs セネガル
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|ノルウェー vs フランス
|ボストン
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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