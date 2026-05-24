ノルウェー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ノルウェー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ノルウェー代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループI：1位(8勝) 31位 7大会ぶり4回目 ベスト16（1998年）

ノルウェー代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ノルウェー代表は5月21日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK エリアン・ニュラン セビージャ GK エギル・セルヴィク ワトフォード GK サンデル・タンヴィク ハンブルガーSV DF ヘンリク・ファルヘナー ヴァイキングFK DF フレドリク・ビェルカン ボデ/グリムト DF トールビェルン・ヘッゲム ボローニャ DF マルクス・ヘルムグレン・ペデルセン トリノ DF レオ・エスティゴール ジェノア DF ソンドレ・ランガス ダービー・カウンティ DF クリストフェル・アイエル ブレントフォード DF ダヴィド・ウォルフ ウォルヴァーハンプトン DF ユリアン・リエルソン ドルトムント MF パトリック・ベルグ ボデ/グリムト MF イェンス・ペッター・ハウゲ ボデ/グリムト MF フレドリク・アウルスネス ベンフィカ MF アンドレアス・シェルデルップ ベンフィカ MF セロニアス・アースゴール レンジャーズ MF モルテン・トルスビー クレモネーゼ MF クリスティアン・トルストヴェット サッスオーロ MF アントニオ・ヌサ ライプツィヒ MF サンデル・ベルゲ フラム MF オスカー・ボブ フラム MF マルティン・ウーデゴール アーセナル FW アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ FW ヨルゲン・ストラン・ラーセン クリスタル・パレス FW アレクサンデル・セルロート アトレティコ・マドリード

※所属クラブは2026年5月21日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アーリング・ハーランド

Getty Images

マンチェスター・シティに所属するFWアーリング・ハーランドは、196cmの恵まれた体格からの爆発的な得点感覚と、圧倒的なスピードを誇るストライカーで、W杯欧州予選ノルウェー代表の勝利に貢献し、7大会ぶりの本大会出場の躍進力となった。所属チームでも2025-26シーズン27得点と得点王をほぼ確実としており、W杯でもその得点力が大いに期待される。母国では自身が出演するアルコールのCMが子供たちへの影響など物議をかもしたり、アニメ映画に出演したりと、国民の間でも常に話題に上がるキープレーヤーだ。

ノルウェー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ノルウェー代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、セネガル代表、イラク代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月17日(水)

7:00 グループI第1戦 イラク vs ノルウェー ボストン 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月23日(火)

9:00 グループI第2戦 ノルウェー vs セネガル ニューヨーク/ニュージャージー 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

4:00 グループI第3戦 ノルウェー vs フランス ボストン 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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