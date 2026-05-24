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Yuta Tokuma

サッカーノルウェー代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのノルウェー代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ノルウェー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ノルウェー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ノルウェー代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループI：1位(8勝)31位7大会ぶり4回目ベスト16（1998年）

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ノルウェー代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ノルウェー代表は5月21日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKエリアン・ニュランセビージャ
 GKエギル・セルヴィクワトフォード
 GKサンデル・タンヴィクハンブルガーSV
 DFヘンリク・ファルヘナーヴァイキングFK
 DFフレドリク・ビェルカンボデ/グリムト
 DFトールビェルン・ヘッゲムボローニャ
 DFマルクス・ヘルムグレン・ペデルセントリノ
 DFレオ・エスティゴールジェノア
 DFソンドレ・ランガスダービー・カウンティ
 DFクリストフェル・アイエルブレントフォード
 DFダヴィド・ウォルフウォルヴァーハンプトン
 DFユリアン・リエルソンドルトムント
 MFパトリック・ベルグボデ/グリムト
 MFイェンス・ペッター・ハウゲボデ/グリムト
 MFフレドリク・アウルスネスベンフィカ
 MFアンドレアス・シェルデルップベンフィカ
 MFセロニアス・アースゴールレンジャーズ
 MFモルテン・トルスビークレモネーゼ
 MFクリスティアン・トルストヴェットサッスオーロ
 MFアントニオ・ヌサライプツィヒ
 MFサンデル・ベルゲフラム
 MFオスカー・ボブフラム
 MFマルティン・ウーデゴールアーセナル
 FWアーリング・ハーランドマンチェスター・シティ
 FWヨルゲン・ストラン・ラーセンクリスタル・パレス
 FWアレクサンデル・セルロートアトレティコ・マドリード

※所属クラブは2026年5月21日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜アーリング・ハーランド

Erling Haaland Norway 2025Getty Images

マンチェスター・シティに所属するFWアーリング・ハーランドは、196cmの恵まれた体格からの爆発的な得点感覚と、圧倒的なスピードを誇るストライカーで、W杯欧州予選ノルウェー代表の勝利に貢献し、7大会ぶりの本大会出場の躍進力となった。所属チームでも2025-26シーズン27得点と得点王をほぼ確実としており、W杯でもその得点力が大いに期待される。母国では自身が出演するアルコールのCMが子供たちへの影響など物議をかもしたり、アニメ映画に出演したりと、国民の間でも常に話題に上がるキープレーヤーだ。

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ノルウェー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ノルウェー代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、セネガル代表、イラク代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月17日(水)
7:00		グループI第1戦イラク vs ノルウェーボストン【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月23日(火)
9:00		グループI第2戦ノルウェー vs セネガルニューヨーク/ニュージャージー【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月27日(土)
4:00		グループI第3戦ノルウェー vs フランスボストン【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】ノルウェー代表戦のおすすめ視聴方法

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