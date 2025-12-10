日本代表は、日本時間2026年6月15日(月)にFIFAワールドカップ(W杯)の初戦を迎える。
本記事では、W杯における日本代表戦の試合日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
日本代表 W杯の対戦相手は？
史上初めてポット2に入った日本代表は、W杯本大会でグループFに振り分けられた。同組では、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフパスB(ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア)と同居している。
W杯グループF詳細
|ポット
|国
|出場回数
|最高成績
|1
|オランダ(7)
|2大会連続12回目
|準優勝
|2
|日本(18)
|8大会連続8回目
|ベスト16
|3
|チュニジア(40)
|3大会連続7回目
|グループステージ敗退
|4
|欧州プレーオフパスB
(ウクライナ/スウェーデン/ポーランド/アルバニア)
|-
|-
※カッコ内は2025年11月20日発表のFIFAランキング。
日本代表 W杯の試合日程・キックオフ時間
日本代表は、第1節でオランダ、第2節でチュニジア、第3節で欧州プレーオフパスB勝者との対戦を予定。また、グループFを1位または2位で決勝トーナメントに進出した場合の日程は以下の通り。グループFを3位で通過する場合のスケジュールは他グループの結果も干渉して多岐にわたるため、ここでは割愛する。
※すべて日本時間。
日本代表 グループステージ日程
|日時
|節
|カード
|会場
|2026/6/15(月)
5:00
|F組第1節
|オランダ vs 日本
|ダラススタジアム
(アメリカ)
|2026/6/21(日)
13:00
|F組第1節
|チュニジア vs 日本
|モンテレースタジアム
(メキシコ)
|2026/6/26(金)
8:00
|F組第1節
|日本 vs 欧州プレーオフパスB勝者
|ダラススタジアム
(アメリカ)
【グループFを1位通過した場合】
|日時
|ラウンド
Match Number
|カード
|会場
|2026/6/30(火)
10:00
|ラウンド32
75
|グループF 1位 vs グループC 2位
|モンテレースタジアム
(メキシコ)
|2026/7/5(日)
2:00
|ラウンド16
90
|Match 73 勝者 vs Match 75 勝者
|ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/10(金)
5:00
|準々決勝
97
|Match 89 勝者 vs Match 90 勝者
|ボストンスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/15(水)
4:00
|準決勝
101
|Match 97 勝者 vs Match 98 勝者
|ダラススタジアム
(アメリカ)
|2026/7/19(日)
6:00
|3位決定戦
103
|Match 101 敗者 vs Match 102 敗者
|マイアミスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/20(月)
4:00
|決勝
104
|Match 101 勝者 vs Match 102 勝者
|ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
【グループFを2位通過した場合】
|日時
|ラウンド
Match Number
|カード
|会場
|2026/6/30(火)
2:00
|ラウンド32
76
|グループC 1位 vs グループF 2位
|ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/6(月)
5:00
|ラウンド16
91
|Match 76 勝者 vs Match 78 勝者
|ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
|2026/7/12(日)
6:00
|準々決勝
99
|Match 91 勝者 vs Match 92 勝者
|マイアミスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/16(木)
4:00
|準決勝
102
|Match 99 勝者 vs Match 100 勝者
|アトランタスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/19(日)
6:00
|3位決定戦
103
|Match 101 敗者 vs Match 102 敗者
|マイアミスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/20(月)
4:00
|決勝
104
|Match 101 勝者 vs Match 102 勝者
|ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
日本代表 W杯のテレビ放送・ネット配信予定
2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。
地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。
日本代表のグループステージ3試合は、NHK総合が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、日本テレビが1試合を放送する。
NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。
|チャンネル
|形態
|内容
|DAZN
|ネット
|・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
|NHK総合
|地上波
|・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BS
|BS
|・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
|NHK BSプレミアム4Ｋ
|BS
|・全104試合を放送(生中継・録画)
|NHK ONE
|ネット
|・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
|日本テレビ
|地上波
|・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
|フジテレビ
|地上波
|・10試合を生中継
