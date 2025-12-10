このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Tsutomu Maeda

サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定

サッカー日本代表の2026年FIFAワールドカップ(W杯)での試合日程やキックオフ時刻、テレビ放送・ネット配信予定は？北中米大会のスケジュールを紹介。

日本代表は、日本時間2026年6月15日(月)にFIFAワールドカップ(W杯)の初戦を迎える。

本記事では、W杯における日本代表戦の試合日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本代表 W杯の対戦相手は？

史上初めてポット2に入った日本代表は、W杯本大会でグループFに振り分けられた。同組では、オランダ代表、チュニジア代表、欧州プレーオフパスB(ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア)と同居している。

W杯グループF詳細

ポット出場回数最高成績
1オランダ(7)2大会連続12回目準優勝
2日本(18)8大会連続8回目ベスト16
3チュニジア(40)3大会連続7回目グループステージ敗退
4欧州プレーオフパスB
(ウクライナ/スウェーデン/ポーランド/アルバニア)		--

※カッコ内は2025年11月20日発表のFIFAランキング。

日本代表 W杯の試合日程・キックオフ時間

日本代表は、第1節でオランダ、第2節でチュニジア、第3節で欧州プレーオフパスB勝者との対戦を予定。また、グループFを1位または2位で決勝トーナメントに進出した場合の日程は以下の通り。グループFを3位で通過する場合のスケジュールは他グループの結果も干渉して多岐にわたるため、ここでは割愛する。

※すべて日本時間。

日本代表 グループステージ日程

日時カード会場
2026/6/15(月)
5:00		F組第1節オランダ vs 日本ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/6/21(日)
13:00		F組第1節チュニジア vs 日本モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/6/26(金)
8:00		F組第1節日本 vs 欧州プレーオフパスB勝者ダラススタジアム
(アメリカ)

【グループFを1位通過した場合】

日時ラウンド
Match Number		カード会場
2026/6/30(火)
10:00		ラウンド32
75		グループF 1位 vs グループC 2位モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/7/5(日)
2:00		ラウンド16
90		Match 73 勝者 vs Match 75 勝者ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/7/10(金)
5:00		準々決勝
97		Match 89 勝者 vs Match 90 勝者ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/7/15(水)
4:00		準決勝
101		Match 97 勝者 vs Match 98 勝者ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/19(日)
6:00		3位決定戦
103		Match 101 敗者 vs Match 102 敗者マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/20(月)
4:00		決勝
104		Match 101 勝者 vs Match 102 勝者ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)

【グループFを2位通過した場合】

日時ラウンド
Match Number		カード会場
2026/6/30(火)
2:00		ラウンド32
76		グループC 1位 vs グループF 2位ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/7/6(月)
5:00		ラウンド16
91		Match 76 勝者 vs Match 78 勝者ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/7/12(日)
6:00		準々決勝
99		Match 91 勝者 vs Match 92 勝者マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/16(木)
4:00		準決勝
102		Match 99 勝者 vs Match 100 勝者アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/7/19(日)
6:00		3位決定戦
103		Match 101 敗者 vs Match 102 敗者マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/20(月)
4:00		決勝
104		Match 101 勝者 vs Match 102 勝者ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)

日本代表 W杯のテレビ放送・ネット配信予定

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信、日本戦においては全試合無料配信を実施する。

地上波でのテレビ放送は、『NHK』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継することが決まった。

日本代表のグループステージ3試合は、NHK総合が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、日本テレビが1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル形態内容
DAZNネット・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
NHK総合地上波・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSBS・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSプレミアム4ＫBS・全104試合を放送(生中継・録画)
NHK ONEネット・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
日本テレビ地上波・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
フジテレビ地上波・10試合を生中継

