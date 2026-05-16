スウェーデン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、スウェーデン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

スウェーデン代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループB：4位(2分け4敗)

欧州予選プレーオフパスB：2勝 38位 2大会ぶり13回目 準優勝 (1958)

スウェーデン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

スウェーデン代表は5月12日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK クリストフェル・ノードフェルト AIK GK ヴィクトル・ヨハンソン ストーク・シティ GK ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム ダービー・カウンティ DF エリオット・ストラウド ミャルビーAIF DF グスタフ・ラゲルビエルケ ブラガ DF ダニエル・スヴェンソン ドルトムント DF エリック・スミス ザンクトパウリ DF カール・スターフェルト セルタ DF イサク・ヒエン アタランタ DF エミル・ホルム ユヴェントス DF ガブリエル・グズムンドソン リーズ・ユナイテッド DF ヒャルマル・エクダル バーンリー DF ヴィクトル・リンデレフ アストン・ヴィラ MF タハ・アリ マルメ MF ケン・セマ パフォス MF ベスフォルト・ゼネリ ユニオン・サン・ジロワーズ MF マティアス・スヴァンベリ ヴォルフスブルク MF イェスパー・カールストレーム ウディネーゼ MF ヤシン・アヤリ ブライトン MF ルーカス・ベリヴァル トッテナム・ホットスパー FW アレクサンデル・イサク リヴァプール FW ヴィクトル・ギェケレシュ アーセナル FW アントニー・エランガ ニューカッスル・ユナイテッド FW アレクサンデル・ベルンハルトソン ホルシュタイン・キール FW ベンジャミン・ニグレン セルティック FW グスタフ・ニルソン クルブ・ブルッヘ

※所属クラブは2026年5月12日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ヴィクトル・ギェケレシュ

Getty Images

アーセナルに所属するFWヴィクトル・ギェケレシュは、187cmの長身ながらスピードやテクニック、アジリティを兼ね備える万能型ストライカーだ。スペースを空ける動きや裏抜け、最前線でのボールキープなど、多彩な動きで相手を翻弄する。アーセナルへは2025年夏にスポルティングからの完全移籍で加入。2025年には合計63得点でクラブと代表での年間最多得点者に送られるゲルト・ミュラー・トロフィー(過去にはレヴァンドフスキ、ハーランド、ケイン、エンバペが受賞)を獲得するなど、得点力は世界トップクラスだ。

スウェーデン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

スウェーデン代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

11:00 グループF第1戦 スウェーデン vs チュニジア モンテレイ 【テレビ】

日本テレビ系

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

2:00 グループF第2戦 オランダ vs スウェーデン ヒューストン 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

8:00 グループF第3戦 日本 vs スウェーデン ダラス 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】スウェーデン代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNを単月でお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可