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Yuta Tokuma

サッカースウェーデン代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのスウェーデン代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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スウェーデン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、スウェーデン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

スウェーデン代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループB：4位(2分け4敗)
欧州予選プレーオフパスB：2勝		38位2大会ぶり13回目準優勝 (1958)

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スウェーデン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

スウェーデン代表は5月12日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKクリストフェル・ノードフェルトAIK
 GKヴィクトル・ヨハンソンストーク・シティ
 GKヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレームダービー・カウンティ
 DFエリオット・ストラウドミャルビーAIF
 DFグスタフ・ラゲルビエルケブラガ
 DFダニエル・スヴェンソンドルトムント
 DFエリック・スミスザンクトパウリ
 DFカール・スターフェルトセルタ
 DFイサク・ヒエンアタランタ
 DFエミル・ホルムユヴェントス
 DFガブリエル・グズムンドソンリーズ・ユナイテッド
 DFヒャルマル・エクダルバーンリー
 DFヴィクトル・リンデレフアストン・ヴィラ
 MFタハ・アリマルメ
 MFケン・セマパフォス
 MFベスフォルト・ゼネリユニオン・サン・ジロワーズ
 MFマティアス・スヴァンベリヴォルフスブルク
 MFイェスパー・カールストレームウディネーゼ
 MFヤシン・アヤリブライトン
 MFルーカス・ベリヴァルトッテナム・ホットスパー
 FWアレクサンデル・イサクリヴァプール
 FWヴィクトル・ギェケレシュアーセナル
 FWアントニー・エランガニューカッスル・ユナイテッド
 FWアレクサンデル・ベルンハルトソンホルシュタイン・キール
 FWベンジャミン・ニグレンセルティック
 FWグスタフ・ニルソンクルブ・ブルッヘ

※所属クラブは2026年5月12日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜ヴィクトル・ギェケレシュ

Viktor Gyokeres SwedenGetty Images

アーセナルに所属するFWヴィクトル・ギェケレシュは、187cmの長身ながらスピードやテクニック、アジリティを兼ね備える万能型ストライカーだ。スペースを空ける動きや裏抜け、最前線でのボールキープなど、多彩な動きで相手を翻弄する。アーセナルへは2025年夏にスポルティングからの完全移籍で加入。2025年には合計63得点でクラブと代表での年間最多得点者に送られるゲルト・ミュラー・トロフィー(過去にはレヴァンドフスキ、ハーランド、ケイン、エンバペが受賞)を獲得するなど、得点力は世界トップクラスだ。

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スウェーデン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

スウェーデン代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月15日(月)
11:00		グループF第1戦スウェーデン vs チュニジアモンテレイ【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月21日(日)
2:00		グループF第2戦オランダ vs スウェーデンヒューストン【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月26日(金)
8:00		グループF第3戦日本 vs スウェーデンダラス【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】スウェーデン代表戦のおすすめ視聴方法

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