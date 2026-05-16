スウェーデン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、スウェーデン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
スウェーデン代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループB：4位(2分け4敗)
欧州予選プレーオフパスB：2勝
|38位
|2大会ぶり13回目
|準優勝 (1958)
スウェーデン代表｜ワールドカップ メンバーリスト
スウェーデン代表は5月12日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|クリストフェル・ノードフェルト
|AIK
|GK
|ヴィクトル・ヨハンソン
|ストーク・シティ
|GK
|ヤコブ・ヴィデル・ゼッテルストレーム
|ダービー・カウンティ
|DF
|エリオット・ストラウド
|ミャルビーAIF
|DF
|グスタフ・ラゲルビエルケ
|ブラガ
|DF
|ダニエル・スヴェンソン
|ドルトムント
|DF
|エリック・スミス
|ザンクトパウリ
|DF
|カール・スターフェルト
|セルタ
|DF
|イサク・ヒエン
|アタランタ
|DF
|エミル・ホルム
|ユヴェントス
|DF
|ガブリエル・グズムンドソン
|リーズ・ユナイテッド
|DF
|ヒャルマル・エクダル
|バーンリー
|DF
|ヴィクトル・リンデレフ
|アストン・ヴィラ
|MF
|タハ・アリ
|マルメ
|MF
|ケン・セマ
|パフォス
|MF
|ベスフォルト・ゼネリ
|ユニオン・サン・ジロワーズ
|MF
|マティアス・スヴァンベリ
|ヴォルフスブルク
|MF
|イェスパー・カールストレーム
|ウディネーゼ
|MF
|ヤシン・アヤリ
|ブライトン
|MF
|ルーカス・ベリヴァル
|トッテナム・ホットスパー
|FW
|アレクサンデル・イサク
|リヴァプール
|FW
|ヴィクトル・ギェケレシュ
|アーセナル
|FW
|アントニー・エランガ
|ニューカッスル・ユナイテッド
|FW
|アレクサンデル・ベルンハルトソン
|ホルシュタイン・キール
|FW
|ベンジャミン・ニグレン
|セルティック
|FW
|グスタフ・ニルソン
|クルブ・ブルッヘ
※所属クラブは2026年5月12日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ヴィクトル・ギェケレシュ
Getty Images
アーセナルに所属するFWヴィクトル・ギェケレシュは、187cmの長身ながらスピードやテクニック、アジリティを兼ね備える万能型ストライカーだ。スペースを空ける動きや裏抜け、最前線でのボールキープなど、多彩な動きで相手を翻弄する。アーセナルへは2025年夏にスポルティングからの完全移籍で加入。2025年には合計63得点でクラブと代表での年間最多得点者に送られるゲルト・ミュラー・トロフィー(過去にはレヴァンドフスキ、ハーランド、ケイン、エンバペが受賞)を獲得するなど、得点力は世界トップクラスだ。
スウェーデン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
スウェーデン代表は、W杯本大会で日本代表と同じグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
11:00
|グループF第1戦
|スウェーデン vs チュニジア
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
2:00
|グループF第2戦
|オランダ vs スウェーデン
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|日本 vs スウェーデン
|ダラス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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