カナダ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、カナダ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

カナダ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 北中米(CONCACAF) - 30位 開催国 2大会連続3回目 1次ラウンド

カナダ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

カナダ代表は5月29日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK マクシム・クレポー オーランド・シティ GK オーウェン・グッドマン バーンズリー GK デイン・セント・クレア インテル・マイアミ DF モイーズ・ボンビト OGCニース DF デレク・コーネリアス レンジャーズ DF アルフォンソ・デイヴィス バイエルン・ミュンヘン DF リュック・デ・フーゲロールズ デンデルEH DF アリスター・ジョンストン セルティック DF アルフィー・ジョーンズ ハル・シティAFC DF リッチー・ラリア トロントFC DF ニコ・シグル HNKハイドゥク・スプリト DF ジョエル・ウォーターマン シカゴ・ファイアー MF アリ・アーメド ノリッジ・シティ MF タジョン・ブキャナン ビジャレアル MF マシュー・ショワニエール ロサンゼルスFC MF ステファン・エウスタキオ ポルト MF マルセロ・フローレス UANLティグレス MF イスマエル・コネ サッスオーロ MF リアム・ミラー ハル・シティAFC MF ジョナサン・オソリオ トロントFC MF ネイサン・サリバ アンデルレヒト MF ジェイコブ・シャッフェルバーグ ナッシュビル FW ジョナサン・デイビッド ユヴェントス FW プロミス・デイビッド ユニオン・サン=ジロワーズ FW サイル・ラリン マジョルカ FW タニトルワ・オルワセイ ビジャレアル

※所属クラブは2026年5月29日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アルフォンソ・デイヴィス

Getty Images

バイエルン・ミュンヘンに所属するDFアルフォンソ・デイヴィスは現在5月に開催されたチャンピオンズリーグで負ったハムストリングの肉離れから回復中だが、代表戦58試合15得点を誇り今もカナダ代表の要である。俊足を武器に相手に一瞬で追いつく守備と、そこから持ち上がる推進力が最大の特長だ。6月13日に開催されるの初戦ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の出場は危ぶまれているが大会期間中の復帰が期待されている。

カナダ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

カナダ代表は、W杯本大会でグループBに入り、スイス代表、カタール代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月13日(土)

4:00 グループB第1戦 カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ トロント 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

7:00 グループB第2戦 カナダ vs カタール バンクーバー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

4:00 グループB第3戦 スイス vs カナダ バンクーバー 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】カナダ代表戦のおすすめ視聴方法

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