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Yuta Tokuma

サッカーカナダ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
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カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ 対 カタール
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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのカナダ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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カナダ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、カナダ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

カナダ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
北中米(CONCACAF)-30位開催国 2大会連続3回目1次ラウンド

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カナダ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

カナダ代表は5月29日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKマクシム・クレポーオーランド・シティ
 GKオーウェン・グッドマンバーンズリー
 GKデイン・セント・クレアインテル・マイアミ
 DFモイーズ・ボンビトOGCニース
 DFデレク・コーネリアスレンジャーズ
 DFアルフォンソ・デイヴィスバイエルン・ミュンヘン
 DFリュック・デ・フーゲロールズデンデルEH
 DFアリスター・ジョンストンセルティック
 DFアルフィー・ジョーンズハル・シティAFC
 DFリッチー・ラリアトロントFC
 DFニコ・シグルHNKハイドゥク・スプリト
 DFジョエル・ウォーターマンシカゴ・ファイアー
 MFアリ・アーメドノリッジ・シティ
 MFタジョン・ブキャナンビジャレアル
 MFマシュー・ショワニエールロサンゼルスFC
 MFステファン・エウスタキオポルト
 MFマルセロ・フローレスUANLティグレス
 MFイスマエル・コネサッスオーロ
 MFリアム・ミラーハル・シティAFC
 MFジョナサン・オソリオトロントFC
 MFネイサン・サリバアンデルレヒト
 MFジェイコブ・シャッフェルバーグナッシュビル
 FWジョナサン・デイビッドユヴェントス
 FWプロミス・デイビッドユニオン・サン=ジロワーズ
 FWサイル・ラリンマジョルカ
 FWタニトルワ・オルワセイビジャレアル

※所属クラブは2026年5月29日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜アルフォンソ・デイヴィス

alphonso davies-canada-20250320Getty Images

バイエルン・ミュンヘンに所属するDFアルフォンソ・デイヴィスは現在5月に開催されたチャンピオンズリーグで負ったハムストリングの肉離れから回復中だが、代表戦58試合15得点を誇り今もカナダ代表の要である。俊足を武器に相手に一瞬で追いつく守備と、そこから持ち上がる推進力が最大の特長だ。6月13日に開催されるの初戦ボスニア・ヘルツェゴビナ戦の出場は危ぶまれているが大会期間中の復帰が期待されている。

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カナダ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

カナダ代表は、W杯本大会でグループBに入り、スイス代表、カタール代表、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月13日(土)
4:00		グループB第1戦カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナトロント【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月19日(金)
7:00		グループB第2戦カナダ vs カタールバンクーバー【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
4:00		グループB第3戦スイス vs カナダバンクーバー【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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