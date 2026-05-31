コロンビア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、コロンビア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

コロンビア代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 南米(CONMEBOL) 南米予選：3位(7勝7分4敗) 13位 2大会ぶり7回目 ベスト8(2014年)

コロンビア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

代表は5月25日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK カミーロ・バルガス アトラス GK アルバロ・モンテーロ ベレス・サルスフィエルド GK ダビド・オスピナ アトレティコ・ナシオナル DF ダビンソン・サンチェス ガラタサライ DF ジョン・ルクミ ボローニャ DF ジェリー・ミナ カリアリ DF ウィラー・ディッタ クルス・アスル DF ダニエル・ムニョス クリスタル・パレス DF サンティアゴ・アリアス インデペンディエンテ DF ホアン・モヒカ マジョルカ DF デイベル・マチャド ナント MF リチャルド・リオス ベンフィカ MF ジェフェルソン・レルマ クリスタル・パレス MF ケビン・カスターニョ リーベル・プレート MF フアン・ポルティーヤ アトレチコ・パラナエンセ MF グスタボ・プエルタ ラシン・サンタンデール MF ジョン・アリアス パルメイラス MF ホルヘ・カラスカル フラメンゴ MF フアン・フェルナンド・キンテロ リーベル・プレート MF ハメス・ロドリゲス ミネソタ・ユナイテッド MF レアンドロ・カンパス ロサリオ・セントラル FW クチョ・エルナンデス ベティス FW ルイス・ディアス バイエルン FW ルイス・スアレス スポルティング FW アンドレス・ゴメス ヴァスコ・ダ・ガマ FW ジョン・コルドバ クラスノダール

※所属クラブは2026年5月25日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ハメス・ロドリゲス

2014年のブラジル大会でワールドカップ初出場を果たすと、瞬く間に世界中を熱狂させたハメス・ロドリゲス。同大会では5試合の出場で6ゴール4アシストという驚異的なスタッツを叩き出し、コロンビア代表を史上最高位となるベスト8進出へ牽引した。衝撃的なボレーシュートをはじめとする圧巻のパフォーマンスで大会得点王（ゴールデンブーツ）に輝き、大会ベストイレブンにも選出。一躍、世界的なスーパースターへと上り詰めた。

ブラジルワールドカップで世界からの評価を決定づけると、2014-15シーズンからは銀河系軍団と称される世界的名門クラブ、レアル・マドリードに加入した。

34歳となった今でもコロンビア代表に名を連ねる。幾多の経験を重ねて円熟味を増した天才レフティは、再び世界最高峰の舞台に立つ。

コロンビア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

コロンビア代表は、W杯本大会でグループKに入り、ウズベキスタン代表、ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

11:00 グループK第1戦 ウズベキスタン vs コロンビア メキシコシティ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

11:00 グループK第2戦 コロンビア vs コンゴ民主共和国 グアダラハラ 【テレビ】

日本テレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

8:30 グループK第3戦 コロンビア vs ポルトガル マイアミ 【テレビ】

フジテレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】コロンビア代表戦のおすすめ視聴方法

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