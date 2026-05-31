コロンビア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、コロンビア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
コロンビア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：3位(7勝7分4敗)
|13位
|2大会ぶり7回目
|ベスト8(2014年)
コロンビア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
代表は5月25日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|カミーロ・バルガス
|アトラス
|GK
|アルバロ・モンテーロ
|ベレス・サルスフィエルド
|GK
|ダビド・オスピナ
|アトレティコ・ナシオナル
|DF
|ダビンソン・サンチェス
|ガラタサライ
|DF
|ジョン・ルクミ
|ボローニャ
|DF
|ジェリー・ミナ
|カリアリ
|DF
|ウィラー・ディッタ
|クルス・アスル
|DF
|ダニエル・ムニョス
|クリスタル・パレス
|DF
|サンティアゴ・アリアス
|インデペンディエンテ
|DF
|ホアン・モヒカ
|マジョルカ
|DF
|デイベル・マチャド
|ナント
|MF
|リチャルド・リオス
|ベンフィカ
|MF
|ジェフェルソン・レルマ
|クリスタル・パレス
|MF
|ケビン・カスターニョ
|リーベル・プレート
|MF
|フアン・ポルティーヤ
|アトレチコ・パラナエンセ
|MF
|グスタボ・プエルタ
|ラシン・サンタンデール
|MF
|ジョン・アリアス
|パルメイラス
|MF
|ホルヘ・カラスカル
|フラメンゴ
|MF
|フアン・フェルナンド・キンテロ
|リーベル・プレート
|MF
|ハメス・ロドリゲス
|ミネソタ・ユナイテッド
|MF
|レアンドロ・カンパス
|ロサリオ・セントラル
|FW
|クチョ・エルナンデス
|ベティス
|FW
|ルイス・ディアス
|バイエルン
|FW
|ルイス・スアレス
|スポルティング
|FW
|アンドレス・ゴメス
|ヴァスコ・ダ・ガマ
|FW
|ジョン・コルドバ
|クラスノダール
※所属クラブは2026年5月25日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ハメス・ロドリゲス
2014年のブラジル大会でワールドカップ初出場を果たすと、瞬く間に世界中を熱狂させたハメス・ロドリゲス。同大会では5試合の出場で6ゴール4アシストという驚異的なスタッツを叩き出し、コロンビア代表を史上最高位となるベスト8進出へ牽引した。衝撃的なボレーシュートをはじめとする圧巻のパフォーマンスで大会得点王（ゴールデンブーツ）に輝き、大会ベストイレブンにも選出。一躍、世界的なスーパースターへと上り詰めた。
ブラジルワールドカップで世界からの評価を決定づけると、2014-15シーズンからは銀河系軍団と称される世界的名門クラブ、レアル・マドリードに加入した。
34歳となった今でもコロンビア代表に名を連ねる。幾多の経験を重ねて円熟味を増した天才レフティは、再び世界最高峰の舞台に立つ。
コロンビア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
コロンビア代表は、W杯本大会でグループKに入り、ウズベキスタン代表、ポルトガル代表、コンゴ民主共和国代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
11:00
|グループK第1戦
|ウズベキスタン vs コロンビア
|メキシコシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
11:00
|グループK第2戦
|コロンビア vs コンゴ民主共和国
|グアダラハラ
|【テレビ】
日本テレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
8:30
|グループK第3戦
|コロンビア vs ポルトガル
|マイアミ
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】コロンビア代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。