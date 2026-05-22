ドイツ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ドイツ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ドイツ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループA：1位(5勝1敗)
|10位
|19大会連続21回目（旧西ドイツ時代を含む）
|優勝(1954、74、90、2014)
ドイツ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ドイツ代表は5月21日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|マヌエル・ノイアー
|バイエルン・ミュンヘン
|GK
|オリバー・バウマン
|ホッフェンハイム
|GK
|アレクサンダー・ニュベル
|シュツットガルト
|DF
|ヴァルデマル・アントン
|ドルトムント
|DF
|ナサニエル・ブラウン
|フランクフルト
|DF
|ヨシュア・キミッヒ
|バイエルン・ミュンヘン
|DF
|デビッド・ラウム
|ライプツィヒ
|DF
|アントニオ・リュディガー
|レアル・マドリード
|DF
|ニコ・シュロッターベック
|ドルトムント
|DF
|ジョナサン・ター
|バイエルン・ミュンヘン
|DF
|マリック・ティアウ
|ニューカッスル
|MF
|パスカル・グロス
|ブライトン
|MF
|フェリックス・ンメチャ
|ドルトムント
|MF
|アレクサンダル・パブロヴィッチ
|バイエルン・ミュンヘン
|MF
|アンジェロ・スティラー
|シュツットガルト
|MF
|ナディエム・アミリ
|マインツ
|MF
|レオン・ゴレツカ
|バイエルン・ミュンヘン
|MF
|カイ・ハヴェルツ
|アーセナル
|MF
|レナート・カール
|バイエルン・ミュンヘン
|MF
|ジャマル・ムシアラ
|バイエルン・ミュンヘン
|FW
|フロリアン・ヴィルツ
|リヴァプール
|FW
|マクシミリアン・バイアー
|ドルトムント
|FW
|ジェイミー・レウェリング
|シュツットガルト
|FW
|レロイ・サネ
|ガラタサライ
|FW
|デニス・ウンダフ
|シュツットガルト
|FW
|ニック・ヴォルテマデ
|ニューカッスル
※所属クラブは2026年5月21日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ニック・ヴォルテマデ
Getty Images
ニューカッスルに所属するFWニック・ヴォルテマデは、198cmの超大型ストライカー。2024-05シーズンに所属したシュトゥットガルトでは公式戦17ゴールの大ブレイク、チームのDFBポカール優勝に大きく貢献した。前線のターゲットマンとして評価されるが、中盤でのゲーム組み立て能力にも長けており、W杯欧州予選でも4ゴールをあげチームのW杯出場の力となった。
ドイツ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ドイツ代表は、W杯本大会でグループEに入り、エクアドル代表、コートジボワール代表、キュラソー代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
2:00
|グループE第1戦
|ドイツ vs キュラソー
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
5:00
|グループE第2戦
|ドイツ vs コートジボワール
|トロント
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|エクアドル vs ドイツ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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