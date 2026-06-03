イラン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、イラン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
イラン代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア最終予選グループA：1位(7勝2分け1敗)
|21位
|4大会連続7回目
|グループステージ敗退
イラン代表｜ワールドカップ メンバーリスト
イラン代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|アリレザ・ベイランヴァンド
|トラークトゥール
|12
|GK
|パヤム・ニアズマンド
|ペルセポリス
|22
|GK
|ホセイン・ホセイニ
|セパハン
|2
|DF
|サレー・ハルダニ
|エステグラル
|3
|DF
|エフサン・ハジサフィ
|セパハン
|4
|DF
|ショジャー・ハリルザデー
|トラークトゥール
|5
|DF
|ミラド・モハマディ
|ペルセポリス
|13
|DF
|ホセイン・カナーニ
|ペルセポリス
|17
|DF
|アリア・ユセフィ
|セパハン
|19
|DF
|アリ・ネマティ
|フーラード
|23
|DF
|ラミン・レザイーアン
|フーラード
|25
|DF
|ダニアル・エイリ
|マラヴァーン
|6
|MF
|サイード・エザトラヒ
|シャバーブ・アル・アハリ
|7
|MF
|アリレザ・ジャハンバクシュ
|デンデル
|8
|MF
|モハマド・モヘビ
|FCロストフ
|14
|MF
|サマン・ゴドス
|アル・イテハド・カルバ
|15
|MF
|ルーズベヒ・チェシミ
|エステグラル
|16
|MF
|メフディ・トラビ
|トラークトゥール
|21
|MF
|モハマド・ゴルバニ
|アル・ワフダ
|26
|MF
|アミルモハマド・ラザギニア
|エステグラル
|9
|FW
|メフディ・タレミ
|オリンピアコス
|10
|FW
|メフディ・ガエディ
|アル・ナスル
|11
|FW
|アリ・アリプール
|ペルセポリス
|18
|FW
|アミロホセイン・ホセインザデー
|トラークトゥール
|20
|FW
|シャフリヤール・モガンロウ
|アル・イテハド・カルバ
|24
|FW
|デニス・ダルガヒ
|スタンダール・リエージュ
※所属クラブは2026年6月1日時点
注目選手｜メフディ・タレミ
Getty Images
ポルトやインテルでのプレー経験を持つイランの絶対的エース。チームの堅守速攻を前線から体現する存在として、4大会連続出場を果たす代表を牽引する。悲願のグループリーグ突破に向け、そのゴール力が試される。
イラン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
イラン代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、エジプト代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
10:00
|グループG第1戦
|イラン vs ニュージーランド
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
4:00
|グループG第2戦
|ベルギー vs イラン
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|エジプト vs イラン
|シアトル
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】イラン代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。