イラン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、イラン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

イラン代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア最終予選グループA：1位(7勝2分け1敗) 21位 4大会連続7回目 グループステージ敗退

イラン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

イラン代表は6月1日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK アリレザ・ベイランヴァンド トラークトゥール 12 GK パヤム・ニアズマンド ペルセポリス 22 GK ホセイン・ホセイニ セパハン 2 DF サレー・ハルダニ エステグラル 3 DF エフサン・ハジサフィ セパハン 4 DF ショジャー・ハリルザデー トラークトゥール 5 DF ミラド・モハマディ ペルセポリス 13 DF ホセイン・カナーニ ペルセポリス 17 DF アリア・ユセフィ セパハン 19 DF アリ・ネマティ フーラード 23 DF ラミン・レザイーアン フーラード 25 DF ダニアル・エイリ マラヴァーン 6 MF サイード・エザトラヒ シャバーブ・アル・アハリ 7 MF アリレザ・ジャハンバクシュ デンデル 8 MF モハマド・モヘビ FCロストフ 14 MF サマン・ゴドス アル・イテハド・カルバ 15 MF ルーズベヒ・チェシミ エステグラル 16 MF メフディ・トラビ トラークトゥール 21 MF モハマド・ゴルバニ アル・ワフダ 26 MF アミルモハマド・ラザギニア エステグラル 9 FW メフディ・タレミ オリンピアコス 10 FW メフディ・ガエディ アル・ナスル 11 FW アリ・アリプール ペルセポリス 18 FW アミロホセイン・ホセインザデー トラークトゥール 20 FW シャフリヤール・モガンロウ アル・イテハド・カルバ 24 FW デニス・ダルガヒ スタンダール・リエージュ

※所属クラブは2026年6月1日時点

注目選手｜メフディ・タレミ

Getty Images

ポルトやインテルでのプレー経験を持つイランの絶対的エース。チームの堅守速攻を前線から体現する存在として、4大会連続出場を果たす代表を牽引する。悲願のグループリーグ突破に向け、そのゴール力が試される。

イラン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

イラン代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、エジプト代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

10:00 グループG第1戦 イラン vs ニュージーランド ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

4:00 グループG第2戦 ベルギー vs イラン ロサンゼルス 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

12:00 グループG第3戦 エジプト vs イラン シアトル 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】イラン代表戦のおすすめ視聴方法

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