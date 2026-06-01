パナマ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、パナマ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

パナマ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 中南米カリブ海(CONCACAF) 中南米カリブ海予選グループA：1位(3勝3分け) 33位 2大会ぶり2回目 1次ラウンド(2018)

パナマ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

パナマ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK オルランド・モスケラ アル・フェイハ GK ルイス・メヒア ナシオナル GK セサル・サムディオ マラトン DF セサル・ブラックマン スロヴァン・ブラティスラヴァ DF ホルヘ・グティエレス デポルティボ・ラ・グアイラ DF アミル・ムリージョ ベジクタシュ DF フィデル・エスコバル サプリサ DF アンドレス・アンドラーデ LASK DF エドガルド・ファリーニャ パリ・ニジニ・ノヴゴロド DF ホセ・コルドバ ノリッジ・シティ DF エリック・デイビス プラサ・アマドル DF ジオバニ・ラモス プエルト・カベージョ DF ロデリック・ミラー トゥラン・トヴス MF アニバル・ゴドイ サンディエゴFC MF アダルベルト・カラスキージャ UNAMプマース MF カルロス・ハーベイ ミネソタ・ユナイテッド MF クリスティアン・マルティネス イロニ・キリヤット・シュモナ MF ホセ・ルイス・ロドリゲス フアレス MF セサル・ヤニス コブレサル MF ヨエル・バルセナス マサトラン FW アルベルト・キンテロ プラサ・アマドル FW アザリアス・ロンドニョ ウニベルシダ・カトリカ FW イスマエル・ディアス レオン FW セシリオ・ウォーターマン ウニベルシダ・デ・コンセプシオン FW ホセ・ファハルド ウニベルシダ・カトリカ FW トマス・ロドリゲス サプリサ

※所属クラブは2026年5月26日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アダルベルト・カラスキージャ

Getty Images

メキシコのプーマスに所属するMFアダルベルト・カラスキージャは、中盤で攻守をつなぐ司令塔の一人。今回自身初のW杯出場となるが、豊富な運動量でボールを回収する守備力と、決定的なパスを供給する展開力を兼ね備えており、パナマの命運を握る選手の一人だ。

パナマ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

パナマ代表は、W杯本大会でグループIに入り、イングランド代表、クロアチア代表、ガーナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月18日(木)

8:00 グループI第1戦 ガーナ vs パナマ BMO Field 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月24日(水)

8:00 グループI第2戦 パナマ vs クロアチア BMO Field 【テレビ】

フジテレビ系列

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

6:00 グループI第3戦 パナマ vs イングランド メットライフ・スタジアム 【テレビ】NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】パナマ代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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