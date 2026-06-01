パナマ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、パナマ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
パナマ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|中南米カリブ海(CONCACAF)
|中南米カリブ海予選グループA：1位(3勝3分け)
|33位
|2大会ぶり2回目
|1次ラウンド(2018)
パナマ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
パナマ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|オルランド・モスケラ
|アル・フェイハ
|GK
|ルイス・メヒア
|ナシオナル
|GK
|セサル・サムディオ
|マラトン
|DF
|セサル・ブラックマン
|スロヴァン・ブラティスラヴァ
|DF
|ホルヘ・グティエレス
|デポルティボ・ラ・グアイラ
|DF
|アミル・ムリージョ
|ベジクタシュ
|DF
|フィデル・エスコバル
|サプリサ
|DF
|アンドレス・アンドラーデ
|LASK
|DF
|エドガルド・ファリーニャ
|パリ・ニジニ・ノヴゴロド
|DF
|ホセ・コルドバ
|ノリッジ・シティ
|DF
|エリック・デイビス
|プラサ・アマドル
|DF
|ジオバニ・ラモス
|プエルト・カベージョ
|DF
|ロデリック・ミラー
|トゥラン・トヴス
|MF
|アニバル・ゴドイ
|サンディエゴFC
|MF
|アダルベルト・カラスキージャ
|UNAMプマース
|MF
|カルロス・ハーベイ
|ミネソタ・ユナイテッド
|MF
|クリスティアン・マルティネス
|イロニ・キリヤット・シュモナ
|MF
|ホセ・ルイス・ロドリゲス
|フアレス
|MF
|セサル・ヤニス
|コブレサル
|MF
|ヨエル・バルセナス
|マサトラン
|FW
|アルベルト・キンテロ
|プラサ・アマドル
|FW
|アザリアス・ロンドニョ
|ウニベルシダ・カトリカ
|FW
|イスマエル・ディアス
|レオン
|FW
|セシリオ・ウォーターマン
|ウニベルシダ・デ・コンセプシオン
|FW
|ホセ・ファハルド
|ウニベルシダ・カトリカ
|FW
|トマス・ロドリゲス
|サプリサ
※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜アダルベルト・カラスキージャ
Getty Images
メキシコのプーマスに所属するMFアダルベルト・カラスキージャは、中盤で攻守をつなぐ司令塔の一人。今回自身初のW杯出場となるが、豊富な運動量でボールを回収する守備力と、決定的なパスを供給する展開力を兼ね備えており、パナマの命運を握る選手の一人だ。
パナマ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
パナマ代表は、W杯本大会でグループIに入り、イングランド代表、クロアチア代表、ガーナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月18日(木)
8:00
|グループI第1戦
|ガーナ vs パナマ
|BMO Field
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月24日(水)
8:00
|グループI第2戦
|パナマ vs クロアチア
|BMO Field
|【テレビ】
フジテレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
6:00
|グループI第3戦
|パナマ vs イングランド
|メットライフ・スタジアム
|【テレビ】NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】パナマ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。