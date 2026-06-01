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Yuta Tokuma

サッカーパナマ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのパナマ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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パナマ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、パナマ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

パナマ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
中南米カリブ海(CONCACAF)中南米カリブ海予選グループA：1位(3勝3分け)33位2大会ぶり2回目1次ラウンド(2018)

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パナマ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

パナマ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKオルランド・モスケラアル・フェイハ
 GKルイス・メヒアナシオナル
 GKセサル・サムディオマラトン
 DFセサル・ブラックマンスロヴァン・ブラティスラヴァ
 DFホルヘ・グティエレスデポルティボ・ラ・グアイラ
 DFアミル・ムリージョベジクタシュ
 DFフィデル・エスコバルサプリサ
 DFアンドレス・アンドラーデLASK
 DFエドガルド・ファリーニャパリ・ニジニ・ノヴゴロド
 DFホセ・コルドバノリッジ・シティ
 DFエリック・デイビスプラサ・アマドル
 DFジオバニ・ラモスプエルト・カベージョ
 DFロデリック・ミラートゥラン・トヴス
 MFアニバル・ゴドイサンディエゴFC
 MFアダルベルト・カラスキージャUNAMプマース
 MFカルロス・ハーベイミネソタ・ユナイテッド
 MFクリスティアン・マルティネスイロニ・キリヤット・シュモナ
 MFホセ・ルイス・ロドリゲスフアレス
 MFセサル・ヤニスコブレサル
 MFヨエル・バルセナスマサトラン
 FWアルベルト・キンテロプラサ・アマドル
 FWアザリアス・ロンドニョウニベルシダ・カトリカ
 FWイスマエル・ディアスレオン
 FWセシリオ・ウォーターマンウニベルシダ・デ・コンセプシオン
 FWホセ・ファハルドウニベルシダ・カトリカ
 FWトマス・ロドリゲスサプリサ

※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜アダルベルト・カラスキージャ

Panama v Mexico: Final - CONCACAF Nations LeagueGetty Images

メキシコのプーマスに所属するMFアダルベルト・カラスキージャは、中盤で攻守をつなぐ司令塔の一人。今回自身初のW杯出場となるが、豊富な運動量でボールを回収する守備力と、決定的なパスを供給する展開力を兼ね備えており、パナマの命運を握る選手の一人だ。

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パナマ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

パナマ代表は、W杯本大会でグループIに入り、イングランド代表、クロアチア代表、ガーナ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月18日(木)
8:00		グループI第1戦ガーナ vs パナマBMO Field【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月24日(水)
8:00		グループI第2戦パナマ vs クロアチアBMO Field【テレビ】
フジテレビ系列
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
6:00		グループI第3戦パナマ vs イングランドメットライフ・スタジアム【テレビ】NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】パナマ代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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