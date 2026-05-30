日本代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
日本代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア予選グループC：1位(7勝2分け1敗)
|18位
|8大会連続8回目
|ラウンド16 (2002、2010、2018、2022)
日本代表｜ワールドカップ メンバーリスト
日本代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|早川友基
|鹿島アントラーズ
|GK
|大迫敬介
|サンフレッチェ広島
|GK
|鈴木彩艶
|パルマ・カルチョ
|DF
|長友佑都
|FC東京
|DF
|谷口彰悟
|シント＝トロイデンVV
|DF
|板倉滉
|アヤックス
|DF
|渡辺剛
|フェイエノールト
|DF
|冨安健洋
|アヤックス
|DF
|伊藤洋輝
|バイエルン・ミュンヘン
|DF
|瀬古歩夢
|ル・アーブル
|DF
|菅原由勢
|ヴェルダー・ブレーメン
|DF
|鈴木淳之介
|FCコペンハーゲン
|MF/FW
|遠藤航
|リヴァプール
|MF/FW
|伊東純也
|ゲンク
|MF/FW
|鎌田大地
|クリスタル・パレス
|MF/FW
|小川航基
|NECナイメヘン
|MF/FW
|前田大然
|セルティック
|MF/FW
|堂安律
|フランクフルト
|MF/FW
|上田綺世
|フェイエノールト
|MF/FW
|田中碧
|リーズ・ユナイテッド
|MF/FW
|中村敬斗
|スタッド・ランス
|MF/FW
|佐野海舟
|マインツ
|MF/FW
|久保建英
|レアル・ソシエダ
|MF/FW
|鈴木唯人
|フライブルク
|MF/FW
|塩貝健人
|ヴォルフスブルク
|MF/FW
|後藤啓介
|シント＝トロイデンVV
※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜上田綺世
Getty Images
フェイエノールトに所属するFW上田綺世は、高い得点能力と前線からの献身的な守備でゴールを量産するストライカー。5月17日に終了した2025-26シーズンのオランダ1部リーグ（エールディヴィジ）では25ゴールを挙げ、日本人初となる単独得点王に輝いた。一瞬で相手DFの視野から消える俊敏な動きや、左右どちらの足からでも放たれる強烈なシュート、滞空時間の長いヘディングからのゴールなど、オランダで好調だった活躍をワールドカップでも期待しよう。
日本代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
日本代表は、W杯本大会でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
5:00
|グループF第1戦
|オランダ vs 日本
|ダラススタジアム
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
13:00
|グループF第2戦
|チュニジア vs 日本
|モンテレイ
|【テレビ】
日本テレビ系列
NHK BS
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
8:00
|グループF第3戦
|日本 vs スウェーデン
|ダラス
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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