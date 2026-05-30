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Yuta Tokuma

サッカー日本代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
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オランダ 対 日本
オランダ
チュニジア 対 日本
チュニジア
日本 対 スウェーデン
スウェーデン

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップの日本代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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日本代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アジア(AFC)アジア予選グループC：1位(7勝2分け1敗)18位8大会連続8回目ラウンド16 (2002、2010、2018、2022)

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日本代表｜ワールドカップ メンバーリスト

日本代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GK早川友基鹿島アントラーズ
 GK大迫敬介サンフレッチェ広島
 GK鈴木彩艶パルマ・カルチョ
 DF長友佑都FC東京
 DF谷口彰悟シント＝トロイデンVV
 DF板倉滉アヤックス
 DF渡辺剛フェイエノールト
 DF冨安健洋アヤックス
 DF伊藤洋輝バイエルン・ミュンヘン
 DF瀬古歩夢ル・アーブル
 DF菅原由勢ヴェルダー・ブレーメン
 DF鈴木淳之介FCコペンハーゲン
 MF/FW遠藤航リヴァプール
 MF/FW伊東純也ゲンク
 MF/FW鎌田大地クリスタル・パレス
 MF/FW小川航基NECナイメヘン
 MF/FW前田大然セルティック
 MF/FW堂安律フランクフルト
 MF/FW上田綺世フェイエノールト
 MF/FW田中碧リーズ・ユナイテッド
 MF/FW中村敬斗スタッド・ランス
 MF/FW佐野海舟マインツ
 MF/FW久保建英レアル・ソシエダ
 MF/FW鈴木唯人フライブルク
 MF/FW塩貝健人ヴォルフスブルク
 MF/FW後藤啓介シント＝トロイデンVV

※所属クラブは2026年5月15日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜上田綺世

ayase uedaGetty Images

フェイエノールトに所属するFW上田綺世は、高い得点能力と前線からの献身的な守備でゴールを量産するストライカー。5月17日に終了した2025-26シーズンのオランダ1部リーグ（エールディヴィジ）では25ゴールを挙げ、日本人初となる単独得点王に輝いた。一瞬で相手DFの視野から消える俊敏な動きや、左右どちらの足からでも放たれる強烈なシュート、滞空時間の長いヘディングからのゴールなど、オランダで好調だった活躍をワールドカップでも期待しよう。

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日本代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

日本代表は、W杯本大会でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月15日(月)
5:00		グループF第1戦オランダ vs 日本ダラススタジアム【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月21日(日)
13:00		グループF第2戦チュニジア vs 日本モンテレイ【テレビ】
日本テレビ系列
NHK BS
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月26日(金)
8:00		グループF第3戦日本 vs スウェーデンダラス【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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