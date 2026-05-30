日本代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、日本代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

日本代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア予選グループC：1位(7勝2分け1敗) 18位 8大会連続8回目 ラウンド16 (2002、2010、2018、2022)

日本代表｜ワールドカップ メンバーリスト

日本代表は5月15日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK 早川友基 鹿島アントラーズ GK 大迫敬介 サンフレッチェ広島 GK 鈴木彩艶 パルマ・カルチョ DF 長友佑都 FC東京 DF 谷口彰悟 シント＝トロイデンVV DF 板倉滉 アヤックス DF 渡辺剛 フェイエノールト DF 冨安健洋 アヤックス DF 伊藤洋輝 バイエルン・ミュンヘン DF 瀬古歩夢 ル・アーブル DF 菅原由勢 ヴェルダー・ブレーメン DF 鈴木淳之介 FCコペンハーゲン MF/FW 遠藤航 リヴァプール MF/FW 伊東純也 ゲンク MF/FW 鎌田大地 クリスタル・パレス MF/FW 小川航基 NECナイメヘン MF/FW 前田大然 セルティック MF/FW 堂安律 フランクフルト MF/FW 上田綺世 フェイエノールト MF/FW 田中碧 リーズ・ユナイテッド MF/FW 中村敬斗 スタッド・ランス MF/FW 佐野海舟 マインツ MF/FW 久保建英 レアル・ソシエダ MF/FW 鈴木唯人 フライブルク MF/FW 塩貝健人 ヴォルフスブルク MF/FW 後藤啓介 シント＝トロイデンVV

※所属クラブは2026年5月15日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜上田綺世

Getty Images

フェイエノールトに所属するFW上田綺世は、高い得点能力と前線からの献身的な守備でゴールを量産するストライカー。5月17日に終了した2025-26シーズンのオランダ1部リーグ（エールディヴィジ）では25ゴールを挙げ、日本人初となる単独得点王に輝いた。一瞬で相手DFの視野から消える俊敏な動きや、左右どちらの足からでも放たれる強烈なシュート、滞空時間の長いヘディングからのゴールなど、オランダで好調だった活躍をワールドカップでも期待しよう。

日本代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

日本代表は、W杯本大会でグループFに入り、オランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

5:00 グループF第1戦 オランダ vs 日本 ダラススタジアム 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

13:00 グループF第2戦 チュニジア vs 日本 モンテレイ 【テレビ】

日本テレビ系列

NHK BS

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

8:00 グループF第3戦 日本 vs スウェーデン ダラス 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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