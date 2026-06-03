エジプト代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、エジプト代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

エジプト代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループA：1位(8勝2分け0敗) 29位 2大会ぶり4回目 グループステージ敗退

エジプト代表｜ワールドカップ メンバーリスト

エジプト代表は5月29日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK モハメド・エル・シェナウィ アル・アハリ 16 GK エル・マフディ・ソリマン ザマレク 23 GK モスタファ・ショベイル アル・アハリ 26 GK モハメド・アラー エル・グウナ 2 DF ヤセル・イブラヒム アル・アハリ 3 DF モハメド・ハニー アル・アハリ 4 DF ホッサム・アブデルマギド ザマレク 5 DF ラミー・ラビア アル・アイン 6 DF モハメド・アブデルモネイム ニース 13 DF アーメド・ファトウー ザマレク 15 DF カリム・ハフェズ ピラミッズ 24 DF タレク・アラー ZED 8 MF エマム・アシュール アル・アハリ 11 MF モスタファ・ジコ ピラミッズ 14 MF ハムディ・ファティ アル・ワクラ 17 MF モハナド・ラシーン ピラミッズ 18 MF ナビル・エマド・"ドンガ" アル・ナジマ 19 MF マルワン・アッティア アル・アハリ 21 MF マハムード・サベル ZED 7 FW マハムード・"トレゼゲ" アル・アハリ 9 FW ハムザ・アブデルカリム バルセロナB 10 FW モハメド・サラー リヴァプール 12 FW ハイセム・ハッサン オビエド 20 FW イブラヒム・アデル ノアシェラン 22 FW オマル・マルムシュ マンチェスター・シティ 25 FW アーメド・サイード・"ジゾ" アル・アハリ

※所属クラブは2026年5月29日時点

注目選手｜モハメド・サラー

Getty Images

プレミアリーグを代表するエジプトの英雄。W杯アフリカ予選では9試合9ゴールの圧巻の活躍でエジプトの出場権獲得に貢献した。過去3回の出場で未勝利に終わっているエジプト代表に、初勝利と16強進出をもたらせるか注目だ。

エジプト代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

エジプト代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

4:00 グループG第1戦 ベルギー vs エジプト シアトル 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

10:00 グループG第2戦 ニュージーランド vs エジプト バンクーバー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

12:00 グループG第3戦 エジプト vs イラン シアトル 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】エジプト代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。