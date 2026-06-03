エジプト代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、エジプト代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
エジプト代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループA：1位(8勝2分け0敗)
|29位
|2大会ぶり4回目
|グループステージ敗退
エジプト代表｜ワールドカップ メンバーリスト
エジプト代表は5月29日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|モハメド・エル・シェナウィ
|アル・アハリ
|16
|GK
|エル・マフディ・ソリマン
|ザマレク
|23
|GK
|モスタファ・ショベイル
|アル・アハリ
|26
|GK
|モハメド・アラー
|エル・グウナ
|2
|DF
|ヤセル・イブラヒム
|アル・アハリ
|3
|DF
|モハメド・ハニー
|アル・アハリ
|4
|DF
|ホッサム・アブデルマギド
|ザマレク
|5
|DF
|ラミー・ラビア
|アル・アイン
|6
|DF
|モハメド・アブデルモネイム
|ニース
|13
|DF
|アーメド・ファトウー
|ザマレク
|15
|DF
|カリム・ハフェズ
|ピラミッズ
|24
|DF
|タレク・アラー
|ZED
|8
|MF
|エマム・アシュール
|アル・アハリ
|11
|MF
|モスタファ・ジコ
|ピラミッズ
|14
|MF
|ハムディ・ファティ
|アル・ワクラ
|17
|MF
|モハナド・ラシーン
|ピラミッズ
|18
|MF
|ナビル・エマド・"ドンガ"
|アル・ナジマ
|19
|MF
|マルワン・アッティア
|アル・アハリ
|21
|MF
|マハムード・サベル
|ZED
|7
|FW
|マハムード・"トレゼゲ"
|アル・アハリ
|9
|FW
|ハムザ・アブデルカリム
|バルセロナB
|10
|FW
|モハメド・サラー
|リヴァプール
|12
|FW
|ハイセム・ハッサン
|オビエド
|20
|FW
|イブラヒム・アデル
|ノアシェラン
|22
|FW
|オマル・マルムシュ
|マンチェスター・シティ
|25
|FW
|アーメド・サイード・"ジゾ"
|アル・アハリ
※所属クラブは2026年5月29日時点
注目選手｜モハメド・サラー
Getty Images
プレミアリーグを代表するエジプトの英雄。W杯アフリカ予選では9試合9ゴールの圧巻の活躍でエジプトの出場権獲得に貢献した。過去3回の出場で未勝利に終わっているエジプト代表に、初勝利と16強進出をもたらせるか注目だ。
エジプト代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
エジプト代表は、W杯本大会でグループGに入り、ベルギー代表、イラン代表、ニュージーランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
4:00
|グループG第1戦
|ベルギー vs エジプト
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
10:00
|グループG第2戦
|ニュージーランド vs エジプト
|バンクーバー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
12:00
|グループG第3戦
|エジプト vs イラン
|シアトル
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】エジプト代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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DAZN
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本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。