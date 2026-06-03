ヨルダン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ヨルダン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ヨルダン代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア最終予選グループB：2位(4勝4分け2敗) 63位 初出場 -

ヨルダン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ヨルダン代表は6月2日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK ヤジード・アブレイラ アル・フセイン 12 GK ヌール・バニ・アティエ アル・ファイサリー 22 GK アブダラー・アル・ファフーリ アル・ウィダット 2 DF モハメド・アブ・ハシーシュ アル・カルマ 3 DF アブダッラー・ナシブ アル・ザウラー 4 DF フサム・アブ・ダハブ アル・ファイサリー 5 DF ヤザン・アル・アラブ FCソウル 16 DF モハメド・アブ・アル・ナディ セランゴール 17 DF サリム・オベイド アル・フセイン 19 DF サイード・アル・ロサン アル・フセイン 23 DF エフサン・ハダッド アル・フセイン 26 DF アナス・バダウィ アル・ファイサリー 6 MF アメル・ジャモス アル・ザウラー 8 MF ヌール・アル・ラワブデ セランゴール 14 MF ラジャーイー・アーイド アル・フセイン 15 MF イブラヒム・サデ アル・カルマ 20 MF モハメド・アブ・タハ アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ 21 MF ニザール・アル・ラシュダン カタールSC 25 MF モハメド・アル・ダウド アル・ワフダート 7 FW モハメド・アブズライク ラジャ・カサブランカ 9 FW アリ・オルワン アル・スィーリーヤ 10 FW ムサ・アル・ターマリ レンヌ 11 FW オーデ・アル・ファーフーリー ピラミッドFC 13 FW マフムード・アル・マルディ アル・フセイン 18 FW イブラヒム・サブラ ロコモティヴァ・ザグレブ 24 FW アリ・アザイゼ アル・シャバブ

※所属クラブは2026年6月2日時点

注目選手｜ムサ・アル・ターマリ

Getty Images

「ヨルダンのメッシ」の異名を持つ絶対的エース。切れ味鋭いドリブルと局面を打開する個の力が武器で、フランス1部リーグでも存在感を発揮している。史上初のワールドカップ出場を果たす母国の攻撃を、その右足で牽引する。

ヨルダン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ヨルダン代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月17日(水)

13:00 グループJ第1戦 オーストリア vs ヨルダン サンフランシスコ・ベイエリア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月23日(火)

12:00 グループJ第2戦 ヨルダン vs アルジェリア サンフランシスコ・ベイエリア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月28日(日)

11:00 グループJ第3戦 ヨルダン vs アルゼンチン ダラス 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり

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