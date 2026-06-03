ヨルダン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ヨルダン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ヨルダン代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア最終予選グループB：2位(4勝4分け2敗)
|63位
|初出場
|-
ヨルダン代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ヨルダン代表は6月2日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|ヤジード・アブレイラ
|アル・フセイン
|12
|GK
|ヌール・バニ・アティエ
|アル・ファイサリー
|22
|GK
|アブダラー・アル・ファフーリ
|アル・ウィダット
|2
|DF
|モハメド・アブ・ハシーシュ
|アル・カルマ
|3
|DF
|アブダッラー・ナシブ
|アル・ザウラー
|4
|DF
|フサム・アブ・ダハブ
|アル・ファイサリー
|5
|DF
|ヤザン・アル・アラブ
|FCソウル
|16
|DF
|モハメド・アブ・アル・ナディ
|セランゴール
|17
|DF
|サリム・オベイド
|アル・フセイン
|19
|DF
|サイード・アル・ロサン
|アル・フセイン
|23
|DF
|エフサン・ハダッド
|アル・フセイン
|26
|DF
|アナス・バダウィ
|アル・ファイサリー
|6
|MF
|アメル・ジャモス
|アル・ザウラー
|8
|MF
|ヌール・アル・ラワブデ
|セランゴール
|14
|MF
|ラジャーイー・アーイド
|アル・フセイン
|15
|MF
|イブラヒム・サデ
|アル・カルマ
|20
|MF
|モハメド・アブ・タハ
|アル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ
|21
|MF
|ニザール・アル・ラシュダン
|カタールSC
|25
|MF
|モハメド・アル・ダウド
|アル・ワフダート
|7
|FW
|モハメド・アブズライク
|ラジャ・カサブランカ
|9
|FW
|アリ・オルワン
|アル・スィーリーヤ
|10
|FW
|ムサ・アル・ターマリ
|レンヌ
|11
|FW
|オーデ・アル・ファーフーリー
|ピラミッドFC
|13
|FW
|マフムード・アル・マルディ
|アル・フセイン
|18
|FW
|イブラヒム・サブラ
|ロコモティヴァ・ザグレブ
|24
|FW
|アリ・アザイゼ
|アル・シャバブ
※所属クラブは2026年6月2日時点
注目選手｜ムサ・アル・ターマリ
Getty Images
「ヨルダンのメッシ」の異名を持つ絶対的エース。切れ味鋭いドリブルと局面を打開する個の力が武器で、フランス1部リーグでも存在感を発揮している。史上初のワールドカップ出場を果たす母国の攻撃を、その右足で牽引する。
ヨルダン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ヨルダン代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
13:00
|グループJ第1戦
|オーストリア vs ヨルダン
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
12:00
|グループJ第2戦
|ヨルダン vs アルジェリア
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|ヨルダン vs アルゼンチン
|ダラス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり
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