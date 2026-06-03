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Yuta Tokuma

サッカーヨルダン代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのヨルダン代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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ヨルダン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、ヨルダン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ヨルダン代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アジア(AFC)アジア最終予選グループB：2位(4勝4分け2敗)63位初出場-

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ヨルダン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ヨルダン代表は6月2日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
1GKヤジード・アブレイラアル・フセイン
12GKヌール・バニ・アティエアル・ファイサリー
22GKアブダラー・アル・ファフーリアル・ウィダット
2DFモハメド・アブ・ハシーシュアル・カルマ
3DFアブダッラー・ナシブアル・ザウラー
4DFフサム・アブ・ダハブアル・ファイサリー
5DFヤザン・アル・アラブFCソウル
16DFモハメド・アブ・アル・ナディセランゴール
17DFサリム・オベイドアル・フセイン
19DFサイード・アル・ロサンアル・フセイン
23DFエフサン・ハダッドアル・フセイン
26DFアナス・バダウィアル・ファイサリー
6MFアメル・ジャモスアル・ザウラー
8MFヌール・アル・ラワブデセランゴール
14MFラジャーイー・アーイドアル・フセイン
15MFイブラヒム・サデアル・カルマ
20MFモハメド・アブ・タハアル・クウワ・アル・ジャウウィーヤ
21MFニザール・アル・ラシュダンカタールSC
25MFモハメド・アル・ダウドアル・ワフダート
7FWモハメド・アブズライクラジャ・カサブランカ
9FWアリ・オルワンアル・スィーリーヤ
10FWムサ・アル・ターマリレンヌ
11FWオーデ・アル・ファーフーリーピラミッドFC
13FWマフムード・アル・マルディアル・フセイン
18FWイブラヒム・サブラロコモティヴァ・ザグレブ
24FWアリ・アザイゼアル・シャバブ

※所属クラブは2026年6月2日時点

注目選手｜ムサ・アル・ターマリ

Musa Al-Taamari JordanGetty Images

「ヨルダンのメッシ」の異名を持つ絶対的エース。切れ味鋭いドリブルと局面を打開する個の力が武器で、フランス1部リーグでも存在感を発揮している。史上初のワールドカップ出場を果たす母国の攻撃を、その右足で牽引する。

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ヨルダン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ヨルダン代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルゼンチン代表、アルジェリア代表、オーストリア代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月17日(水)
13:00		グループJ第1戦オーストリア vs ヨルダンサンフランシスコ・ベイエリア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月23日(火)
12:00		グループJ第2戦ヨルダン vs アルジェリアサンフランシスコ・ベイエリア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
11:00		グループJ第3戦ヨルダン vs アルゼンチンダラス【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり

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【W杯】ヨルダン代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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