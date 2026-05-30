セネガル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、セネガル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
セネガル代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループB：1位(7勝3分け)
|14位
|3大会連続4回目
|ベスト8 (2002)
セネガル代表｜ワールドカップ メンバーリスト
セネガル代表は5月21日にW杯本大会の招集候補メンバー28名を発表。メンバー一覧は以下の通り。6月2日にFIFAに提出する最終リストで26名へ絞り込む予定となっている。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|エドゥアール・メンディ
|アル・アハリ
|GK
|モリ・ディアウ
|ル・アーヴル
|GK
|イェヴァン・ディウフ
|ニース
|DF
|カリドゥ・クリバリ
|アル・ヒラル
|DF
|アブドゥライェ・セック
|マッカビ・ハイファ
|DF
|イスマイル・ヤコブス
|ガラタサライ
|DF
|イライ・カマラ
|アンデルレヒト
|DF
|ムスタファ・ムボウ
|パリFC
|DF
|アントワーヌ・メンディ
|ニース
|DF
|ムサ・ニアカテ
|リヨン
|DF
|クレパン・ディアッタ
|ASモナコ
|DF
|エル・ハッジ・マリック・ディウフ
|ウェストハム
|DF
|ママドゥ・サール
|チェルシー
|MF
|バラ・サポコ・エンディアイェ
|バイエルン・ミュンヘン
|MF
|ラミン・カマラ
|ASモナコ
|MF
|パテ・イスマエル・シス
|ラージョ・バジェカーノ
|MF
|パプ・ゲイェ
|ビジャレアル
|MF
|アビブ・ディアラ
|サンダーランド
|MF
|パプ・マタル・サール
|トッテナム・ホットスパー
|MF
|イドゥリサ・ゲイエ
|エヴァートン
|FW
|サディオ・マネ
|アル・ナスル
|FW
|イリマン・エンディアイェ
|エヴァートン
|FW
|イスマイラ・サール
|クリスタル・パレス
|FW
|ニコラス・ジャクソン
|バイエルン・ミュンヘン
|FW
|アサン・ディアオ
|コモ
|FW
|イブラヒム・エンバイェ
|パリ・サンジェルマン
|FW
|バンバ・ディエン
|ロリアン
|FW
|シェリフ・エンディアイェ
|サムスンスポル
※所属クラブは2026年5月22日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜サディオ・マネ
Getty Images
アル・ナスルに所属するFWサディオ・マネは、セネガルの歴代最多得点記録を持つ、高い得点能力と驚異的なスタミナを誇るストライカーだ。2022年のW杯カタール大会は直前の怪我で無念の欠場だったが、今回は最後のワールドカップ、と公表して意気込んでいる。また、オフ・ザ・ピッチでも、自身の莫大な資金でセネガルの人道支援、社会的貢献を積極的に行っており、人々からリスペクトされる存在となっている。
セネガル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
セネガル代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
1:00
|グループI第1戦
|フランス vs セネガル
|メットライフ・スタジアム
|【テレビ】
フジテレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
9:00
|グループI第2戦
|ノルウェー vs セネガル
|メットライフ・スタジアム
|【テレビ】
NHK総合
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
4:00
|グループI第3戦
|セネガル vs イラク
|BMO Field
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】セネガル代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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DAZN
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。