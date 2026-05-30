セネガル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、セネガル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

セネガル代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループB：1位(7勝3分け) 14位 3大会連続4回目 ベスト8 (2002)

セネガル代表｜ワールドカップ メンバーリスト

セネガル代表は5月21日にW杯本大会の招集候補メンバー28名を発表。メンバー一覧は以下の通り。6月2日にFIFAに提出する最終リストで26名へ絞り込む予定となっている。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK エドゥアール・メンディ アル・アハリ GK モリ・ディアウ ル・アーヴル GK イェヴァン・ディウフ ニース DF カリドゥ・クリバリ アル・ヒラル DF アブドゥライェ・セック マッカビ・ハイファ DF イスマイル・ヤコブス ガラタサライ DF イライ・カマラ アンデルレヒト DF ムスタファ・ムボウ パリFC DF アントワーヌ・メンディ ニース DF ムサ・ニアカテ リヨン DF クレパン・ディアッタ ASモナコ DF エル・ハッジ・マリック・ディウフ ウェストハム DF ママドゥ・サール チェルシー MF バラ・サポコ・エンディアイェ バイエルン・ミュンヘン MF ラミン・カマラ ASモナコ MF パテ・イスマエル・シス ラージョ・バジェカーノ MF パプ・ゲイェ ビジャレアル MF アビブ・ディアラ サンダーランド MF パプ・マタル・サール トッテナム・ホットスパー MF イドゥリサ・ゲイエ エヴァートン FW サディオ・マネ アル・ナスル FW イリマン・エンディアイェ エヴァートン FW イスマイラ・サール クリスタル・パレス FW ニコラス・ジャクソン バイエルン・ミュンヘン FW アサン・ディアオ コモ FW イブラヒム・エンバイェ パリ・サンジェルマン FW バンバ・ディエン ロリアン FW シェリフ・エンディアイェ サムスンスポル

※所属クラブは2026年5月22日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜サディオ・マネ

Getty Images

アル・ナスルに所属するFWサディオ・マネは、セネガルの歴代最多得点記録を持つ、高い得点能力と驚異的なスタミナを誇るストライカーだ。2022年のW杯カタール大会は直前の怪我で無念の欠場だったが、今回は最後のワールドカップ、と公表して意気込んでいる。また、オフ・ザ・ピッチでも、自身の莫大な資金でセネガルの人道支援、社会的貢献を積極的に行っており、人々からリスペクトされる存在となっている。

セネガル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

セネガル代表は、W杯本大会でグループIに入り、フランス代表、ノルウェー代表、イラク代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月17日(水)

1:00 グループI第1戦 フランス vs セネガル メットライフ・スタジアム 【テレビ】

フジテレビ系

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月23日(火)

9:00 グループI第2戦 ノルウェー vs セネガル メットライフ・スタジアム 【テレビ】

NHK総合

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

4:00 グループI第3戦 セネガル vs イラク BMO Field 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】セネガル代表戦のおすすめ視聴方法

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