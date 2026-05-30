スペイン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、スペイン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

スペイン代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループE：1位(5勝1分) 2位 13大会連続17回目 優勝 (2010)

スペイン代表｜ワールドカップ メンバーリスト

スペイン代表は6月25日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手 所属 GK ウナイ・シモン アスレティック・ビルバオ GK ダビド・ラヤ アーセナル GK ジョアン・ガルシア バルセロナ DF マルコス・ジョレンテ A・マドリー DF マルク・プビル A・マドリー DF アイメリク・ラポルテ アスレティック・ビルバオ DF ペドロ・ポロ トッテナム DF パウ・クバルシ バルセロナ DF エリック・ガルシア バルセロナ DF マルク・ククレジャ チェルシー DF アレックス・グリマルド レヴァークーゼン MF ロドリ マンチェスター・C MF マルティン・スビメンディ アーセナル MF ミケル・メリーノ アーセナル MF ファビアン・ルイス PSG MF ペドリ バルセロナ MF ガビ バルセロナ MF ダニ・オルモ バルセロナ MF アレックス・バエナ アトレティコ・マドリー FW ジェレミ・ピノ クリスタル・パレス FW ニコ・ウィリアムズ アスレティック・ビルバオ FW ビクトル・ムニョス オサスナ FW ミケル・オヤルサバル ソシエダ FW フェラン・トーレス バルセロナ FW ボルハ・イグレシアス セルタ FW ラミン・ヤマル バルセロナ

※所属クラブは2026年5月25日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ラミン・ヤマル

バルセロナの新星であり、若くして世界的な注目を集めるラミン・ヤマル。バルセロナの下部組織（ラ・マシア）で育つと、2023年にわずか15歳でトップチームデビューを果たした。瞬く間に右ウイングの定位置を確保し、卓越したドリブル突破と高精度な左足のキック、そして年齢に似合わない冷静な判断力でチームの新たな攻撃の核として活躍。2025-26シーズンはチームのラ・リーガ優勝に貢献した。スペインの国内タイトルだけでなく、欧州最高峰の舞台であるUEFAチャンピオンズリーグでも次々と最年少記録を塗り替え、世界最高峰のタレントとしての地位を一気に確立した。

スペイン代表としてもその輝きは色褪せず、16歳でデビューを果たすと、瞬く間に主力へと定着。2024年のUEFA欧州選手権（EURO）では大会最年少ゴールを記録するなど異次元のパフォーマンスを披露し、スペインをヨーロッパの頂点へと導いて悲願の国際タイトルを獲得した。若くして世界のトップスターへと駆け上がった至宝は、クラブと代表の双方でさらなるタイトル獲得、そして個人タイトルの最高峰であるバロンドール受賞への期待も懸かっている。新時代のフットボール界を背負う若き天才が、W杯の舞台でどのような輝きを放つのか。世界中から熱い視線が注がれている。

スペイン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

スペイン代表は、W杯本大会でグループHに入り、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月16日(火)

1:00 グループH第1戦 スペイン vs カーボベルデ アトランタ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月22日(月)

1:00 グループH第2戦 ウルグアイ vs カーボベルデ マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月27日(土)

9:00 グループH第3戦 カーボベルデ vs サウジアラビア ヒューストン 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録