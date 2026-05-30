スペイン代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、スペイン代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
スペイン代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループE：1位(5勝1分)
|2位
|13大会連続17回目
|優勝 (2010)
スペイン代表｜ワールドカップ メンバーリスト
スペイン代表は6月25日にW杯本大会の招集メンバーを発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手
|所属
|GK
|ウナイ・シモン
|アスレティック・ビルバオ
|GK
|ダビド・ラヤ
|アーセナル
|GK
|ジョアン・ガルシア
|バルセロナ
|DF
|マルコス・ジョレンテ
|A・マドリー
|DF
|マルク・プビル
|A・マドリー
|DF
|アイメリク・ラポルテ
|アスレティック・ビルバオ
|DF
|ペドロ・ポロ
|トッテナム
|DF
|パウ・クバルシ
|バルセロナ
|DF
|エリック・ガルシア
|バルセロナ
|DF
|マルク・ククレジャ
|チェルシー
|DF
|アレックス・グリマルド
|レヴァークーゼン
|MF
|ロドリ
|マンチェスター・C
|MF
|マルティン・スビメンディ
|アーセナル
|MF
|ミケル・メリーノ
|アーセナル
|MF
|ファビアン・ルイス
|PSG
|MF
|ペドリ
|バルセロナ
|MF
|ガビ
|バルセロナ
|MF
|ダニ・オルモ
|バルセロナ
|MF
|アレックス・バエナ
|アトレティコ・マドリー
|FW
|ジェレミ・ピノ
|クリスタル・パレス
|FW
|ニコ・ウィリアムズ
|アスレティック・ビルバオ
|FW
|ビクトル・ムニョス
|オサスナ
|FW
|ミケル・オヤルサバル
|ソシエダ
|FW
|フェラン・トーレス
|バルセロナ
|FW
|ボルハ・イグレシアス
|セルタ
|FW
|ラミン・ヤマル
|バルセロナ
※所属クラブは2026年5月25日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ラミン・ヤマル
バルセロナの新星であり、若くして世界的な注目を集めるラミン・ヤマル。バルセロナの下部組織（ラ・マシア）で育つと、2023年にわずか15歳でトップチームデビューを果たした。瞬く間に右ウイングの定位置を確保し、卓越したドリブル突破と高精度な左足のキック、そして年齢に似合わない冷静な判断力でチームの新たな攻撃の核として活躍。2025-26シーズンはチームのラ・リーガ優勝に貢献した。スペインの国内タイトルだけでなく、欧州最高峰の舞台であるUEFAチャンピオンズリーグでも次々と最年少記録を塗り替え、世界最高峰のタレントとしての地位を一気に確立した。
スペイン代表としてもその輝きは色褪せず、16歳でデビューを果たすと、瞬く間に主力へと定着。2024年のUEFA欧州選手権（EURO）では大会最年少ゴールを記録するなど異次元のパフォーマンスを披露し、スペインをヨーロッパの頂点へと導いて悲願の国際タイトルを獲得した。若くして世界のトップスターへと駆け上がった至宝は、クラブと代表の双方でさらなるタイトル獲得、そして個人タイトルの最高峰であるバロンドール受賞への期待も懸かっている。新時代のフットボール界を背負う若き天才が、W杯の舞台でどのような輝きを放つのか。世界中から熱い視線が注がれている。
スペイン代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
スペイン代表は、W杯本大会でグループHに入り、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月16日(火)
1:00
|グループH第1戦
|スペイン vs カーボベルデ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月22日(月)
1:00
|グループH第2戦
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月27日(土)
9:00
|グループH第3戦
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
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2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
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月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
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通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。