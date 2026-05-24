キュラソー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、キュラソー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

キュラソー代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 北中米カリブ海(CONCACAF) 北中米カリブ海予選グループC：1位(4勝)

北中米カリブ海予選プレーオフパスB：3勝3分け 82位 初出場 -

キュラソー代表｜ワールドカップ メンバーリスト

キュラソー代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK エロイ・ローム マイアミFC GK トレヴァー・ドーンブッシュ VVVフェンロ GK タイリーク・ボダック テルスター DF ユリエン・ガーリ アブハー DF リーシェドリー・バズール コンヤスポル DF ジョシュア・ブレネト カイセリスポル DF ロション・ファン・エイマ RKCワールウェイク DF シュランディ・サンボ スパルタ・ロッテルダム DF シェレル・フロラヌス PECズウォレ DF デヴェロン・フォンヴィル NECナイメヘン DF アルマンド・オビスポ PSV MF リヴァノ・コメネンシア FCチューリッヒ MF レアンドロ・バクーナ ウードゥル MF ジュニーニョ・バクーナ フォレンダム MF ケヴィン・フェリダ デン・ボッシュ MF タイリース・ノスリン テルスター MF ゴドフリート・ルメラトゥ RKCワールウェイク MF アルジャニ・マルタ ロザラム・ユナイテッド FW ソンチェ・ハンセン ミドルスブラ FW タヒス・チョン シェフィールド・ユナイテッド FW ヤール・マルガリータ ベフェレン FW ブランドリー・クワス フォレンダム FW ジェレミー・アントニッセ キフィシア FW ケンジ・ゴレ マッカビ・ハイファ FW ユルゲン・ロカディア マイアミFC FW ヘルファネ・カスタネール トレンガヌ

※所属クラブは2026年5月18日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜タヒス・チョン

Getty Images

シェフィールド・ユナイテッドに所属するFWタヒス・チョンは、マンチェスター・ユナイテッドFCユース出身、アフロヘアがトレードマークだ。ユース代表時代はオランダ代表としてプレーしており、他にもキュラソー島にルーツを持つオランダ選手を代表に粘り強く招くことに成功した結果、キュラソー代表は北中米カリブ海予選を無敗で勝ち抜き今回のワールドカップ初出場を決めた。

キュラソー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

キュラソー代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、エクアドル代表、コートジボワール代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月15日(月)

2:00 グループE第1戦 ドイツ vs キュラソー ヒューストン 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月21日(日)

9:00 グループE第2戦 エクアドル vs キュラソー カンザスシティ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月26日(金)

5:00 グループE第3戦 キュラソー vs コートジボワール フィラデルフィア 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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