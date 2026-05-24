キュラソー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、キュラソー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
キュラソー代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|北中米カリブ海(CONCACAF)
|北中米カリブ海予選グループC：1位(4勝)
北中米カリブ海予選プレーオフパスB：3勝3分け
|82位
|初出場
|-
キュラソー代表｜ワールドカップ メンバーリスト
キュラソー代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|エロイ・ローム
|マイアミFC
|GK
|トレヴァー・ドーンブッシュ
|VVVフェンロ
|GK
|タイリーク・ボダック
|テルスター
|DF
|ユリエン・ガーリ
|アブハー
|DF
|リーシェドリー・バズール
|コンヤスポル
|DF
|ジョシュア・ブレネト
|カイセリスポル
|DF
|ロション・ファン・エイマ
|RKCワールウェイク
|DF
|シュランディ・サンボ
|スパルタ・ロッテルダム
|DF
|シェレル・フロラヌス
|PECズウォレ
|DF
|デヴェロン・フォンヴィル
|NECナイメヘン
|DF
|アルマンド・オビスポ
|PSV
|MF
|リヴァノ・コメネンシア
|FCチューリッヒ
|MF
|レアンドロ・バクーナ
|ウードゥル
|MF
|ジュニーニョ・バクーナ
|フォレンダム
|MF
|ケヴィン・フェリダ
|デン・ボッシュ
|MF
|タイリース・ノスリン
|テルスター
|MF
|ゴドフリート・ルメラトゥ
|RKCワールウェイク
|MF
|アルジャニ・マルタ
|ロザラム・ユナイテッド
|FW
|ソンチェ・ハンセン
|ミドルスブラ
|FW
|タヒス・チョン
|シェフィールド・ユナイテッド
|FW
|ヤール・マルガリータ
|ベフェレン
|FW
|ブランドリー・クワス
|フォレンダム
|FW
|ジェレミー・アントニッセ
|キフィシア
|FW
|ケンジ・ゴレ
|マッカビ・ハイファ
|FW
|ユルゲン・ロカディア
|マイアミFC
|FW
|ヘルファネ・カスタネール
|トレンガヌ
※所属クラブは2026年5月18日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜タヒス・チョン
Getty Images
シェフィールド・ユナイテッドに所属するFWタヒス・チョンは、マンチェスター・ユナイテッドFCユース出身、アフロヘアがトレードマークだ。ユース代表時代はオランダ代表としてプレーしており、他にもキュラソー島にルーツを持つオランダ選手を代表に粘り強く招くことに成功した結果、キュラソー代表は北中米カリブ海予選を無敗で勝ち抜き今回のワールドカップ初出場を決めた。
キュラソー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
キュラソー代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、エクアドル代表、コートジボワール代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月15日(月)
2:00
|グループE第1戦
|ドイツ vs キュラソー
|ヒューストン
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月21日(日)
9:00
|グループE第2戦
|エクアドル vs キュラソー
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月26日(金)
5:00
|グループE第3戦
|キュラソー vs コートジボワール
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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