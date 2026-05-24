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Yuta Tokuma

サッカーキュラソー代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
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ドイツ 対 キュラソー島
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キュラソー島 対 コートジボワール
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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのキュラソー代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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キュラソー代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、キュラソー代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

キュラソー代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
北中米カリブ海(CONCACAF)北中米カリブ海予選グループC：1位(4勝)
北中米カリブ海予選プレーオフパスB：3勝3分け		82位初出場-

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キュラソー代表｜ワールドカップ メンバーリスト

キュラソー代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKエロイ・ロームマイアミFC
 GKトレヴァー・ドーンブッシュVVVフェンロ
 GKタイリーク・ボダックテルスター
 DFユリエン・ガーリアブハー
 DFリーシェドリー・バズールコンヤスポル
 DFジョシュア・ブレネトカイセリスポル
 DFロション・ファン・エイマRKCワールウェイク
 DFシュランディ・サンボスパルタ・ロッテルダム
 DFシェレル・フロラヌスPECズウォレ
 DFデヴェロン・フォンヴィルNECナイメヘン
 DFアルマンド・オビスポPSV
 MFリヴァノ・コメネンシアFCチューリッヒ
 MFレアンドロ・バクーナウードゥル
 MFジュニーニョ・バクーナフォレンダム
 MFケヴィン・フェリダデン・ボッシュ
 MFタイリース・ノスリンテルスター
 MFゴドフリート・ルメラトゥRKCワールウェイク
 MFアルジャニ・マルタロザラム・ユナイテッド
 FWソンチェ・ハンセンミドルスブラ
 FWタヒス・チョンシェフィールド・ユナイテッド
 FWヤール・マルガリータベフェレン
 FWブランドリー・クワスフォレンダム
 FWジェレミー・アントニッセキフィシア
 FWケンジ・ゴレマッカビ・ハイファ
 FWユルゲン・ロカディアマイアミFC
 FWヘルファネ・カスタネールトレンガヌ

※所属クラブは2026年5月18日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜タヒス・チョン

Tahith Chong-curacao-20260327Getty Images

シェフィールド・ユナイテッドに所属するFWタヒス・チョンは、マンチェスター・ユナイテッドFCユース出身、アフロヘアがトレードマークだ。ユース代表時代はオランダ代表としてプレーしており、他にもキュラソー島にルーツを持つオランダ選手を代表に粘り強く招くことに成功した結果、キュラソー代表は北中米カリブ海予選を無敗で勝ち抜き今回のワールドカップ初出場を決めた。

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キュラソー代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

キュラソー代表は、W杯本大会でグループEに入り、ドイツ代表、エクアドル代表、コートジボワール代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月15日(月)
2:00		グループE第1戦ドイツ vs キュラソーヒューストン【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月21日(日)
9:00		グループE第2戦エクアドル vs キュラソーカンザスシティ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月26日(金)
5:00		グループE第3戦キュラソー vs コートジボワールフィラデルフィア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】キュラソー代表戦のおすすめ視聴方法

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