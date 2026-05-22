スコットランド代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、スコットランド代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
スコットランド代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループC：1位(4勝1分け1敗)
|43位
|7大会ぶり9回目
|グループステージ敗退
スコットランド代表｜ワールドカップ メンバーリスト
スコットランド代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|クレイグ・ゴードン
|ハーツ
|GK
|アンガス・ガン
|ノッティンガム・フォレスト
|GK
|リアム・ケリー
|レンジャーズ
|DF
|グラント・ハンリー
|ハイバーニアン
|DF
|ジャック・ヘンドリー
|アル・イテファク
|DF
|アーロン・ヒッキー
|ブレントフォード
|DF
|ドム・ハイアム
|レクサム
|DF
|スコット・マッケンナ
|ディナモ・ザグレブ
|DF
|ネイサン・パターソン
|エヴァートン
|DF
|アンソニー・ラルストン
|セルティック
|DF
|アンドリュー・ロバートソン
|リヴァプール
|DF
|ジョン・サウター
|レンジャーズ
|DF
|キーラン・ティアニー
|セルティック
|MF
|ライアン・クリスティー
|ボーンマス
|MF
|フィンドレイ・カーティス
|キルマーノック
|MF
|ルイス・ファーガソン
|ボローニャ
|MF
|ベン・ギャノン＝ドーク
|ボーンマス
|MF
|ビリー・ギルモア
|ナポリ
|MF
|ジョン・マッギン
|アストン・ヴィラ
|MF
|ケニー・マクリーン
|ノリッジ・シティ
|MF
|スコット・マクトミネイ
|ナポリ
|FW
|チェ・アダムス
|トリノ
|FW
|リンドン・ダイクス
|チャールトン
|FW
|ジョージ・ハースト
|イプスウィッチ・タウン
|FW
|ローレンス・シャンクランド
|ハーツ
|FW
|ロス・スチュワート
|サウサンプトン
※所属クラブは2026年5月19日時点
※背番号は未発表
注目選手｜スコット・マクトミネイ
Getty Images
マンチェスター・ユナイテッド時代には大きく花開かなかったが、ナポリ移籍後に覚醒。2024/25シーズンにはセリエAのMVPに輝き、ゴールを奪える大型MFとしての地位を確立した。7大会ぶりのW杯に挑むスコットランドの攻撃を牽引する。
スコットランド代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
スコットランド代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
10:00
|グループC第1戦
|ハイチ vs スコットランド
|ボストン
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
7:00
|グループC第2戦
|スコットランド vs モロッコ
|ボストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|スコットランド vs ブラジル
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】スコットランド代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【DMM×DAZNホーダイ】月額プランでいつでも解約可能！DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可