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Scotland 03312026(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカースコットランド代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのスコットランド代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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スコットランド代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、スコットランド代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

スコットランド代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループC：1位(4勝1分け1敗)43位7大会ぶり9回目グループステージ敗退

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スコットランド代表｜ワールドカップ メンバーリスト

スコットランド代表は5月19日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKクレイグ・ゴードンハーツ
 GKアンガス・ガンノッティンガム・フォレスト
 GKリアム・ケリーレンジャーズ
 DFグラント・ハンリーハイバーニアン
 DFジャック・ヘンドリーアル・イテファク
 DFアーロン・ヒッキーブレントフォード
 DFドム・ハイアムレクサム
 DFスコット・マッケンナディナモ・ザグレブ
 DFネイサン・パターソンエヴァートン
 DFアンソニー・ラルストンセルティック
 DFアンドリュー・ロバートソンリヴァプール
 DFジョン・サウターレンジャーズ
 DFキーラン・ティアニーセルティック
 MFライアン・クリスティーボーンマス
 MFフィンドレイ・カーティスキルマーノック
 MFルイス・ファーガソンボローニャ
 MFベン・ギャノン＝ドークボーンマス
 MFビリー・ギルモアナポリ
 MFジョン・マッギンアストン・ヴィラ
 MFケニー・マクリーンノリッジ・シティ
 MFスコット・マクトミネイナポリ
 FWチェ・アダムストリノ
 FWリンドン・ダイクスチャールトン
 FWジョージ・ハーストイプスウィッチ・タウン
 FWローレンス・シャンクランドハーツ
 FWロス・スチュワートサウサンプトン

※所属クラブは2026年5月19日時点
※背番号は未発表

注目選手｜スコット・マクトミネイ

Scott McTominay ScotlandGetty Images

マンチェスター・ユナイテッド時代には大きく花開かなかったが、ナポリ移籍後に覚醒。2024/25シーズンにはセリエAのMVPに輝き、ゴールを奪える大型MFとしての地位を確立した。7大会ぶりのW杯に挑むスコットランドの攻撃を牽引する。

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スコットランド代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

スコットランド代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、モロッコ代表、ハイチ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月14日(日)
10:00		グループC第1戦ハイチ vs スコットランドボストン【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月20日(土)
7:00		グループC第2戦スコットランド vs モロッコボストン【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
7:00		グループC第3戦スコットランド vs ブラジルマイアミ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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【W杯】スコットランド代表戦のおすすめ視聴方法

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