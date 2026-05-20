ブラジル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ブラジル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ブラジル代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 南米(CONMEBOL) 南米予選：5位(8勝4分け6敗) 6位 23大会連続23回目 優勝 (1958、1962、1970、1994、2002)

ブラジル代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ブラジル代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK アリソン リヴァプール GK エデルソン フェネルバフチェ GK ウェヴェルトン グレミオ DF アレックス・サンドロ フラメンゴ DF ブレーメル ユヴェントス DF ダニーロ フラメンゴ DF ドウグラス・サントス ゼニト DF ガブリエウ・マガリャンイス アーセナル DF イバニェス アル・アハリ DF レオ・ペレイラ フラメンゴ DF マルキーニョス パリ・サンジェルマン DF ウェスレイ ローマ MF ブルーノ・ギマランイス ニューカッスル MF カゼミーロ マンチェスター・ユナイテッド MF ダニーロ ボタフォゴ MF ファビーニョ アル・イテハド MF ルーカス・パケタ フラメンゴ FW エンドリッキ リヨン FW ガブリエウ・マルティネッリ アーセナル FW イゴール・チアゴ ブレントフォード FW ルイス・エンヒキ ゼニト FW マテウス・クーニャ マンチェスター・ユナイテッド FW ネイマール サントス FW ハフィーニャ バルセロナ FW ハイアン ボーンマス FW ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー

※所属クラブは2026年5月18日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ヴィニシウス・ジュニオール

Getty Images

レアル・マドリーが誇る世界屈指のアタッカー。左サイドを縦横無尽に駆け抜ける圧倒的なドリブルと決定力は、現役トップクラスと評価されている。2002年の日韓大会以来、悲願の優勝を目指すブラジルにとって、攻撃の中心として欠かせない存在だ。

ブラジル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ブラジル代表は、W杯本大会でグループCに入り、モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月14日(日)

7:00 グループC第1戦 ブラジル vs モロッコ ニューヨーク/ニュージャージー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月20日(土)

9:30 グループC第2戦 ブラジル vs ハイチ フィラデルフィア 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

7:00 グループC第3戦 スコットランド vs ブラジル マイアミ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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