ブラジル代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ブラジル代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ブラジル代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|南米(CONMEBOL)
|南米予選：5位(8勝4分け6敗)
|6位
|23大会連続23回目
|優勝 (1958、1962、1970、1994、2002)
ブラジル代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ブラジル代表は5月18日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|アリソン
|リヴァプール
|GK
|エデルソン
|フェネルバフチェ
|GK
|ウェヴェルトン
|グレミオ
|DF
|アレックス・サンドロ
|フラメンゴ
|DF
|ブレーメル
|ユヴェントス
|DF
|ダニーロ
|フラメンゴ
|DF
|ドウグラス・サントス
|ゼニト
|DF
|ガブリエウ・マガリャンイス
|アーセナル
|DF
|イバニェス
|アル・アハリ
|DF
|レオ・ペレイラ
|フラメンゴ
|DF
|マルキーニョス
|パリ・サンジェルマン
|DF
|ウェスレイ
|ローマ
|MF
|ブルーノ・ギマランイス
|ニューカッスル
|MF
|カゼミーロ
|マンチェスター・ユナイテッド
|MF
|ダニーロ
|ボタフォゴ
|MF
|ファビーニョ
|アル・イテハド
|MF
|ルーカス・パケタ
|フラメンゴ
|FW
|エンドリッキ
|リヨン
|FW
|ガブリエウ・マルティネッリ
|アーセナル
|FW
|イゴール・チアゴ
|ブレントフォード
|FW
|ルイス・エンヒキ
|ゼニト
|FW
|マテウス・クーニャ
|マンチェスター・ユナイテッド
|FW
|ネイマール
|サントス
|FW
|ハフィーニャ
|バルセロナ
|FW
|ハイアン
|ボーンマス
|FW
|ヴィニシウス・ジュニオール
|レアル・マドリー
※所属クラブは2026年5月18日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ヴィニシウス・ジュニオール
Getty Images
レアル・マドリーが誇る世界屈指のアタッカー。左サイドを縦横無尽に駆け抜ける圧倒的なドリブルと決定力は、現役トップクラスと評価されている。2002年の日韓大会以来、悲願の優勝を目指すブラジルにとって、攻撃の中心として欠かせない存在だ。
ブラジル代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ブラジル代表は、W杯本大会でグループCに入り、モロッコ代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
7:00
|グループC第1戦
|ブラジル vs モロッコ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
9:30
|グループC第2戦
|ブラジル vs ハイチ
|フィラデルフィア
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|スコットランド vs ブラジル
|マイアミ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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