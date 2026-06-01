今回のW杯は全104試合の長期開催となり、日本代表戦や決勝トーナメントではアクセス集中による通信負荷増加も予想される。特に4K配信やテレビの大画面視聴では、高速通信だけでなく安定性も重要となり、回線選び次第で視聴快適度は大きく変わる。

本記事では、W杯2026を快適に視聴するためにおすすめのネット回線をはじめ、通信速度の目安について紹介する。

ワールドカップを快適に見るためのネット回線はどれ？

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FIFAワールドカップ2026を『DAZN』などのネット配信で快適に視聴するなら、速度だけでなく通信の安定性も重要になる。特に日本代表戦や決勝トーナメントではアクセスが集中しやすく、回線品質によっては映像停止やバッファリングが発生するケースもある。

ライブスポーツ配信は通常動画より通信負荷が高く、4K視聴では25Mbps以上の安定通信が推奨されているため、Wi-Fi環境だけでなく回線そのものの性能がキーポイントだ。

なかでも、『NURO光』は独自回線による高速・低遅延通信が特徴で、高画質ライブ配信やテレビ大画面視聴との相性が良い。Ping値も低く、リアルタイム性が重要なスポーツ観戦向きとして人気が高い。

また、『auひかり』もKDDI独自回線を採用しているため、夜間帯の混雑に強く、週末や深夜の日本代表戦でも比較的安定した速度を維持しやすい。

全国対応を重視する場合は、『ドコモ光』のような光コラボ回線も候補となる。IPv6(IPoE)対応プロバイダを選ぶことで、混雑時間帯でも安定した通信環境を構築しやすい。

さらに、『ソフトバンクエアー』は工事不要で導入できる据え置き型Wi-Fiサービス。開通工事なしですぐ利用できるため、一人暮らしや短期間だけ回線を用意したいケースとも相性が良い。

W杯期間中は深夜〜早朝の同時視聴も増えるため、単純な最大通信速度だけでなく、「夜間でも安定するか」「IPv6対応か」「有線LAN接続できるか」も回線選びでは重要となる。

料金やプランは各サービスにより異なり、時期によってはキャッシュバックキャンペーンも実施しているため、各公式サイトで確認するのがおすすめだ。

回線 特徴 W杯視聴との相性 NURO光 高速・低Ping

独自回線 ◎ auひかり 夜間混雑に強い

独自回線 ◎ ドコモ光 全国対応

IPv6対応 ○ ソフトバンクエアー 工事不要

5G対応ホームルーター △

W杯期間中は深夜〜早朝の同時視聴も増えるため、単純な最大通信速度だけでなく、「夜間でも安定するか」「IPv6対応か」「有線LAN接続できるか」も回線選びでは重要となる。

ワールドカップを快適に見るための通信環境・設備は？

FIFAワールドカップ2026を『DAZN』や各種ネット配信サービスで快適に視聴するには、回線速度だけでなく宅内の通信環境や設備も重要。

特に4K配信やテレビの大画面視聴では、Wi-Fi環境次第で映像停止や遅延、画質低下が発生するケースもあるため、安定性を重視した構成を整えておきたい。

最も安定するのは、有線LAN接続だ。Wi-Fiと比較して通信速度が安定しやすく、ライブスポーツ配信特有の“クルクル”現象(バッファリング)も起こりにくい。

有線LAN接続は低遅延・高安定

ライブ配信との相性が良い

Fire TV StickやChromecastも有線化可能

4K・高画質配信でも安定しやすい

LANケーブルを利用する場合は、最大10Gbps通信に対応した「Cat6A(カテゴリー6A)」以上の規格がおすすめとなる。今後の高速回線環境や4K・8K配信にも対応しやすい。

Cat5e：最大1Gbps対応

Cat6：高速通信向け

Cat6A：10Gbps対応・将来性重視

一方、Wi-Fi接続で視聴する場合は、「Wi-Fi 6(第6世代)」対応ルーターの利用がおすすめだ。

Wi-Fi 6は従来規格より混雑に強く、複数端末同時接続時でも通信速度が安定しやすい特徴がある。Fire TV StickやChromecast、スマートテレビなど複数デバイスを利用する環境との相性も良い。

Wi-Fi 6は通信混雑に強い

4K配信との相性が良い

複数端末同時接続でも安定しやすい

5GHz帯利用がおすすめ

また、4K配信や高品質ライブ配信では20Mbps以上の実測通信速度が推奨されている。特にDAZNなどスポーツ配信では、回線速度だけでなく安定性も重要となる。

HD画質：5Mbps以上推奨

4K配信：20〜25Mbps以上推奨

夜間帯の実測値確認も重要

可能ならIPv6(IPoE)対応回線を利用したい

W杯期間中は深夜帯でもアクセス集中が発生する可能性があるため、回線だけでなくルーターやLAN環境まで含めて見直しておきたい。

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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