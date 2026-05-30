Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Morocco 01142026(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーモロッコ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
モロッコ
ブラジル 対 モロッコ
ブラジル
スコットランド 対 モロッコ
スコットランド
モロッコ 対 ハイチ
ハイチ

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのモロッコ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN SOCCER

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中
DAZN期間限定で半額以下！
dazn 2026 worldcup cp kv

DAZN Standard

DAZNがW杯応援キャンペーンを実施！

7/20(月・祝)までの加入で「DAZN Standard」が月額1,980円(税込) ※最初の3カ月間

月額プランが対象、月ごとに途中解約も可能！

7/20まで大幅値下げ！

モロッコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7月20日まで視聴料割引キャンペーン実施中今すぐ視聴

本記事では、モロッコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

モロッコ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アフリカ(CAF)アフリカ予選グループE：1位(8勝0分け0敗)8位3大会連続7回目4位 (2022)

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

モロッコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

モロッコ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GKヤシン・ブヌアル・ヒラル
 GKムニル・エル・カジュイベルカンヌ
 GKレダ・タグナウティAS FAR
 DFヌサイル・マズラウィマンチェスター・ユナイテッド
 DFアナス・サラー＝エディンPSV
 DFユセフ・ベランマリアル・アハリ
 DFアクラフ・ハキミパリ・サンジェルマン
 DFザカリア・エル・ワディヘンク
 DFナイフ・アゲルドマルセイユ
 DFシャディ・リアドクリスタル・パレス
 DFレドゥアン・ハルハルメヘレン
 DFイッサ・ディオプフラム
 MFサミル・エル・ムラベストラスブール
 MFアイユーブ・ブアディリール
 MFニール・エル・アイナウィローマ
 MFソフィアン・アムラバトベティス
 MFアゼディン・ウナヒジローナ
 MFビラル・エル・カンヌスシュトゥットガルト
 MFイスマイル・サイバリPSV
 FWアブデ・エザルズリベティス
 FWケムズダイン・タルビサンダーランド
 FWスフィアン・ラヒミアル・アイン
 FWアユブ・エル・カービオリンピアコス
 FWブラヒム・ディアスレアル・マドリー
 FWジェシム・ヤシンストラスブール
 FWアユブ・アマイムニフランクフルト

※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜アクラフ・ハキミ

Achraf Hakimi MoroccoGetty Images

アフリカ王者モロッコが誇る世界最高峰の右サイドバック。パリ・サンジェルマンでも不動のレギュラーを張り、攻守両面でチームを牽引する。前回カタール大会でアフリカ勢初のベスト4を達成した母国を、今度こそ頂点へ導けるか注目だ。

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20までサッカー専用プランが最初の3カ月・月々980円今すぐ視聴

モロッコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

モロッコ代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月14日(日)
7:00		グループC第1戦ブラジル vs モロッコニューヨーク/ニュージャージー【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月20日(土)
7:00		グループC第2戦スコットランド vs モロッコボストン【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
7:00		グループC第3戦モロッコ vs ハイチアトランタ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【W杯】モロッコ代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN world cup monthly sub campaignDAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定今すぐ登録

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録

ブラジル 対 モロッコ
DAZN
スコットランド 対 モロッコ
DAZN
モロッコ 対 ハイチ
DAZN