モロッコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、モロッコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

モロッコ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アフリカ(CAF) アフリカ予選グループE：1位(8勝0分け0敗) 8位 3大会連続7回目 4位 (2022)

モロッコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

モロッコ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK ヤシン・ブヌ アル・ヒラル GK ムニル・エル・カジュイ ベルカンヌ GK レダ・タグナウティ AS FAR DF ヌサイル・マズラウィ マンチェスター・ユナイテッド DF アナス・サラー＝エディン PSV DF ユセフ・ベランマリ アル・アハリ DF アクラフ・ハキミ パリ・サンジェルマン DF ザカリア・エル・ワディ ヘンク DF ナイフ・アゲルド マルセイユ DF シャディ・リアド クリスタル・パレス DF レドゥアン・ハルハル メヘレン DF イッサ・ディオプ フラム MF サミル・エル・ムラベ ストラスブール MF アイユーブ・ブアディ リール MF ニール・エル・アイナウィ ローマ MF ソフィアン・アムラバト ベティス MF アゼディン・ウナヒ ジローナ MF ビラル・エル・カンヌス シュトゥットガルト MF イスマイル・サイバリ PSV FW アブデ・エザルズリ ベティス FW ケムズダイン・タルビ サンダーランド FW スフィアン・ラヒミ アル・アイン FW アユブ・エル・カービ オリンピアコス FW ブラヒム・ディアス レアル・マドリー FW ジェシム・ヤシン ストラスブール FW アユブ・アマイムニ フランクフルト

※所属クラブは2026年5月26日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜アクラフ・ハキミ

Getty Images

アフリカ王者モロッコが誇る世界最高峰の右サイドバック。パリ・サンジェルマンでも不動のレギュラーを張り、攻守両面でチームを牽引する。前回カタール大会でアフリカ勢初のベスト4を達成した母国を、今度こそ頂点へ導けるか注目だ。

モロッコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

モロッコ代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月14日(日)

7:00 グループC第1戦 ブラジル vs モロッコ ニューヨーク/ニュージャージー 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月20日(土)

7:00 グループC第2戦 スコットランド vs モロッコ ボストン 【テレビ】

フジテレビ

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

7:00 グループC第3戦 モロッコ vs ハイチ アトランタ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

【W杯】モロッコ代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得

DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。

DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DMM×DAZNホーダイ】2026年ワールドカップを全試合配信！今すぐ登録