モロッコ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、モロッコ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
モロッコ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループE：1位(8勝0分け0敗)
|8位
|3大会連続7回目
|4位 (2022)
モロッコ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
モロッコ代表は5月26日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|ヤシン・ブヌ
|アル・ヒラル
|GK
|ムニル・エル・カジュイ
|ベルカンヌ
|GK
|レダ・タグナウティ
|AS FAR
|DF
|ヌサイル・マズラウィ
|マンチェスター・ユナイテッド
|DF
|アナス・サラー＝エディン
|PSV
|DF
|ユセフ・ベランマリ
|アル・アハリ
|DF
|アクラフ・ハキミ
|パリ・サンジェルマン
|DF
|ザカリア・エル・ワディ
|ヘンク
|DF
|ナイフ・アゲルド
|マルセイユ
|DF
|シャディ・リアド
|クリスタル・パレス
|DF
|レドゥアン・ハルハル
|メヘレン
|DF
|イッサ・ディオプ
|フラム
|MF
|サミル・エル・ムラベ
|ストラスブール
|MF
|アイユーブ・ブアディ
|リール
|MF
|ニール・エル・アイナウィ
|ローマ
|MF
|ソフィアン・アムラバト
|ベティス
|MF
|アゼディン・ウナヒ
|ジローナ
|MF
|ビラル・エル・カンヌス
|シュトゥットガルト
|MF
|イスマイル・サイバリ
|PSV
|FW
|アブデ・エザルズリ
|ベティス
|FW
|ケムズダイン・タルビ
|サンダーランド
|FW
|スフィアン・ラヒミ
|アル・アイン
|FW
|アユブ・エル・カービ
|オリンピアコス
|FW
|ブラヒム・ディアス
|レアル・マドリー
|FW
|ジェシム・ヤシン
|ストラスブール
|FW
|アユブ・アマイムニ
|フランクフルト
※所属クラブは2026年5月26日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜アクラフ・ハキミ
Getty Images
アフリカ王者モロッコが誇る世界最高峰の右サイドバック。パリ・サンジェルマンでも不動のレギュラーを張り、攻守両面でチームを牽引する。前回カタール大会でアフリカ勢初のベスト4を達成した母国を、今度こそ頂点へ導けるか注目だ。
モロッコ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
モロッコ代表は、W杯本大会でグループCに入り、ブラジル代表、ハイチ代表、スコットランド代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月14日(日)
7:00
|グループC第1戦
|ブラジル vs モロッコ
|ニューヨーク/ニュージャージー
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月20日(土)
7:00
|グループC第2戦
|スコットランド vs モロッコ
|ボストン
|【テレビ】
フジテレビ
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
7:00
|グループC第3戦
|モロッコ vs ハイチ
|アトランタ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
【W杯】モロッコ代表戦のおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
【DMM×DAZNホーダイ】DMMプレミアムとセットでお得
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。