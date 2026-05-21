ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|欧州(UEFA)
|欧州予選グループH：2位(5勝2分け1敗)
欧州予選プレーオフパスA：2勝
|65位
|3大会ぶり2回目
|1次リーグ (2014)
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜ワールドカップ メンバーリスト
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は5月11日にW杯本大会の招集メンバー26名を仮発表。メンバー一覧は以下の通り。正式メンバーは6月2日にFIFAからの発表で確定する。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|二コラ・ヴァシリ
|ザンクトパウリ
|GK
|マルティン・ズロミスリッチ
|リエカ
|GK
|オスマン・ハジキッチ
|スラヴェン・ベルポ
|DF
|セアド・コラシナツ
|アタランタ
|DF
|アマル・デディッチ
|ベンフィカ
|DF
|ニハド・ムヤキッチ
|ガズィアンテプ
|DF
|二コラ・カティッチ
|シャルケ
|DF
|タリク・ムハレモヴィッチ
|サッスオーロ
|DF
|スティエパン・ラデリッチ
|リエカ
|DF
|デニス・ハジカドゥニッチ
|サンプドリア
|DF
|ニダル・チェリク
|RCランス
|MF
|アミル・ハジアフメトヴィッチ
|ハル・シティ
|MF
|イヴァン・シュニッチ
|パフォス
|MF
|イヴァン・バシッチ
|アスタナ
|MF
|ジェニス・ブルニッチ
|カールスルーエ
|MF
|エルミン・マフミッチ
|スロヴァン・リベレツ
|MF
|ベンヤミン・タヒロヴィッチ
|ブレンビーIF
|MF
|アマル・メミッチ
|プルゼニ
|MF
|アルミン・ギゴヴィッチ
|ヤングボーイズ
|MF
|ケリム・アライベゴヴィッチ
|ザルツブルク
|MF
|エスミル・バイラクタレヴィッチ
|PSV
|FW
|エルメディン・デミロヴィッチ
|シュトゥットガルト
|FW
|ヨヴォ・ルキッチ
|クルージュ
|FW
|サメド・バジュダル
|ヤギエロニア・ビャウィストク
|FW
|ハリス・タバコヴィッチ
|ボルシアMG
|FW
|エディン・ジェコ
|シャルケ
※所属クラブは2026年5月11日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜エルメディン・デミロヴィッチ
Getty Images
VfBシュトゥットガルトに所属するFWエルメディン・デミロヴィッチは、前線での体を張った献身的なポストプレーから、高い決定力を誇る多彩は得点パターンを備えたストライカー。チームの精神的支柱となる強いキャプテンシーと、フィニッシュに特化したプレースタイルでチームに貢献している。
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、W杯本大会でグループBに入り、カナダ代表、カタール代表、スイス代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月13日(土)
4:00
|グループB第1戦
|カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|トロント
|【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
4:00
|グループB第2戦
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|ロサンゼルス
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
4:00
|グループB第3戦
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|シアトル
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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