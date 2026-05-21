Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Bosnia and Herzegovina-team photo-20260331(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーボスニア・ヘルツェゴビナ代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

ワールドカップ
ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
カナダ
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
スイス
ボスニア・ヘルツェゴビナ 対 カタール
カタール

【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのボスニア・ヘルツェゴビナ代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で登場！
DAZN SOCCER top

DAZN

DAZNのサッカー専用プラン「DAZN SOCCER」

W杯、アジアカップ、海外サッカー、Jリーグをお得に視聴！

7/20(月・祝)までの加入で最初の3カ月・月々980円

7/20まで割引キャンペーン実施中

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20までサッカー専用プランが割引今すぐ視聴

本記事では、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
欧州(UEFA)欧州予選グループH：2位(5勝2分け1敗)
欧州予選プレーオフパスA：2勝		65位3大会ぶり2回目1次リーグ (2014)

FIFAワールドカップはDAZNで全試合配信！サッカー専用プランが期間限定で視聴料割引今すぐ視聴

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は5月11日にW杯本大会の招集メンバー26名を仮発表。メンバー一覧は以下の通り。正式メンバーは6月2日にFIFAからの発表で確定する。

背番号ポジション選手名所属クラブ
 GK二コラ・ヴァシリザンクトパウリ
 GKマルティン・ズロミスリッチリエカ
 GKオスマン・ハジキッチスラヴェン・ベルポ
 DFセアド・コラシナツアタランタ
 DFアマル・デディッチベンフィカ
 DFニハド・ムヤキッチガズィアンテプ
 DF二コラ・カティッチシャルケ
 DFタリク・ムハレモヴィッチサッスオーロ
 DFスティエパン・ラデリッチリエカ
 DFデニス・ハジカドゥニッチサンプドリア
 DFニダル・チェリクRCランス
 MFアミル・ハジアフメトヴィッチハル・シティ
 MFイヴァン・シュニッチパフォス
 MFイヴァン・バシッチアスタナ
 MFジェニス・ブルニッチカールスルーエ
 MFエルミン・マフミッチスロヴァン・リベレツ
 MFベンヤミン・タヒロヴィッチブレンビーIF
 MFアマル・メミッチプルゼニ
 MFアルミン・ギゴヴィッチヤングボーイズ
 MFケリム・アライベゴヴィッチザルツブルク
 MFエスミル・バイラクタレヴィッチPSV
 FWエルメディン・デミロヴィッチシュトゥットガルト
 FWヨヴォ・ルキッチクルージュ
 FWサメド・バジュダルヤギエロニア・ビャウィストク
 FWハリス・タバコヴィッチボルシアMG
 FWエディン・ジェコシャルケ

※所属クラブは2026年5月11日時点。
※背番号は未発表

注目選手｜エルメディン・デミロヴィッチ

Bosnia and Herzegovina's forward #09 Ermedin Demirovic (L) celebratesGetty Images

VfBシュトゥットガルトに所属するFWエルメディン・デミロヴィッチは、前線での体を張った献身的なポストプレーから、高い決定力を誇る多彩は得点パターンを備えたストライカー。チームの精神的支柱となる強いキャプテンシーと、フィニッシュに特化したプレースタイルでチームに貢献している。

ワールドカップはDAZNで全試合配信！7/20までサッカー専用プランが最初の3カ月・月々980円今すぐ視聴

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、W杯本大会でグループBに入り、カナダ代表、カタール代表、スイス代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月13日(土)
4:00		グループB第1戦カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナトロント【テレビ】
日本テレビ系
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月19日(金)
4:00		グループB第2戦スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナロサンゼルス【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月25日(木)
4:00		グループB第3戦ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタールシアトル【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【W杯】ボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦のおすすめ視聴方法

2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN SOCCER topDAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

DAZNサッカー専用プランが期間限定で販売！最初の3カ月・月々980円キャンペーンは7/20まで今すぐ登録

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNを単月でお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

DAZN月額プラン最安値のDMM×DAZNホーダイに登録今すぐ視聴登録

カナダ 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DAZN
スイス 対 ボスニア・ヘルツェゴビナ
DAZN