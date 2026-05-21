ボスニア・ヘルツェゴビナ代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 欧州(UEFA) 欧州予選グループH：2位(5勝2分け1敗)

欧州予選プレーオフパスA：2勝 65位 3大会ぶり2回目 1次リーグ (2014)

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜ワールドカップ メンバーリスト

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は5月11日にW杯本大会の招集メンバー26名を仮発表。メンバー一覧は以下の通り。正式メンバーは6月2日にFIFAからの発表で確定する。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK 二コラ・ヴァシリ ザンクトパウリ GK マルティン・ズロミスリッチ リエカ GK オスマン・ハジキッチ スラヴェン・ベルポ DF セアド・コラシナツ アタランタ DF アマル・デディッチ ベンフィカ DF ニハド・ムヤキッチ ガズィアンテプ DF 二コラ・カティッチ シャルケ DF タリク・ムハレモヴィッチ サッスオーロ DF スティエパン・ラデリッチ リエカ DF デニス・ハジカドゥニッチ サンプドリア DF ニダル・チェリク RCランス MF アミル・ハジアフメトヴィッチ ハル・シティ MF イヴァン・シュニッチ パフォス MF イヴァン・バシッチ アスタナ MF ジェニス・ブルニッチ カールスルーエ MF エルミン・マフミッチ スロヴァン・リベレツ MF ベンヤミン・タヒロヴィッチ ブレンビーIF MF アマル・メミッチ プルゼニ MF アルミン・ギゴヴィッチ ヤングボーイズ MF ケリム・アライベゴヴィッチ ザルツブルク MF エスミル・バイラクタレヴィッチ PSV FW エルメディン・デミロヴィッチ シュトゥットガルト FW ヨヴォ・ルキッチ クルージュ FW サメド・バジュダル ヤギエロニア・ビャウィストク FW ハリス・タバコヴィッチ ボルシアMG FW エディン・ジェコ シャルケ

※所属クラブは2026年5月11日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜エルメディン・デミロヴィッチ

Getty Images

VfBシュトゥットガルトに所属するFWエルメディン・デミロヴィッチは、前線での体を張った献身的なポストプレーから、高い決定力を誇る多彩は得点パターンを備えたストライカー。チームの精神的支柱となる強いキャプテンシーと、フィニッシュに特化したプレースタイルでチームに貢献している。

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

ボスニア・ヘルツェゴビナ代表は、W杯本大会でグループBに入り、カナダ代表、カタール代表、スイス代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月13日(土)

4:00 グループB第1戦 カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ トロント 【テレビ】

日本テレビ系

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

4:00 グループB第2戦 スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ ロサンゼルス 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

4:00 グループB第3戦 ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール シアトル 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

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※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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