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FIFA World Cup 2026 All Match Broadcast
Tsutomu Maeda

【番組表】北中米ワールドカップ(W杯)2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)の全104試合のテレビ放送スケジュールまとめ。デイリー別に日本時間表記で紹介する。サッカー日本代表の中継局は？

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2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』が全試合ネット配信を行うほか、地上波『NHK』『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』でも中継が行われる。

本記事では、北中米W杯全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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※すべて日本時間。
※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。
※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。