2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』が全試合ネット配信を行うほか、地上波『NHK』『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』でも中継が行われる。
本記事では、北中米W杯全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
※すべて日本時間。
※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。
※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。
2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』が全試合ネット配信を行うほか、地上波『NHK』『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』でも中継が行われる。
本記事では、北中米W杯全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
※すべて日本時間。
※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。
※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|A組1節
|メキシコ vs 南アフリカ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|11:00
|A組1節
|韓国 vs チェコ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|B組1節
|カナダ vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|D組1節
|アメリカ vs パラグアイ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|C組1節
|カタール vs スイス
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|C組1節
|ブラジル vs モロッコ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|C組1節
|ハイチ vs スコットランド
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|13:00
|D組1節
|オーストラリア vs トルコ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|2:00
|E組1節
|ドイツ vs キュラソー
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|5:00
|F組1節
|オランダ vs 日本
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|8:00
|E組1節
|コートジボワール vs エクアドル
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|11:00
|F組1節
|スウェーデン vs チュニジア
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|1:00
|H組1節
|スペイン vs カーボベルデ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|4:00
|G組1節
|ベルギー vs エジプト
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|H組1節
|サウジアラビア vs ウルグアイ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|G組1節
|イラン vs ニュージーランド
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|I組1節
|フランス vs セネガル
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|I組1節
|イラク vs ノルウェー
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|J組1節
|アルゼンチン vs アルジェリア
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|13:00
|J組1節
|オーストリア vs ヨルダン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|2:00
|K組1節
|ポルトガル vs DRコンゴ
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|5:00
|L組1節
|イングランド vs クロアチア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|8:00
|L組1節
|ガーナ vs パナマ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|11:00
|K組1節
|ウズベキスタン vs コロンビア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|1:00
|A組2節
|チェコ vs 南アフリカ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|4:00
|B組2節
|スイス vs ボスニア・ヘルツェゴビナ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|B組2節
|カナダ vs カタール
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|A組2節
|メキシコ vs 韓国
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|D組2節
|アメリカ vs オーストラリア
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|C組2節
|スコットランド vs モロッコ
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|9:30
|C組2節
|ブラジル vs ハイチ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|12:00
|D組2節
|トルコ vs パラグアイ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|2:00
|F組2節
|オランダ vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|5:00
|E組2節
|ドイツ vs コートジボワール
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|9:00
|E組2節
|エクアドル vs キュラソー
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|13:00
|F組2節
|チュニジア vs 日本
|TV：NHK BS、日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|1:00
|H組2節
|スペイン vs サウジアラビア
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|4:00
|G組2節
|ベルギー vs イラン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|H組2節
|ウルグアイ vs カーボベルデ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|G組2節
|ニュージーランド vs エジプト
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|2:00
|J組2節
|アルゼンチン vs オーストリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6:00
|I組2節
|フランス vs イラク
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|9:00
|I組2節
|ノルウェー vs セネガル
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|12:00
|J組2節
|ヨルダン vs アルジェリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|2:00
|K組2節
|ポルトガル vs ウズベキスタン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|5:00
|L組2節
|イングランド vs ガーナ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|8:00
|L組2節
|パナマ vs クロアチア
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|11:00
|K組2節
|コロンビア vs DRコンゴ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|B組3節
|スイス vs カナダ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|B組3節
|ボスニア・ヘルツェゴビナ vs カタール
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7:00
|C組3節
|スコットランド vs ブラジル
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|C組3節
|モロッコ vs ハイチ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10:00
|A組3節
|チェコ vs メキシコ
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|A組3節
|南アフリカ vs 韓国
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|5:00
|E組3節
|キュラソー vs コートジボワール
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|E組3節
|エクアドル vs ドイツ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|8:00
|F組3節
|日本 vs スウェーデン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|F組3節
|チュニジア vs オランダ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|11:00
|D組3節
|トルコ vs アメリカ
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|D組3節
|パラグアイ vs オーストラリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|4:00
|I組3節
|ノルウェー vs フランス
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|I組3節
|セネガル vs イラク
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|9:00
|H組3節
|カーボベルデ vs サウジアラビア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|H組3節
|ウルグアイ vs スペイン
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|12:00
|G組3節
|エジプト vs イラン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|G組3節
|ニュージーランド vs ベルギー
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|組
|カード
|放送予定
|6:00
|L組3節
|パナマ vs イングランド
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|L組3節
|クロアチア vs ガーナ
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|8:30
|K組3節
|コロンビア vs ポルトガル
|TV：フジテレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|K組3節
|DRコンゴ vs ウズベキスタン
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|11:00
|J組3節
|アルジェリア vs オーストリア
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|J組3節
|ヨルダン vs アルゼンチン
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|1
|4:00
|ラウンド32
|A組2位 vs B組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|2
|2:00
|ラウンド32
|C組1位 vs F組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|3
|5:30
|ラウンド32
|E組1位 vs A/B/C/D/F組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|4
|10:00
|ラウンド32
|F組1位 vs C組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|5
|2:00
|ラウンド32
|E組2位 vs I組2位
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|6
|6:00
|ラウンド32
|I組1位 vs C/D/F/G/H組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|7
|10:00
|ラウンド32
|A組1位 vs C/E/F/H/I組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|8
|1:00
|ラウンド32
|L組1位 vs E/H/I/J/K組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|9
|5:00
|ラウンド32
|G組1位 vs A/E/H/I/J組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|10
|9:00
|ラウンド32
|D組1位 vs B/E/F/I/J組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|11
|4:00
|ラウンド32
|H組1位 vs J組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|12
|8:00
|ラウンド32
|K組2位 vs L組2位
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|13
|12:00
|ラウンド32
|B組1位 vs E/F/G/I/J組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|14
|3:00
|ラウンド32
|D組2位 vs G組2位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|15
|7:00
|ラウンド32
|J組1位 vs H組2位
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|16
|10:30
|ラウンド32
|K組1位 vs D/E/I/J/L組3位
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|17
|2:00
|ラウンド16
|No.1の勝者 vs No.4の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|18
|6:00
|ラウンド16
|No.3の勝者 vs No.6の勝者
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|19
|5:00
|ラウンド16
|No.2の勝者 vs No.5の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|20
|9:00
|ラウンド16
|No.7の勝者 vs No.8の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|21
|4:00
|ラウンド16
|No.12の勝者 vs No.11の勝者
|TV：日本テレビ、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|22
|9:00
|ラウンド16
|No.10の勝者 vs No.9の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|23
|1:00
|ラウンド16
|No.15の勝者 vs No.14の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|24
|5:00
|ラウンド16
|No.13の勝者 vs No.16の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|25
|5:00
|準々決勝
|No.18の勝者 vs No.17の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|26
|4:00
|準々決勝
|No.21の勝者 vs No.22の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|27
|6:00
|準々決勝
|No.19の勝者 vs No.20の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|28
|10:00
|準々決勝
|No.23の勝者 vs No.24の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|29
|4:00
|準決勝
|No.25の勝者 vs No.26の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|No.
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|30
|4:00
|準決勝
|No.27の勝者 vs No.28の勝者
|TV：NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|6:00
|3位決定戦
|No.29の敗者 vs No.30の敗者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
|時間
|ラウンド
|カード
|放送予定
|4:00
|決勝
|No.29の勝者 vs No.30の勝者
|TV：NHK、NHK BSP4K
ネット：DAZN
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
DAZN
『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。
2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。
なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。
なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
DAZNでW杯を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』もおすすめだ。
DMM×DAZNホーダイは、「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」がセットになったプラン。本プランでもW杯を全試合ライブ視聴することができる。
通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。