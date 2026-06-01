2026年北中米ワールドカップ(W杯)は、『DAZN』が全試合ネット配信を行うほか、地上波『NHK』『日本テレビ』『フジテレビ』、衛星放送『NHK BS』『NHK BSプレミアム4K』でも中継が行われる。

本記事では、北中米W杯全試合のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

※すべて日本時間。

※「NHK BSプレミアム4K」は一部録画中継。

※日程・対戦カード・中継スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は各プラットフォームおよび大会公式サイトよりご確認ください。