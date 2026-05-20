韓国代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、韓国代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
韓国代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アジア(AFC)
|アジア最終予選グループB：1位(6勝4分け0敗)
|25位
|11大会連続12回目
|4位 (2002)
韓国代表｜ワールドカップ メンバーリスト
韓国代表は5月16日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|GK
|キム・スンギュ
|FC東京
|GK
|ソン・ボムグン
|全北現代
|GK
|チョ・ヒョヌ
|蔚山HD
|DF
|キム・ムンファン
|大田ハナシチズン
|DF
|キム・ミンジェ
|バイエルン
|DF
|キム・テヒョン
|鹿島アントラーズ
|DF
|パク・ジンソプ
|浙江FC
|DF
|ソル・ヨンウ
|ツルヴェナ・ズヴェズダ
|DF
|イェンス・カストロップ
|ボルシアMG
|DF
|イ・ギヒョク
|江原FC
|DF
|イ・テソク
|オーストリア・ウィーン
|DF
|イ・ハンボム
|ミッティラン
|DF
|チョ・ユミン
|シャールジャ
|MF
|キム・ジンギュ
|全北現代
|MF
|ペ・ジュノ
|ストーク・シティ
|MF
|ペク・スンホ
|バーミンガム・シティ
|MF
|ヤン・ヒョンジュン
|セルティック
|MF
|オム・ジソン
|スウォンジー・シティ
|MF
|イ・ガンイン
|パリ・サンジェルマン
|MF
|イ・ドンギョン
|蔚山HD
|MF
|イ・ジェソン
|マインツ
|MF
|ファン・インボム
|フェイエノールト
|MF
|ファン・ヒチャン
|ウォルヴァーハンプトン
|FW
|ソン・フンミン
|ロサンゼルスFC
|FW
|オ・ヒョンギュ
|ベシクタシュ
|FW
|チョ・ギュソン
|ミッティラン
※所属クラブは2026年5月16日時点。
※背番号は未発表
注目選手｜ソン・フンミン
Getty Images
韓国代表の絶対的エース。2021-22シーズンにはアジア人史上初のプレミアリーグ得点王を獲得し、2023年にはアジア人初のプレミアリーグ通算100ゴールを達成した。トッテナムで長年チームを牽引した後、2025年夏にMLSのロサンゼルスFCへ移籍。自身4度目の大舞台に挑む33歳のキャプテンが、集大成のW杯でどんな輝きを見せるか注目だ。
韓国代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
韓国代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、南アフリカ代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月12日(金)
11:00
|グループA第1戦
|韓国 vs チェコ
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月19日(金)
10:00
|グループA第2戦
|メキシコ vs 韓国
|グアダラハラ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月25日(木)
10:00
|グループA第3戦
|南アフリカ vs 韓国
|モンテレイ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間。
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。
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