韓国代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

本記事では、韓国代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

韓国代表｜プロフィール

大陸・連盟 W杯予選結果 FIFAランク(4/1時点) W杯出場回数 W杯最高成績 アジア(AFC) アジア最終予選グループB：1位(6勝4分け0敗) 25位 11大会連続12回目 4位 (2002)

韓国代表｜ワールドカップ メンバーリスト

韓国代表は5月16日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ GK キム・スンギュ FC東京 GK ソン・ボムグン 全北現代 GK チョ・ヒョヌ 蔚山HD DF キム・ムンファン 大田ハナシチズン DF キム・ミンジェ バイエルン DF キム・テヒョン 鹿島アントラーズ DF パク・ジンソプ 浙江FC DF ソル・ヨンウ ツルヴェナ・ズヴェズダ DF イェンス・カストロップ ボルシアMG DF イ・ギヒョク 江原FC DF イ・テソク オーストリア・ウィーン DF イ・ハンボム ミッティラン DF チョ・ユミン シャールジャ MF キム・ジンギュ 全北現代 MF ペ・ジュノ ストーク・シティ MF ペク・スンホ バーミンガム・シティ MF ヤン・ヒョンジュン セルティック MF オム・ジソン スウォンジー・シティ MF イ・ガンイン パリ・サンジェルマン MF イ・ドンギョン 蔚山HD MF イ・ジェソン マインツ MF ファン・インボム フェイエノールト MF ファン・ヒチャン ウォルヴァーハンプトン FW ソン・フンミン ロサンゼルスFC FW オ・ヒョンギュ ベシクタシュ FW チョ・ギュソン ミッティラン

※所属クラブは2026年5月16日時点。

※背番号は未発表

注目選手｜ソン・フンミン

Getty Images

韓国代表の絶対的エース。2021-22シーズンにはアジア人史上初のプレミアリーグ得点王を獲得し、2023年にはアジア人初のプレミアリーグ通算100ゴールを達成した。トッテナムで長年チームを牽引した後、2025年夏にMLSのロサンゼルスFCへ移籍。自身4度目の大舞台に挑む33歳のキャプテンが、集大成のW杯でどんな輝きを見せるか注目だ。

韓国代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

韓国代表は、W杯本大会でグループAに入り、メキシコ代表、南アフリカ代表、チェコ代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時 ラウンド 対戦カード 開催地 放送/配信 6月12日(金)

11:00 グループA第1戦 韓国 vs チェコ グアダラハラ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月19日(金)

10:00 グループA第2戦 メキシコ vs 韓国 グアダラハラ 【テレビ】

NHK

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN 6月25日(木)

10:00 グループA第3戦 南アフリカ vs 韓国 モンテレイ 【テレビ】

NHK BSP4K

【ネット】

DAZN

※すべて日本時間。

※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能

※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり。

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