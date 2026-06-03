アルジェリア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。
本記事では、アルジェリア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アルジェリア代表｜プロフィール
|大陸・連盟
|W杯予選結果
|FIFAランク(4/1時点)
|W杯出場回数
|W杯最高成績
|アフリカ(CAF)
|アフリカ予選グループG：1位(8勝1分け1敗)
|28位
|3大会ぶり5回目
|ベスト16 (2014)
アルジェリア代表｜ワールドカップ メンバーリスト
アルジェリア代表は5月31日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。
|背番号
|ポジション
|選手名
|所属クラブ
|1
|GK
|メルヴィン・マスティル
|スタッド・ニヨン
|16
|GK
|ウサマ・ベンボット
|USMアルジェ
|23
|GK
|ルカ・ジダン
|グラナダ
|2
|DF
|アイサ・マンディ
|リール
|3
|DF
|アシュレフ・アバダ
|USMアルジェ
|4
|DF
|モハメド・アミヌ・トガイ
|エスペランス
|5
|DF
|ジネディーヌ・ベライド
|JSカビリー
|13
|DF
|ジャウエン・アジャム
|ヤング・ボーイズ
|15
|DF
|ラヤン・アイト＝ヌーリ
|マンチェスター・シティ
|17
|DF
|ラフィク・ベルガリ
|エラス・ヴェローナ
|21
|DF
|ラミ・ベンセバイニ
|ドルトムント
|26
|DF
|サミル・シェルギ
|パリFC
|6
|MF
|ラミズ・ゼルキ
|トゥウェンテ
|8
|MF
|フセム・アワール
|アル・イテハド
|10
|MF
|ファレス・シャイビ
|フランクフルト
|14
|MF
|ヒシャム・ブダウィ
|ニース
|19
|MF
|ナビル・ベンタレブ
|リール
|22
|MF
|イブラヒム・マザ
|レヴァークーゼン
|24
|MF
|ヤシン・ティトラウイ
|シャルルロワ
|7
|FW
|リヤド・マフレズ
|アル・アハリ
|9
|FW
|アミーヌ・グイリ
|マルセイユ
|11
|FW
|アニス・ハジ・ムーサ
|フェイエノールト
|12
|FW
|ナディール・ベンブアリ
|ジェールETO
|18
|FW
|モハメド・アムラ
|ヴォルフスブルク
|20
|FW
|アディル・ブルビナ
|アル・ドゥハイル
|25
|FW
|ファレス・ゲジェミス
|フロジノーネ
※所属クラブは2026年5月31日時点
注目選手｜リヤド・マフレズ
Getty Images
アルジェリアのエースかつキャプテンを務めるアタッカー。マンチェスター・シティ時代にはプレミアリーグ優勝にも貢献した実力者で、左足のテクニックを武器にW杯予選でも1ゴール2アシストを記録。3大会ぶりの本大会出場を果たす母国の攻撃を牽引する。
アルジェリア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定
アルジェリア代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルゼンチン代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|日時
|ラウンド
|対戦カード
|開催地
|放送/配信
|6月17日(水)
10:00
|グループJ第1戦
|アルゼンチン vs アルジェリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月23日(火)
12:00
|グループJ第2戦
|ヨルダン vs アルジェリア
|サンフランシスコ・ベイエリア
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
|6月28日(日)
11:00
|グループJ第3戦
|アルジェリア vs オーストリア
|カンザスシティ
|【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり
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