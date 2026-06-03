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Algeria 03272026(C)Getty Images
Yuta Tokuma

サッカーアルジェリア代表 メンバー・ワールドカップ試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

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ヨルダン 対 アルジェリア
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【サッカーW杯】2026年北中米ワールドカップのアルジェリア代表招集メンバーは？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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アルジェリア代表が、2026年北中米ワールドカップ(W杯)に出場する。

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本記事では、アルジェリア代表の招集メンバーや試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アルジェリア代表｜プロフィール

大陸・連盟W杯予選結果FIFAランク(4/1時点)W杯出場回数W杯最高成績
アフリカ(CAF)アフリカ予選グループG：1位(8勝1分け1敗)28位3大会ぶり5回目ベスト16 (2014)

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アルジェリア代表｜ワールドカップ メンバーリスト

アルジェリア代表は5月31日にW杯本大会の招集メンバー26名を発表。メンバー一覧は以下の通り。

背番号ポジション選手名所属クラブ
1GKメルヴィン・マスティルスタッド・ニヨン
16GKウサマ・ベンボットUSMアルジェ
23GKルカ・ジダングラナダ
2DFアイサ・マンディリール
3DFアシュレフ・アバダUSMアルジェ
4DFモハメド・アミヌ・トガイエスペランス
5DFジネディーヌ・ベライドJSカビリー
13DFジャウエン・アジャムヤング・ボーイズ
15DFラヤン・アイト＝ヌーリマンチェスター・シティ
17DFラフィク・ベルガリエラス・ヴェローナ
21DFラミ・ベンセバイニドルトムント
26DFサミル・シェルギパリFC
6MFラミズ・ゼルキトゥウェンテ
8MFフセム・アワールアル・イテハド
10MFファレス・シャイビフランクフルト
14MFヒシャム・ブダウィニース
19MFナビル・ベンタレブリール
22MFイブラヒム・マザレヴァークーゼン
24MFヤシン・ティトラウイシャルルロワ
7FWリヤド・マフレズアル・アハリ
9FWアミーヌ・グイリマルセイユ
11FWアニス・ハジ・ムーサフェイエノールト
12FWナディール・ベンブアリジェールETO
18FWモハメド・アムラヴォルフスブルク
20FWアディル・ブルビナアル・ドゥハイル
25FWファレス・ゲジェミスフロジノーネ

※所属クラブは2026年5月31日時点

注目選手｜リヤド・マフレズ

Riyad Mahrez AlgeriaGetty Images

アルジェリアのエースかつキャプテンを務めるアタッカー。マンチェスター・シティ時代にはプレミアリーグ優勝にも貢献した実力者で、左足のテクニックを武器にW杯予選でも1ゴール2アシストを記録。3大会ぶりの本大会出場を果たす母国の攻撃を牽引する。

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アルジェリア代表｜ワールドカップ試合日程・放送/配信予定

アルジェリア代表は、W杯本大会でグループJに入り、アルゼンチン代表、オーストリア代表、ヨルダン代表と同居。試合日程、テレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

日時ラウンド対戦カード開催地放送/配信
6月17日(水)
10:00		グループJ第1戦アルゼンチン vs アルジェリアカンザスシティ【テレビ】
NHK
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月23日(火)
12:00		グループJ第2戦ヨルダン vs アルジェリアサンフランシスコ・ベイエリア【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN
6月28日(日)
11:00		グループJ第3戦アルジェリア vs オーストリアカンザスシティ【テレビ】
NHK BSP4K
【ネット】
DAZN

※すべて日本時間
※DAZNは全試合ライブ配信｜見逃し視聴も可能
※「NHK BSプレミアム4K」はNHK地上波放送試合は生中継。その他は録画の可能性あり

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【W杯】アルジェリア代表戦のおすすめ視聴方法

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なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

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